Как эхо Сталинградской битвы аукнулось в провинциальном городе Мышкин. О чем рассказал Мемориал Победы на самом берегу Волги

Мемориал Победы. Мышкин

В провинциальном городе Мышкин Ярославской области есть воинский мемориал, которому позавидует любой областной центр. Признаться, мы совсем не ожидали увидеть этот Мемориал Победы в Мышкине, поскольку любой из многочисленных путеводителей расскажет вам о любви горожан к пушистым, серым зверькам, и не более того.

Мышкин с борта теплохода

Да и само название города, так или иначе, связано с мышами. По одной из легенд, князя Мстиславского, который прилег отдохнуть на волжском бережку, спасла от укуса змеи именно мышка.

Мышки в Мышкине

И каково же было наше удивление, когда гид-экскурсовод привел нас к Мемориалу Победы. Кстати, в конце статьи обязательно посмотрите видео экскурсии. Уверен, вам понравится!

Мемориал Победы. Мышкин

Воинский мемориал открыли в Мышкине в канун 60-ой годовщины Великой Победы над фашистской Германией.

Мемориал Победы. Мышкин

В центре мемориала стоит советский солдат, возвращающийся с фронта. За его спиной барельефы жителей Мышкина, которые были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. У подножия солдата - вечный огонь, зажженный от пламени Могилы неизвестного солдата в Москве.

А напротив солдата небольшой мемориал солдатских писем, которые написал красноармеец Орлов Иван Филиппович с фронта своей семье.

Здесь нет ничего придуманного. Здесь все настоящее.

Мемориал Победы. Мышкин

Вот несколько выдержек из писем:

«… Дорогая семья письмо пишу в товарном вагоне, нахожусь в дороге в командировке, килом. 50 не доезжаем «Ростов Дон». Я вам писал, что вернусь в Буй числа 10-12, но вернусь позднее, едем медленно …. Едем в вагоне 8 человек. Топится теплушка, варится каша, стоим на самом берегу реки Дона. Мыл полотенце и платочки и сам как араб.

Дорогая семья я на минуту не забываю и чуть ли не каждую минуту плачу об вас, садясь за еду и думаю — я хоть нормированный паек да получаю иногда и больно хорошо, всей бы душой не съел бы сам, а поделился с вами, но вы далеко от меня ...

Мотя, не жалей ничего, раз такое время одевайся теплее а так же жалей ребят и одевай их. Живы будем и все будет. Ребята, а вы слушайтесь матери и жалейте ее.

Любящий вас папа И. Орлов

1941 год, 10 октября

Мемориал Победы. Мышкин

Или вот еще:

"Год тому назад я расстался с дорогой семьей, видимо пришло время отдать долг перед родиной. Сегодня даже переодел новое белье, была запасная пара, одел новые хорошие портянки. Чем таскать в мешке, лучше одеть на себя новое <…>.

Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно сегодня или завтра займем позицию, а сейчас км 15 от передовой, может 10 <…>. Адрес вам для справки на всякий случай, может убьют и т.д. Действующая армия 1.874 полевая почта 1.392 полк стр. 29 рота И. Орлов.

Может это письмо последнее. Наше направление где стоим – Сталинградское».

«Прощайте, прощайте, прощайте»

1942 год, 27 сентября

Мемориал Победы. Мышкин

А вот последнее письмо Ивана Орлова. Всего их было написано 40.

«Привет из окопов.

… Нахожусь как я вам писал на фронте на передней линии сейчас в минометном взводе. Многих товарищей в роте, что в одном отделении были, уже нет: убиты и ранены, а я переведен в минометный взвод, он все позади пехоты, т.е. передней линии. Дорогая моя семья, каждую минуту подвергаешься опасности, жизнь висит на волоске, пока Бог миловал, судьба решит все.

Сегодня, 27 сентября воскресенье, день моего ангела… Надо идти скипятить кипяточку с хлебом и солью проводить день Ангела около Сталинграда.

Затем, дорогая моя семья, прощайте, прощайте, прощайте.

Всех крепко целую Ваш муж и папа Орлов И.Ф.

Не расстраивайтесь не плачьте. Мне будет легче на сердце. Прощайте».

26 октября 1942 года красноармеец Иван Орлов погиб, обороняя южные подступы к Сталинграду.

Мемориал Победы. Мышкин

Его прах до сих пор покоится где-то в сталинградской земле…

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