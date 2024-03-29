инпромторг России объявил об открытии нового тракторного завода "Ростсельмаш". Это первый за последние 52 года завод полного производственного цикла, специализирующийся на выпуске тракторов. Василий Голубев, глава региона, и Валерий Мальцев, генеральный директор "Ростсельмаша", вместе с министром Денисом Мантуровым приняли участие в торжественной церемонии запуска.

На новом заводе будут производиться энергонасыщенные тракторы и новая линейка дорожно-строительной техники, что позволит удовлетворить растущий спрос на технику для аграрного и строительного секторов. Проект получил поддержку государства в виде льготных займов из Фонда развития промышленности на сумму 4 млрд рублей, а также субсидии на продукцию "Ростсельмаш" для сельскохозяйственных производителей и поддержки экспорта.

С запуском нового предприятия планируется создание 3,2 тыс. рабочих мест, а производственная мощность завода составит до 5 тыс. единиц техники в год. Это значительно усилит позиции России в сельскохозяйственном машиностроении и поспособствует увеличению доли отечественной техники в аграрном секторе.

https://www.agbz.ru/news/otkryt-novyy-traktornyy-zavod-rosts...

В Подмосковье запустят производство автомобильных динамиков Локализация автопрома идет полным ходом. В подмосковных Мытищах появится роботизированная линия по производству 2 миллионов автомобильных динамиков в год. Роботизированная линия позволит сократить затраты на персонал в 6 раз и уменьшить количество брака до 0,1%.

Разработкой линии занимались отечественные специалисты, производить ее будут вместе с партнером из Южной Кореи. Корейские инженеры также будут помогать с монтажом и поддержанием работоспособности механизмов. Для производства же динамиков будут использоваться только отечественные комплектующие.

Жаропрочные детали для российских самолетов будут печатать на отечественном 3D-принтере 3D-принтер установят на заводе ОДК в подмосковном городе Лыткарино уже в этом году. Установка позволяет изготавливать детали для авиадвигателей ПД-8, ПД-14, ТВ7-117СТ-01 и ВК-650В.

Двигатель ПД-8 предназначен для SJ-100, ПД-14 — для МС-21, ТВ7-117СТ-01 — для регионального Ил-114-300, ВК-650В — для легких вертолетов.

https://mashnews.ru/zharoprochnyie-detali-dlya-silovyix-usta...

В Ростовской области открыли завод холодильного оборудования Предприятие будет ежегодно выпускать до 100 000 единиц морозильной техники. Новое производство на 85% оснащено отечественным оборудованием, оставшуюся часть предоставили китайские поставщики. Завод запустила компания «Лебединский торговый дом», которая выпускает холодильное оборудование под брендом KRAFT. Ранее техника производилась на других площадках в России, Турции и Китае. Но из-за усложнения и удорожания логистики компания пошла на создание собственного производства. Инвестиции в проект превысили 2 миллиарда рублей.

Скоро в каждом офисе? Начались поставки российских ноутбуков «‎Сила» с ‎предустановленной отечественной операционной системой Uncom OS У заказчиков появилась возможность закупать технику сразу с предустановленной ОС и необходимыми для работы приложениями. Это должно облегчить предусмотренный законом переход российского госсектора к работе на отечественном ОП к 2025 году.

Uncom OS — это российская операционная система, построенная на базе Linux семейства Debian. Производитель ноутбуков гарантирует поддержку в течение 3 лет.

https://t.me/bolecon/4115

Раньше автобренды переносили производство в Китай, а теперь наоборот! Haval запустит в России завод двигателей Предприятие будет располагаться в Тульской области, где и происходит сборка китайских авто. Предполагается, что в год будет собираться около 100 000 моторов, что почти хватит на все машины, которые сходят с конвейера на российском заводе.

Выпускаться будут два типа двигателей — на 2 и 1,5 литра, особый упор будет сделан на полуторалитровые, так как они ставятся на Jolion, самую популярную модель Haval. В настоящее время в Тульской области выпускаются кроссоверы Jolion, F7, F7x и Dargo, а также внедорожник H9.

https://t.me/bolecon/4117

В России рекордно выросло производство грибов В прошлом году было грибоводческие хозяйства произвели 146 000 тонн продукции, показав пост более чем на 13%. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки, но хозяйства пытаются нарастить объемы производство экзотических грибов, например шиитаке, эринги и эноки.

В Минсельхозе называют грибоводство одним из популярных направлений развития аграрного хозяйства в России. За последние несколько лет в стране открыто 85 новых грибоводческих хозяйств.

https://t.me/bolecon/4119

В России открыли первый за 50 лет тракторный завод полного производственного цикла Новое предприятие «Ростсельмаша» находится в Ростове-на-Дону, в год оно сможет выпускать до 5000 единиц техники. Помимо, собственно, тракторов на заводе будут производить дорожно-строительную технику: различные виды погрузчиков, экскаваторы. Порядка 80% деталей и комплектующих новое предприятие будет получать с отечественных заводов, в том числе из соседних цехов «Ростельмаша». Запуск нового предприятия позволит нарастить долю отечественных машин в сельском хозяйстве. Российские покупатели могут выгодно покупать технику с господдержкой.

https://t.me/blackponed/840

Бум продолжается! Производство одежды в Москве за год выросло в 3,5 раза Помните, мы писали, что на фоне ухода западных брендов, за 2022 год в Москве в 6 раз выросло (https://t.me/bolecon/2599) производство одежды? Так вот, за 2023 год зафиксирован рост ещё в 3,5 раза. То есть, за 2 года выпуск одежды увеличился в 20 раз!

Думаете, это просто эффект низкой базы? Совсем нет. В городе работает 135 предприятий легкой промышленности, совокупно они отгрузили товара на 70 миллиардов рублей за год. Одной только обуви было выпущено 2,8 млн пар. Миллионы людей ходят в московских, а не китайских ботинках.

В целом за 2023 год пром. производство в Москве выросло на 22,3%, за 5 лет — удвоилось https://t.me/bolecon/4132

В Челябинске импортозаместили турбокомпрессоры для локомотивов и кораблей Ранее такая продукция поставлялась в основном из Швейцарии и Австрии. Теперь же специальное конструкторское бюро «Турбина» сможет выпускать до 360 компрессоров в год — это позволит обеспечить сразу 6,5% потребностей всего российского рынка.

Основным заказчиком продукции станет Уральский дизель-моторный завод из Екатеринбурга, где выпускают двигатели для судов и тепловозов.

Уровень локализации нового производства составляет 100%.

https://ura.news/news/1052741889

В Белгородской области готовят к запуску завод по производству комбикорма из личинок мух В год здесь будут производить около 3000 тонн протеиновой муки и 900 тонн липидного концентрата из личинок мух черная львинка.

Кормовой белок добавляют в рацион сельскохозяйственных животных, в том числе ценных видов рыб. Комбикорм из личинок мух можно применять вместо рыбьего жира и рыбьей муки, с поставками которых возникли сложности из-за санкций. К тому же из-за роста внутреннего производства растут потребности в кормовых добавках.

По прогнозам экспертов, к 2030 году только для рыбных хозяйств будет необходимо около 600 000 тонн кормов. Большую часть рациона рыб и других водных организмов как раз составляют добавки. https://iz.ru/1662849/2024-03-11/v-rossii-postroiat-zavod-po...

В Тамбовской области открыли новый завод подсолнечного масла на 600 тонн семян в сутки Инвестиции в запуск производства около города Моршанск составили 2 миллиарда рублей, создано 130 новых рабочих мест.

Завод позволит удовлетворить внутрироссийский спрос, также часть продукции идёт на экспорт. Больше всего валютной выручки приходит из стран Азии: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Китай.

Также экспорт в Индию за прошлый год вырос сразу вдвое, потребность одной этой страны в российском масле сопоставима с 5 такими заводами.

https://www.kommersant.ru/doc/6563502

В России впервые запустили серийное производство 3D-принтеров для промышленности Топливный дивизион «Росатома» планирует за год выпустить 9 подобных устройств — это позволит покрыть более 30% потребности российской промышленности в подобном оборудовании. Детали изготавливают в Новоуральске Свердловской области, сборка — в Москве.

Новые 3D-принтеры будут использоваться для производства деталей для предприятий тяжелого машиностроения, автомобилестроения, авиакосмической и атомной отраслей. Это позволит ускорить импортозамещение в указанных секторах экономики.

Кроме того, госкорпорация намерена продвигать свои технологии на иностранных рынках.

https://t.me/blackponed/846

Московский завод "Спецкабель" со статусом промышленного комплекса нарастил выпуск продукции на 63% в 2023 году, было изготовлено свыше 15 тыс. соединителей, переходов и кабельных сборок, используемых при производстве самолетов, космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отмечается, что сегодня на заводе выпускают широкий спектр коаксиальных кабельных сборок, при изготовлении которых используются современные технологии - специальные станки, новейшие защитные и маркировочные материалы. В производстве соединителей и переходов применяются высокотехнологичные диэлектрические материалы с повышенной температурной и радиационной стойкостью. Также к изделиям предъявляются повышенные требования по надежности, благодаря чему их можно применять в различных критических отраслях промышленности - авиационной, космической, атомной, медицинской и многих других.

https://t.me/ssigny/90564

В Москве начали производить отечественные лазерные станки для высокоточной обработки сложных промышленных деталей В год столичная компания «Лазеры и аппаратура» сможет выпускать 15 подобных установок, которые также подходят для сложноконтурной резки и сварки. Первый станок уже применяется одним из производителей газотурбинных двигателей в Ярославской области. Устройство выполняет операции резки и сварки деталей авиадвигателей.

В целом новые пятикоординатные лазерные станки будут востребованы в отраслях, где необходима высокая точность обработки деталей сложных форм.

https://ruposters.ru/news/12-03-2024/moskve-sozdan-pyatikoor...

В Ульяновске открыли гигантский завод алюминиевых банок за 13 миллиардов рублей Первая линия уже работает, вторая будет введена в эксплуатацию летом этого года. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать 1,6 миллиарда банок в год.

Строительство завода осенью 2021 года начиналось еще при прежнем владельце актива — американской компании Ball Corporation. Однако вскоре американцы из России ушли, новый собственник — группа «Арнест» — вернулся к строительству в конце 2022 года. Инвестиции в проект превысили 13 миллиардов рублей.

Теперь 100% потребности в алюминиевых банках обеспечивают отечественные производители, импорт практически прекратился.

https://tass.ru/ekonomika/20245933

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области планируют в ближайшие три года открыть 15 новых производств. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"На данный момент на площадке ОЭЗ организовано 19 производств. В ближайшие три года планируется открытие еще 15 производств, три из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в 2024 году - производство сжиженного природного газа, производство лекарственных препаратов, производство специализированной пищевой продукции, в том числе диетических пищевых продуктов", - сказал министр.

Он отметил, что ожидаемый объем заявленных резидентами инвестиций составляет 48,7 млрд рублей, из которых уже инвестировано более 32,8 млрд рублей.

https://t.me/ssigny/91601

На сегодня все с новостями.