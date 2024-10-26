Казань. Было-стало - 54

Продолжаем путешествие...
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Советская Казань. 1953-й или 1954 год. Старая Хижницкая дамба. Рядом идёт строительство будущей Ленинской дамбы (ныне Кремлёвской).
В представлении большинства казанцев дамба заканчивается с началом улицы Декабристов. Но это не так. По сути, дамба тянется до нынешнего «Тандема» и далее к остаткам Кизического монастыря (собственно, и название своё она получила по обители).
На чёрно-белом кадре виден старый деревянный мост через Казанку. При выезде с дамбы на мост приходилось делать неудобный поворот. Всё потому, что мост криво соединял дамбу с началом улицы Большой Проломной. По дамбе в 1930-е был запущен трамвай. Видно, что началось строительство нового моста. Он прослужил до 2012 года.
Первая воздушная станция (ещё не аэропорт) в Казани была открыта 27 марта 1929 года для воздушной трассы Москва — Иркутск. В 1933 году в Казани стали базироваться первые советские пассажирские суда АНТ-9 и К-5. Полноценный аэропорт Казань получила лишь в начале 1950-х. Он долгое время был центром Молотовского района. После 1957 года район стал Советским.
В 1979-м в Лаишевском районе открылся новый аэропорт — Казанский объединённый авиаотряд ушёл туда. Старый переименовали в Казань-2, он служил только для местных перелётов. Последний рейс отсюда был выполнен в 2001 году. Часть взлётно-посадочной полосы давно стала проспектом Камалеева.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Угол улиц Красина (ныне Япеева) и Дзержинского до недавнего времени занимал трёхэтажный дом классицистского стиля. Он был возведён в 1854 году по проекту Иннокентия Платоновича Бессонова. Если быть точным, академик Бессонов сделал пристройку к старому жилому зданию (оно хорошо заметно на втором плане).
Заказчиком строительства выступал Казанский попечительный о бедных комитет. В 1848 году в Казани был учреждён дом призрения бедных, престарелых и увечных граждан. Ложкин отдал в дар богадельне свой собственный дом. Вскоре после этого здание было повреждено из-за подмыва карстовых вод. Тогда Бессонову была заказана пристройка — богадельня расширилась. В городе она называлась Ложкинской богадельней. Часть нынешней улицы Чернышевского (от парка до пересечения с нынешней Кремлёвской) когда-то называлась Ложкинским переулком. В доме была своя домовая церковь. В 1890-е рядом был построен отдельный храм. Он сохранился по сей день — на дальнем плане двух снимков.
После революции богадельня стала государственным домом престарелых. Здание было снесено в начале 2000-х. Что построено на этом месте, вы видите сами.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Перекрёсток Воскресенской и Петропавловской улиц. Это двухэтажное здание длиной в целый квартал ныне занимает геологический институт Казанского университета с геологическим музеем.
До революции здесь была Духовная семинария с домовой церковью Иоанна Богослова. Обратите внимание на купол с крестом на крыше — это главка домового храма.
Семинария была открыта в последние годы царствования Петра Великого как славяно-греко-латинская школа. Поначалу на улице Воскресенской стояли рядышком три отдельных семинарских корпуса. Они пострадали от сильного пожара в 1842 году, долго стояли необитаемыми, и только в 1860-х было построено новое здание.
Три корпуса были объединены в один, третий этаж разобран. Архитектор Павел Алексеевич Солнцев. Первый этаж сдавался в аренду под магазины. На старинной открытке отчётливо читаются вывески: СААТЧИ и ДРУЖИНИНА. Во дворе семинарии стояла колокольня. Она была разобрана в годы Советской власти. Теперь это улицы Кремлёвская и Мусы Джалиля.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Первомайская демонстрация на улице Декабристов. 1980 год. Современный кадр 44 года спустя. Самое ценное на чёрно-белом кадре, кроме людей, — деревянные дома бывшей Кизической слободы. Они сохранялись на Декабристов вплоть до 1990-х.
На дальнем плане два 14-этажных корпуса. В народе их называли Дом обуви — по магазину, что работал в одной из башен. Оба корпуса возведены по одному типовому проекту. В историю советского градостроительства он вошёл под названием «Башни Вулыха», по имени разработавшего их архитектора Ефима Пинхосовича Вулыха.
Обе фотографии сделаны с одной точки.За минувший век эта площадь в центре Казани поменяла четыре имени: Рыбнорядская, Кооперативная, Куйбышева. Сейчас Габдуллы Тукая.
От старого пейзажа уцелели лишь дом Якима Ивановича Коровина (на чуть виден на дальнем плане справа). Дом был надстроен, теперь там хостел «Пушкин».
Уцелело пространство бывших мясных рядов слева. Теперь это сквер Тукая. Если увеличить старинный снимок, то вдали слева можно увидеть белую колокольню церкви Четырех Евангелистов (на её месте теперь дом Валтреста) и черную трубу трамвайной электростанции (там теперь театр Камала). Исчезли трамвайные рельсы. Улица стала шире.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет.Угол Тихвинской и Сенной (ныне Тукая и Парижской Коммуны). Библиотека, книжный магазин и типография братьев Каримовых.
Угловой дом возведён в 1880-х по проекту Петра Ивановича Романова. Первый владелец — купец Валей Мусич Яушев. Каримовы выкупили здание в 1900 году. Спустя семь лет они пристроили к дому красивый магазин (слева, с двумя куполами).
Мухаметзян, Шарифзян, Хасан Мингазетдиновичи Каримовы — богатейшее семейство, поднявшееся на книготорговле и книгопечатании. В Уфе братьям также принадлежал один из красивейших магазинов города.
В 1906 году в угловой дом переехала недавно открывшаяся библиотека «Китапхани исламия», для которой братья выделили помещения и пожертвовали в книжный фонд несколько сотен книг.
После революции имущество и дело Каримовых было национализировано. В библиотеке даже открылся музей: большевики тайно печатали у Каримовых нелегальную газету и хотели сохранить это место для истории.
У входа в библиотеку толпятся дети и глазеют на фотографа. Интересно, как сложилась их судьба.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Угол Баумана и Банковской (сейчас улица Мусы Джалиля). 22 июня 1941 года. Казанцы слушают объявление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны с Германией. Трансляция по радио началась в 12:15. Люди толпились под уличными громкоговорителями, вслушиваясь в слова Молотова: «Сегодня в четыре часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» Спустя несколько часов текст Молотова повторил Левитан.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Декабристов на перекрёстке с нынешней улицей Мулланура Вахитова. Чёрно-белая фотография сделана Ниязом Халитом в 1970-е. Тогда перекрёсток выглядел иначе. Впрочем, перекрёстка фактически не было. Улица Вахитова появилась на городской карте только в августе 1985 года. Она была короткой, узкой, совсем не автомобильной. Деревянные дома — остатки бывшей Козьей слободы — стояли на месте, где ныне лежит проезжая часть дороги. Эти две избушки были снесены в 1990-е. Нижний кадр дан в ином масштабе, чтобы вы могли оценить изменения.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей чуть менее полувека.Площадь Свободы. 1970-е годы. Слева в кадре — крыло здания Татарского обкома КПСС. Оно было разобрано в начале 2000-х. Теперь на этом месте Кабмин РТ.
По правой стороне видна старинная застройка улицы Пушкинской (ныне Пушкина). Теперь не осталось ни одного старого дома. Улицу начали ломать в 1979 году, а закончили в 2000-е. Ничего из того, что вы видите на чёрно-белом кадре, не сохранилось.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Право-Булачная улица в 1998 году. На дальнем плане Кремль и строящаяся мечеть Кул-Шариф. По центру чёрно-белого кадра два старинных дома: трёхэтажный 1878 года постройки, принадлежавший некогда купцу Устину Феофилактовичу Бочарову. За три года до постройки своего дома Бочаров с детьми был причислен к казанскому купечеству первой гильдии, то есть имел капитал больше 50 тысяч рублей — целое состояние по тем временам. Двухэтажный дом с высоким аттиком-парапетом некогда принадлежал Порфирию Фёдоровичу Михалеву. Точного года постройки у меня нет; первая половина XIX века.
Оба дома были снесены при строительстве метро в 1990-е. Они мешали подъезду техники. Спустя четверть века дороги ровнее и шире, зелени больше, появилось благоустройство. Но безвозвратно исчезла история!
Обе фотографии сделаны с одной точки.Дом на углу Большой Проломной и Университетской был возведён около 200 лет назад и в историю Казани попал в связи с именами Ивана Ивановича Бренинга и его сына Арнольда Ивановича. С 1860-х, то есть 160 лет без перерыва, здесь работает аптека.
Иоганн Бренинг, или, на русский манер, Иван Иванович, выкупил сначала часть первого этажа, а потом и весь дом под своё дело. Аптечный бизнес в Российской империи крепко и почти монопольно держали немцы. В 1894 году старший Бренинг скончался. Его дело унаследовал сын Арнольд.
В 1913 году здание аптеки было перестроено и стало таким, каким мы видим его сейчас. В годы советской власти она была национализирована.
Арнольд Бренинг успел поработать в КХТИ ассистентом кафедры органической химии. Он создал большую коллекцию фотографий Казани. Его семья жила в квартире на втором этаже чуть ли не до 2012 года. Аптека реставрирована, и даже старая вывеска вернулась на фасад вместе с имперским орлом.
Разница между снимками около 120 лет.Вид на Кремль от подножия Ивановского спуска. Чёрно-белая фотография сделана в начале 1900-х. Ивановский спуск был назван по Иоанно-Предтеченскому монастырю. После установки памятника царю Александру II у Гостиного двора он стал Александровским спуском.
При Советской власти были снесены два монастыря — Иоанно-Предтеченский (он справа) и Спасо-Преображенский (он за Спасской башней).
Трёхшатровая колокольня была только в Казани. Нет в России больше таких построек. Разве что в Москве сохранился чуть похожий храм Рождества Богородицы в Путинках. Колокольня была ненамного ниже Спасской башни — 45 против 43 метров. Четыре шатра — кремлёвский и монастырские — составляли прекрасный и неповторимый ансамбль, заметный с Волги, — визитная карточка старой Казани.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.С 1930-х до 1960-х годов на улице Татарстан, от дома Валтреста до перекрёстка с улицей Нариманова, шуршал листьями бульвар, огороженный штакетным забором. По центру бульвара двигался трамвай; можно было открыть окно и протянуть руку к деревьям. Это воспоминание часто встречается у казанцев, заставших то время.
Бульвар был вырублен после открытия нового речного порта, когда улицы Татарстан и Портовую (ныне Девятаева) стали превращать в проспект. Место сильно изменилось, только корпус средней школы №80 с левого края двух снимков напоминает о прошлом.
В конце 1980-х на углу улиц Татарстан и Тукаевской вырос производственный корпус швейной фабрики по проекту Германа Алексеевича Бакулина. Она так и называется — башня Бакулина (в центре современного кадра).
Обе фотографии сделаны почти с одной точки на углу Татарстана и Нариманова с разницей около 60 лет.Поэтесса Вероника Михайловна Тушнова скончалась в возрасте 50 лет. Её стихи слышали все. Особенно те, что переложены на музыку: «Не отрекаются, любя», «А знаешь, все еще будет!..», «Сто часов счастья».
Перед вами дом купца Фёдора Егоровича Постникова, что до недавнего времени стоял на углу улицы Миславского, 8/1. Здесь с 1924-го по 1931 год жила Вероника Михайловна. Её отец Михаил Павлович Тушнов — знаменитый русский ученый-микробиолог, академик. Дом был построен в 1870 году по проекту Павла Евграфовича Аникина. На первом этаже долгие десятилетия работал хлебный магазин.
Когда в 2000-е сносили старую Казань, уничтожили дом на Большой Красной, где родилась Тушнова, и этот дом на улице Миславского, где она провела юность. На месте дома теперь дорога и парковка, а мог быть музей.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки.Панорама Казанского Богородицкого монастыря со стороны Казанской улицы (ныне Миславского). Чёрно-белый кадр сделан в начале 1900-х годов. Перед Великой Отечественной на углу с улицей Большой Красной был заложен жилой дом по проекту Ахмеда Муртазича Субаева. Он перекрыл прежний вид на монастырь. Впрочем, к тому времени монастырь был уже закрыт и разрушен. Изначально предполагалось обустроить на его территории городок «Татаркино» со съёмочными павильонами, но не случилось. Остатки монастыря стали частью табачной фабрики. Крестовоздвиженский собор (он на двух снимках) находился на балансе пединститута. Теперь это уже история.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Большая Проломная (с декабря 1930 года — улица Баумана). Лето 1929 года. После революции прошло чуть больше 10 лет. Ещё видны знаки старой жизни. На торце бывшего доходного дома купца Алексея Тимофеевича Маркова (он слева на втором плане) надпись: СПб. До революции там располагался Петербургский столичный ломбард. В 1929-м на том торце красовалась уже другая надпись на русском и татарском: Подпиской на 3-й заем индустриализации — помогаешь развернуть социалистическую индустрию. Третий заём был выпущен 25 июля 1929 года.
На чёрно-белом снимке хорошо виден трамвай, идущий в сторону Кремля. Трамвайное движение по улице было до 1932 года. Слева магазин «Динамо». Вроде бы место одно и то же. Все здания сохранились, но атмосфера поменялась до полной неузнаваемости улицы.
Обе фотографии сделаны с одной точки.На верхней фотографии перекрёсток Университетской и Баумана. Примерно 1995 год. Тогда началась первая реконструкция. Баумана превращали в пешеходную улицу. Сейчас перед бизнес-центром «Свита-холл» небольшая площадка. Когда-то её занимал дом Ульяновой и Платоновой (две хозяйки в разное время). При советской власти на первом этаже располагался хлебный магазин. До революции же здесь была гостиница (номера), а на первом этаже кабак.
Говорят, что в кабаке бывали молодые Горький, Шаляпин и Ульянов (Ленин) — не вместе, конечно, а по отдельности. Жили они рядом — так что вполне возможно.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 30 лет.В этом году исполняется пять лет, как в Дербышках, на Стадионной улице была снесена известная баня, точнее, Банно-прачечный комбинат в Соцгороде при заводе №237. Такое было официальное название.
Здание было разработано в 1946 году двумя архитекторами — Павлом Алексеевичем Саначиным и Георгием Ивановичем Солдатовым. Они рассчитывали, что баня сможет обслуживать 150 человек в час и принимать 500 кг сухого белья за смену. Строительство началось в 1948 году, закончили за год.
Баня прослужила 64 года, была закрыта в 2013-м и снесена в 2019-м, несмотря на массовые протесты жителей Дербышек. Участок понадобился для строительства жилого комплекса. В качестве добавки к ЖК было возведено что-то отдалённо похожее на баню Саначина — Солдатова.Чёрное озеро и казанский цирк незадолго до закрытия или сразу после него. В 1961 году здание было признано аварийным и через несколько лет сгорело до тла. Старый, деревянный, возведённый ещё при царе, с узнаваемым угловатым куполом цирк.
Впрочем, здесь проходили не только цирковые представления — это была и спортивная площадка (кто помнит соревнования по боксу?), и музыкальная (например, выступал оркестр Лундстрема).
После закрытия казанцы ходили к стадиону, где в то время разместился временный цирк-шапито. В декабре 1967 года была открыта знаменитая летающая тарелка.
Чёрное озеро не изменилось за эти 60 лет, а вот старинная застройка ушла почти вся в небытие.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Советская Казань. 1930-е. Угол Кооперативной и Большой Галактионовской (ныне Пушкина и Горького). На ближнем плане примечательный дом, возведённый в 1863 году по проекту архитектора Петра Ивановича Романова. Заказчиком и первым владельцем до 1880-х был купец Фёдор Николаевич Никифоров.
Позже дом перешёл семье Парамоновых. Был пристроен. С 1890 года в трёхэтажном пристрое располагалась редакция популярной газеты «Казанский Телеграф». Её редактор и издатель Николай Алексеевич Ильяшенко был женат на дочери Егора Ивановича Парамонова, первого директора Казанского Учительского института. Помещение для редакции дали в семейном доме.
Первый этаж также занимала Державинская публичная библиотека, которую вроде бы посещал молодой Владимир Ульянов. На чёрно-белом кадре ещё читается старая вывеска «Державинская». В советские годы в доме располагались сберкасса и ателье.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.Довольно редкая фотография Фёдоровского бугра — забытый ныне казанский топоним. На его вершине стоит Свято-Троице-Фёдоровский монастырь. Русло Казанки плавно огибает Фёдоровский бугор. Теперь набережная идёт по этому старому руслу, повторяя его изгибы. Казанка после затопления середины 1950-х течёт немного по-другому — на фотографиях заметна эта разница.
В 1930-е годы монастырь был снесён вместе с монастырским кладбищем. На освободившемся месте собирался еврейский базарчик, а в 1980-е годы был возведён Ленинский мемориал (ныне Национальная библиотека). Бугор выровняли, склоны разделили на ярусы. Завершила ансамбль прекрасная набережная.
Обе фотографии сделаны с одного места с разницей около 100 лет.Советская Казань. Улица Павлюхина. Бывший Дом культуры имени Кирова, а ныне Татарская филармония имени Тукая. В следующем году у этого монументального здания юбилей — 70 лет. Строительство было завершено в 1955 году. Архитекторы Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов. Дом культуры относился к заводу синтетического каучука имени Сергея Кирова (СК-4), потому так же носил имя Кирова. Вокруг большого здания был разбит парк. Напротив ДК ещё стоял небольшой посёлок СК-4, от которого ныне остался только бывший жилкомбинат на углу Павлюхина и Эсперано. С 2000 года ДК занимает филармония.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Довольно редкая фотография улицы Восход от перекрёстка с Восстания. В 1933 году, то есть больше 90 лет назад, в квадрате улиц Городской, 8-й Союзной (сейчас Восход), 9-й Союзной (Восстания) и 14-й Союзной (Исаева) началось строительство посёлка, или соцгородка для сотрудников фабрики киноплёнки №8 имени Валериана Куйбышева (будущая «Тасма»). Поселок так и назывался: Киноплёнка-8.
Слева в кадр лезет четырёхэтажный жилой дом для инженерно-технических работников (ИТР). Построен в 1939−1940 годах. За ним также два жилых корпуса ИТР. Они были возведены в 1936−1937 годах. Дома в посёлке проектировал архитектор КБ фабрики Андрей Эмильевич Спориус. Он же строил здания самой фабрики.
По Восстания ещё до войны проложили киноплёнковскую трамвайную линию, и остановка у четырёхэтажного дома называлась «Ленинский банк» из-за районного отделения.
Бывший посёлок сильно изменился, но дома сохранились. Вчерашние саженцы деревьев, что высадили по окончании строительства, за 90 лет выросли и стали выше самих домов.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Грузинская (ныне Карла Маркса, 46). Дом, в котором в декабре 1859 года была открыта телеграфная станция. В 1860-м была организована Казанская центральная телеграфная контора. В штате её числились начальник, три старших телеграфиста и четыре младших. Плюс ревизоры, сигналисты, рассыльные и сторож.
На чёрно-белом снимке хорошо видна вывеска «Телеграф». Контора занимала первый этаж. По традиции тех лет сотрудники жили в том же доме; на втором этаже были выделены квартиры для них.
В 1960-е годы здание было надстроено на один этаж и сильно перестроено. Сейчас трудно узнать красивый дом XIX века.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет.1966 год. Улица Сакко и Ванцетти (ныне Рустема Яхина). До революции улица называлась Поперечно-Мокрой. Это была часть Мокрой слободы.
Спустя почти 60 лет сохранился единственный дом справа. В XIX веке он принадлежал Рудольфу Егоровичу Бауэру, основателю Казанского завода медных изделий (он стоял рядом с домом Бауэра и со временем вырос в крупный медно-чугунолитейный завод). Два дома и лабаз на чётной стороне улицы были снесены в 1980-е годы.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 58 лет. Автор чёрно-белого снимка Лев ПоповМы в Чистополе. На перекрёстке Екатерининской (ныне Карла Маркса) и Дворянской (ныне Льва Толстого). 1890-е годы.
Красивый двухэтажный дом на углу слева — это женская прогимназия, перестроенная в 1880-х годах бывшая купеческая усадьба Котовых. Главный дом с двумя флигелями выкупил купец Василий Львович Челышев специально для устройства женской прогимназии. В 1905 году она была преобразована в гимназию (полных восемь классов). Во флигеле были начальные классы и квартира начальницы.
В Великую Отечественную в доме проживали в эвакуации матушка Владимира Маяковского Александра Алексеевна и его сёстры Людмила и Ольга Маяковские. На дальнем плане чёрно-белого кадра — храм Спаса Нерукотворного. К сожалению, он был снесён в 1930-е.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет.Послевоенная Казань. Улица Баумана в 1955 году или около этой даты. Автомобиль «Победа» выпускался с 1946 года. Автомобильные номера ТР 33-51 тоже образца 1946-го.
Справа на чёрно-белом фото — ограда бывшего Иоанно-Предтеченского монастыря. Позже ограда будет разобрана, а улица Профсоюзная будет протянута к подножию Кремлёвского холма. До этой реконструкции Профсоюзная выходила на бывшую Ивановскую площадь (ныне 1 Мая). Сейчас на месте этой ограды галерея метро. Слева в кадр попал исчезнувший квартал улицы Баумана.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Перекрёсток Восстания и Декабристов. Конец 1950-х или самое начало 1960-х. Жилые дома №160, 162, 164 были сданы в 1953, 1954 и 1955 годах. Подземный переход был построен в 1970-е.
По Декабристов идёт троллейбус МТБ-82. Первый маршрут от посёлка Караваево до Павлюхина. Трамвайные рельсы здесь были проложены ещё в 1937 году. В этом году 87 лет. Трамвай двигался также от Караево до центра Казани.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Исчезнувший квартал на улице Сакко и Ванцетти (бывшая Поперечно-Мокрая, а ныне Рустема Яхина). Жилые дома Мокрой слободы, возведённые в конце XIX века. В здании на втором плане размещался районный военкомат Бауманского района Казани. Теперь на месте квартала офисное здание и автомойка.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека. Чёрно-белый кадр сделал Георгий Фролов.Довольно редкая фотография улицы Декабристов в 1954 году. Слева возвышается дом для сотрудников мелькомбината (Декабристов, 183). Судя по частично снятым строительным лесам и почти завершённому бельведеру — дом скоро будет сдан. Произошло это как раз в 1954 году. Дом проектировали Павел Алексеевич Саначин и Георгий Иванович Солдатов.
Справа на чёрно-белом кадре уже возведённая пятиэтажка — Декабристов, 156. Более всего интересны деревянные дома бывшей Кизической слободы. Маленькие домики с огородами стояли в этой части Декабристов вплоть до 1960-х годов. Теперь на этом месте безымянный сквер.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.В 1936 году была образована Казанская железная дорога с управлением в Казани. В тот же год улице Пионерской (ныне Чернышевского), рядом с вокзалом было заложено административное здание КазЖД. Оно перед вами — на снимках.
На чёрно-белой фотокарточке управление в 1950-е годы. В начале 2000-х здание было испорчено безнадёжно современным ремонтом и вентфасадом. Получилось в буквальном смысле то, что острословы называют РЖД-стайл. Казанская железная дорога была упразднена в мае 1961 года. Ныне дом занимает Казанское территориальное управление Горьковской железной дороги.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет.Улица Куйбышева (ныне Пушкина). Вдали — Бутлерова. Судя по всему, начало 1970-х. Слева Дом Татсоюза, или Татпотребсоюза, он простоял на площади Куйбышева (она же площадь Тукая) чуть больше полувека. Строительство начали в 1950-м и закончили в 1952-м. Проектировал Владимир Петрович Дроздов. Он удачно вписал дом в старинную застройку площади. На всех фотографиях дом очень органично смотрится.
В 2004-м здание было решено снести под строительство двухуровневой развязки на Кольце. Развязку не построили, а в 2005 году началось строительство торгового центра «Кольцо». На месте дома теперь парковка.
Слева в кадр лезет кинотеатр «Вузовец». Он был снесён в начале 1980-х. Также был снесён старинный квартал вокруг холма.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Улица 5-я Союзная. Примерно 1959 год. Спустя пять лет, в январе 1964-го, улица была переименована в честь Шамиля Усманова. Пятиэтажка была сдана в 1960-м.
Самое интересное — на дальнем плане чёрно-белого кадра. Там видна старая, ещё деревянная застройка и тренировочная вышка местной пожарной части. На этом месте теперь торговые ряды Московского рынка.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет.В этом году ровно 50 лет, как был открыт Дом бытовых услуг на Саид-Галеева. Он был заложен в 1972 году по инициативе министра бытового обслуживания ТАССР Евгения Борисовича Богачёва. Проектировала группа архитекторов под руководством Светланы Павловны Галаниной (она же автор ЦУМа). Комплекс состоял из двух объëмов. Шестиэтажный производственный корпус и трëхэтажный сервисный — там располагались салоны. В большом корпусе в основном шили одежду: Татшвейбыт и Таттрикотаж (на последнем этаже). В сервисном обслуживали. На верхнем кадре хорошо читается вывеска «Салоны Дома бытовых услуг».
Чёрно-белая фотография сделана летом 1977 года. Тогда ещё здание украшали большие часы, а перед главным входом был фонтан.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 47 лет.Печальное сравнение. Обе фотографии сделаны от площади у ЦУМа. Перед глазами вид на Кремль и улицу Кирова (ныне Московская). Когда-то площадь украшали фонтаны. Сегодня фонтанов нет. Полуразрушенные чаши засыпаны землёй и заросли бурьяном.
Историческая застройка у Кремля снесена полностью. Например, прямо под Спасской башней на дальнем плане виден красивый дом купца Бочарова. Он исчез в 1990-х, как и соседний дом Михалёва. Вид на крепость теперь закрыт двумя постройками, которые никак не вписываются в историческую ткань города. На месте «Пирамиды» когда-то стоял Успенский собор. Летом 1978 года он был сломан вместе с прилегающими домами. На пустыре собирались возвести большой кинотеатр «Казань». Но закончить не смогли. Началась Перестройка. Недостроенный корпус был разобран в 1990-е. Теперь на его месте стекляшка отеля «Мираж».
Чёрно-белый кадр сделан в начале 1980-х. Современная фотография повторена с той же точки 40 лет спустя.Улица Гостинодворская (ныне Чернышевского). Перекрёсток с Большой Проломной (сейчас Баумана). В историю города здание на переднем плане справа вошло под именем «Казанское подворье», хотя чаще называлось «Номерами Щетинкина». Павел Васильевич Щетинкин был крупным владельцем недвижимости в Казани и последним дореволюционным частным хозяином этой гостиницы.
Подворье перешло во владение Щетинкина в 1889 году от Ивана Яковлевича Тиханова, который был его опекуном. Новый хозяин сильно изменил облик здания. В 1900-х годах оно было сильно пристроено и надстроено по проекту Льва Казимировича Хрщоновича. Это хорошо видно на фотографиях.
В советские времена назначение не изменилось — здесь была гостиница «Казань». В нулевые годы здание было разрушено: сохранился только фасад. К 2013 году подворье было фактически отстроено заново.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Улица Пушкинская (ныне Пушкина) в 1934 году. Справа хорошо виден строительный забор — уже заложен будущий оперный театр. Напротив через дорогу дом Парамоновых.
На другой стороне перекрёстка с улицей Горького (в 1930-е она называлась Большой Галактионовской) стоит белая двухэтажная постройка 1854 года: дом Лапина, Григорьева, Вятских. В 2000-е годы историческое здание было снесено, несмотря на статус памятника, а на его месте турецкая компания Erel Insaat возвела по проекту Михаила Борщевского так называемый бизнес-центр «Пушкинский».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.В сентябре 1924 года, то есть ровно 100 лет назад, улица Петропавловская была переименована в Банковскую. Такой она была в 1920-е. Спуск к Большой и Малой Проломным улицам (они же Баумана и Профсоюзная). Улица ещё замощена бутовым камнем. В 1966 году Банковскую переименуют ещё раз: в улицу Мусы Джалиля.
На дальнем плане чёрно-белого кадра слева чётко просматривается Николо-Вешняковский храм. С него уже снят главный купол; храм закрыт и ждёт сноса. В 1929 году он был сломан. Церковь стояла на улице Вознесенской (теперь Островского) и была одной из самых старых в Казани.
Справа виден купол бывших номеров Щетинкина. Это здание частично сохранилось — вернее, от него осталась только фасадная стена, что выходит на улицу Баумана. На ближнем плане слева в кадре часть корпуса бывшей Мариинской гимназии, следом за ним дом Тихонова — Никитина. Он занимает угол с Профсоюзной. Здесь родился и провёл первые годы жизни тот самый Николай Бауман. Ныне от 170-летнего дома остались только фасад и несущие стены. Сейчас дом активно реконструируют.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет.Интерьер бывшего Молодёжного центра (ныне офис крупного банка) на улице Декабристов, 1.
В Молодёжном центре было немало прекрасных образцов. Пример на фотографиях. Фойе второго этажа в спортивно-зрелищной части МЦ. Его главная стена была украшена уникальной композицией «Гармония молодости». Это роспись жидким стеклом по штукатурке — 215 кв. м. Автор композиции — выдающийся художник-монументалист Виктор Кронидович Фёдоров (вы его знаете по сграффито «Казань — столица Советской Татарии» на пригородном вокзале).
При реконструкции бывшего Молодёжного центра в 2000−2001 годах стена с росписью была закрыта листами гипсокартона, опирающимися на кирпичные столбы. В следующем году исполняется ровно половина века, как Фёдоров закончил «Гармонию молодости». Недавно было раскрыта мозаика Фёдорова на фасаде ДК химиков. Теперь надо вернуть «Гармонию молодости».___________
Ну, пока остановимся, продолжение следует...
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