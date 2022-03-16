17 марта. Референдум-1991

Волеизъявление народа без срока давности

17 марта 1991 года народы СССР, а по сути, складывавшейся веками исторической России, однозначно высказались за сохранение территориальной целостности страны. Произошло это на свободном, по нынешним временам абсолютно открытом, демократическом референдуме, на котором каждая сторона могла без всякого административного ресурса агитировать за свою точку зрения. В государственном праве референдум считается высшей, прямой формой демократии, поэтому к нему прибегают весьма редко, потому что народ может проголосовать совсем не так, как хотелось бы властям.

ПРИ ЭТОМ, если где-то на территории СССР и были препятствия и даже угрозы голосующим, то это как раз со стороны разного рода сепаратистов и националистов, пытавшихся на отдельных частях нашей страны не допустить народного волеизъявления. Так что к результатам референдума следует сделать поправку на тех, кто был запуган или просто не смог проголосовать. В действительности сторонников сохранения единства страны было еще больше, чем по официальным данным референдума.

Важно отметить, что голосование шло не просто о сохранении единой страны, пусть даже и достаточно большой по территории и населению. Речь шла о сохранении Державы мирового значения, главного столпа послевоенного и вообще современного мироустройства, страны, стоявшей у истоков практически всех современных международных институтов, оказавшей важнейшее значение на формирование современного международного права.

Я уже чувствую, как фраза «международное право» вызывает у читателей горькую усмешку. Сегодня действительно «международное право» превратилось в право сильного и одна страна диктует миру, как жить, а если ее не устраивают правила, она меняет их прямо по ходу игры. Однако во времена СССР две супердержавы не могли друг друга победить, но могли сдерживать, и это обоим придавало ответственности – обе страны вольно или невольно были настоящими гарантами международного права и всемирной стабильности.

Значение СССР для мира трудно переоценить – для нас Советский Союз был и остается Родиной, а потеря Родины вполне равносильна потере самых близких людей, а иногда означает еще больше – потерю самого смысла существования. Безусловно, с потерей СССР мы осиротели, и я помню, как в некоторые особо мрачные времена постсоветской жизни чувствовал себя, как Штирлиц, утративший связь с Родиной. Не меньше потерял и остальной мир, даже если некоторые этого не осознают, а иные радуются своей «победе», – мир потерял альтернативу, доказавшую свою жизнеспособность в самых тяжелейших испытаниях, когда-либо выпадавших на долю человечества и показавшую самые серьезные достижения.

Люди в Советском Союзе не просто хотели повысить уровень жизни – это была идея построения рая на земле, причем для всех, прежде всего для тех, кто всю предыдущую историю человечества не видел просвета в жизни. Естественно, как и во всяком раю, на первое место должна была выйти душа. Ни одна из мировых религий не обещает в раю ни пива, ни «мерседесов». С первых дней существования в СССР не жалели денег на духовное развитие людей.

СЕЙЧАС очевидно, что для существования в реальном, а не придуманном пропагандой мире СССР был гораздо лучше приспособлен. Советский Союз мог быстро в любой точке, на любом направлении мобилизовать и сконцентрировать огромные ресурсы – хоть военные, хоть экономические.

Горбачев в 1985 году принял абсолютно спокойную, стабильную страну, в той или иной форме контролировавшую не менее половины мира, с абсолютно стабильной политической системой, а проблемы и недостатки, которые были в СССР, на фоне нынешних времен кажутся просто смешными.

Задача «перестройщиков» была раскачать стабильную, спокойную страну до состояния взрыва, примерно так, как это было, по одной из версий, с чернобыльским атомным реактором – вытащили графитовые замедлители и подождали, пока цепная реакция разгонится до степени неуправляемости. За 5 лет «перестройки» Горбачев и его люди довели экономику до тяжелого состояния, запас прочности был велик, поэтому даже для создания всеобщего дефицита потребовалось длительное время и значительные усилия. Неразгруженные поезда с товарами, по словам тогдашнего главы правительства Николая Рыжкова, стояли от Москвы до Бреста, в экономику под предлогом развития рыночных механизмов были внедрены совершенно чуждые элементы, резавшие «по-живому» производственные связи, санитарных врачей заставляли списывать в огромном количестве продукты якобы из-за присутствия веществ или заболеваний, на которые сейчас даже не проверяют.

Но самым эффективным путем разрушения, дававшим самые быстрые результаты, стало стравливание народов на национальной и религиозной почве. Националисты и сепаратисты рассматривались как ударная сила разрушителей страны и расчет оказался верным. Помните, как грибы после дождя во всех республиках выросли «народные фронты», а на окраинах стали разгораться межнациональные конфликты, по свидетельствам очевидцев, отличавшиеся своей жестокостью. Все военные, с кем мне удалось беседовать о тех временах, говорили, что у них был приказ не вмешиваться, что бы ни происходило. Бывало так, что за воротами воинских частей шла резня, а прекратить ее не было возможности из-за отсутствия приказа. Чему-чему, а подчиняться приказам в Советском Союзе умели, и это умение сыграло с нами злую шутку – мы долго не могли поверить, что враг на самом верху.

ЗАПАД, рукоплескавший «борцам за свободу», а попросту сепаратистам из Советских республик, активно помогавший любым попыткам расколоть СССР изнутри, стал совершенно непримирим к так называемым «сепаратистам» уже внутри самих нежизнеспособных антироссийских проектов под названиями «независимая Украина», «независимая Грузия», «независимая Молдавия». В мире довольно много спорных территорий, много и народов, которые в той или иной мере конфликтуют с центральными властями и добиваются независимости. Но только в отношении нас Запад фактически санкционировал применение самых тяжелых средств вооружения, в том числе и запрещенных. Нет никакого сомнения, что Донецк и Луганск пытались просто задавить военной силой, как в свое время сербские республики, но не вышло – несмотря на то, что Запад всячески пытается уклониться от вопроса, часто задаваемого, в том числе и западными политиками: «Почему сепаратисты и националисты могли оторвать от России Украину или Грузию, и мы называли это правом наций на самоопределение, а когда то же самое пытаются сделать жители русских или сочувствующих России территорий, мы считаем необходимым расстреливать их из всех видов оружия?»

Поэтому вопрос терминологии очень важен – именно в оторванных от России территориях сейчас заправляют сепаратисты, а в Донецке, Луганске, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии собрались сторонники реинтеграции большой и единой страны.

К 1985 году вопрос отделения от СССР какой-либо территории вообще не стоял и даже никем не поднимался. Однако к 1990 году усилия по раскачиванию страны приняли такой характер, что некоторые территории, разумеется, с попустительства центральных властей, начали «парад суверенитетов».

3 апреля 1990 года был принят Закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», в котором было сказано, что «решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования)». Однако власти на территориях, уже фактически подконтрольных сепаратистам, принимали решения за народ – весной-летом 1990 года прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, в том числе и РСФСР, приняли декларации о национальном суверенитете, в которых оспорили приоритет общесоюзных законов над республиканскими. Тогда же были предприняты действия по взятию под контроль деятельности экономик и финансовых потоков, что усугубило положение в экономике в стране в целом.

Центральные власти СССР не только не предпринимали никаких мер для сохранения единства страны, но фактически потворствовали сепаратистам. Решение о проведении референдума было принято IV Съездом народных депутатов СССР, на котором 1665 делегатов из 1816 присутствующих проголосовали за сохранение СССР и 24 декабря 1990 года Съезд принял постановление «О проведении референдума СССР по вопросу о Союзе Советских Социалистических Республик».

17 марта 1991 года перед гражданами СССР был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

При самой активной поддержке Запада сепаратисты и националисты не дали провести референдум в целом ряде территорий страны – в Прибалтике, Грузии, Армении и Молдавии. Активисты референдума подвергались гонениям и даже физическому насилию.

Впрочем, абсолютное большинство граждан страны имело возможность голосовать свободно и без всякого давления. Напомню, в те годы ни административный, ни денежный ресурс еще не имели такого веса, а средства массовой информации к тому времени были уже самой разной направленности.

Референдум прошел в РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, в республиках, входящих в состав РСФСР, Узбекской ССР и Азербайджанской ССР, в Абхазской АССР, входящей в состав Грузинской ССР, а также в округах и на участках, образованных при советских учреждениях и в воинских частях за границей, а также в Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Я должен привести ряд цифр – на мой взгляд, они говорят лучше любых эмоций и экспертных оценок. Проведенный референдум был настоящим триумфом, высшей точкой демократии. В целом он был проведен идеально и может служить эталоном выражения народной воли.

По данным Центральной избирательной комиссии по СССР в списки граждан, имеющих право голосовать, было включено 185 647 355 человек. Приняли участие в голосовании 148 574 606 человек, или 80% процентов. За сохранение единства страны высказались 113 512 812 человек, или 76,4%. Против проголосовали 32 303 977 человек, или 21,7%. 2 757 817 бюллетеней, или 1,9% бюллетеней, были признаны недействительными.

В РСФСР приняли участие в голосовании 75,44%. Из них «Да» Советскому Союзу сказали 71,34% участвовавших.

В Украинской ССР за СССР проголосовало 70,2% при явке 83,5%; в Белорусской ССР – 82,7%; в Узбекской ССР – 93,7%; в Казахской ССР – 94,1%; в Азербайджанской ССР – 93,3%; в Киргизской ССР – 94,6%; в Таджикской ССР – 96,2%; в Туркменской ССР – 97,9%.

ЧТО МОЖЕТ быть яснее, нагляднее и демократичнее этих цифр? Что может яснее выражать волю народа? Вы еще где-то когда-то на более-менее свободных выборах видели такие цифры? Я – нет. Справедливости ради, после этого референдума я и выборов-то свободных не видел, но это уже другая история.

8 декабря 1991 года Борис Ельцин, Леонид Кучма и Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения, в результате которых Советский Союз был распущен. А еще менее чем через два года, в октябре 1993-го, Борис Ельцин расстрелял из танков парламент в России. Вот и всё торжество «демократии».

Мне могут сказать – стоит ли так переживать за то, что уже 25 лет как ушло. Во-первых, стоит. Мы всё помним, и для нас СССР как был, так и останется Родиной, любимой и неповторимой.

А во-вторых, и в-главных – референдум нельзя отменить и с течением времени его результаты не теряют юридическую силу. Решения референдума не имеют срока давности. СССР и референдум о его сохранении остаются фактором актуальной политики. И со временем, как показывает любой опрос, этот фактор становится все большим. В последние два года иллюзии общества потребления разбились вдребезги при первом же серьезном столкновении с реальностью. Люди, голосовавшие за сохранение СССР во всех республиках, хоть и стали старше, но в основном никуда не делись. Уверен, и своих взглядов они не изменили – от окружающей действительности они только укрепились. Это очень важно, когда начинают обсуждать «самостийность» и «российскую оккупацию».

Результаты референдума 17 марта 1991 года сохраняют юридическую силу и при подходящей политической ситуации могут быть использованы. Так что СССР жив не только в наших сердцах.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

https://sovross.ru/articles/1367/23831

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