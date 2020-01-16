В 1982 году курский экипаж посадил горящий самолет АН-24 в поле

Итак, 16 декабря 1982 года самолёт Курского авиаотряда АН-24Б, борт 46567 вылетел из Курска в Одессу с промежуточной посадкой в аэропорту Борисполь под Киевом. Благополучно приземлившись в Борисполе самолет продолжил свой путь. Но за 8 минут до посадки на высоте 5100 метров в кабине пилотов появился дым, а затем и открытое пламя - загорелась электропроводка за щитком электропитания переменным током. Новости СМИ2

Экипаж надел кислородные маски, из-за густого черного дыма пришлось открыть дверь в салон. Самолет начал снижение, пришлось отключить все электроприборы и генераторы, работали только двигатели.

В это время бортмеханик Николай Бородин пытался потушить пожар, а бортпроводница Наталья Леонова помогала пассажирам, для которых в самолете не было предусмотрено кислородных масок - дышали через платки и полотенца.

Землю не было видно из-за облаков, и определять высоту командиру Юрию Ермакову помогал стажёр Владимир Скарюкин. Вышли из-под облаков, АН-24 сильно кренило на крыло. А пожар лишь усиливался, стал плавиться пластик, его капли падали прямо на командира. Тогда бортмеханик Бородин взял свое пальто и раскрыл его над командиром, защищая его.

Нарушая инструкцию, было принято решение разгерметизировать самолет и приоткрыть багажную дверь, потому что дышать стало невозможно.

Командир управлял самолётом, высунувшись в открытую боковую форточку.

Начали искать место для аварийной посадки. За высоковольтной линией и деревней, Юрий Ермаков заметил ровное поле. Шасси выпускать не стали. АН-24 буквально распахал поле на 350 метров, обшивка снизу фюзеляжа была сорвана, но самолет остался цел! Но пламя разгорелось лишь сильнее, медлить с эвакуацией было нельзя. Как назло, заклинило основную дверь и аварийные люки. Пассажиров выводили через багажную дверь.

Успели отбежать на безопасное расстояние, и взорвался топливный бак. Всего 7 минут 40 секунд прошло с момента появления дыма и до посадки на поле.

Из официальных документов:

Дата: 16 декабря 1982 г.

Место происшествия: Украинская ССР, Одесская область, близ с. Саханское, Ширяевский р-н

Тип ВС: Ан-24Б

Регистрация ВС: CCCP-46567

Авиакомпания: Аэрофлот (СССР)

Подразделение: УГАЦ, Курский ОАО

Категория происшествия: авария

Фаза полета: Горизонтальный (крейсерский) полет

Установленные причины АП: отказ техники, недостатки в конструкции, ошибка при техническом обслуживании

В результате продолжавшегося пожара на земле самолет сгорел, экипаж и пассажиры не пострадали.

https://telegra.ph/V-1982-godu-kurskij-ehkipazh-posadil-goryashchij-samolet-AN-24-v-pole-08-28