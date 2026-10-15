Иконы Московского Кремля

Московский Кремль – это один из самых узнаваемых во всем мире символов России. Стены и башни Московского Кремля были свидетелями ключевых событий отечественной истории.
Исторически Московский Кремль являлся не только светским, но и духовным центром Российского государства, будучи средоточием чтимых в народе святынь.
От потомков эмиграции первой волны мы узнали о предании, бережно передававшемся из поколения в поколение, о том, что на башнях Московского Кремля находились надвратные иконы, которые в советское время исчезли, а на их месте были видны лишь пустующие белые киоты. Однако, никаких документальных свидетельств того, что фрески были полностью уничтожены, не было.
В ходе одной из таких встреч, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля А. Л. Баталов рассказал Фонду о том, что до него дошли сведения, согласно которым, в киотах Спасской и Никольской башен со стороны Красной площади иконы не были уничтожены, а находятся под слоем штукатурки.
Исторически Московский Кремль являлся не только светским, но и духовным центром Российского государства, будучи средоточием чтимых в народе святынь.
От потомков эмиграции первой волны мы узнали о предании, бережно передававшемся из поколения в поколение, о том, что на башнях Московского Кремля находились надвратные иконы, которые в советское время исчезли, а на их месте были видны лишь пустующие белые киоты. Однако, никаких документальных свидетельств того, что фрески были полностью уничтожены, не было.
В ходе одной из таких встреч, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля А. Л. Баталов рассказал Фонду о том, что до него дошли сведения, согласно которым, в киотах Спасской и Никольской башен со стороны Красной площади иконы не были уничтожены, а находятся под слоем штукатурки.
28 августа 2010 г. на праздник Успения Пресвятой Богородицы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение иконы Спасителя на Спасской башне. Освящение иконы святителя Николая на Никольской башне состоялось 4 ноября, когда отмечается День народного единства и день празднования Казанской иконы Божией Матери.
Открытие икон Спасителя и святителя Николая в 2010 году стало ярким событием в жизни России и воодушевило многих неравнодушных людей.
В сохранившихся киотах были проведены натурные исследования, которые показали, что иконы безвозвратно утрачены. В дальнейшем Фондом были осуществлены архивные изыскания с целью выявления исторического облика утраченных икон, которые дали достаточно детальное представление о том, какие образы в них располагались.
На основании проведенных научных исследований совместно с АО «МНРХУ» была разработана концепция воссоздания надвратных икон, началось обсуждение возможности их воссоздания со всеми причастными структурами. Помимо историко-архивных и библиографических изысканий, которые позволили на основании описаний и фотографических материалов воссоздать иконографию образов, в рамках концепции воссоздания большое внимание было уделено подбору оптимальных технико-технологических характеристик, которые будут способствовать долгой сохранности икон с учетом их размещения на открытом воздухе. Образ с внутренней стороны Никольской башни воссоздан с применением техники монументальной живописи (фотографические материалы позволили восстановить его точный облик), а остальные иконы написаны на движимой основе, для которой разработана специальная система крепления, что позволяет минимизировать вторжение в исторический облик памятника.
Все аспекты, связанные с воссозданием надвратных икон Московского Кремля, обсуждались на межведомственной рабочей группе.
В 2023 году благодаря усилиям руководителей и сотрудников причастных структур и организаций, признанных ученых и экспертов, а также благотворителей воссозданы семь безвозвратно утраченных надвратных икон:
21 декабря 2023 года состоялась церемония гашения серии почтовых марок «Возвращение надвратных образов на проездные башни Московского Кремля», посвященных этому событию. На почтовых марках изображены иконы Спаса Смоленского, Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы (Спасская башня) и святого Николы Можайского (Никольская башня). Художник-дизайнер: Хания Бетрединова.
Также в рамках проекта осуществлены:
• съемки документального фильма о надвратных иконах съемочной группой ВГТРК (фильм "Великие обретенные" вышел в августе 2024 г.);
• совместно с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева проведены работы по подготовке выставки «Надвратные образы башен Московского Кремля» (выставка состоялась в феврале 2024 г.);
• осуществлены работы по подготовке материалов для подарочной книги-альбома «Надвратные образы Московского Кремля».
• С октября по ноябрь 2024 года была представлена выставка «Возвращение надвратных икон Московского Кремля».
Открытие икон Спасителя и святителя Николая в 2010 году стало ярким событием в жизни России и воодушевило многих неравнодушных людей.
В сохранившихся киотах были проведены натурные исследования, которые показали, что иконы безвозвратно утрачены. В дальнейшем Фондом были осуществлены архивные изыскания с целью выявления исторического облика утраченных икон, которые дали достаточно детальное представление о том, какие образы в них располагались.
На основании проведенных научных исследований совместно с АО «МНРХУ» была разработана концепция воссоздания надвратных икон, началось обсуждение возможности их воссоздания со всеми причастными структурами. Помимо историко-архивных и библиографических изысканий, которые позволили на основании описаний и фотографических материалов воссоздать иконографию образов, в рамках концепции воссоздания большое внимание было уделено подбору оптимальных технико-технологических характеристик, которые будут способствовать долгой сохранности икон с учетом их размещения на открытом воздухе. Образ с внутренней стороны Никольской башни воссоздан с применением техники монументальной живописи (фотографические материалы позволили восстановить его точный облик), а остальные иконы написаны на движимой основе, для которой разработана специальная система крепления, что позволяет минимизировать вторжение в исторический облик памятника.
Все аспекты, связанные с воссозданием надвратных икон Московского Кремля, обсуждались на межведомственной рабочей группе.
В 2023 году благодаря усилиям руководителей и сотрудников причастных структур и организаций, признанных ученых и экспертов, а также благотворителей воссозданы семь безвозвратно утраченных надвратных икон:
- Двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием с внутренней стороны Спасской башни Московского Кремля;
- Казанский образ Божией Матери с ангелами с внутренней стороны Никольской башни Московского Кремля;
- Образ Пресвятой Троицы с внутренней стороны Троицкой башни Московского Кремля;
- Образ святого Иоанна Предтечи с внутренней стороны Боровицкой башни Московского Кремля;
- Образ равноапостольных Константина и Елены Кутафьи башни Московского Кремля;
- Образ равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи башни Московского Кремля;
- Образ благоверных князей Бориса и Глеба Кутафьи башни Московского Кремля.
21 декабря 2023 года состоялась церемония гашения серии почтовых марок «Возвращение надвратных образов на проездные башни Московского Кремля», посвященных этому событию. На почтовых марках изображены иконы Спаса Смоленского, Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы (Спасская башня) и святого Николы Можайского (Никольская башня). Художник-дизайнер: Хания Бетрединова.
Также в рамках проекта осуществлены:
• съемки документального фильма о надвратных иконах съемочной группой ВГТРК (фильм "Великие обретенные" вышел в августе 2024 г.);
• совместно с Музеем архитектуры имени А.В. Щусева проведены работы по подготовке выставки «Надвратные образы башен Московского Кремля» (выставка состоялась в феврале 2024 г.);
• осуществлены работы по подготовке материалов для подарочной книги-альбома «Надвратные образы Московского Кремля».
• С октября по ноябрь 2024 года была представлена выставка «Возвращение надвратных икон Московского Кремля».
В 2025 году была выпущена книга-альбом «Надвратные образы башен Московского Кремля», подводящая итог многолетней исследовательской и практической работе.
Презентация книги «Надвратные образы башен Московского Кремля» была проведена 30 июля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Описание открытых и воссозданных надвратных икон Московского Кремля:
Презентация книги «Надвратные образы башен Московского Кремля» была проведена 30 июля в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Описание открытых и воссозданных надвратных икон Московского Кремля:
Образ Христа Спасителя Спасской башни Московского Кремля (открыт в 2010 году)
Образ Христа Спасителя Спасской башни со стороны Красной площади относится к иконографическому типу «Спас Смоленский». Спаситель изображен стоящим, правой рукой Он благословляет, в левой держит Евангелие, открытое на словах «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии и Аз упокою вы» (Мф. 11:28). К ногам Спасителя припадают преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский.
Появление образа Спасителя на Спасской башне относится к началу XVI века. Написание изображений преподобных Сергия Радонежского и Варлаама Хутынского связано с древним преданием о чудесном избавлении Москвы при нашествии Мехмед I Гирея в 1521 г.
В XVI – XVII вв. образ несколько раз страдал от пожаров. В XVIII – XIX вв. неоднократно поновлялся. В 1930 г. икона была скрыта под металлической сеткой с нанесенной поверх штукатуркой. Обретение иконы произошло в 2010 г. В этом же году была осуществлена её реставрация.
С древних времен образ пользовался особым народным почитанием и считался чудотворным. До Революции перед иконой ежедневно служились молебны. Особое богослужение перед образом совершалось в день празднования Всемилостивому Спасу 1 августа (14 августа по новому стилю).
Подборка исторических фото:Спасская башняИзображение над въездом стрельницы1872 год. Гравюра Спасская башня Московского КремляУ ворот Спаской башни. 1908 годКиот с иконой, 1908г.Часовни возле Спасской башни 1890-1900гг.Спасская башня после обстрела 1917 годСпасская башня, конец ХIХ в.Фрагмент1920 года
Вдумайтесь только. Этой башне больше 500 лет.
Работы на Спасской башне: Работы на Спасской башне
В XVI – XVII вв. образ несколько раз страдал от пожаров. В XVIII – XIX вв. неоднократно поновлялся. В 1930 г. икона была скрыта под металлической сеткой с нанесенной поверх штукатуркой. Обретение иконы произошло в 2010 г. В этом же году была осуществлена её реставрация.
С древних времен образ пользовался особым народным почитанием и считался чудотворным. До Революции перед иконой ежедневно служились молебны. Особое богослужение перед образом совершалось в день празднования Всемилостивому Спасу 1 августа (14 августа по новому стилю).
Подборка исторических фото:Спасская башняИзображение над въездом стрельницы1872 год. Гравюра Спасская башня Московского КремляУ ворот Спаской башни. 1908 годКиот с иконой, 1908г.Часовни возле Спасской башни 1890-1900гг.Спасская башня после обстрела 1917 годСпасская башня, конец ХIХ в.Фрагмент1920 года
Вдумайтесь только. Этой башне больше 500 лет.
Работы на Спасской башне: Работы на Спасской башне
Двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием Спасской башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
Согласно церковному преданию, появление икон над проездными воротами Спасской башни связано с избавлением Москвы от осады войском Мехмед I Гирея в 1521 г., когда были написаны иконы Спасителя (на восточной стене) и Богоматери со Святителями московскими Петром и Алексием (на западной стене).
Появление живописного образа Спаса Нерукотворного над образом Богоматери Печерской связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 г. В 1866 г. иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 г. было принято решение об удалении икон с фасада. Исследования, проведенные в 2015 г., подтвердили полную утрату живописи в киоте.
Для соблюдения исторической достоверности эскиз воссоздаваемого образа был разработан на основании иконографии, известной по рисунку 1860-х гг. и фотографиям начала XX в. Двухчастный образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе «Спас на убрусе», плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием. 28 августа 2023 года Святейший Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную двухчастную икону Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, размещенную с внутренней стороны Спасской башни Кремля.Спассике ворота, старое фото:Начало ХХ векаА вот она еще без восстановленных икон.
Появление живописного образа Спаса Нерукотворного над образом Богоматери Печерской связано со встречей царем Алексеем Михайловичем чудотворного Нерукотворного образа из Вятки в 1658 г. В 1866 г. иконы были счищены и написаны заново, а в 1923 г. было принято решение об удалении икон с фасада. Исследования, проведенные в 2015 г., подтвердили полную утрату живописи в киоте.
Для соблюдения исторической достоверности эскиз воссоздаваемого образа был разработан на основании иконографии, известной по рисунку 1860-х гг. и фотографиям начала XX в. Двухчастный образ в верхней части содержит изображение Спаса Нерукотворного в иконографическом изводе «Спас на убрусе», плат поддерживают два ангела. Нижний сегмент занимает образ Богоматери Печерской с предстоящими святителями Петром и Алексием. 28 августа 2023 года Святейший Патриарх Кирилл освятил воссозданную надвратную двухчастную икону Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицы на престоле со святителями Петром и Алексием, размещенную с внутренней стороны Спасской башни Кремля.Спассике ворота, старое фото:Начало ХХ векаА вот она еще без восстановленных икон.
Образ святителя Николая Чудотворца Никольской башни Московского Кремля (открыт в 2010 году)
Изображение Св. Николая Чудотворца на Никольской башне Московского Кремля со стороны Красной площади датируется рубежом XVI – XVII вв. На протяжении веков образ подвергался поновлениям. Хотя бы после нашествия Наполеона. Хотя сам образ разрушен не был.Н а картине художника Ф.Я. Алексеева.(мастерская). Никольские ворота Кремля и Алевизов ров. 1800 год (написания). Изображено время, когда еще не была надстроена сама башня.Никольская башня, разрушенная французскими войсками. Москва, 11 октября 1812. Путеводитель к московской святыне / сост. Д.М. Струков - М. : в Тип. Александра Семена, 1850
А вот во время боев в октябре 1917 г. надвратный образ был поврежден пулями и осколками.Молебен 22 мая 1918 года у иконы Николы Можайского на Никольских воротах Московского Кремля.
После этого было предпринято реставрационное вмешательство – древний образ раскрыт от поздних наслоений. В 1930 г. икона была закрыта металлической сеткой с нанесенной поверх штукатуркой. Открытие и реставрация иконы были осуществлены в 2010 г.
Образ святителя Николая относится к иконографическому типу «Никола Можайский». Святитель представлен в рост, в правой руке он держит обнаженный меч, а в левой – город. Такие иконы восходят к чудотворному образу святителя, прославившемуся в городе Можайске. Над воротами можайской крепости, в особом киоте с килевидным завершением, стояло резное деревянное изображение святого Николы, защищавшее город от вражеских нашествий. Живописные изображения можайского образа известны с XVI в.
Старое фотоБашня после обстрелов
Работы на Никольской башне:
Шурф на Никольской башне Работы на Никольской башне Работы на Никольской башне Никола Раненый.
Этот рисунок с иконы свт.Николая на Никольской башне московского Кремля
сделан уже после обстрела Кремля 1918 года. На образе видно, что левая рука, державшая храм,
утрачена, а правая - с мечом - сохранилась. Бои в октябре 1917 года не обошли стороной надвратную икону Никольской башни, в результате артиллерийского обстрела ворот Никольской башни образ Николы Можайского был поврежден пулями и осколками, но сам лик не пострадал.
Еще одно чудо, связанное с образом, произошло в конце апреля 1918 года. Перед первым празднованием Первомая фасад Никольской башни с иконой задрапировали красным кумачом. По воспоминаниям современников, погода тогда стояла безветренная, но полотно разорвалось, будто его разрубили мечом. И это произвело на присутствующих огромное впечатление, а большевиков сильно разозлило. Была дана команда убрать икону.
Шурф на Спасской башне. Виден зазор между металлической сеткой и живописным слоем.
Долгое время об иконе напоминал только заштукатуренный белый прямоугольник над Никольскими воротами.
Но официальных документов о том, что произошло с надвратным образом на Никольской башне при советской власти, не было. Не было даже известно, что икона написана прямо на стене. Поэтому специалисты долго искали образ в запасниках музеев, но тщетно. Лишь 11 мая 2010 года при реставрации Никольской башни обнаружили, что образ был надежно спрятан под сеткой-рабицей и слоем бетона. Вероятно, иконы на Никольской и Спасской башне сохранил архитектор Константин Аполлонов, работавший в мастерских Игоря Грабаря. А из дневников Н.Д. Виноградова становится ясно, что сам комендант Кремля разрешил скрыть иконы любым способом, лишь бы их не было видно. Эти люди сильно рисковали, однако. Икона Николы Можайского сохранилась на 50%. При этом на образе были и следы осколков, и пуль, и даже средневековых пожаров. Но сейчас надвратная икона на Никольской башне восстановлена.
Восстановленная икона на Никольской башне
А вот во время боев в октябре 1917 г. надвратный образ был поврежден пулями и осколками.Молебен 22 мая 1918 года у иконы Николы Можайского на Никольских воротах Московского Кремля.
После этого было предпринято реставрационное вмешательство – древний образ раскрыт от поздних наслоений. В 1930 г. икона была закрыта металлической сеткой с нанесенной поверх штукатуркой. Открытие и реставрация иконы были осуществлены в 2010 г.
Образ святителя Николая относится к иконографическому типу «Никола Можайский». Святитель представлен в рост, в правой руке он держит обнаженный меч, а в левой – город. Такие иконы восходят к чудотворному образу святителя, прославившемуся в городе Можайске. Над воротами можайской крепости, в особом киоте с килевидным завершением, стояло резное деревянное изображение святого Николы, защищавшее город от вражеских нашествий. Живописные изображения можайского образа известны с XVI в.
Старое фотоБашня после обстрелов
Работы на Никольской башне:
Шурф на Никольской башне Работы на Никольской башне Работы на Никольской башне Никола Раненый.
Этот рисунок с иконы свт.Николая на Никольской башне московского Кремля
сделан уже после обстрела Кремля 1918 года. На образе видно, что левая рука, державшая храм,
утрачена, а правая - с мечом - сохранилась. Бои в октябре 1917 года не обошли стороной надвратную икону Никольской башни, в результате артиллерийского обстрела ворот Никольской башни образ Николы Можайского был поврежден пулями и осколками, но сам лик не пострадал.
Еще одно чудо, связанное с образом, произошло в конце апреля 1918 года. Перед первым празднованием Первомая фасад Никольской башни с иконой задрапировали красным кумачом. По воспоминаниям современников, погода тогда стояла безветренная, но полотно разорвалось, будто его разрубили мечом. И это произвело на присутствующих огромное впечатление, а большевиков сильно разозлило. Была дана команда убрать икону.
Шурф на Спасской башне. Виден зазор между металлической сеткой и живописным слоем.
Долгое время об иконе напоминал только заштукатуренный белый прямоугольник над Никольскими воротами.
Но официальных документов о том, что произошло с надвратным образом на Никольской башне при советской власти, не было. Не было даже известно, что икона написана прямо на стене. Поэтому специалисты долго искали образ в запасниках музеев, но тщетно. Лишь 11 мая 2010 года при реставрации Никольской башни обнаружили, что образ был надежно спрятан под сеткой-рабицей и слоем бетона. Вероятно, иконы на Никольской и Спасской башне сохранил архитектор Константин Аполлонов, работавший в мастерских Игоря Грабаря. А из дневников Н.Д. Виноградова становится ясно, что сам комендант Кремля разрешил скрыть иконы любым способом, лишь бы их не было видно. Эти люди сильно рисковали, однако. Икона Николы Можайского сохранилась на 50%. При этом на образе были и следы осколков, и пуль, и даже средневековых пожаров. Но сейчас надвратная икона на Никольской башне восстановлена.
Восстановленная икона на Никольской башне
Казанский образ Божией Матери с ангелами Никольской башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
В архивных источниках не зафиксировано время появления живописи на западном фасаде Никольской башни, над аркой проездных ворот. К середине XVII в. (описание путешествия Павла Алеппского, 1655 г.) относится свидетельство о наличии на западном фасаде Никольской башни образа Господа с предстоящим ему св. Леонтием и архиереями Ростова, этот образ упоминается в исторических источниках до 1720 года.
Не установлено, когда именно произошла замена образа Спасителя на образ Казанской Божией Матери в окружении четырех ангелов, однако позднее утраченная в 1920-е гг. живопись была датирована 1898 г. В 1922 г. было принято решение сбить с фасада башни фреску, как не представляющую художественной ценности.
Многочисленные фотографии конца XIX-начала XX вв. позволили с исторической точностью воссоздать образ в технике монументальной живописи. Образ Казанской Божией Матери заключен в живописную раму, которую поддерживают четыре ангела. Согласно традиционной иконографии, Богоматерь облачена в синий хитон и мафорий кирпично-красного цвета, Христос представлен фронтально в бело-золотых одеждах, с жестом благословения.
Не установлено, когда именно произошла замена образа Спасителя на образ Казанской Божией Матери в окружении четырех ангелов, однако позднее утраченная в 1920-е гг. живопись была датирована 1898 г. В 1922 г. было принято решение сбить с фасада башни фреску, как не представляющую художественной ценности.
Многочисленные фотографии конца XIX-начала XX вв. позволили с исторической точностью воссоздать образ в технике монументальной живописи. Образ Казанской Божией Матери заключен в живописную раму, которую поддерживают четыре ангела. Согласно традиционной иконографии, Богоматерь облачена в синий хитон и мафорий кирпично-красного цвета, Христос представлен фронтально в бело-золотых одеждах, с жестом благословения.
Образ Пресвятой Троицы Троицкой башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
Первые упоминания о надвратном образе «Святая Троица» над Троицкими воротами относятся к середине XVII в. На протяжении веков Троицкая башня многократно перестраивалась, а надвратные образы поновлялись. В 1925-1926 гг. из-под многочисленных поздних записей была раскрыта фресковая живопись, датированная XVII-XVIII вв. По архивным данным известно, что в 1930 г. фреска была закрыта штукатуркой, однако проведенные 2018 г. исследования показали полное отсутствие следов живописи в надвратной нише.
Иконография воссоздаваемой иконы повторяет древнюю композицию, запечатленную на фотографиях 1925 г.: образ представляет собой традиционный для древнерусского искусства иконографический извод Троицы Ветхозаветной (сцена Гостеприимства Авраама). Три ангела, явившиеся к Аврааму и жене его Сарре, представлены за столом, в центре которого помещена чаша с закланным тельцом, эту чашу благословляет центральный ангел.
Фоном для сцены выступают архитектурная постройка, горы и дуб Мамврийский, поддерживающие на композиционном и символическом уровне идею триединства.Троицкая башня еще без иконыСвятая Троица на Троицкой башне со стороны Московского Кремля. (28.08.2023)
Иконография воссоздаваемой иконы повторяет древнюю композицию, запечатленную на фотографиях 1925 г.: образ представляет собой традиционный для древнерусского искусства иконографический извод Троицы Ветхозаветной (сцена Гостеприимства Авраама). Три ангела, явившиеся к Аврааму и жене его Сарре, представлены за столом, в центре которого помещена чаша с закланным тельцом, эту чашу благословляет центральный ангел.
Фоном для сцены выступают архитектурная постройка, горы и дуб Мамврийский, поддерживающие на композиционном и символическом уровне идею триединства.Троицкая башня еще без иконыСвятая Троица на Троицкой башне со стороны Московского Кремля. (28.08.2023)
Образ святого Иоанна Предтечи Боровицкой башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
Первое упоминание о надвратном живописном образе на Боровицкой башне принадлежит архидиакону Павлу Алеппскому и относится к середине XVII в.: «Четвертые ворота, возвышающиеся над царскими цветниками и садами, находятся с юго-западной стороны Кремля; на них образ Иоанна Крестителя».
На протяжении XVII-XIX вв. Боровицкая башня многократно перестраивалась, последняя известная крупная реставрация надвратного образа Боровицкой башни была осуществлена в 1863 г., когда живопись была «снята и возобновлена». Таким образом, можно предположить, что икона Иоанна Предтечи, отнесенная в 1925 г. к разряду «не представляющих интереса» и впоследствии уничтоженная, могла быть датирована 1863 г.
При работе над воссозданием утраченного надвратного образа святого Иоанна Предтечи была использована иконография, известная по фотографии конца XIX в. Святой представлен на иконе в традиционной власянице, подчеркивающей аскетизм образа. Правой рукой Иоанн Предтеча осеняет себя крестным знамением, а в левой руке держит посох, увенчанный процветшим крестом. В верхней части композиции помещен шестикрылый серафим.
Старое фото башни с иконойБашня без иконыИкона Иоанна Предтечи на Боровицкой башне Московского Кремля.
На протяжении XVII-XIX вв. Боровицкая башня многократно перестраивалась, последняя известная крупная реставрация надвратного образа Боровицкой башни была осуществлена в 1863 г., когда живопись была «снята и возобновлена». Таким образом, можно предположить, что икона Иоанна Предтечи, отнесенная в 1925 г. к разряду «не представляющих интереса» и впоследствии уничтоженная, могла быть датирована 1863 г.
При работе над воссозданием утраченного надвратного образа святого Иоанна Предтечи была использована иконография, известная по фотографии конца XIX в. Святой представлен на иконе в традиционной власянице, подчеркивающей аскетизм образа. Правой рукой Иоанн Предтеча осеняет себя крестным знамением, а в левой руке держит посох, увенчанный процветшим крестом. В верхней части композиции помещен шестикрылый серафим.
Старое фото башни с иконойБашня без иконыИкона Иоанна Предтечи на Боровицкой башне Московского Кремля.
Образ равноапостольных Константина и Елены Кутафьи башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
Первое упоминание о святых образах на Кутафье башне зафиксировано в записках архидиакона Павла Алеппского и относится к середине 50-х годов XVII в.: «снаружи, на воротах упомянутой башни, стоит образ царя Константина, а над внутренними воротами образ царя Владимира». Однако дальнейшая история бытования и уничтожения этого образа не отражена в архивных и фотографических материалах.
При воссоздании образа было принято решение представить в киоте на южной стороне башни святого императора Константина и его мать Елену. Фигуры на иконе представлены симметрично, в небольшом повороте к Святому Кресту, размещенному в центре. Этот иконографический извод отсылает к празднику Обретения Креста Господня и встречается в древнерусском искусстве уже с домонгольского периода.
При воссоздании образа было принято решение представить в киоте на южной стороне башни святого императора Константина и его мать Елену. Фигуры на иконе представлены симметрично, в небольшом повороте к Святому Кресту, размещенному в центре. Этот иконографический извод отсылает к празднику Обретения Креста Господня и встречается в древнерусском искусстве уже с домонгольского периода.
Образ равноапостольного великого князя Владимира Кутафьи башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
Образ святого Владимира над внутренними воротами Кутафьи башни упоминается уже в середине XVII в. в описании Павла Алеппского, о сохранности образа в начале XX в. свидетельствуют описания протоиерея Н. А. Скворцова.
После революции, когда начал подниматься вопрос о снятии религиозных символов со зданий Московского Кремля, комиссией Центральных государственных реставрационных мастерских живописный образ святого равноапостольного князя Владимира был признан памятником XVIII в. и должен был подлежать сохранению. Однако дальнейшую судьбу этого произведения проследить не удалось. Не сохранилось также никаких графических материалов, фиксирующих вид башни с иконами.
При воссоздании иконы было принято решение ориентироваться на каноничные изображения святого (в первую очередь, на его образ в росписи Архангельского собора Московского Кремля, 1652-1666 гг., близкий по времени создания первоначального образу на Кутафье башне).
После революции, когда начал подниматься вопрос о снятии религиозных символов со зданий Московского Кремля, комиссией Центральных государственных реставрационных мастерских живописный образ святого равноапостольного князя Владимира был признан памятником XVIII в. и должен был подлежать сохранению. Однако дальнейшую судьбу этого произведения проследить не удалось. Не сохранилось также никаких графических материалов, фиксирующих вид башни с иконами.
При воссоздании иконы было принято решение ориентироваться на каноничные изображения святого (в первую очередь, на его образ в росписи Архангельского собора Московского Кремля, 1652-1666 гг., близкий по времени создания первоначального образу на Кутафье башне).
Образ благоверных князей Бориса и Глеба Кутафьи башни Московского Кремля (воссоздан в 2023 году)
В ранних исторических источниках среди образов Кутафьи башни не упомянуто изображение святых Бориса и Глеба, однако в описаниях 1910–1912 гг., сделанных протоиереем Н. А. Скворцовым, представлена информация, что со стороны моста был написан образ святого равноапостольного князя Владимира, а в киоте со стороны Александровского сада – образы святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, написанные на камне и находящиеся к началу XX в. в ветхом состоянии. Дальнейшая судьба образа благоверных князей доподлинно неизвестна, не сохранилось фотографических материалов, на основании которых возможно было бы точно реконструировать иконографию.
Образы святых князей-страстотерпцев представлены в молитвенных позах в развороте друг к другу в предстоянии образу Спасителя, помещенного в верхней части иконы. За образец подобной иконографии были взяты канонические образы святых Бориса и Глеба, созданные в XVII-XIX вв.
Вот фото 1882 года
Вот правая сторона башни с местом для иконы.Скорее всего они стоят по бокам и с внутренней стороныНа старом фото можно понять, что с левой стороны вот так была расположена икона над входомА это фото, когда иконы ставили в определенные им места,хотя и не очень понятно какую и куда.
Текст частично взят с сайта Фонда Апостола Андрея Первозванного:
Образы святых князей-страстотерпцев представлены в молитвенных позах в развороте друг к другу в предстоянии образу Спасителя, помещенного в верхней части иконы. За образец подобной иконографии были взяты канонические образы святых Бориса и Глеба, созданные в XVII-XIX вв.
Вот фото 1882 года
Вот правая сторона башни с местом для иконы.Скорее всего они стоят по бокам и с внутренней стороныНа старом фото можно понять, что с левой стороны вот так была расположена икона над входомА это фото, когда иконы ставили в определенные им места,хотя и не очень понятно какую и куда.
Текст частично взят с сайта Фонда Апостола Андрея Первозванного:
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