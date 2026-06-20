Грустные истории. По реальным событиям сегодняшних дней.

Солдаты нашли дворнягу Яна в одном из домов деревни в Харьковской области. Поначалу собака никого не подпускала и даже не давала себя покормить. Спустя время бойцам удалось добиться расположения пса, и он стал полноправным членом отряда. Ян часто ночевал с военными и грелся с ними у печки. Он ни разу ничего не украл со стола и был очень послушным.

Однажды бойцы вернулись с БЗ и не смогли найти собаку. Оказалось, что её убил снайпер ВСУ, который ради забавы стрелял в пса, пока ждал возвращения российских солдат. Военные завернули тело Яна в одеяло, продолбили замёрзшую землю и похоронили как настоящего бойца — даже дали трёхкратный салют.

- Он всегда встречал нас и радовался. Мы обошли базу и увидели на снегу бурые пятна. А потом по пятнам дошли до сарая. Наш Ян лежал на полу. Смертельно раненный, он дополз туда, где ему было тепло и хорошо. Туда, где обрёл новых друзей — рассказал журналистам участник СВО Андрей - Когда его убили, к нам прибились два щенка.

Мы их выкормили и отдали танкистам. Одного назвали «Шторм-Z», другого «Шторм-V», — рассказал журналистам участник СВО Андрей.

Светлая память тому, кто согревал сердца наших бойцов в самое темное время, чтобы они продолжали бороться с нацисткой нечистью. — Вольт, жена сообщает, дочка четверть закончила без троек

— Сизый, мать передает что сено привезли

Такие сообщения летят с точки управления за линию фронта, где нет ни интернета, ни возможности регулярных ротаций.

Пока в эфире тишина, командир разрешает вечером передать по рации бойцам новости из дома. Парни на передовой уже пятый месяц, и эти сообщения – привет из далекой мирной жизни.

Всего в той посадке 6 точек – все они аккуратно записаны в штабе на доске с позывными бойцов, их удерживающими.

…На следующее утро в 10 часов не вышла на связь точка Вольта и Сизого. Ещё в 7 они отвечали по рации и сообщали, что «всё стабильно, небо грязное», а потом – тишина.

Сначала думали, что устали – спят. Но сюда уже заходили дрг и спать всем в такой обстановке – странно. Сами же жаловались на Бабу-ягу всю ночь…

У пилота с позывным Аваз сработала чуйка, и он вылетел на точку – в одном из блиндажей виднелось высунувшееся лицо бойца. Подняли личные дела ушедших на задачу парней: вроде как это Сизый, только худой. Доставка еды сюда только на дронах – не удивительно. Но раненый он, или мертвый – не разобрать.

Пошёл на разведку боец Дамир с соседней точки и принес странные сведения – пацанов на месте нет, автоматы также пропали. Пока шел обратно дважды попал под атаку.

Командир задумался. Снял другую рацию:

— Сокол-Сокол, через вас карандаши не проходили ? Куда-куда..В сторону тыла

— Ты думаешь наши сбежали?! – удивился зам по боевой работе

— Надо исключить. Грешить не буду на пацанов.

По всему выходило, что Дамир как–то не все сведения донес. То ли побоялся до тех окопов дойти, то ли не заглянул в них. Надо идти еще раз, но его взводник против, он так и сказал в рацию:

— Как бы плохо не звучало, но лучший для нас вариант – это если Сизого и Вольта убил дрон, и они там - 200, а не хохлы их зачистили, затаились и ждут, когда мы разведку отправим.

Пилот нервничал:

— Давайте гранту туда, а? Разберем на хрен этот блиндаж с засевшими хохлами.

— А если они там контужены или без сознания? Сколько не разговаривай, а проверять всё равно надо ножками. Всё на войне – ножками.

Дамир вышел на рацию и сказал, что пойдет проверить. Сизый был его другом, кроме того, сам факт, что его заподозрили в трусости, был чересчур оскорбителен для парня. Решено было, что пойдет он «под глазами» – то есть в сопровождении нашего дрона. Во-первых, чтобы в случае чего предупредить об опасности, а во-вторых..чтобы быть уверенными, что он дошел.

— Дамир, ты можешь ничего не отвечать, но ты не один, Аваз рядом, слева - ты его видишь. Аваз, а вот ты с ним разговаривай, подбадривай. Пацан – красавчик.

Решение повести бойца «с глазами» было верным, Дамир и правда прошёл мимо нужного окопа – перепутал точки, что привело к неверному докладу в первый раз. Из нужного окопа в нелепой позе, действительно, торчало мертвое тело бойца с бородой – рука закинута за голову, будто спит. Дамир его узнал и отключил на несколько секунд рацию. Видимо, для каких-то не эфирных слов. Но ещё нужно понять, что с остальными. Командир инструктировал:

— Надо, чтобы он не просто нырнул в блиндаж, а боком заглянул. Чтобы мы его видели. Потому что если там хохлы, то..не надо, чтобы он в этом окопе просто исчез навсегда, мы должны увидеть, что произойдет.

Но Дамир взял и нырнул в темное нутро блиндажа.Все-таки не совсем понял задачу. Тишина. Минута, две. Дамир отозвался:

— Командир, тут только трупы, одни трупы и всё сгорело. Потолок пробит, видимо «старая» сбросила снаряды

Парни 200. О том, что корова не ест сено, которое вчера привезли, Сизый уже не узнал, а мать не узнала, что он мёртв. Её сообщение о привередливой корове связист принял, но что передавать его некому, сказать не смог.

С доски из списка участков были стёрты два позывных. Их перенесли в отдельную колонку – БВП. Пока тела не достали – они числятся без вести.

На разбитую точку закрепляться в ту же ночь пошёл опять Дамир. Ничьих точек не бывает – ВСУ знают, что она пуста, значит, могут пойти в наступ.

А пилоты полетели по своим прямым задачам. В ту ночь удалось сбить Бабу-ягу.

Екатерина Лымаренко

50 дней персонального ада: Как выжить в трубе Сергей Серезлеев - один из тех бойцов, для кого СВО стало личным делом. Бывший петербургский чиновник в свои 56 лет ушёл добровольцем-пулемётчиком на СВО.

На фронте он спас раненого штурмовика, 74 дня блокированного в трубе в 80 метрах от украинских позиций. А потом Сергей вернулся в эту трубу и сам провёл в ней 50 дней. Отвлекал на себя противника, в то время как наши бойцы накапливались в других трубах, готовясь к штурму.

Сергей – бывший военный, майор. Казалось бы, на СВО ему должно быть всё понятно. Но всё было иначе. Уже в учебном центре пришлось забыть всё, чему учили в военном училище.

Серезлеев вспоминает первые дни под Белогоровкой: весь личный состав – под землёй, над нашими позициями постоянно висели дроны-наблюдатели противника, а по ночам прилетала "Баба-яга" — старалась сжечь наши блиндажи или разбрасывала вокруг мины. И это была ещё только третья линия обороны!

После очередного штурма, в котором участвовали штурмовики из "БАРС-6", роту накрыла артиллерия и миномёты, из 20 бойцов в живых остались четверо, все раненные. Штурмовики спрятались в бетонную трубу ливневой канализации под дорогой. Противник постоянно минировал выходы из трубы, не давая парням выбраться наружу.

"Все парни выжили бы, если бы была возможность оказать им медицинскую помощь. Но без неё трое умерли. Например, один — от контузии. Оставался четвёртый — позывной "Ватсон"

Бойцу сбрасывали с дронов еду и питьё, пауэрбанки для зарядки рации, чтобы он хоть как-то мог связываться со своими. Всё это время противник пытался добраться до штурмовика, к счастью, тщетно.

Первая наша группа, которая пыталась эвакуировать "Ватсона", погибла вся. Вторая группа — три человека — ушла вперёд по минному полю. И все подорвались. Спасти удалось только старшего группы с позывным "Мороз". Его вывез на тачке Сергей Серезлеев.

"Тем временем "Ватсон" уже был так плох, что не мог вылезать из трубы за едой и водой, которые ему сбрасывали. Счёт для него шёл на дни. И за ним отправили третью группу — Кобу из Тамбова и меня. Нам поставили задачу сначала вытащить "Ватсона", а потом самим зайти в эту трубу", — вспоминает Серезлеев.

Наши штурмовики стали заходить в эту трубу. Они жили в ней и готовились к решающему наступлению на Белогоровку. Тем временем им удалось вытащить Ватсона. Парня передали медикам, а двое – Серезлеев и Коба вернулись в трубу.

"Она была длиной метров 14. В середине за двумя стенами мешков Ватсон себе оборудовал лежанку и православный уголок — что-то вроде иконостаса. Мы тоже им пользовались. В трубе были надписи, сделанные Ватсоном и его товарищами: имя, фамилия, такого-то числа получил ранение, температура такая-то, лекарства не помогают, связи нет, такого-то числа умер. Тяжело было всё это читать. Последний погибший — "Морган" — оставил Ватсону свой телефон, а в нём письмо родителям. Хоронить ребят возможности не было",— признался Сергей. Дальше началось самое трудное – бойцы 50 дней провели в трубе, им не хватало еды, воды было мало – дрон не мог доставлять её каждый день. Парни слушали эфир, смотрели за обстановкой и вели разговоры. Старался говорить про хорошее, что ждёт впереди.

Больше всего бойцам в эти моменты не хватало информации о том, что происходит вокруг и на фронте. Новостной канал на рации могли включать три раза в день на несколько минут.

"Скажут по радио: "Группа армий "Запад" продвинулась". И мы уже сидим строим воздушные замки...", — признавался Сергей. А впереди его с товарищем ждали долгие дни в трубе… Студия военных художников имени М.Б. Грекова , Олег Рой и фронтовой поэт Сергей Лобанов представляют проект «Время героев», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

ДОНБАССКИЙ ТЕРРИКОН (Студия военных художников имени М.Б. Грекова, автор: Анаев М.О. 2024 г.)

Олег Рой. ДОНБАССКИЙ ТЕРРИКОН (рассказ)

- И на что вы, бандеровцы, рассчитывали? – в голосе Шубина нет злости (Шубин – это не фамилия, а позывной; просто на ЛБС все друг друга знают по позывным, а ещё Шубин немного стесняется своей фамилии – она у него как у одного не очень известного и очень нехорошего гетмана времён Петра Великого). Он вообще какой-то спокойно-нейтральный, отстранённый, как бывает у людей, переживших смертельную опасность. Сына Шубина недавно ранили, очень плохое ранение, с таким можно умереть, и почти наверняка останешься инвалидом. К счастью, сейчас сын Шубина в Москве в Бурденко. Он не видит, не может говорить, но врачи говорят, что жизнь парня вне опасности, а зрение уже начало восстанавливаться. Со временем восстановится и речь, критических повреждений речевого аппарата нет, а онемение вызвано посттравматическим шоком. Шубин, конечно, беспокоится о сыне, но уже куда меньше, чем вчера и третьего дня, когда он ходил, как мёртвый.

Это состояние не мешало ему воевать, скорее, даже помогало. Именно Шубин первым ворвался в сорокаметровую башню копра, взобравшись наверх по скобам лестницы снаружи, пока остальные связывали боем бандеровцев в машинном зале, котельной и надшахтном здании. Копёр он зачистил в одиночку, не щадя гранат, и вышел в тыл бандеровцев, засевших в машинном зале.

Шахту взяли, но позади неё маячил террикон, превращённый нацистами в крохотную крепость. Как правило, наши войска терриконы не штурмуют, а берут в осаду, пока те, что наверху, не сдадутся. Но тут Шубин, пошептавшись с командиром, набрал группу из таких же отчаянных бойцов и растворился в вечерних сумерках. А рано утром с вершины террикона раздалась стрельба – и почти сразу прекратилась. А потом оттуда взлетела ракета – зелёная.

Командир штурмовой роты вздохнул с облегчением – зелёная ракета означала, что в отряде Шубина ни двухсотых, ни трёхсотых нет. Чудо? Если брать террикон в лоб, без потерь не обойтись, даже если наверху инвалидная команда из бусифицированных. Но Шубин так и говорил – ждите, мол, зелёную. Отвал к утру будет наш. И сделал, как обещал.

Сидящий перед Шубиным на земле бандеровец совсем «зелёный» - на вид не старше восемнадцати, над губой характерный пушок ни разу не бритых усишек. Они тут все такие – либо желторотики, либо совсем деды. Потужные вояки, как говорит бандеровская пропаганда. И правда – одни потуги называться бойцами. Но даже такие полу солдаты на вершине террикона – сила, с которой надо считаться. Тем более, что ни оружием, ни боеприпасами нациков не обидели. На два десятка бойцов – семь ручных пулемётов, дюжина РПГ, даже ПЗРК есть! И всё, конечно, импортное – Франция, Германия, США…

- Пулемёт этого укурыша, например, немецкий MG-3. Его фашисты в годы Великой Отечественной войны разработали – чтобы можно было выпускать сотнями тысяч, а не десятками, как предшественника, MG-34. Хороший пулемёт, ничего не скажешь, тяжёлый только. А справа на бруствере, задрав толстый кожух охлаждения, стоит другая легенда – «Максим» на станке Соколова. На кожухе следы ржавчины, не иначе, как со складского хранения. У ополченцев тоже такие были – слава Богу, ещё в советские времена старое оружие хранили в отработанных штреках шахт Донбасса. Сам Шубин поначалу воевал ППШ, потом сменил его на «Калаш», принесённый «восточным ветром».

- Я задал вопрос, - тихо говорит Шубин пленнику. – Отвечай, дурилка: на что вы рассчитывали?

- Ну… это же террикон, - бормочет тот, коверкая русские слова западенским акцентом. – Его оборонять проще. Всё вокруг, как на ладони, всё простреливается. Ваши же терриконы если занимают, их оттуда не вышибешь!

- Так то наши, - замечает Шубин, поднимая пулемёт с земли. – Нам здесь сама земля помогает. Видишь шахту внизу? Я на ней пятнадцать лет работал. А до того, мы с пацанами тут всё излазили – и штоооллльни, и штреки, и терриккконы. А вы здесь чужие… Зачем вы сюда пришли?

- Ну, это же Украина, - мямлит пленный.

- Никакая это не Украина! – отвечает Шубин. – Донбасс не Украина, Крым – не Украина, а копни глубже, так и Киев со Львовом – не Украина. Твоя Украина – от Варшавы до Берлина, а это всё – русская земля, и вы на ней – чужие. Не помогут вам наши терриконы…

Он вздыхает, достаёт из подсумка пачку крымских сигарет и вертит её в тёмных, сильных пальцах. Потом достаёт сигарету и говорит сквозь зубы:

- Валили б вы отсюда, всем бы лучше было!

- Так я и хотел свалить! – на глаза пленного наворачиваются слёзы. – Поймали, когда собирался Тису переплывать. Дядьку, не бейте меня! Что скажете, всё сделаю, только не бейте.

Шубин подкуривает. Он думает о своём сыне, лежащем в Бурденко. О том, что мину в миномёт наверняка досылал такой вот перепуганный пацан, не сумевший переплыть Днепр или Тису. Легче от этого? Да ничуть не легче.

- Звать-то тебя как? – спрашивает он у пленного.

- Грыцько, - отвечает тот. Григорий, значит…

- А фамилия… ну, прозвище, чи як у вас там?

- Призвыще, - машинально поправляет Грыцько. – Скоропадский.

«Тоже в честь гетмана, - думает Шубин. – Правду говорят, что где два хохла, там три гетмана…»

- Никто тебя не будет бить, Скоропадский, - отвечает он. – Ты теперь пленный, а мы чтим правила войны. Иди к остальным, они проводят вас вниз.

Пленный рассыпается в благодарностях, но Шубин его не слушает. Теперь они будут охранять этот террикон. Враг наверняка захочет его отбить, а когда не получится – обстреляет артой несколько раз. Ему предстоит пара жарких дней. Но Шубин не боится. Ведь родная земля, если что, поможет.

Земля знает своих, и не любит чужих.

© Олег Рой, член Правления Союза писателей России, писатель, сценарист