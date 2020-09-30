Серия ударов Горбачёва по СССР

Остро реагировать на мумию Горбачёва - всё равно что говорить с почившим Иудой. Ну что ему уже доказывать?

Но бурно-негативная реакция граждан на его слова «Таймс» тоже понятна: слышать сожаление о разрушенном Союзе от того, кто его активно подталкивал к краху, будучи руководителем советского народа - редкое свинство.

Это надо иметь верх наглости, бесстыдства гопника, который осознанно убил человека, но не считает себя виновным.

Да, формально Горбачёв не подписывал Беловежских соглашений и даже был будто бы против этого, на противоположных баррикадах, будучи первым и последним президентом СССР. Но по сути-то очевидно, что Горби своим вредительством во имя "гласности" и соглашательством с Западом во имя «перестройки» породил Ельцина и олигархию, предопределил распад СССР как единого государства и десятилетия войн.

Это понятно каждому, кто хоть сколько-то застал те годы или, если не довелось, внимательно читал документы о Перестройке. Горбачёв за считанные годы нанёс серию ударов по своему же государству — по СССР. Перечислю кратко самые страшные из них.

Первый и самый важный — это полный отказ от внешнеполитических интересов в пользу Запада под видом завершения «холодной войны». «Новое мЫшление» (даже корявое ударение имело значение) полностью дезориентировало не только государство, но и народ. Горбачёв буквально заставил Союз впасть в объятия волка в овечьей шкуре.

Чего стоит только его разрешение объединить Германию — точнее, сдать Западной Германии Восточную — за просто так, без ответных гарантий или условий! Это же чистой воды преступление против интересов страны и русского народа.

Второе направление ударов — по экономике СССР. Законы о госприёмке и переводе предприятий на хозрасчёт фактически разрушили плановую экономику, ничего не предложив взамен — что вскоре привело к тотальному дефициту товаров первой необходимости.

Именно фотографии тех времён с пустыми прилавками показывают те, кто пытается выставить жизнь в Союзе как нищенскую и голодную. Но правда в том, что до Перестройки и Горбачёва такого дефицита и пустых полок не было: да, не было и изобилия товаров, но плановая экономика была заточена ровно под минимум необходимого для такой огромной страны. Её специально разорганизовали, дестабилизировали, чтобы доказать неэффективность такой экономики и в целом СССР.

Из той же серии кампания усиления борьбы с нетрудовыми доходами, когда кошмарили обычных бомбил-шофёров, мелких продавцов — в то время как кооперативщики, разрешённые им же, продавали левые партии товары из заводов с огромной наценкой и тем самым создавали первый спекулятивный капитал. Такая несправедливость сильно била по самосознанию советских граждан, привыкших к тому, что все в целом равны по достатку. Так называемые привилегии чиновников, с которыми потом «боролся» Ельцин, расцвели тоже при Горбачёве.

Огромную роль в дезориентации и озверении народа сыграла идиотская (иначе не назовёшь) антиалкогольная кампания, когда внешне благое начинание свелось к издевательству: вырубались виноградники, уничтожали высококачественный алкоголь, создавали дефицит любых напитков для взрослых, при этом расцвело производство палёной водки и уровень алкоголизма и отравлений только вырос.

Если в начале можно было предложить, что всё это идиотизм «особо одарённого» комбайнёра и демагога, то сейчас понятно, что так работает только вредитель.

Только сознательным ударом по госуправлению можно объяснить создание параллельной Верховному совету органа законодательной власти — Съезда народных депутатов. Госаппарат перестал понимать, кого слушать — вместо решений началась крикливая болтовня. Оттуда — из этого съезда — вылезли все ельцинисты, «демократы первой волны».

Лишение им же монополии КПСС в 1990 году — опять же, без создания другой партии большинства — фактически предопределило распад СССР.

При этом все удары по Союзу Горбачёв наносил под иезутским соусом возвращения к истокам коммунизма, к ленинизму и якобы возвращения власти простому народу. На деле эта болтовня имела целью только прикрыть откровенное вредительство Горбачёва и целой когорты предателей во власти.

Всё это не отменяет той правды, что Советский Союз требовал реформирования, госуправление должно было быть обновлено, а экономика требовала перенастройки под запросы людей — многие граждане искренне хотели увидеть "социализм с человеческим лицом", устав от некоторого бессмыслия. Более того, советский проект был исчерпан идеологически и требовался некий другой концепт ценностей и идеалов, другие государственные механизмы.

Однако Горбачёв вовсе не этим занимался — и представить его как некоего неудавшегося реформатора, который хотел сделать что-то подобное Китаю, не получится. В том же Китае его презирают как предателя страны. Таким он и останется в русской и мировой истории — самым страшным Иудой со времени Христа.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/999477.html