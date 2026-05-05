У войны бывает женское лицо

У войны не женское лицо. Эту фразу мы слышали много раз. Но никто и никогда не забудет подвига тысяч советских женщин, которые наряду с мужчинами приближали нашу победу.

Снайперы (слева направо): старший сержант Роза Егоровна Шанина, младший сержант Александра Максимовна Екимова и младший сержант Лидия Георгиевна Вдовина.

На фотографии видны награды: у Р. Шаниной — ордена Славы 2-й и 3-й степеней, у А. Екимовой и Л. Вдовиной — медали «За отвагу». 1944 год.

Роза Шанина 27 января 1945 была тяжело ранена, скончалась на следующий день. Уничтожила 59 фашистов.

Александра Екимова погибла 26 февраля 1945 года. Уничтожила 28 фашистов.

Лидия Вдовина пережила войну, ушла из жизни в 2000 году в возрасте 80 лет. Уничтожила 20 фашистов.

Маршал А.И. Еременко писал: «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы». "Героиня Сталинградской битвы Наташа Качуевская",1984 г. Картина Ирины Балдиной, одноклассницы Наташи.

Это 20-летняя красивая девушка - студентка престижного московского вуза ГИТИС, актёрского факультета. Коренная москвичка, родилась и выросла на Малой Никитской улице, мама и родная тетя замечательные актрисы известных московских театров.

В августе 1942-го вслед за мужем Наташа Качуевская отправляется на фронт медсестрой. Если и было в то время самое страшное место на земле – то это был точно Сталинградский фронт, куда она и попала…

20 ноября 1942 года. Контрнаступление наших войск. Линяя фронта прорвана – батальон уходит в прорыв, в блиндаже с ранеными неспособными самостоятельно передвигаться остается Наташа.

20 человек, которых она совсем недавно сама вынесла из огня, остались дожидаться транспорта для эвакуации.

Но вместо помощи в тылу появляется группа немецких солдат под командованием офицера. Они идут прямо на блиндаж. Наташа мгновенно принимает решение - подсумок с гранатами, автомат на плечо и бегом по траншее.

Неожиданный огонь сбоку останавливает гитлеровцев, но ненадолго. Слишком неравны силы. Раненые вслушиваются к звукам скоротечного боя. Вот и замолчал автомат Наташи.

Убита или кончились патроны?

Глухой взрыв гранаты. И почти сразу же дружное "Ура!" вдалеке. Через пять минут в дверях рослая фигура нашего солдата: - Живы, курилки?

На плащпалатке пропитанной кровью вносят Наташу. Она чудом еще жива и даже в сознании.

Когда патроны закончились, Наташа выдернула чеку из гранаты и крепко сжала ее. После того как немцы подошли почти вплотную и потребовали поднять руки, она просто разжала ладонь и граната выкатилась прямо им под ноги.

О чем она думала в те три долгие секунды до взрыва? О муже, от которого не было весточки уже полгода, или о маме, что останется совсем одна?

Последняя запись из ее записной книжки:

"Я вот что думаю. Каждый человек для чего-то на свет родился. Один, чтобы всю жизнь полезное дело творить, другой, чтобы только один раз встать во весь рост и крикнуть: "Вперед!"

Это ничего, что он мало прожил. Важно,что он сделал. Важно, что в общую книгу людскую ляжет пусть даже одна его безымянная запятая. Надеюсь, я смогу поставить свою запятую…"

Наташа умерла, так и не доехав до медсанбата.

Ее муж лейтенант Павел Качуевский, командир партизанского отряда, как потом выяснится, погиб еще раньше своей любимой – в июле 1942 года.

Если есть тот свет, надеюсь, что они там встретились – 23-летний лейтенант и его красавица-жена.

23 августа 1942 года подвиг сталинградских зенитчиц. Три зенитных батареи на северной окраине Сталинграда, укомплектованные женским персоналом, оказались на острие вражеского удара. Девушки погибли, но не пропустили немецкие танки в Сталинград. Несколько девушек-зенитчиц уцелели в том бою. Валя Нешпор, Нина Ширяева, Валя Григорьева Зенитчица Татьяна Шморгунова (справа) с боевыми подругами из расчета дальномерного поста у переправы через реку Одер, 1945 год. Источник: stalingrad.vpravda.ru

25 марта 1942 года на службу в противовоздушную оборону СССР были мобилизованы сто тысяч комсомолок

Один из самых выдающихся советских кинофильмов о войне — знаменитая двухсерийная лента «А зори здесь тихие» — посвящен именно им, девушкам-зенитчицам. И, согласитесь, подобных примеров мало. Когда заходит речь о женщинах на Великой Отечественной войне, в первую очередь вспоминают, как правило, летчиц, снайперов и санитарок. Хотя именно в противовоздушной обороне воевало больше всего девушек — около 177 тысяч!

И подавляющее большинство, порядка 120 тысяч из них, попали в войска согласно постановлению Госкомитета обороны от 25 марта 1942 года, которое предписывало заменить молодыми комсомолками служащих в войсках ПВО мужчин.

Заменить красноармейцев на комсомолок

Постановление ГКО СССР №1488 называлось «О мобилизации девушек-комсомолок в части ПВО». На нем стоит подпись председателя Госкомитета обороны Иосифа Сталина, и, судя по сохранившемуся в архиве проекту документа, Сталин же и вносил в него правки. Постановление появилось на свет в один из самых тяжелых моментов Великой Отечественной войны. К весне 1942 года значительная часть людских ресурсов, которыми располагал Советский Союз накануне нападения гитлеровской Германии, была исчерпана. Немалая часть мужчин, которые могли бы отправиться на фронт, оказалась к тому времени в оккупированных областях; на остальной же территории страны молодых призывников осталось немного, и приходилось расширять диапазон призывных возрастов. В то же время под руками Комитета обороны отыскался отличный ресурс — обученные молодые бойцы и офицеры, служившие в разного рода частях противовоздушной обороны не на фронте, а в ближайшем или дальнем тылу. Численность этого резерва была оценена в сто тысяч человек — немалое подспорье для армии, которая как раз в этот момент готовилась к крупному наступлению на Харьков. Но просто взять и забрать такое колоссальное число людей из войск ПВО было невозможно, и их решили заменить девушками-комсомолками, которые не подлежали призыву. Девушки-военнослужащие из частей аэростатов воздушного заграждения на проспекте Сталина в Мурманске, 1943 год. Источник: narzur.ru

К этому времени в Красной Армии уже воевало достаточно много девушек и женщин — в основном в медсанбатах, поскольку медики как раз подлежали мобилизации. Кроме того, мобилизованы были женщины-ветеринары (лошади по-прежнему оставались одной из главных тягловых сил в войсках) и женщины, которые имели специальную техническую подготовку. Попадали в действующую армию и те девушки-добровольцы, которые отличились особенно меткой стрельбой в рамках движения «Ворошиловские стрелки»: они получали снайперскую подготовку. Но массовым участие женщин в боевых действиях еще нельзя было назвать. И вот теперь предстояло эту ситуацию кардинально изменить.

Полтора месяца на обучение

Цель такой массовой мобилизации девушек в ПВО в постановлении была обозначена как «наиболее целесообразное использование обученных контингентов и для усиления ими действующей армии». Высвобождавшихся из подразделений противовоздушной обороны красноармейцев планировалось использовать для укомплектования выводимых с фронта стрелковых дивизий и стрелковых бригад. А на их места — телефонистов, радистов, прибористов зенитной артиллерии, разведчиков-наблюдателей, расчетов прожекторных станций, зенитных пулеметов и аэростатов заграждения — как раз и должны были прийти комсомолки. Причем не абы какие, а соответствовавшие довольно строго определенным критериям: возраст — от 19 до 25 лет, с образованием не ниже 5-7 классов, а 40% мобилизованных комсомолок должны были иметь полное среднее образование. И это объяснимо: им предстояло иметь дело с не самой простой техникой, в том числе и со сложными приборами воздушного наблюдения, а это требовало хорошей подготовки. На выполнение постановления отводилось всего полтора месяца: мобилизацию комсомолок требовалось закончить к 10 апреля 1942 года. Женский техперсонал 586-го истребительного авиаполка ПВО обслуживает истребитель Як-1 на аэродроме под Сталинградом, сентябрь 1942. Источник: waralbum.ru

Собранных по всей стране девушек планировалось распределить по подразделениям ПВО неравномерно. Больше всего — 45 тысяч человек — направляли в зенитную артиллерию, чуть меньше — 40 тысяч — в службу ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Семь тысяч шли служить в зенитно-прожекторные части, пять тысяч — в части аэростатов воздушного заграждения и всего три тысячи — в зенитно-пулеметные части. И далеко не все попадали на службу сразу после призыва. Прямо из военкоматов отправлялись служить те, кого определили в подразделения обслуживания, поскольку им не требовалось никакой специальной подготовки. На обучение девушек, определенных в зенитную артиллерию и в зенитно-пулеметные части, как и тех, кто обслуживал аэростаты ПВО, отводилось полтора месяца. А для подготовки прожектористок и связистов службы ВНОС был определен срок в два месяца: им предстояло иметь дело с самой сложной техникой.

Небо над Ленинградом

«4 апреля 1942 г. на Ленинград было брошено 100 фашистских бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Налет был дерзкий и неожиданный: впервые фашисты предприняли его средь бела дня. Самолеты шли волнами на высоте одного-двух километров. Наши истребители и зенитчики успели встретить эту армаду на подступах к городу и частично рассеять ее. Но 58 бомбардировщиков прорвались в воздушное пространство над городом, да еще на малой высоте. Нужно было по крайней мере заставить их подняться выше, не дать бомбить прицельно. И командующий армией ПВО генерал-майор Г.С. Зашихин отдал приказ: «Поднять аэростаты!» Уже через 8 минут в разных концах города были подняты на высоту около километра десятки аэростатов. Они сковали маневр противника. Фашистские стервятники, сбросив бомбы уже без прицеливания, вынуждены были набирать высоту, выходить из пространства над городом и попали в плотный огонь зенитной артиллерии. Артиллеристов поддержали наши истребители. Операция «Айсштосс» была сорвана. Боевые корабли, стоявшие на Неве, почти не пострадали. Потери фашистской авиации в этом бою — 25 сбитых и 10 подбитых самолетов. Это — из 58, прорвавшихся к городу.

Подвиг сталинградских зенитчиц

Сегодня уже трудно представить себе, насколько высок оказался энтузиазм молодых девушек и женщин, которые с первых дней войны осаждали военкоматы и райкомы комсомола с просьбами направить их на фронт. Теперь у них появилась вполне реальная возможность встать на защиту своей Родины наравне с мужчинами — и они ею воспользовались: к 10 апреля число мобилизованных комсомолок превысило 120 тысяч человек! Из Сибири и с Урала на запад, в сторону фронта, двигались целые команды мобилизованных комсомолок, которые попадали в учебные подразделения, а через полтора месяца прибывали в качестве пополнения в дивизионы и полки зенитной артиллерии, прожекторные отряды и на посты ВНОС.

Территория, которую прикрывали сформированные в основном из женского контингента подразделения и соединения противовоздушной обороны (как правило, командные должности в таких частях оставались все-таки за мужчинами, имевшими специальное военное образование), была немаленькой. В зону действия прифронтовой ПВО попадала полоса глубиной 300 км от линии фронта! Но обстановка на том этапе Великой Отечественной войны менялась порой настолько стремительно, что подчас зенитчицам, прикрывавшим прифронтовые города, вдруг доводилось вести огонь прямой наводкой по немецким танкам. Самым ярким примером такого героического боя стала оборона Сталинградского тракторного завода, в которой 23-24 августа 1943 года принимал участие 1077 зенитный полк. Немалую часть должностей в этом подразделении занимали девушки, мобилизованные по тому самому мартовскому постановлению, и когда в бою погибли почти все мужчины-зенитчики, именно они встали им на смену. Девушки-военнослужащие 2-й дивизии аэростатов заграждения Особой Московской армии ПВО закрепляют аэростат на месте стоянки. Москва, площадь Революции, лето 1943 года. Источник: waralbum.ru

По данным исследователей-энтузиастов, собирающих сведения о противостоянии 1077-го зенитного полка и немецкой 16-й танковой дивизии, за двое суток боев погибли и пропали без вести 354 советских бойца, в том числе 46 девушек — орудийных номеров, телефонисток, операторов приборов управления зенитным огнем, разведчиц, санинструкторов и даже поваров и метеонаблюдателей. Когда ворвавшиеся на позиции зениток немцы увидели, кто им противостоял, они были шокированы: в первоначальных боевых документах даже появились записи о том, что оборону в этом районе держали зенитные подразделения, полностью укомплектованные женщинами!

Каждая третья из полумиллиона

Подвиг зенитчиц Сталинграда был не единственным, но все-таки главные свои бои девушки-военнослужащие ПВО выдержали, обороняя от немецких налетов города, пути сообщения и другие важные объекты. Они защищали небо Ленинграда и Москвы, прикрывали советские войска на Северном Кавказе и вдоль Волги, отражали массированные налеты на Мурманск и Архангельск, где разгружались союзные конвои, доставлявшие в СССР технику и снаряжение… «Боеспособность женских расчетов и батарей была ничуть не ниже боеспособности тех зенитных подразделений, расчеты которых были укомплектованы преимущественно мужчинами», — писал в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Василий Чуйков, во время Сталинградской битвы командовавший знаменитой 62-й армией. Групповой портрет военнослужащих дивизиона 329-го зенитно-артиллерийского полка в городе Комарно, Чехословакия, 1945 год. Источник: morpolit.milportal.ru

По данным Минобороны, всего за годы войны на военную службу было призвано свыше 490 тысяч женщин, из них почти половина — 235 тысяч — отправилась в армию в том самом 1942 году. Призыв ста тысяч комсомолок в противовоздушную оборону был первым подобным мероприятием. 15 апреля 1942 года состоялась мобилизация 30 000 женщин, которым предстояло служить в войсках связи, а 18 апреля была объявлена мобилизация женщин (около 40 тысяч человек) для замены военнослужащих-мужчин на технических и обслуживающих должностях в ВВС. Согласно рассекреченным не так давно общим данным о службе женщин в Красной Армии в годы войны, около 42 тысяч из них служили в войсках связи, свыше 41 тысячи воевали медиками, около 40 тысяч — в авиации (в том числе летчиками, штурманами и воздушными стрелками в трех женских авиаполках), а 21 тысяча — в военно-морском флоте. Широко известны женщины-снайперы — например, герой обороны Севастополя Людмила Павличенко. Были женщины-танкисты — такие как Герой Советского Союза Мария Октябрьская И женщины-пулеметчицы — например, полный кавалер ордена Славы Дануте Станилиене. За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями. Многие из них получили по нескольку боевых наград. 200 женщин награждены одним-двумя орденами солдатской Славы, а четыре патриотки стали полными кавалерами ордена Славы.

86 отважным патриоткам присвоено звание Героя Советского Союза. Многие женщины-воины были награждены орденами и медалями уже после войны за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.

40 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза также в послевоенный период. 18 из них это звание было присвоено посмертно.

Но среди девяти десятков девушек и женщин, заслуживших в годы войны высшее звание Героя Советского Союза, не оказалось ни одной зенитчицы или прожектористки, хотя больше всего женщин служило именно в войсках противовоздушной обороны.

Счастлив тот, кто остался жив после этой страшной войны. А многие отдали за свободу Родины свою жизнь, они отдали ее за счастье будущих поколений. Так пусть же они будут достойны этого. Пусть не забывают тех, кто завоевал победу. Они были молоды, полны сил, тоже хотели жить. Война — это смерть, потери, слезы, кровь...

Всего две истории... а сколько их, таких историй, о подвигах женщин!