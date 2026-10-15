Иконы Московского Кремля

Никольская башня, разрушенная французскими войсками. Москва, 11 октября 1812. Путеводитель к московской святыне / сост. Д.М. Струков - М. : в Тип. Александра Семена, 1850

Молебен 22 мая 1918 года у иконы Николы Можайского на Никольских воротах

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Бои в октябре 1917 года не обошли стороной надвратную икону Никольской башни, в результате артиллерийского обстрела ворот Никольской башни образ Николы Можайского был поврежден пулями и осколками, но сам лик не пострадал.

Еще одно чудо, связанное с образом, произошло в конце апреля 1918 года. Перед первым празднованием Первомая фасад Никольской башни с иконой задрапировали красным кумачом. По воспоминаниям современников, погода тогда стояла безветренная, но полотно разорвалось, будто его разрубили мечом. И это произвело на присутствующих огромное впечатление, а большевиков сильно разозлило. Была дана команда убрать икону.

Шурф на Спасской башне. Виден зазор между металлической сеткой и живописным слоем.

Долгое время об иконе напоминал только заштукатуренный белый прямоугольник над Никольскими воротами.

о официальных документов о том, что произошло с надвратным образом на Никольской башне при советской власти, не было. Не было даже известно, что икона написана прямо на стене. Поэтому специалисты долго искали образ в запасниках музеев, но тщетно. Лишь 11 мая 2010 года при реставрации Никольской башни обнаружили, что образ был надежно спрятан под сеткой-рабицей и слоем бетона. Вероятно, иконы на Никольской и Спасской башне сохранил архитектор Константин Аполлонов, работавший в мастерских Игоря Грабаря. А из дневников Н.Д. Виноградова становится ясно, что сам комендант Кремля разрешил скрыть иконы любым способом, лишь бы их не было видно. Эти люди сильно рисковали, однако. Икона Николы Можайского сохранилась на 50%. При этом на образе были и следы осколков, и пуль, и даже средневековых пожаров. Но сейчас надвратная икона на Никольской башне восстановлена.

Изображение Св. Николая Чудотворца на Никольской башне Московского Кремля со стороны Красной площади датируется рубежом XVI – XVII вв. На протяжении веков образ подвергался поновлениям. Хотя бы после нашествия Наполеона. Хотя сам образ разрушен не был.Н а картине художника Ф.Я. Алексеева.(мастерская). Никольские ворота Кремля и Алевизов ров. 1800 год (написания). Изображено время, когда еще не была надстроена сама башня.А вот во время боев в октябре 1917 г. надвратный образ был поврежден пулями и осколками.Московского КремляПосле этого было предпринято реставрационное вмешательство – древний образ раскрыт от поздних наслоений. В 1930 г. икона была закрыта металлической сеткой с нанесенной поверх штукатуркой. Открытие и реставрация иконы были осуществлены в 2010 г.Образ святителя Николая относится к иконографическому типу «Никола Можайский». Святитель представлен в рост, в правой руке он держит обнаженный меч, а в левой – город. Такие иконы восходят к чудотворному образу святителя, прославившемуся в городе Можайске. Над воротами можайской крепости, в особом киоте с килевидным завершением, стояло резное деревянное изображение святого Николы, защищавшее город от вражеских нашествий. Живописные изображения можайского образа известны с XVI в.Старое фотоБашня после обстреловШурф на Никольской башнеРаботы на Никольской башнеРаботы на Никольской башнеНикола Раненый.Этот рисунок с иконы свт.Николая на Никольской башне московского Кремлясделан уже после обстрела Кремля 1918 года. На образе видно, что левая рука, державшая храм,утрачена, а правая - с мечом - сохранилась.Восстановленная икона на Никольской башне