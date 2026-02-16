Честь России, честь адмирала Дмитрия Синявина

Победы и опала Дмитрия Сенявина

Судьба русских героев

Практически все знаменитые русские полководцы, именами которых гордится страна, в своей жизни успели познать не только славу, но и опалу. Эта судьба не миновала даже великих Суворова и Ушакова.

Прославленный русскийфлотоводец Дмитрий Сенявин в молодости много конфликтовал с Ушаковым, причем порой такие конфликты грозили молодому капитану концом военно-морской карьеры.

Морская фамилия



В 1783 году он в составе эскадры вице-адмирала Ф. А. Клокачёва прибывает в Ахтиарскую гавань. Строительством порта командовал контр-адмирал Томас Макензи, который и приметил шустрого лейтенанта Дмитрия Сенявина и назначил его своим адьютантом. Заложенный город в феврале 1784 года назвали Севастополь. Летом порт с инспекцией посетил генерал-губернатор Г. А. Потёмкин. Ординарцем к нему был приставлен всё знающий лейтенант Сенявин.

Контр-адмирал Войнович позже хвалил его: «…находящийся за флаг-капитана, капитан-лейтенант Сенявин отменно храбр и неустрашим, со всякою расторопностью делал приказываемые ему сигналы и обозревал движения и заслужил великую похвалу».

Именно он был послан в Санкт-Петербург к Императрице с рапортом о победе.

В.М. Семернёв «Бой русского флота с турецкими кораблями»

Осенью следующего года Дмитрий Сенявин был отправлен в «морской поиск» к берегам Османской Империи. Он командовал отрядом быстрых греческих судов, которые совершили стремительный набег к Синопу. Наш отряд кораблей разбил много транспортных судов, которые должны были перевозить турецкий десант в сторону Очакова. Позже Потёмкин просил у Императрицы: «…мой Сенявин много навел страху на Анатолийских берегах. Позвольте дать ему крест Георгиевский 4 степени».



Конфликт с Ушаковым



В 1798 капитан 1 ранга Сенявин с отрядом кораблей блокировал, а затем захватил остров Святой Мавры, оккупированный французами. Вице-адмирал Ушаков с остальными кораблями окружил остров Корфу. Эта блокада продолжалась и в следующем году. В феврале началась бомбардировка и штурм островов Видо и Корфу. Капитан Д. Н. Сенявин на своём корабле «Св. Петр» обстреливал Старую крепость острова Корфу и цитадель «Св. Анжело». Французский дивизионный генерал Жан Шабо, потеряв много людей, вынужден был сдаться.

Турецкий разгром



В 1806 году Сенявин с эскадрой защищает от французов и австрийцев залив Боко ди Каттаро и блокирует острова Корчула, Млет, Хвар лежащие у берегов Далмации. В Рагузе он разбил французские войска. Победа русского вице-адмирала Сенявина над сухопутным французским генералом Огюстом де Мармонтом сделало его известным во всей Европе «…даже может быть более, чем в Российской Империи, где скромность, свойственная великим характерам, мешала ему говорить о себе и прославлять себя».

Русский капкан. Как адмирал Сенявин превратил Дарданеллы в «мышеловку»

«Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая»



Когда опальный Ушаков окончательно покинул флот, его фактическим преемником стал Сенявин. Ему и в голову в тот момент не могло прийти, что всего через несколько лет он повторит судьбу Ушакова, только его собственная опала будет куда продолжительнее.Дмитрий Сенявин родился в имении Комлево Боровского уезда Калужской губернии 17 августа 1763 года. Дворянский род Сенявиных к моменту рождения Дмитрия уже дал России двух адмиралов, и мальчику на роду было написано продолжить семейную традицию.Десяти лет от роду Дмитрий был записан на службу в Морской кадетский корпус, получив спустя четыре года, в 1777 году, звание гардемарина.В 1780 году Сенявин вышел из училища в чине мичмана, получив назначение на корабль «Князь Владимир».Первой большой военной кампанией Сенявина стала русско-турецкая война 1787-1791 годов.Будучи флаг-капитаном на «Преображении Господнем», он участвовал в сражении при Фидониси.Амбиции Сенявина как морского командира простирались далеко. Настолько далеко, что он позволял себе выпады в адрес Федора Ушакова, полагая его стиль командования недостаточно эффективным.Непонимание и даже вражда между Сенявиным и Ушаковым продолжались вплоть до Средиземноморского похода 1798-1800 годов. В этой кампании Сенявин под началом Ушакова командовал 72-пушечным линейным кораблем «Святой Пётр».В 1800 году, когда военная кампания была завершена, Дмитрий Сенявин получил назначение на должность командира Херсонского порта, а спустя три года перешёл на ту же должность в Севастопольский порт. В 1804 году он получил чин контр-адмирала и до 1805 года занимал должность начальника флота в Ревеле.В 1805 году Дмитрий Сенявин, ставший вице-адмиралом, был назначен командующим русской эскадрой, которая отправилась в Средиземное море для противодействия флотуНаполеона.Со своей задачей вице-адмирал справился успешно, чем сильно огорчил французского императора. Франция, стремясь отвлечь силы русского флота, форсировала усилия по втягиванию Османской империи в войну с Россией и добилась успеха: турецкийсултан Селим III в декабре 1806 года объявил войну Российской империи.22 мая 1807 года вице-адмирал Сенявин добился своей самой яркой победы — в сражении при Дарданеллах был наголову разбит турецкий флот. Вице-адмирал Дмитрий Сенявин.22 мая 1807 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Сенявина нанесла поражение турецкому флоту в сражении при Дарданеллах.На рубеже XVIII-XIX веков русские армия и флот заявили о себе в Европе в полный голос. Успехи итальянского и швейцарского походов Александра Суворова, а также Средиземноморского похода адмирала Фёдора Ушакова показали, что Россия в военном отношении является одной из сильнейших держав в мире.Старые европейские монархии видели в России весомый аргумент против растущих притязаний Франции во главе с Наполеоном Бонапартом.В 1805 году Россия вступила в войну третьей коалиции против Франции. Дабы предотвратить возможный союз Наполеона с Османской империей и появление французского флота на Адриатике, Александр I решил направить русскую эскадру к Ионическим островам.После военных успехов адмирала Ушакова под формальным протекторатом Турции и фактическим контролем России была создана Республика Семи Ионических островов. На одном из островов — Корфу — находилась база русского флота.Командующим эскадрой был назначен вице-адмирал Дмитрий Сенявин.В своё время Сенявин, талантливый морской офицер, находился в остром конфликте с адмиралом Ушаковым. Это не помешало ему во время Средиземноморского похода стать командиром 72-пушечного линейного корабля «Святой Пётр».В этом качестве Сенявин отличился при штурме крепости Святой Мавры на острове Лефкас, а также при осаде Корфу.10 сентября 1805 года эскадра вице-адмирала Сенявина, состоящая из 5 линейных кораблей (84-пушечного флагмана «Уриил» и четырёх 74-пушечных: «Ярослав», «Святой Пётр», «Москва» и «Селафаил»), 32-пушечного фрегата «Кильдюин», бригов «Аргус» и «Феникс», вышла из Кронштадта.Сенявин благополучно избежал встречи с французской эскадрой в Бискайском заливе и в январе 1806 года прибыл к острову Корфу, где соединился с эскадройконтр-адмирала Алексея Грейга. В общей сложности объединённая эскадра в своём составе насчитывала 10 линейных кораблей, 4 фрегата, 6 корветов, 7 бригов, 2 шебеки, шхуну и 12 канонерских лодок.В 1806 году эскадра Сенявина осуществляла десантные операции против подконтрольных Франции или её союзникам территорий. Успехи русских моряков серьёзно встревожили Наполеона, для которого деятельность Сенявина становилась преградой на пути к осуществлению своих планов.Франция, стремясь отвлечь силы русского флота, форсировала усилия по втягиванию Османской империи в войну с Россией и добилась успеха: турецкий султан Селим III в декабре 1806 года объявил войну Российской империи.В период борьбы с Наполеоном Англия являлась союзницей России, и в январе 1807 года Лондон, в свою очередь, объявил войну Османской империи.Эскадра Сенявина направилась в Эгейское море, планируя масштабную операцию совместно с английским флотом. Однако командующий английской эскадрой вице-адмирал Дакворт, до этого предпринявший самостоятельно неудачную операцию против турок, отказался от подобных планов, заявив: «Где не имела успеха британская эскадра, вряд ли преуспеет какая другая».



Схватка при Дарданеллах

У Сенявина было иное мнение. 6 марта 1807 года он блокировал пролив Дарданеллы, что поставило в крайне тяжёлое положение Стамбул, остро зависевший от морских поставок. В ходе блокады, растянувшейся на два месяца, в Стамбуле вспыхнул бунт янычар, которые свергли правителя и возвели на трон Мустафу IV.

Новый султан приказал турецкому флоту прорвать блокаду любой ценой.

Флот османов под командованием Сеита-Али в составе 8 линейных кораблей, 6 фрегатов и 55 вспомогательных кораблей двинулся к острову Тенедос, превращённому русскими в свою базу в Эгейском море. Сеит-Али намеревался высадить десант и очистить остров от русских.

Сенявин пошёл навстречу турецкому флоту. В 14 часов 10 (22 по новому стилю) мая 1807 года русские корабли снялись с якоря и стали выстраиваться в боевой порядок.

Два отряда русских кораблей, возглавляемых Сенявиным и Грейгом, атаковали противника. Корабли Грейга расстроили авангард турецкой эскадры, в то время как Сенявин сосредоточил огонь на флагманских кораблях турок.

Сражение продолжалось до 21 часа, а редкие перестрелки — до 23 часов. Туркам удалось спастись, уйдя под защиту береговых батарей. Несмотря на это, все участвовавшие в бою турецкие корабли получили значительные повреждения, а три линейных корабля были полностью выведены из строя. Турки потеряли до 2000 человек убитыми и ранеными, русские — 27 убитыми и 56 человек ранеными.

Дарданелльское сражение показало качественный перевес русского флота, прекрасную выучку экипажей и высокий боевой дух.

Все повреждения, полученные в сражении, на русских кораблях были устранены в течение одного-двух дней. Туркам, так и не прорвавшим блокаду, на восстановление боеспособности потребовался почти месяц.

Сражение у горы Афон

Однако дело не было доведено до конца. Вице-адмирал Сенявин маневрировал, пытаясь выманить противника из проливов. 15 (27) июня, пользуясь тем, что русская эскадра была задержана около острова Имброс слабым ветром, османский флот выдвинулся к острову Тенедос и высадил десант.

Русский гарнизон стойко отбивал атаки 7000 турок, а корабли Сенявина уже спешили на помощь. Командующий турецкой эскадрой Сеит-Али снова решил уклониться от сражения и ушёл на запад. Однако утром 19 июня эскадра Сенявина настигла турецкий флот недалеко от горы Афон.

Вице-адмирал принял решение атаковать флагманы, потеря которых приведёт к панике в рядах противника. К 10 часам избитые флагманские корабли были вынуждены выйти из строя, и турецкая эскадра в беспорядке устремилась к Афонскому полуострову.

В середине дня турки, пользуясь попутным ветром, стали уходить от противника. Но один из флагманов был повреждён настолько, что мог идти только на буксире за линейным кораблём и двумя фрегатами. При приближении русских турки бросили флагман на произвол судьбы. Русская абордажная команда захватила его вместе с находившимся на борту адмиралом Бекир-беем.

В последующие несколько дней русская эскадра продолжала преследование противника. Отставшие от основных сил линейный корабль, фрегат и корвет сами турки были вынуждены посадить на мель и сжечь, дабы не допустить их захвата русскими. Ещё два турецких фрегата затонули от ранее полученных повреждений.

В конечном итоге из 20 боевых турецких кораблей в Дарданеллы вернулись только 12. Убитыми и ранеными турки потеряли более 1000 человек, ещё 774 попали в плен. Эскадра Сенявина не потеряла ни одного корабля, а потери среди моряков составили 78 человек убитыми и 183 ранеными.

Русская эскадра взяла курс на остров Тенедос. Её появление заставило турецкий десант сложить оружие.

Две победы русского флота под командованием Дмитрия Сенявина лишили Османскую империю боеспособного флота на десять лет.

Однако на других фронтах дела у России шли не так успешно. 25 июня 1807 года был заключён Тильзитский мир, по которому Россия обязалась уступить Франции Ионические острова. Сенявину пришлось заключить формальное перемирие с побеждёнными им турками и увести русские корабли из региона.

Вице-адмирал Сенявин, не скрывавший своего неприязненного отношения к Тильзитскому миру, попал в длительную опалу...

Лиссабонская ловушка

Но международная обстановка не позволила Сенявину долго радоваться победе. Менее чем через неделю после победы у Афона Россия подписала с Францией Тильзитский мир. По его условиями база на Ионических островах, опираясь на которую действовала эскадра Сенявина, доставалась Франции вместе с самими островами.

Самому вице-адмиралу было приказано возвращаться на Балтику.

Во время похода русская эскадра серьезно пострадала от шторма и вынуждена была встать на ремонт в Лиссабоне. Осенью 1807 года эскадра Сенявина, пройдя Гибралтар, вышла в Атлантику. Северный ветер превратился в бурю, налетела страшная гроза, на всех кораблях изорвало паруса, и эскадра была близка к погибели. Когда буря стихла, русские корабли дошли до берегов Португалии. Там они простояли почти год.

Сенявин не скрывал своего скептического отношения к Тильзитскому миру, но, как военный, вынужден был подчиниться. А, между тем, его эскадра оказалась между двух огней.

В Лиссабон должны были войти французские войска под командованием маршала Жюно. Петербург требовал от Сенявина оказывать французам содействие. Но с моря Лиссабон был блокирован флотом англичан, которые после Тильзита превратились из бывших союзников в противников.

Выполнять приказы представителей Наполеона вице-адмирал Сенявин не собирался, несколько месяцев находя различные поводы отказываться от совместных действий.

В августе 1808 года Лиссабон заняли англичане, которые были намерены захватить русскую эскадру — а как еще они должны были поступать с союзниками французов?

Но Сенявин дал понять британцам: если русские не стали помогать французам, это еще не значит, что они собираются капитулировать. Моряки эскадры готовы были принять смертельный бой с англичанами.

Британский адмирал Чарльз Коттон решил, что побоище в Лиссабоне никому не нужно. Был подписан договор, согласно которому эскадра Сенявина получала право совершить переход в Англию, где корабли под русским флагом должны были остаться на «хранение» до окончания боевых действий. Русские моряки получали право немедленно вернуться в Россию.

В конце августа 1808 года русская эскадра вышла в западном направлении и прибыла в английский Портсмут. Начальник порта адмирал Уильям Монтегю просил Сенявина не поднимать Андреевский флаг на корме своих кораблей. Дмитрий Николаевич тогда ответил: «…я ещё не пленник, никому не сдавался, не сдамся, флаг мой днем не спущу и не отдам его иначе, как вместе с жизнью».

Наступила зима 1809 года. В сырых каютах на кораблях наши моряки установили чугунные печки и отапливали помещения при помощи угля. Наконец англичане решили отправить наших моряков на транспортных судах в Архангельск. Только в конце августа отряд из 22 английских транспортников остановился у устья реки Двина, и более 4000 человек моряков эскадры Сенявина были высажены на берег. Для русского флота Дмитрий Николаевич сохранил тысячи храбрых и опытных матросов. Позже эти закалённые моряки приняли активное участие в Отечественной войне 1812 года, принеся огромную пользу стране.

Позднее торжество справедливости

Дмитрию Сенявину удалось найти достойный выход из труднейшей ситуации. Но по возвращении в Петербург его ждал холодный прием. Александр I был взбешен его самодеятельностью, и в итоге Сенявина определили на пост командира Ревельского порта.

В 1812 году, когда началась Отечественная война, Сенявин писал рапорты императору с одной просьбой — разрешить ему принять участие в боевых действиях. Флотоводец был готов сражаться даже в ополчении. Но Александр I ответил категорическим отказом.

В 1813 году Сенявин ушел в отставку, получив только половинную пенсию. Талантливому морскому командиру постоянно приходилось брать взаймы деньги, чтобы обеспечить семью.

Лишь после воцарения Николая I опала завершилась. При новом императоре Сенявин был возвращен на службу, получил чин полного адмирала и был назначен командующим Балтийским флотом.

Последние годы своей службы адмирал Сенявин потратил на восстановление боеспособности русского флота, на подготовку нового поколения морских офицеров. Но сил оставалось немного. На этот раз покинуть службу пришлось из-за тяжелой болезни. К концу дня 5 апреля 1831 года ближе к полуночи Дмитрий Николаевич Сенявин забылся во сне и его сердце остановилось. Ппервый в стране памятник Д.Н.Сенявину был открыт 8 октября 2013 года в центре города Боровска Калужской области. Скульптор Михаил Переяславец изобразил его смотрящим вдаль и опирающимся на якорь корабля. В селе Комлево, где он родился, все старые дома были снесены в советское время. Затем в мае 2014 года был поставлен такой же памятник в Севастополе на улице Нахимова, рядом с лестницей, ведущей на Матросский бульвар. В Севастополе

В городе Санкт-Петербург в Морском техническом колледже им. Сенявина есть музей истории Российского флота. В нем есть экспозиция, посвящённая адмиралу Дмитрию Николаевичу Сенявину. В музейно-выстовочном центре города Боровска Калужской области проходили исторические конференции, по результатам которых был организован военно-исторический клуб.

Именем адмирала назван архипелаг «Острова Сенявина» в восточной части Каролинских островов в Тихом океане, мыс в Бристольском заливе Берингова моря, пролив у острова Аракамчечен на Чукотке, мыс на острове Сахалин, полуостров и мыс на Камчатке, улица в Севастополе, Махачкале, Нижнем Новгороде, Находке и в Херсоне.



