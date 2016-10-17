1. Сергей Глазьев: «Не скатиться бы до слаборазвитых». 2. «Последняя мировая война. США начинают и проигрывают»

Сергей Глазьев: «Не скатиться бы до слаборазвитых»

Беседа с академиком РАН, советником президента РФ

Не так давно академику вручили свидетельство о регистрации научного открытия «Закономерность смены технологических укладов в процессе развития мировой и национальных экономик». Так Российская академия естественных наук (РАЕН) отметила сделанное им открытие. Глазьев установил, если говорить коротко, неизвестную ранее закономерность смены технологических укладов. Тем самым он существенно развил с учётом нашего времени гипотезу знаменитого учёного Николая Кондратьева (обосновавшего, кстати, НЭП) о существовании «длинных волн» в развитии экономики. Поздравив Сергея Глазьева со столь высоким признанием, наш корреспондент задал учёному ряд вопросов, что называется, на злобу дня.

– Сергей Юрьевич, представляя недавно на Московской книжной ярмарке новую книгу «Экономика будущего. Есть ли у России шанс?», в разговоре с читателями вы заметили, что приход к власти в США Трампа или Клинтон будет иметь разные последствия для самой страны и для мира, причём не только в сфере экономики. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду.

– В любом случае экономику США ждут трудные времена, потому что государственный долг Америки растёт по экспоненте, как по нарастающей растут и финансовые пузыри. Их объём уже больше, чем в 2008 году. И как любая финансовая пирамида, эта система неизбежно саморазрушится. Вариантов краха два. Первый – через мировую войну, в ходе которой американцы попытаются сбросить свои долговые обязательства и расширить возможности своей финансовой экспансии, одновременно сдерживая возможности Китая.

При этом, к сожалению, возможная война будет направлена прежде всего против нас, поскольку они рассматривают Россию как ключевой элемент своей периферии, утрату контроля над которым считают для себя недопустимым.

Может быть и второй вариант. Это плавно управляемое сдутие финансового пузыря с признанием полицентричности мира, с отказом от мировой гегемонии, с существенным сокращением своих геополитических амбиций.

И тот и другой сценарий для Америки будет очень болезненным. Но если первый станет просто катастрофичным – американцы не смогут выиграть войну, пожар которой сейчас всячески раздувают…

–…и ещё более будет раздувать Хиллари Клинтон.

– Да, именно она. И с её приходом всё усугубится. Уже сейчас видно, и это особо убедительно показывает ситуация в Сирии, что Пентагон абсолютно не слушается Белого дома. В Америке сегодня реально командует процессами группа радикалов, которые ради мирового господства готовы идти на мировую войну.

С Трампом есть шанс мировой войны избежать. И переход от американоцентричной глобализации к полицентричному миру с новым мирохозяйственным укладом может произойти менее болезненно.

– Понятно. Но на этом фоне надо и на себя обернуться. Что нужно делать у нас в стране, чтобы быстрее выйти из того, по сути, экономического тупика, в который её уже давно загнали так называемые либеральные теоретики и практики?

– Ответ на этот вопрос научному сообществу давно известен. Более того, и президент России поставил задачу создания системы стратегического планирования, которая бы обеспечивала взаимосвязь перспективных направлений экономического развития с имеющимися у нас ресурсами. Эта система должна быть дополнена механизмом гибкого целевого кредитования приоритетных видов деятельности отраслей и производств. Всё должно быть соединено тканью индикативного планирования со взаимными обязательствами государства и бизнеса в рамках предложенных президентом специальных инвестконтрактов.

Всё это вполне реально сделать. Но для этого нужен механизм ответственности, который заставил бы органы государственного регулирования работать на экономический рост, а не на самообогащение. Властвующей элите пора отказаться от следования популярной (но для слаборазвитых стран) доктрины. В её рамках можно ни о чём не думать и не брать на себя ответственность, поскольку предполагается, что всё само собой сделает рыночный механизм. Достаточно обеспечить снижение инфляции, и хозяйствующие субъекты сами дадут необходимое количество материальных благ. При таком примитивном, эгоистичном подходе роста не будет.Не скатиться бы нам до слаборазвитых.

– Может ли в этом процессе сыграть позитивную роль Государственная Дума в своём новом составе?

– Нет, не может. Не в силу состава, а в силу своего слабого конституционного положения.

Беседу вёл Владимир Сухомлинов

Комментарии