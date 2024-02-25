Два года как все начиналось

Два года как все начинало Zакручиваться и колонны Vошли. Херсон, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Запорожье и Донбасс, Змеиный.Итогов и событий дохера, все не распишешь и не упомнишь. Какие-то наверно и выводы сделаны. Сотни эпизодов героических боев, хватает и поражений. Десятки новых знакомств, товарищей, близких друзей.Живым - успехов и новых побед. Раненым - здоровья. Павшим - вечная память.
"Сколько нас полегло в это долгом походе..."
https://t.me/okspn/29477
2 года назад началась СВО на территории Украины.
За это время к Российской Федерации присоединились 4 новых субъекта: ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область.
Азовское море стало внутренним морем России.
На протяжении 729 дней, 24 месяцев, 17520 часов, 1051200 минут русский солдат шёл и продолжает идти вперёд несмотря ни на что.
"Военная слава с русским солдатом из века в век шла в рядах и в ногу" - М.Д. Скобелев
А я хочу в этот день показать некоторые работы наших художников, посвященные ежедневной работе, а скорее подвигу наших воинов. Художнники команды Рыбарь выставили вот такие арты.
ЭпизодыПобеды — взгляд на освобождённые территории.
Часть 1
Мы очень давно не выпускали имиджевых серий артов, которые направлены на популяризацию подвига российских военнослужащих.
Сегодня, в День защитника Отечества и накануне второй годовщины специальной военной операции, жизненно важно напомнить о всех тех победах, которых достигли русские воины.
От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг.
Арты в высоком разрешении:АвдеевкаАлёшкиАртёмовскБердянскВасильевкаВолновахаКаховка
https://t.me/rybar/57453
От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг. КременнаяЛисичанскМарьинкаМариупольМелитопольПавловкаПески
https://t.me/rybar/57459
От левого берега Днепра через степи Запорожья до побережья Азовского моря и фронтиров Донецкой Республики — везде есть точки, где ступала нога русского солдата. И нашей задачей было запечатлеть этот подвиг. Попасная (РаботиноРубежноеСватовоСветлодарскСеверодонецкСоледарЭнергодар
https://t.me/rybar/57466
Вот такие образы наших Героев с просторов интернета, автора не знаю
Ростовская художница Елена Бегма со своей картиной "ТОС Солнцепёк группировок Z и V""Отдавшие жизнь Zа РОССИЮ, Zа свои убеждения!" Дарья Дугина и Владлен Татарский. Художник Елена Бегма«Апофеоз войны», художник Елена БегмаПоследний проект художников Федерики Васселли и Елены Бегмы "Защитники Донбасса"Очень много картин на тг-канале ZаПобеду. Вот только несколько из нихНа этом сегодня все.
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