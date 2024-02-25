Два года как все начиналось

Два года как все начинало Zакручиваться и колонны Vошли. Херсон, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье и Донбасс, Змеиный. Итогов и событий дохера, все не распишешь и не упомнишь. Какие-то наверно и выводы сделаны. Сотни эпизодов героических боев, хватает и поражений. Десятки новых знакомств, товарищей, близких друзей. Живым - успехов и новых побед. Раненым - здоровья. Павшим - вечная память.

"Сколько нас полегло в это долгом походе..."

https://t.me/okspn/29477

2 года назад началась СВО на территории Украины.

За это время к Российской Федерации присоединились 4 новых субъекта: ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область.

Азовское море стало внутренним морем России.

На протяжении 729 дней, 24 месяцев, 17520 часов, 1051200 минут русский солдат шёл и продолжает идти вперёд несмотря ни на что.

"Военная слава с русским солдатом из века в век шла в рядах и в ногу" - М.Д. Скобелев

А я хочу в этот день показать некоторые работы наших художников, посвященные ежедневной работе, а скорее подвигу наших воинов. Художнники команды Рыбарь выставили вот такие арты.

ЭпизодыПобеды — взгляд на освобождённые территории.

Часть 1

Мы очень давно не выпускали имиджевых серий артов, которые направлены на популяризацию подвига российских военнослужащих.

Сегодня, в День защитника Отечества и накануне второй годовщины специальной военной операции, жизненно важно напомнить о всех тех победах, которых достигли русские воины.

От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг.

Арты в высоком разрешении: Авдеевка Алёшки Артёмовск Бердянск Васильевка Волноваха Каховка

https://t.me/rybar/57453

От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг. Кременная Лисичанск Марьинка Мариуполь Мелитополь Павловка Пески

https://t.me/rybar/57459

От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг. Попасная ( Работино Рубежное Сватово Светлодарск Северодонецк Соледар Энергодар

https://t.me/rybar/57466

Вот такие образы наших Героев с просторов интернета, автора не знаю

Ростовская художница Елена Бегма со своей картиной "ТОС Солнцепёк группировок Z и V" "Отдавшие жизнь Zа РОССИЮ, Zа свои убеждения!" Дарья Дугина и Владлен Татарский. Художник Елена Бегма «Апофеоз войны», художник Елена Бегма Последний проект художников Федерики Васселли и Елены Бегмы "Защитники Донбасса" Очень много картин на тг-канале ZаПобеду. Вот только несколько из них На этом сегодня все.