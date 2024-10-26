Казань. Было-стало - 54

Обе фотографии сделаны с одной точки. За минувший век эта площадь в центре Казани поменяла четыре имени: Рыбнорядская, Кооперативная, Куйбышева. Сейчас Габдуллы Тукая.

От старого пейзажа уцелели лишь дом Якима Ивановича Коровина (на чуть виден на дальнем плане справа). Дом был надстроен, теперь там хостел «Пушкин».

Уцелело пространство бывших мясных рядов слева. Теперь это сквер Тукая. Если увеличить старинный снимок, то вдали слева можно увидеть белую колокольню церкви Четырех Евангелистов (на её месте теперь дом Валтреста) и черную трубу трамвайной электростанции (там теперь театр Камала). Исчезли трамвайные рельсы. Улица стала шире.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Угол Тихвинской и Сенной (ныне Тукая и Парижской Коммуны). Библиотека, книжный магазин и типография братьев Каримовых.

Угловой дом возведён в 1880-х по проекту Петра Ивановича Романова. Первый владелец — купец Валей Мусич Яушев. Каримовы выкупили здание в 1900 году. Спустя семь лет они пристроили к дому красивый магазин (слева, с двумя куполами).

Мухаметзян, Шарифзян, Хасан Мингазетдиновичи Каримовы — богатейшее семейство, поднявшееся на книготорговле и книгопечатании. В Уфе братьям также принадлежал один из красивейших магазинов города.

В 1906 году в угловой дом переехала недавно открывшаяся библиотека «Китапхани исламия», для которой братья выделили помещения и пожертвовали в книжный фонд несколько сотен книг.

После революции имущество и дело Каримовых было национализировано. В библиотеке даже открылся музей: большевики тайно печатали у Каримовых нелегальную газету и хотели сохранить это место для истории.

У входа в библиотеку толпятся дети и глазеют на фотографа. Интересно, как сложилась их судьба.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Угол Баумана и Банковской (сейчас улица Мусы Джалиля). 22 июня 1941 года. Казанцы слушают объявление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны с Германией. Трансляция по радио началась в 12:15. Люди толпились под уличными громкоговорителями, вслушиваясь в слова Молотова: «Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» Спустя несколько часов текст Молотова повторил Левитан.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Улица Декабристов на перекрёстке с нынешней улицей Мулланура Вахитова. Чёрно-белая фотография сделана Ниязом Халитом в 1970-е. Тогда перекрёсток выглядел иначе. Впрочем, перекрёстка фактически не было. Улица Вахитова появилась на городской карте только в августе 1985 года. Она была короткой, узкой, совсем не автомобильной. Деревянные дома — остатки бывшей Козьей слободы — стояли на месте, где ныне лежит проезжая часть дороги. Эти две избушки были снесены в 1990-е. Нижний кадр дан в ином масштабе, чтобы вы могли оценить изменения.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть менее полувека. Площадь Свободы. 1970-е годы. Слева в кадре — крыло здания Татарского обкома КПСС. Оно было разобрано в начале 2000-х. Теперь на этом месте Кабмин РТ.

По правой стороне видна старинная застройка улицы Пушкинской (ныне Пушкина). Теперь не осталось ни одного старого дома. Улицу начали ломать в 1979 году, а закончили в 2000-е. Ничего из того, что вы видите на чёрно-белом кадре, не сохранилось.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Право-Булачная улица в 1998 году. На дальнем плане Кремль и строящаяся мечеть Кул-Шариф. По центру чёрно-белого кадра два старинных дома: трёхэтажный 1878 года постройки, принадлежавший некогда купцу Устину Феофилактовичу Бочарову. За три года до постройки своего дома Бочаров с детьми был причислен к казанскому купечеству первой гильдии, то есть имел капитал больше 50 тысяч рублей — целое состояние по тем временам. Двухэтажный дом с высоким аттиком-парапетом некогда принадлежал Порфирию Фёдоровичу Михалеву. Точного года постройки у меня нет; первая половина XIX века.

Оба дома были снесены при строительстве метро в 1990-е. Они мешали подъезду техники. Спустя четверть века дороги ровнее и шире, зелени больше, появилось благоустройство. Но безвозвратно исчезла история!

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом на углу Большой Проломной и Университетской был возведён около 200 лет назад и в историю Казани попал в связи с именами Ивана Ивановича Бренинга и его сына Арнольда Ивановича. С 1860-х, то есть 160 лет без перерыва, здесь работает аптека.

Иоганн Бренинг, или, на русский манер, Иван Иванович, выкупил сначала часть первого этажа, а потом и весь дом под своё дело. Аптечный бизнес в Российской империи крепко и почти монопольно держали немцы. В 1894 году старший Бренинг скончался. Его дело унаследовал сын Арнольд.

В 1913 году здание аптеки было перестроено и стало таким, каким мы видим его сейчас. В годы советской власти она была национализирована.

Арнольд Бренинг успел поработать в КХТИ ассистентом кафедры органической химии. Он создал большую коллекцию фотографий Казани. Его семья жила в квартире на втором этаже чуть ли не до 2012 года. Аптека реставрирована, и даже старая вывеска вернулась на фасад вместе с имперским орлом.

Разница между снимками около 120 лет. Вид на Кремль от подножия Ивановского спуска. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х. Ивановский спуск был назван по Иоанно-Предтеченскому монастырю. После установки памятника царю Александру II у Гостиного двора он стал Александровским спуском.

При Советской власти были снесены два монастыря — Иоанно-Предтеченский (он справа) и Спасо-Преображенский (он за Спасской башней).

Трёхшатровая колокольня была только в Казани. Нет в России больше таких построек. Разве что в Москве сохранился чуть похожий храм Рождества Богородицы в Путинках. Колокольня была ненамного ниже Спасской башни — 45 против 43 метров. Четыре шатра — кремлёвский и монастырские — составляли прекрасный и неповторимый ансамбль, заметный с Волги, — визитная карточка старой Казани.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. С 1930-х до 1960-х годов на улице Татарстан, от дома Валтреста до перекрёстка с улицей Нариманова, шуршал листьями бульвар, огороженный штакетным забором. По центру бульвара двигался трамвай; можно было открыть окно и протянуть руку к деревьям. Это воспоминание часто встречается у казанцев, заставших то время.

Бульвар был вырублен после открытия нового речного порта, когда улицы Татарстан и Портовую (ныне Девятаева) стали превращать в проспект. Место сильно изменилось, только корпус средней школы №80 с левого края двух снимков напоминает о прошлом.

В конце 1980-х на углу улиц Татарстан и Тукаевской вырос производственный корпус швейной фабрики по проекту Германа Алексеевича Бакулина. Она так и называется — башня Бакулина (в центре современного кадра).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки на углу Татарстана и Нариманова с разницей около 60 лет. Поэтесса Вероника Михайловна Тушнова скончалась в возрасте 50 лет. Её стихи слышали все. Особенно те, что переложены на музыку: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все еще будет!..», «Сто часов счастья».

Перед вами дом купца Фёдора Егоровича Постникова, что до недавнего времени стоял на углу улицы Миславского, 8/1. Здесь с 1924-го по 1931 год жила Вероника Михайловна. Её отец Михаил Павлович Тушнов — знаменитый русский ученый-микробиолог, академик. Дом был построен в 1870 году по проекту Павла Евграфовича Аникина. На первом этаже долгие десятилетия работал хлебный магазин.

Когда в 2000-е сносили старую Казань, уничтожили дом на Большой Красной, где родилась Тушнова, и этот дом на улице Миславского, где она провела юность. На месте дома теперь дорога и парковка, а мог быть музей.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Панорама Казанского Богородицкого монастыря со стороны Казанской улицы (ныне Миславского). Чёрно-белый кадр сделан в начале 1900-х годов. Перед Великой Отечественной на углу с улицей Большой Красной был заложен жилой дом по проекту Ахмеда Муртазича Субаева. Он перекрыл прежний вид на монастырь. Впрочем, к тому времени монастырь был уже закрыт и разрушен. Изначально предполагалось обустроить на его территории городок «Татаркино» со съёмочными павильонами, но не случилось. Остатки монастыря стали частью табачной фабрики. Крестовоздвиженский собор (он на двух снимках) находился на балансе пединститута. Теперь это уже история.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Большая Проломная (с декабря 1930 года — улица Баумана). Лето 1929 года. После революции прошло чуть больше 10 лет. Ещё видны знаки старой жизни. На торце бывшего доходного дома купца Алексея Тимофеевича Маркова (он слева на втором плане) надпись: СПб. До революции там располагался Петербургский столичный ломбард. В 1929-м на том торце красовалась уже другая надпись на русском и татарском: Подпиской на 3-й заем индустриализации — помогаешь развернуть социалистическую индустрию. Третий заём был выпущен 25 июля 1929 года.

На чёрно-белом снимке хорошо виден трамвай, идущий в сторону Кремля. Трамвайное движение по улице было до 1932 года. Слева магазин «Динамо». Вроде бы место одно и то же. Все здания сохранились, но атмосфера поменялась до полной неузнаваемости улицы.

Обе фотографии сделаны с одной точки. На верхней фотографии перекрёсток Университетской и Баумана. Примерно 1995 год. Тогда началась первая реконструкция. Баумана превращали в пешеходную улицу. Сейчас перед бизнес-центром «Свита-холл» небольшая площадка. Когда-то её занимал дом Ульяновой и Платоновой (две хозяйки в разное время). При советской власти на первом этаже располагался хлебный магазин. До революции же здесь была гостиница (номера), а на первом этаже кабак.

Говорят, что в кабаке бывали молодые Горький, Шаляпин и Ульянов (Ленин) — не вместе, конечно, а по отдельности. Жили они рядом — так что вполне возможно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет. В этом году исполняется пять лет, как в Дербышках, на Стадионной улице была снесена известная баня, точнее, Банно-прачечный комбинат в Соцгороде при заводе №237. Такое было официальное название.

Здание было разработано в 1946 году двумя архитекторами — Павлом Алексеевичем Саначиным и Георгием Ивановичем Солдатовым. Они рассчитывали, что баня сможет обслуживать 150 человек в час и принимать 500 кг сухого белья за смену. Строительство началось в 1948 году, закончили за год.

Баня прослужила 64 года, была закрыта в 2013-м и снесена в 2019-м, несмотря на массовые протесты жителей Дербышек. Участок понадобился для строительства жилого комплекса. В качестве добавки к ЖК было возведено что-то отдалённо похожее на баню Саначина — Солдатова. Чёрное озеро и казанский цирк незадолго до закрытия или сразу после него. В 1961 году здание было признано аварийным и через несколько лет сгорело до тла. Старый, деревянный, возведённый ещё при царе, с узнаваемым угловатым куполом цирк.

Впрочем, здесь проходили не только цирковые представления — это была и спортивная площадка (кто помнит соревнования по боксу?), и музыкальная (например, выступал оркестр Лундстрема).

После закрытия казанцы ходили к стадиону, где в то время разместился временный цирк-шапито. В декабре 1967 года была открыта знаменитая летающая тарелка.

Чёрное озеро не изменилось за эти 60 лет, а вот старинная застройка ушла почти вся в небытие.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Казань. 1930-е. Угол Кооперативной и Большой Галактионовской (ныне Пушкина и Горького). На ближнем плане примечательный дом, возведённый в 1863 году по проекту архитектора Петра Ивановича Романова. Заказчиком и первым владельцем до 1880-х был купец Фёдор Николаевич Никифоров.

Позже дом перешёл семье Парамоновых. Был пристроен. С 1890 года в трёхэтажном пристрое располагалась редакция популярной газеты «Казанский Телеграф». Её редактор и издатель Николай Алексеевич Ильяшенко был женат на дочери Егора Ивановича Парамонова, первого директора Казанского Учительского института. Помещение для редакции дали в семейном доме.

Первый этаж также занимала Державинская публичная библиотека, которую вроде бы посещал молодой Владимир Ульянов. На чёрно-белом кадре ещё читается старая вывеска «Державинская». В советские годы в доме располагались сберкасса и ателье.