Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.38. Коты Петербурга

Коты, пожалуй, самые любимые в Питере. Говорят, что Петербург — город кошек. Здесь их можно встретить на улицах, в двориках, на парапетах старинных зданий, а иногда даже в музеях! Но откуда взялась эта особая связь Северной столицы с пушистыми хвостатыми?

Коты против крыс. Знаменитая история о петербургских котах начинается в эпоху правления Елизаветы Петровны.

В середине XVIII века в Зимнем дворце завелось столько мышей и крыс, что они стали настоящей угрозой для художественных ценностей.

По приказу императрицы в Петербург привезли лучших «мышеловов» из Казани. Так началась история дворцовых котов, которых по сей день называют «охранниками Эрмитажа».

Сегодня коты продолжают жить в подвалах Эрмитажа и даже имеют своих смотрителей! У каждого кота есть имя, а некоторые из них становятся настоящими звёздами. Эрмитажные коты — не просто обитатели музея, а его живая легенда. Их история началась ещё в XVIII веке. Говорят, Пётр I завёз кота Василия — то ли из Голландии, то ли из Вологды — в деревянный Зимний дворец. Но настоящую кошачью службу организовала Елизавета Петровна. В 1745 году она узнала о казанских котах-мышеловах и издала указ: прислать в Петербург 30 лучших! Грызуны, грызшие стены дворца, исчезли, а коты остались. Екатерина II, хоть и не любила кошек, дала им статус «охранников галерей», поделив на комнатных (часто русских голубых) и надворных.

В XIX–XX веках коты пережили войны и революции, но блокада Ленинграда их не пощадила — все погибли, и крысы заполонили дворец. После войны из Тюмени привезли 5000 котов, часть осела в Эрмитаже, и порядок вернулся.

Сегодня в Эрмитаже около 50 котов. У каждого — паспорт, миска и работа: чистить подвалы (20 км «кошачьего царства») от грызунов. Живут комфортно: тепло, сухо, есть выходы во дворы. Кормят их на пожертвования, ведь бюджета на котов нет. Летом они греются на газонах, но под машины попадают нередко — во дворах даже знаки «Осторожно, кошки!» стоят. Лишних пристраивают в семьи, даря новым хозяевам бесплатный вход в музей.

Коты вдохновляют: о них снимают фильмы, пишут книги, сочиняют музыку. Ежегодный «День эрмитажного кота» в мае — праздник с выставками и играми. Британцы из «Telegraph» назвали их must-see. Это не просто животные — это душа Петербурга, его пушистые хранители!



Петербургские коты — это не только «штатные» сотрудники музея. Они стали частью городского фольклора.

Петербург известен своими «котокафе», где можно не только выпить кофе в компании хвостатых, но и помочь им обрести новый дом.

Им стоит в городе достаточно памятников и помимо эрмитажных котиков, которые даже находятся в штате музея. многие уважающие себя заведения имеют своих представителей этого семейства. Познакомимся с некоторыми из них.

Кот по имени Шпатель: пушистая муза «Мансарды художников» В народной галерее «Мансарда художников» на Петроградской стороне всегда легко найти натурщика — там живет (и работает) кот по имени Шпатель. Уже больше 14 лет этот милый житель проводит время среди художников и картин. Шпатель научился аккуратно перемещаться по галерее и за всю жизнь не испортил ни одной работы. А еще он профессионально позирует, долго и терпеливо лежа в одном положении.

Коты Петербурга: Ватсон и Мелисса На Васильевском острове скрывается место, которое стоит посетить не только ради вкусного кофе, но и ради его пушистых хозяев Двое пушистых красавчиков - кот Ватсон и кошка Мелисса, его двоюродная сестра - живут в благотворительной кофейне «Просто» на Васильевском острове. Кофейню открыли при центре социальной адаптации Василия Великого. Кроме профессиональных бариста здесь работают подростки с непростым прошлым и зарабатывают честным трудом свои первые деньги. Ватсон и Мелисса их всячески поддерживают, а ещё с удовольствием дают посетителям себя погладить. 16-я линия В.О., д. 1

Знаменитые котики Петербурга: Анжелина Эрмитажевна из Государственной Академической Капеллы Кошка Анжелина, которую важно зовут Анжелиной Эрмитажевной, живет в Капелле уже восемь лет. Бело-рыжая красавица перевелась с работы в эрмитажных подвалах в музыкальные залы, чтобы решить проблему с мышами. Новый коллектив прикипел к Анжелине, поэтому теперь она - не только ценный сотрудник-мышелов, но и всеобщий вдохновитель. Кошка встречает зрителей через окна первого этажа, получает от поклонников стихи и песни.

Анжелина не знает забот, живет в теплом Концертном отделе и любит, когда ее гладят.

Ахилл предсказатель

Самый знаменитый кот Эрмитажа, которого называют оракулом, ведь он предсказывает исход игр международного формата. Именно Ахилл был избран официальным оракулом чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Фокс

Котенком его нашли на одном из складов. Вскоре ему обустроили «рабочее место» при Лахта Центре и взяли в коллектив инженеров.

Пуфик и его бабочки Этот очаровательный пушистый житель Петербурга встречает посетителей зоомагазина недалеко от станции метро Лесная. Кота зовут Пуфик, и он радует петербуржцев своими бабочками.

Балу из Ботанического сада Чёрно-белый кот по имени Балу — главный кот на территории Ботанического сада. Его можно встретить в любом уголке парка, периодически он навещает Тропический маршрут. У Балу нордический характер, шерсть густая, жёсткая и пыльная. Несмотря на то что с товарищами по работе кот поддерживает хорошие отношения, Балу — не самый ласковый и нежный зверь, но при вежливом отношении не прочь принять от гостей похвалу и ласку.

«Видимого удовольствия от нежностей он не испытывает, но сохраняет спокойствие», — говорят музейщики.

ул. Профессора Попова, 2

Пушистый страж Выборского замка В Выборгском замке поставили памятник его знаменитому смотрителю — коту Филимону. Основой для бронзовой скульптуры стало фото бывшего сотрудника музея-заповедника в пальто, сделанное зимой 2018-го. Появился Филимон на территории замка в один прекрасный день. Он пересек мостик, ведущий к нему от большой земли, и быстро отвоевал территорию у местного кота Маркиза. После большого боя Маркиз отступил, а Филимон остался править завоеванными землями.

За время существования замка, который был заложен шведским маршалом Торгильсом Кнутссоном в далеком 1293 году, в нем проживало немало четвероногих пушистиков, кто-то больше, кто-то меньше, но лишь Филимону удалось стать его истинным талисманом, завоевав сердца посетителей и смотрителей.

Когда Филимон только появился, одна работница музея пожелала помочь котику обрести семью и взяла его к себе в дом. Но он настойчиво рвался в замок, и женщина оставила попытки превратить кота в домашнее животное. Так, Филимона можно было встретить где угодно: в любом из выставочных залов, в библиотеке, в подвале, на чердаке, иногда кот даже позволяет себе передохнуть в кабинете администрации. Он имел даже свою трудовую книжку. Утром и вечером Филимон совершал обход территории, истребляя зазевавшихся мышей и крыс, а в течение дня вместе с сотрудниками готовил выставки, оформлял афиши, участвовал в проведении экскурсий. Филимон ушёл на радугу весной 2023-го от неоперабельного рака. Питомцу было почти 18 лет, из которых последние 13 он провёл на Замковом острове, в том числе был официально трудоустроен в должности старшего мяучного сотрудника научного отдела.

Но замок вскоре обрел нового Хранителя.

В замке живет уникальный страж — пушистый и маленький кот по имени Персей. Свою кличку Персей получил благодаря сотруднику замковой охраны Алексею Демину. И как говорят в музее, такое имя отлично подходит пушистику. Его мифический тезка побеждал чудовищ, а хвостатый борется с грызунами, которые могут навредить хранящейся в музее литературе.

Петропавловская крепость тоже обзавелась хвостатым Хранителем.

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга появилась новая хранительница. Это кошка Серафима. Раньше она жила в подвале вместе с эрмитажными котами. Но теперь переехала в самое сердце Северной столицы. Первое интервью журналистам Серафима "дала" 30 ноября 2021 года.

- Серафима - хранительница Петропавловской крепости. Ей шесть лет. Раньше она жила в подвале вместе с другими котами Эрмитажа. Сейчас она уже адаптировалась на новом месте, - рассказала на пресс-конференции арт-директор "Республики кошек" Ольга Титович.

Пушистая хранительница очень упитанная. Питание ей обеспечивают спонсоры. Сейчас кошка живет обычно с охранниками и вместе с ними патрулирует местность, следя за порядком. Также она очень любит спать рядом с усыпальницами императоров, которые находятся в Петропавловской крепости.

Ресторан «Мы же на ты» и кот, обитающий там. Тут живёт неповторимый кот Гоша! Гоша — это сфинкс, который уже стал не только символом ресторана, но и одним из главных поводов сюда прийти. Иногда он выходит прогуляться по залу и пообщаться с гостями. У него даже есть персональный хештег, по которому фото с очаровательным котом можно найти в соцсетях, — покажитегошу.

Адрес: ул. Марата, 10

Пышечная на Большой Конюшенной

Это, пожалуй, самая знаменитая пышечная Санкт-Петербурга. Рыжик был частью истории о Петербурге.

Приютили пушистика совсем маленьким— рыжего котенка выбросил на улицу кто-то из жильцов, когда дом расселяли. Работницы пожалели малыша и взяли на время, а потом уже не смогли разлучиться.

Большую часть времени Рыжик проводил среди посетителей — он с мечтательным видом смотрел в окно, важно прогуливался между столиками, бесцеремонно разваливался на стульях. Котик с терпением относился к вниманию к своей персоне, позировал на камеру, утопал в объятиях посетителей. Фотографии хранителя пышечной разлетелись по всему миру. Были даже люди, которые предлагали Рыжика выкупить, но сотрудники всегда отказывались. Пушистика обожали все посетители.

- К пышкам, кстати, он был равнодушен. Для него мы покупали специально вкусняшку – свежее куриное филе, - добавляет сотрудница.

И еще одно негласное правило пышечной: официально заведение работает до 20.00, но его не закрывали до тех пор, пока Рыжика нет на месте - кот время от времени отправлялся на прогулку.

Восемь лет назад у Рыжика была подружка – кошка Василиса. Ее тоже подкинули к дверям пышечной. За их историей романтических отношений наблюдали посетители и сотрудники. Но с кошечкой случилась беда – ее сбила машина. Котик был равнодушен к пышкам.

После Василисы появилась кошка Пыша – ее тоже подкинули еще котенком. Девочка была почти ослепшим и без сил, шансов выжить оставалось мало. Работницы кормили малышку из пипетки, пока та не окрепла. А когда она подросла – у них с Рыжиком случилась любовь. Котик не находил себе места, когда подружка уходила на прогулку. Волновался.

Недавно Рыжика не стало. Работницы говорят, что он до последних дней ничем не болел и умер от старости. Теперь знаменитую Пышечную охраняет вдова Рыжика – Пыша. На хозяйстве в пышечной осталась подружка

Адрес: Большая Конюшенная ул., 25

Гастрономическое ателье «На кухне» В гастрономическом ателье «На кухне» живёт совершенно очаровательный кот по имени Лайт. Лайт — обладатель белоснежной шёрстки и потрясающе красивых разноцветных глаз, покоривших уже не одно сердце посетительниц заведения. Помимо всего прочего, у Лайта очень ответственная должность — он один из главных дегустаторов на проводящихся здесь кулинарных мастер-классах. Кроме того, у кота есть свой инстаграм — @kotnakuhne.

Адрес: наб. Лейтенанта Шмидта, 43

Flowershopcats Братья наши меньшие обитают не только в кафе и ресторанах! Так, например, очаровательные коты живут в цветочном магазине Flowershopcats. В их обязанности входит встречать гостей и составлять им приятнейшую компанию в ожидании заказанного букета. К слову, здесь можно не только получить красивый букет, но и выпить чашечку чая или кофе.

Адрес: Пулковское ш., 18

Библиотекарь Муся. Муся появилась на крыльце библиотеки в 2007 году - беременная и с перебитыми лапами. Животное выходили, котят раздали посетителям, а ее оставили. Кошка проходит по документам как библиотекарь второй категории - так в бюджет учреждения ежегодно закладывается определённая сумма на её содержание. У Муси есть литературные предпочтения - больше всего она любит сидеть на полках с готическими романами и детской литературой на иностранных языках. Также в библиотеке обитают и другие пушистые книголюбы: Яся, Фрося и Мэри. Они не такие популярные, как Муся, но тоже заслуживают внимания. Поэтому просто знайте о таких прекрасных созданиях. Однажды Мусю даже пытались похитить, но безуспешно, ведь у неё такие верные патроны, например, такая как Зоя Чалова, директор библиотеки. А теперь еще ей подарили красный ошейник с бубенчиком.