«День единства», которого в стране нет!

Есть такой праздник, который приходится на четвертый день ноября и который учрежден в буржуазной России более 15 лет. Это так называемый «День народного единства».

Инициатива выделения этого дня в качестве Дня Единения принадлежала главе Русской Православной Церкви Патриарху Алексию II. В этот день православные чтут память Казанской иконы Божией Матери, и память избавления России от поляков в 1612 году Казанская икона Божией Матери была явлена в Казани 8 июля 1579 года спустя 24 года после окончательного вхождения города в состав Российского государства.

Интересно, что 16 декабря 2004 года Госдума ФС РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях воинской славы» (Победных днях России)» (более важной законодательной инициативы как будто нет?!). К законопроекту прилагалась пояснительная записка, в которой было заявлено следующее: «4 ноября 1612 г. войны народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». Одной из поправок было введение нового праздника День народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День Согласия и Примирения) на 4 ноября. Впрочем, наверно, закономерно, что более половины россиян не воспринимают 4 ноября — «День народного единства» как государственный праздник.

Помнится: новый праздник 4 ноября учреждался, якобы, с самыми, что ни на есть, благими намерениями. Считалось, что он будет призван символизировать общенациональное единство. Хотя именно благими намерениями, как известно, может быть выложена дорога совсем в противоположном направлении.

Основной же причиной переноса, по мнению большинства наблюдателей, было, видимо, желание полностью власть имущих в России снять ассоциации с годовщиной Великой Октябрьской социалистической Революции — 7 ноября 1917 года. По мнению многих, «День национального единства» был введен исключительно для того, чтобы люди постепенно забыли о 7 ноября. Впрочем, этого достичь в постсоветской России никак не удается. И это просто здорово! Видимо, генетическую память народа о событиях 17-го года нельзя уничтожить, она вечна!

Итак, 4 ноября (22 октября, ст. ст.) – «День народного единства» — стал очередным государственным российским праздником, с которым мало кто друг друга поздравляет и который – явно не с нами. Как бы там ни было, но с 2005 года 4 ноября – «День народного единства» — в России государственный выходной.

Но где же оно, это «народное единство» в стране? Да и может ли быть единство между ничтожным меньшинством, владеющим 35% национального богатства России, (эти фамилии можно по пальцам перечесть), и большинство населения страны, едва сводящим концы с концами!

Вот ведь что получается: «День народного единства» вроде бы есть, а самого национального единства, как не было, так и нет! Все, скорей, наоборот, или как у виртуозного мастера стиха, политического сатирика и оригинального художника Серебряного века Саши Черного в «Жалобах обывателя»:

Моя жена — наседка,

Мой сын — увы, эсер,

Моя сестра — кадетка,

Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,

Аристократ — свояк,

Мамаша — анархистка,

А я — я просто так…

Сестра кричит: «Поправим!»

Сынок кричит: «Снесем!»

Свояк вопит: «Натравим!»

А дворник — «Донесем!»…

От самого рассвета

Сойдутся и визжат, -

Но мне комедья эта,

Поверьте, сущий ад…

Национальное единство не навязано, не фальшиво, когда оно неотделимо от национальных побед и успехов, и на деле показывает национальную гордость. Известно, что история нашего отечества богата примерами, когда именно единение всего многонационального народа нашей Родины во имя блага и процветания страны открывало возможности и дорогу к укреплению независимости государства и способствовало развитию дружбы народов, процветанию и сохранению культурно-исторического наследия, развитию государства и общества. Народ-то хорошо знает, что такое национальное единство! Достаточно вспомнить Великую Отечественную войну, триумфальный май 45-го года и парад Победы. Еще живы те, кто это видел. А первый полет коммуниста Юрия Гагарина в космос! Разве это событие не было поводом для демонстрации истинного национального единства. Никто не собирал специально людей, они сами выбегали на улицы, поздравляли друг друга, праздновали это величайшее в мире событие.

А если национальное единство предлагают демонстрировать людям, оскорблённым несправедливостью, обманутым, то всё может вылиться в попытки поиска врагов, в манифестацию иногда реальных, иногда и надуманных обид. И стоит ли удивляться сегодня тому, что появляются «Манежки» и «Бирюлево», а также т.н. «Русские марши» озлобленных, агрессивно настроенных граждан с весьма неоднозначными лозунгами и действиями, мусорные протесты в регионах, недовольство действиями как региональных так и федеральных властей, выплескивающее на улицы и площади городов и весей Российской Федерации. Значит, есть кто-то и что-то, разрушающие национальное единство?! И сегодня мы имеем раздробленную нацию, распадающуюся на агрессивно враждующие, расколотые по этническим, конфессиональным, возрастным, социальным и имущественным трещинам куски.

Знаковым событием 24 октября 2020 годя стал Пленум ЦК КПРФ по вопросам создания народного левого патриотического фронта в борьбе за права трудящихся и национальные интересы России. Идеи коммунистов направлены на укрепление национального сознания граждан страны и дружбу народов. И это вовсе не введение каких-то мало понятных людям праздников, а реальная программа действий.

С «Днем народного единства» не поздравляю. Это праздник, который не с нами! Это не наш праздник! У нас, как у всех советских людей есть другой памятный день, и хочется сказать:

«Примите сердечные поздравления с очередной годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции!»

С праздником Великого Октября, дорогие друзья!

Людмила Вознесенская для Пресс-службы МГК КПРФ

https://msk.kprf.ru/2020/11/04/148213/



Четвертое ноября - несуществующий праздник?⁠⁠

Если вы спросите у россиян, что мы отмечаем 4 ноября, то большинство ответит вам, что день народного единства. Группа людей чуть поменьше скажет, что это праздник победы над Польшей в XVII веке и конец Смутного времени, а небольшая прослойка верующих ответит, что сегодня праздник Казанской Божьей матери. Где же скрывается правда? Давайте попробуем разобраться. Первая мысль, которая приходит в голову: конец смуты и день народного единства не очень сочетаются между собой по уровню важности. Поколение, рожденное в СССР, быстро подскажет, что раньше существовал праздник 7 ноября — "День Октябрьской революции". После развала Советов праздник отменили, а вместо него в 2005 году ввели новый праздник, который мы и отмечаем до сих пор.

Но в чем был смысл выбора именно этого дня? Объяснение достаточно прозаично. Для начала читателю стоит запомнить то, что праздник предложила учредить в этот день именно Русская Православная церковь, что совпадает с празднованием дня Казанской иконы Божьей матери. Подробнее я хочу остановиться на варианте объединения народов против поляков. Согласно ему, 4 ноября празднуется окончание Смутного времени. Это не совсем верная точка зрения, так как ополчение Пожарского освободило Кремль в конце октября (6 ноября по новому стилю). Впоследствии победители учредили отдельный праздник в честь этой победы, который проводился 11 ноября.

Так почему праздник освобождения от поляков ассоциируют с 4 ноября? На этот счет существует две точки зрения, объясняющие такую неточность. Первая, это неправильный пересчет юлианского календаря на современный манер, благодаря чему шестое число превратилось в четвертое.

Я больше склонен верить второй версии, которая говорит о том, что в этот день совпало рождение наследника будущего царя и первое появление иконы Казанской Божьей матери в столице. Но не торопитесь писать мне гневный комментарий, я объясню свою позицию далее. Помните, что в самом начале статьи я просил запомнить вас тот факт, что 4 ноября предложила учредить праздник именно Православная церковь? Так вот, сегодня достоверно известно, что Дмитрий Михайлович Пожарский был очень набожным и, в самом деле, первым принес икону в столицу. В то время не было известно, будет ли это хорошим знаменьем. Уже задолго после конца Смуты, примерно в 1630-х, церковь приняла решение, что совпадение дня рождения наследника с "посещением" иконой Божьей матери столицы не было простым совпадением.

По итогу, четвертое ноября — это исключительно религиозный праздник, в который пока еще не произошло ничего кардинально важного для истории страны. Полагаю, что некоторая доля исторической неразберихи быстро исказила его смысл и сделала "Днем победы над Польшей". Нам остается лишь порадоваться дополнительному выходному, но помнить, что истинный день победы над Смутой нужно праздновать одиннадцатого ноября.

https://pikabu.ru/story/chetvertoe_noyabrya__nesushchestvuyushchiy_prazdnik_9616196

Что мы празднуем 4 ноября, наследие советского народа и зачем Западу наши территории

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