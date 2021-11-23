Камнерез с Урала создал уникальный райский сад из самоцветов

Весь мир восторгается работами старых мастеров-умельцев, творивших уникальные вещи из натурального камня. А вот о современниках, создающих не менее прекрасные произведения искусства, знают единицы. В этой публикации невероятные каменные цветы, застывшие во времени, от нежнетагильского мастера-камнеза Виктора Васильева, который вдохновившись когда-то работами великого Фаберже создал свой райский сад из уральских самоцветов и драгоценных металлов.

К сожалению, талантливого уральского мастера уже нет с нами. Прошлой весной жизнь Виктора Васильева внезапно оборвалась на 66-м году жизни. Грустно становится от мысли, что хотя и сделано было мастером немало, а ведь еще сколько мог бы он создать... Но, увы, каждому отмерен свой отрезок пути, через финишную прямую которого, как не старайся, не перешагнешь. Виктор Михайлович Васильев - нижнетагильский художник-камнерез в своей художественной мастерской.

Виктор Михайлович Васильев(1954-2020) — нижнетагильский художник-камнерез, мастер камнерезного искусства, работал в основном в жанре флористики. Он, словно кудесник, много лет творил удивительной красоты произведения из камня: от каминов и шкатулок - до сюжетных статуэток и фигурных композиций каменных букетов.

«Орхидея-фаленопсис» Кахалонг, нефрит, горный хрусталь, циркон, металл. 1998 г. Автор: Виктор Васильев.

По образованию Виктор Михайлович был геологом, а в душе художником, настолько тонко чувствовавшим природу камня, что с легкостью определял, какой наиболее подойдет для задуманного цветка. Для воплощения ярких красок природы, которая богато окрашивает окружающий мир, Васильев использовал нефрит, аметист, янтарь, горный хрусталь, топаз, чароит и множество других редких, великолепных камней, а также золото, серебро и разные сплавы. «Одуванчики» Горный хрусталь, нефрит, авантюрин, яшма, металл. 2004 г. Автор: Виктор Васильев.

На сегодняшний день изумительные букеты Виктора Михайловича хранятся во многих частных коллекциях ценителей камнерезного искусства. Выставки цветов еще при его жизни с большим успехом проходили не только в России, но и в Европе. В свое время от имени города Нижний Тагил произведения мастера были преподнесены в дар президентам Российской Федерации Борису Ельцину, позже Владимиру Путину, а также патриарху Всея Руси Алексию II, президенту ЮНЕСКО Федерико Майору. «Нежность» Горный хрусталь, кварц с хлоритом, авантюрин, нефрит, янтарь. Автор: Виктор Васильев.

Творчество нижнетагильского камнереза, которое сохранится в веках

Флористические работы Виктора Васильева красноречиво говорят не только о его виртуозном таланте, но и искренней любви к волшебному, чарующему миру природы. Автор был настоящим ценителем красоты, а цветы для него, по его собственным словам, – "это крик души, что-то очень личное, родное". «Сирень» Трансвальский жад, нефрит, горный хрусталь, металл. 2013 г. Автор: Виктор Васильев.

Свой творческий путь самобытный мастер начинал с изучения камней и их свойств. Несколько лет Виктор Михайлович трудился геологом на шахте «Магнетитовая». В 1990 году он организовал на предприятии мастерскую «Горный мастер», где полностью окунулся в процесс художественного творчества. Со временем, достигнув мастерства в своем ремесле, Виктор Васильев стал обладателем Ордена Денисова-Уральского - одной из высших наград в камнерезном искусстве. Он был также участником многочисленных престижных отечественных и зарубежных выставок, а также руководителем Нижнетагильского центра народных промыслов и ремёсел. «Каттлея» Яшма, нефрит, родонит, металл. 2002 г. / «Орхидея-каламбия». Яшма, карнеол, нефрит, халцедоновая щетка, фманит, металл. 2014 г. Автор: Виктор Васильев.

Для Виктора Васильева самым главным вдохновением служили те самые знаменитые букеты Карла Фаберже из книжного альбома Геза фон Гасбурга. Но, как настоящий художник, он не копировал работы знаменитого ювелира, а создавал свои. Разве, что взял от великого мастера одну эффектную фишку... «Черника»

Карнеол, лазурит, горный хрусталь, металл. 2007 г. / «Полевой букет» Горный хрусталь, лазурит, фианит. Автор: Виктор Васильев.

Известно, что знаменитый Карл Фаберже, один из преданных ценителей русских самоцветов, создавая серию работ «Одинокие цветки в вазе», помещал «цветы» в прозрачную вазу с «водой», а «воду» делал из горного хрусталя. Этот авторский прием Фаберже мы можем увидеть и в работах Виктора Васильева, который и вазы для цветов, и саму "воду" в них вырезал из цельного куска горного хрусталя. «Аквилегия» Нефрит, горный хрусталь, сапфирин, топаз, металл. 2010 г. / «Незабудки». Бирюза, нефрит, горный хрусталь, металл. 2011 г. Автор: Виктор Васильев.

В работе камнерез также использовал полудрагоценные и драгоценные камни и металлы. В цветочных композициях бутоны и лепестки резал из аквамарина, халцедона, аметиста. Листья – из нефрита, малахита, авантюрина. Из коричневатого нефрита получались правдоподобные гибкие стебли, из непрозрачного оникса – замечательные вазы, из малахита или змеевика - эффектные подставки. «Орхидея Онцидиум-Варикосум»

Окаменелое дерево, нефрит, шайтанский переливт, эпидотовая щетка, красный корунд, золото, серебро. 2016 г. / «Саранки» Горный хрусталь, гранар, нефрит, цитрин. Автор: Виктор Васильев.

Помимо тонкого подбора природного материала, каждая композиция, каждый экспонат художника отличается утонченностью, изяществом и реалистичностью. Поэтому хрупкие каменные цветы выглядят как живые. А как же может быть иначе: в них живет душа настоящего Мастера, который шлифуя грубые, неотесанные уральские самоцветы, творит неземную красоту. Каждый листик и лепесток из его рук становятся гладкими и мерцающими, а «холодные» каменные цветы – наполняются теплым сиянием, ведь их согревает любовь к творчеству – самая тонкая и неуловимая энергия созидания. «Белушка». Магнезит, нефрит, гранат, металл. 2006 г. Автор: Виктор Васильев.

Глядя на это чудо, в какой-то миг может показаться, что из-под снега, вырезанного из кварца, действительно пробиваются первые весенние цветы, или же расцветают настоящие ландыши, распускается верба или же раскрываются бутоны прекрасных роз. «Шиповник» Нефрит, родонит, горный хрусталь, металл. 2011 г. / «Незабудки». Бирюза, нефрит, горный хрусталь, металл. 2011 г. Автор: Виктор Васильев.

Разумеется, что секрет этой естественной натуральности находился в технологиях, которые разработал и использовал Виктор Михайлович в своей работе. Прежде, чем воплотить свою задумку в жизнь, Васильев ревностно отбирал камни, выбирая, нужные по цветовым оттенкам и формам. Так, к примеру, для создания наиболее естественных и органичных листьев, стебельков и веточек художник брал разнообразные оттенки нефрита - от темных до самых светлых, причем с характерными прожилками. «Цикламены» Родонит, нефрит, яшма, металл. 2004 г. / «Сакура» Розовый кварц, нефрит, яшма, шпинель, металл. 2009 г. Автор: Виктор Васильев. «Фиалки» Чароит, нефрит зеленый и белый, авантюрин, агат-переливт. / «Орхидея Каттлея Мосле Хок». Розовый кварц, нефрит, топаз, окаменелое дерево, халцедоновая щетка, авантюрин, золото. 2016 г. Автор: Виктор Васильев. «Барбарис» Нефрит, яшма, демантоид, горный хрусталь, металл. 2013 г. / «Наступило лето». Нефрит, горный хрусталь, металл. Автор: Виктор Васильев. «Осень» Сард, халцедон, яшма, металл. 2004 г. Автор: Виктор Васильев. Крокусы. В. Васильев. 2004г. Аметист, цитрин, нефрит, халцедон, золото 585. Прострелы. В. Васильев. Веточка рябины, укрытая снегом. В. Васильев. Первый снег. В. Васильев. Агат, халцедон, металл. 2004г. Утро. В. Васильев. Халцедон, нефрит, горный хрусталь, чароит, родонит. Брусника. В. Васильев. 2008г. Родонит, нефрит, яшма, везувиан, металл. На лугу. Виктор Васильев. 2008г. Аметист, нефрит, везувиан, металл. Осенний. В. Васильев. Цикламены. Виктор Васильев. Сакура. В. Васильев. 2009г. Розовый кварц, нефрит, шпинель, металл. Колокольчики. Горный хрусталь, лазурит, нефрит. В. Васильев. Орхидея Панеофедиум. В. Васильев. Карнеол, хризопраз, горный хрусталь, циркон. Шиповник. Виктор Васильев. Шиповник. В. Васильев Черника. Виктор Васильев. Рябина. В. Васильев. Горный хрусталь, нефрит, карнеол. Полевой букет. В. Васильев. Горный хрусталь, лазурит, фианит. Незабудки. В. Васильев. Ирисы. Виктор Васильев. Лазурит, нефрит, горный хрусталь, металл. Верба. Виктор Васильев. Белая роза. Уральский камнерез Виктор Михайлович Васильев. Желтая смородина. В. Васильев. Горный хрусталь, нефрит, сердолик. Орхидея Каттлея. В. Васильев. Яшма, нефрит, родонит. Орхидея Каттлея. Виктор Васильев. Яшма, нефрит, родонит. Розы в вазе. В. Васильев. Родонит, нефрит, горный хрусталь. Розы. В. Васильев. Родонит, нефрит, горный хрусталь. "Саранки" работы тагильского мастера-камнереза Виктора Васильева. Горный хрусталь, гранат, нефрит, цитрин. Подснежник. В. Васильев. Горный хрусталь, нефрит, хризопраз, авантюрин, льдистый кварц, металл. 2001г.

В заключение хотелось бы отметить, что во все времена для мастеров-камнерезов делом чести было выточить цветок «как живой» - с листиками, прожилками, хрупкими тычинками. Вот и Виктор Михайлович весь свой творческий путь стремился к совершенству, вырезая из камня цветы любой формы: розы, пионы, ландыши, сирень, лилии, шиповник и даже ветки цветущей яблони или вишни.



Думается ни у кого не повернется язык назвать эти чудо-цветы Виктора Васильева из самоцветов «искусственными», невзирая на «холодную красоту» натуральных камней. «Легенда об Артамонове»

Существует легенда, что первый велосипед был изготовлен в 1800 году крепостным тагильским мастеровым Артамоновым Ефимом Михеевичем. Материал: агат-переливт, чароит, кахолонг, яшма, мрамор, родонит, нефрит, гранит, морион, обсидиан, сард, кровавик, аванюрин, окаменелое дерево, горный хрусталь, тигровый глаз металл. 2001 г. Автор: Виктор Васильев.

Есть у мастера и произведения в технике объемной мозаики - это сюжетные композиции, посвященные литературным произведениям, преданиям, легендам и сказкам. Они не менее прекрасны его цветочных полян и букетов. «Дон-Кихот». Обсидиан, халцедон, кровавик, кахолонг, яшма, авантюрин, металл. 2003 г. Автор: Виктор Васильев.

https://kulturologia.ru/blogs/170721/50425/

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