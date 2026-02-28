Территория Героев...(199)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Полковник Мартиросян Павлик«Пусть враг не сомневается в силе русского оружия, в силе духа русского солдата».
Полковник Павлик Мартиросян, получивший «Золотую Звезду», рассказал, что испытывает гордость за свой личный состав. Он подчеркнул, что высокое звание Героя России – это прежде всего заслуга его бойцов, их бесстрашия и верности долгу.15 выпуске.
Полковник Дерюшкин Антон«Все поставленные задачи будут выполнены»
Герой России Антон Дерюшкин поделился впечатлениями после награждения. Он заверил, что личный состав его полка готов выполнить любую поставленную задачу.
Старший лейтенант Дворянчиков ОлегСтарший лейтенант Олег Дворянчиков, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны, поблагодарил своих боевых товарищей и поздравил с наступающим праздником – Днем защитника Отечества.
Военнослужащий Крашенинников СергейСергей Крашенинников, известный по позывному «Крош», — 19-летний уроженец Камчатского края, удостоенный звания Героя России за подвиги в зоне СВО. Он служит в батальоне «Арктический» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Штурмовая группа под командованием Кроша захватила восемь укреплённых опорных пунктов ВСУ и удерживала позиции 52 дня под постоянными атаками противника. Боец неоднократно спасал жизни сослуживцев, проявил командирские качества и проводил фланговые атаки.
https://t.me/rabotaembrat/11112
Прапорщик Найманов АндрейПрапорщик Андрей Найманов выполняет боевые задачи в составе санитарно-эвакуационного поста по проведению и организации эвакуационных мероприятий вблизи линии боевого соприкосновения.
В ходе артиллерийского обстрела позиций наших войск несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненным первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район.
Прибыв на место, группа Найманова незамедлительно приступила к оказанию помощи раненным и эвакуации их в санитарный автомобиль. Поместив всех в машину, группа направилась в сторону санитарно-эвакуационного поста. По маршруту следования Андрей оказывал раненным медицинскую помощь и предпринимал все действия для поддержания раненых в сознании.
https://t.me/rabotaembrat/11089
Рядовой Степашко Михаил
Рядовой Михаил Степашко выполнял боевую задачу по обороне позиций на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения.
В процессе ведения воздушной разведки Степашко обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к складам с боеприпасами.
Не теряя ни минуты, Михаил доложил командованию по средствам радиосвязи об обнаружении украинских боевиков.
Продолжая ведение воздушной разведки, Степашко докладывал командованию о местонахождении диверсантов, что помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя.
Когда враг зашел в прямую зону поражения российские военнослужащие встретили его плотным огнём, не позволив ему совершить террористическую атаку на склады с боеприпасами.
https://t.me/rabotaembrat/11088
Рядовой Скорынин АндрейРядовой Андрей Скорынин выполнял боевую задачу по доставке материальных средств на позиции артиллерийского дивизиона.
В ходе движения машина Скорынина трижды подвергалась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника на разных участках маршрута.
Андрей резкими маневрами уводил машину из-под ударов, в результате чего дроны детонировали о землю, не причинив ущерба машине и грузу.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Андрея Скорынина груз с материальными средствами был своевременно доставлен на позиции дивизиона, что обеспечило дальнейшее выполнение им боевых задач.
https://t.me/rabotaembrat/11094
Младший сержант Александров АлексейМладший сержант Алексей Александров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений.
После уничтожения вражеских сил на позициях и закрепления на новых рубежах, противник начал массированный артиллерийский обстрел российских штурмовиков.
Трое боевых товарищей Алексея получили осколочные ранения разной тяжести. Александров оперативно оказал им первую медицинскую помощь, стабилизировал состояние раненых.
Несмотря на продолжающийся обстрел, Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер и доставил с передовой до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения. Там военнослужащим была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Алексея Александрова были спасены жизни российских военнослужащих.
https://t.me/rabotaembrat/11093
Старший сержант Красников Андрей
Старший сержант Андрей Красников в составе разведывательной группы выполнял задачи по обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций противника вблизи линии боевого соприкосновения.
Получив задачу, Красников выдвинулся в заданный район, занял выгодную позицию и поднял в воздух дрон-разведчик для проведения разведки участка местности с воздуха.
Пролетая по заданному маршруту, Красников обнаружил замаскированный опорный пункт врага. Не теряя времени, он вернул дрон-разведчик на позицию, сменил его на квадрокоптер со сбросом самодельного взрывного устройства и снова вернулся к опорнику противника, на который и произвел сброс заряда.
Благодаря профессиональному управлению вверенной техникой, старшему сержанту Андрею Красникову удалось уничтожить замаскированный опорный пункт ВСУ, в результате чего личный состав противника вынужден был покинуть занимаемые позиции и отступил.
https://t.me/rabotaembrat/11090
Рядовой Баранов Сергей
Рядовой Сергей Баранов в должности стрелка-оператора выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной операции.
Во время ротации на позициях после выполнения боевой задачи группа Сергея подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в результате которой был ранен боевой товарищ. Несмотря на угрозу со стороны вражеских БПЛА, Баранов оказал пострадавшему первую помощь и доставил его на место эвакуации.
Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Сергея Баранова военнослужащий был своевременно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему была оказана высококвалифицированная медицинская помощь.
https://t.me/rabotaembrat/11104
Ефрейтор Богданов АлексейКомандир отделения ефрейтор Алексей Богданов на одном из тактических направлений проведения спецоперации выполнял боевую задачу по огневому поражению противника в составе штурмовой группы.
Несмотря на массированное применение противником кассетных боеприпасов, Богданов грамотно командовал штурмовой группой, избегая огневого поражения личного состава.
Под руководством Богданова штурмовая группа уничтожила вражеский гранатометный расчет и живую силу противника.
Благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Алексея Богданова его штурмовая группа продвинулась в глубину обороны противника без потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/11097
Ефрейтор Колотухин СавваЕфрейтор Савва Колотухин координировал действия российских штурмовиков при захвате ими опорного пункта противника и закреплению с целью дальнейшего удерживания.
Во время выполнения боевой задачи Колотухин бдительно наблюдал за перемещением личного состава ВСУ и оперативно передавал разведданные на командный пункт.
В момент выдвижения российской штурмовой группы Колотухин обнаружил, что в сторону наших воинов летит вражеский fpv-дрон с прикрепленным снарядом.
Савва немедленно доложил об обнаруженном квадрокоптере ВСУ на командный пункт, далее используя штатное оружие, прицельными выстрелами уничтожил его. Вражеский дрон взорвался в воздухе, не долетев до российской штурмовой группы.
Благодаря бдительности и профессионализму ефрейтора Саввы Колотухина российские штурмовики без потерь добрались до указанной точки, уничтожили противника и закрепились на ней.
https://t.me/rabotaembrat/11091
Младший сержант Матейкин ЕгорКомандир отделения младший сержант Егор Матейкин получил задачу выбить противника с занимаемых позиций.
В ходе выдвижения штурмовой группы под руководством Матейкина противник активно противодействовал продвижению с применением ударных дронов.
Используя рельеф местности, Егор рассредоточил подразделение по укрытиям и организовал эффективное огневое поражение дронов, что позволило оперативно уничтожить несколько дронов и продолжить движение.
В результате грамотных действий штурмовой группы противник не ожидал атаки с этого направления. Матейкин первым ворвался на позиции противника, уничтожил несколько украинских боевиков, чем обеспечил быстрое продвижение группы по опорному пункту.
Грамотное руководство и личное мужество младшего сержанта Егора Матейкина позволили штурмовой группе с минимальными потерями и в короткое время захватить важный опорный пункт и удерживать его до подхода групп закрепления.
https://t.me/rabotaembrat/11108
Сержант Филиппов Сергей
Водитель батальона материального обеспечения сержант Сергей Филиппов выполнял боевую задачу по снабжению мотострелковой роты вблизи линии боевого соприкосновения на одном из тактических направлений спецоперации.
В ходе выполнения очередной боевой задачи Филиппов многократно подвергался атаке ударных дронов противника.
Применив накопленный опыт, Филиппов смог своевременно совершить подвоз материальных средств и боекомплекта на позиции подразделения, а также своевременно эвакуировать тяжелораненного военнослужащего и спасти, тем самым, ему жизнь.
Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Сергея Филиппова была обеспечена боеспособность мотострелкового подразделения, а также не допущено гибели среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/11096
Рядовой Залетин Артур
На одном из тактических направлений рядовой Артур Залетин выполнял задачу по обороне позиций.
Группа Залетина подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, после чего Артур обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника. Подпустив противника к своим позициям, забросал его ручными гранатами, отразил атаку, уничтожив четырех боевиков ВСУ.
Благодаря мужеству и решительным действиям рядового Артура Залетина задача была выполнена.
https://t.me/rabotaembrat/11110
Рядовой Заверуха Георгий
Механик-водитель рядовой Георгий Заверуха выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе расчета самоходной артиллерийской установки.
При выдвижении с запасной позиции на огневые позиции экипаж САУ был атакован ударными дронами.
Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения.
Затем экипаж продолжил движение и выйдя на огневую позицию подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков.
Благодаря мужеству и грамотным действиям рядового Георгия Заварухи экипаж самоходной артиллерийской установки в назначенный срок нанес точный удар по противнику и обеспечил продвижение российский подразделений в глубину обороны противника.
https://t.me/rabotaembrat/11107
Рядовой Донской Александр
В ходе специальной военной операции рядовой Александр Донской обеспечивал подвоз продовольствия и боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооружённых Сил, регулярно выезжая в районы у линии фронта для бесперебойного снабжения подразделений.
Во время очередной доставки боеприпасов на позиции парашютно-десантной роты он попал под миномётный обстрел. Его автомобиль получил повреждения и остановился.
Осознавая важность задачи, Александр под огнём восстановил машину, вывел её из зоны обстрела и по пересечённой местности доставил боеприпасы на передовую.
Своевременная доставка позволила десантникам продолжить отражение наступления противника и удержать оборону.
https://t.me/rabotaembrat/11117
Рядовой Комаров Валерий
В районе одного из участков местности подразделение рядового Валерий Комаров выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.
В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Комаров одним из первых зашел на опорный пункт, лично уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.
Благодаря мужеству и профессионализму рядового Валерия Комарова задача была выполнена.
https://t.me/rabotaembrat/11101
Сержант Дёгарев Артем
На одном из тактических направлений подразделение сержанта Артем Дёгарев выполняло задачу по обороне позиций.
Группа Дёгарева подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в ходе которой был ранен его сослуживец. Артем, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого товарища на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.
Благодаря мужеству сержанта Артема Дёгарева и своевременно оказанной первой медицинской помощи жизнь его боевого товарища была спасена.
https://t.me/rabotaembrat/11102
Рядовой Голиков Александр
Рядовой Александр Голиков в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности водителя.
В составе группы обеспечения рядовой Голиков выполнял боевую задачу по доставке продовольствия и боеприпасов на позиции артиллерийского расчета.
Во время выполнения задания он неоднократно подвергался атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника и был ранен. Несмотря на это, проявив мужество и профессионализм, Александр своевременно доставил продовольствие и боеприпасы на позиции и эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, спасших им жизнь.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям рядового Александра Голикова были спасены жизни раненых боевых товарищей, а подразделения артиллерии получили необходимое снабжение, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.
https://t.me/rabotaembrat/11105
Доброволец Китаев ВладимирВладимир «Айс...» Михайлович Китаев, командир 5 -го Штурмового Отряда «Группы Вагнер». С 2003 по 2005 проходил срочную службу в 14-й ОБрСпН ГРУ на должности командира отделения, выполнял боевые задачи в Чечне.
С 2015 года в составе «Группы Вагнер», служил в разведывательно-штурмовой роте, принимал участие в первой Пальмирской операции. После окончания сирийского похода "Вагнера", вместе со своим подразделением работал в Африке.
В марте 2022 вместе с другими подразделениями «Группы Вагнер» прибыл в ЛНР из Африки.
Участник боев за Попасную, Северодонецк, Лисичанск, Углегорскую ТЭЦ. Участник Бахмутской мясорубки.
За мужество, отвагу и героизм удостоен звания Героя России. Также награжден пятью орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двумя медалями «За отвану», знаком отличия Георгиевский крест IV степени. Платиновой звездой Героя ЧВК, звездой Героя ЛНР.
https://t.me/wagner_group_pmcr/91850
Военнослужащий Чуранов Алексей
Значительная часть жизни Алексея из Севастополя была связана со спортом. Когда-то он был подающим надежды пловцом на открытой воде, побеждал на престижных соревнованиях.
Кардинально жизнь Алексея изменилась после событий весны 2024 года. Он понял, что настал момент резко изменить жизнь и связать ее с армией.
Триггером послужила трагедия в «Крокус Сити Холле».
– Мне сразу стало понятно, что тут не обошлось без украинского следа. Ну и возник вопрос в голове: а почему я еще не в армии? Почему не делаю ничего для того, чтобы поскорее покончить с этой нечистью и не позволять им убивать наших людей в наших городах?! – сжимает кулаки Алексей.
После подписания контракта в Москве он отправился на распределительный пункт. Хотел служить снайпером, но попал во фронтовую разведку, где его спортивные навыки должны были оказаться хорошо востребованными. Закончив боевую подготовку, он вместе с пятью другими отобранными новобранцами отправился за линию фронта и приступил к выполнению первой боевой задачи.
https://t.me/SpecnazRussii/45494
Бывший пивовар, а ныне гвардии ефрейтор, кавалер ордена Мужества Анатолий Губарев ушел на фронт добровольцем.
Хотел в подразделение БПЛА, но почти с восторгом согласился, когда предложили пойти в разведку: «Это же элита из элит! Которая всегда на передке работает и в тылу врага!». См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZydrs__Kok
Герой России Максим Старцев ушел на СВО во время частичной мобилизации и спустя два года был удостоен Золотой Звезды за подвиги на фронте. См. видео по ссылке
https://max.ru/heroesofZ/AZyf1CX4GzY
Участницы СВО побывали в Центральном музее Вооружённых сил.
Надежда, Саля и Алия уже несколько лет спасают жизни бойцов на передовой и не понаслышке знают, каково это — быть защитниками Отечества.
К 23 февраля в музее обновили экспозицию об истории военной спецоперации. См. видео по ссылке
https://t.me/infomoscow24/106962
Военнослужащий Спирин Артём
Артём Спирин служит «за ленточкой» с 2022 года. Дома его ждут жена и старшая дочь. За время службы Артём несколько раз приезжал в отпуск, и в одну из таких коротких встреч случилось чудо: супруги узнали, что скоро станут родителями во второй раз.
За несколько дней до долгожданного отпуска, когда на свет должен был появиться сын, Артём чудом избежал гибели – танковый снаряд попал в укрытие, которое он покинул за мгновение до взрыва. Видимо, судьба берегла его для этого момента.
https://t.me/tsargradtv/128117
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Заместитель командира роты
Новороссийск, Краснодарский край
02.06.1986 - 18.09.2023
Погиб: Запорожская областьУчастник СВО, служил ВДВ, был в штурмовой группе.
https://герои-сво.рф/geroi/urinov-pjotr-aleksandrovich/Алексей Кошкин родился 28 января 1983 года в селе Сосновка Ординского района.
Детство и юность провёл в родном селе.
По окончании Сосновской школы поступил в Ординское ПТУ на тракториста-машиниста.
С 2002 года проходил срочную службу в вооружённых силах РФ в танковых войсках.
После службы Алексей Григорьевич вернулся в родное село, устроился на работу в колхоз «Урал», затем - в КФХ Генералова.
Воспитывал двоих сыновей и дочь
12 апреля 2024 года Алексей Кошкин подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен для прохождения воинской службы в зону СВО. Проходил службу в должности стрелка мотострелкового отделения, мотострелкового батальона, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа.
Погиб 11 июня при исполнении боевой задачи вблизи Авдеевки.
За проявленное мужество, самоотверженность и отвагу при исполнении воинского долга указом президента РФ награжден орденом Мужества – посмертно.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Анатолий Поспелов родился 7 апреля 1989 года в деревне Веслянка Кунгурского района.
В 2008 году окончил кунгурское ПУ-2 по специальности токарь.
После подписания контракта с министерством обороны РФ в должности стрелка 6-й мотострелковой роты 2-го мотострелкового батальона 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии направлен для прохождения службы в зону СВО.
Погиб 16 ноября 2024 г. при выполнении боевой задачи.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Флюр Хайретдинов родился 30 октября 1989 года в Нижегородской области.
В 2004 году семья переехала в Карьёво, 8 и 9 класс Флюр окончил в Карьёвской школе.
В 2017 году женился, есть сын 6 лет.
28 июля 2023 года Флюр Хайретдинов подписал контракт с министерством обороны РФ и в должности стрелка-помощника мотострелкового батальона войсковой части 87441 был направлен для прохождения службы в зону СВО.
В декабре 2023 года был ранен, в октябре 2024 года после реабилитации снова пошел в бой.
Погиб 12 ноября в районе Новоалексеевки на территории ДНР.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Пичугин Александр Николаевич родился 12 ноября 1982 года в деревне Климиха, юность и школьный годы Александра прошли в родном селе.
После окончания Ординской школы призван в ряды Вооруженных сил РФ и направлен для прохождения срочной службы на Дальний Восток в морчасти погранвойск г. Благовещенск, где проходил службу в должности командира катера старшины 1 статьи.
После подписания контракта с Министерством обороны РФ, в должности командира отделения огневой поддержки штурмовой роты войсковой части 01162 был направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции.
За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга сопряженного с риском для жизни, награждён Медалью «За отвагу».
Проявив мужество в боях за освобождение Донецкой и Луганской Народной Республики, верным присяге, братьям по оружию, Пичугин Александр Николаевич погиб 4 июня 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Азат Сарваев родился 30 июня 1993 года в деревне Усть-Телёс Уинского района.
Детство и юность провел в родном селе. Учился в Аспинской школе-интернате.
По окончании 9 класса поступил в ПТУ № 5 города Перми, получил профессию стропальщика. Работал охранником.
В декабре 2023 года Сарваев Азат Саимович подписал контракт с Министерством обороны РФ и в должности наводчика мотострелкового отделения мотострелкового батальона войсковой части 90600 направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции.
Погиб 16 января 2024 года при выполнении боевой задачи.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Владимир Зорин родился 26 ноября 1976 года в селе Вторые Ключики.
Владимир окончил Второключиковскую школу. После окончания Ординского училища служил срочную службу в Чечне. Участвовал в боевых действиях, награждён медалью «За отвагу». В Чечне также служили два его брата.
После службы в армии Владимир работал на заводе «Уральский камнерез» мастером по камню. Последнее место работы – Кунгур.
14 ноября 2023 года Владимир Зорин подписал контракт с Министерством обороны и в должности наводчика мотострелковой роты в составе мотострелкового батальона войсковой части 90600 направлен для прохождения службы в зону СВО.
Погиб 27 августа.
За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества, посмертно.
У Владимира Зорина остались трое сыновей.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Рамиль Мухаметов родился 13 февраля 1995 года в селе Орда.
После окончания Ординской средней школы был призван на срочную службу в войска МВД.
После службы работал на производственных предприятиях Кунгура.
Не женат.
В феврале 2024 года ушёл добровольцем в зону СВО. Служил рядовым мотострелком.
В ходе упорных боев был тяжело ранен и скончался в госпитале министерства обороны РФ 23 августа.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581Игорь Анатольевич родился 4 мая 1976 года в посёлке Калинино Чусовского района Пермской области.
В 2024 году Игорь Анатольевич заключил контракт с Министерством обороны РФ. После чего был отправлен в зону СВО.
В зоне спецоперации служил в должности рядового.
Погиб 17 июня 2024 года при выполнении специальных задач на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.
https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581
Военнослужащий Беляев АлександрБеляев Александр Андреевич
Нелидово, Тверская область
Беляев Александр Андреевич погиб в ходе специальной военной операции, выполняя свой воинский долг.
Подробностей о его военной службе и обстоятельствах гибели не сообщается. Известно лишь, что он принимал участие в СВО и до конца оставался верен присяге.
Ефрейтор Замулюкин ЮрийЗамулюкин Юрий Егорович
Номер расчёта, гаубицы Д 30
18.09.1999 - 03.10.2024
Героически погиб в ЛНР, на Сватово-Кременном направлении,
представлен к Ордену Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/zamuljukin-jurij-egorovich/
В Псковской области в январе 2024 года простились с героями, погибшими при исполнении воинского долга в специальной военной операции.
Младшим сержантом Андреем Бересневым;Младшим сержантом Станиславом Запорожцем;Ефрейтором Александром Бегаевым;Гвардии рядовым Александром Антоновым;Гвардии рядовым Павлом Пуздриным;Гвардии рядовым Сергеем Федоровым;Рядовым Евгением Ефимовымhttps://vk.com/wall707415360_143481
Рядовой Ушаков АлександрУшаков Александр Александрович
Пулемётчик
г. Тамбов
18.09.2005 - 01.03.2024
Александр в 18 лет выбрал вместо учёбы пойти защищать родину, был хорошим другом, человеком, никогда не оставлял в беде и помогал не смотря ни на что.
Получил Орден Мужества (посмертно)
https://герои-сво.рф/geroi/ushakov-aleksandr-aleksandrovich/
Капитан Манджиев Дорджи27 октября 1996 года в поселке Зунда-Толга Ики-Бурульского района Республики Калмыкия родился Манджиев Дорджи Бадмаевич.
Он с детства грезил службой Отечеству, и эта мечта стала делом всей его жизни.
Первые шаги к своей цели Дорджи делал на малой родине: с 1 по 8 класс он постигал азы знаний в Зундинской средней школе, а затем продолжил обучение в Элистинском техническом лицее.
В 2014 году, приняв волевое решение, он поступил в Калининградский пограничный институт ФСБ России, успешно окончив который был распределен на должность начальника смены отделения пограничного контроля КПП «Теткино».
В 2021 году судьба офицера привела его на Курское направление. Дорджи Бадмаевич был назначен начальником смены 2-го отделения пограничного контроля КПП «Суджа». Высокий профессионализм капитана не остался незамеченным: в 2022 году он был удостоен знака «Отличник погранслужбы» III степени, а 17 апреля 2024 года — II степени. В том же 2024 году Дорджи Манджиеву было присвоено звание капитана ПС ФСБ России.
С началом специальной военной операции Дорджи, остро осознавая значимость новых технологий в современном бою, самостоятельно в совершенстве освоил управление беспилотными летательными аппаратами. Свои навыки он бескорыстно передавал сослуживцам и военнослужащим Минобороны РФ. О его успешной работе по противодействию вражеским дронам писала газета «Граница России» (КЖИ «Граница» ФСБ России) в статье «Противостояние дронов». За время службы капитаном Манджиевым было выявлено и уничтожено большое количество вражеской техники, ни на шаг не подпускающее противника к рубежам Родины.
4 августа 2024 года капитан Манджиев заступил на дежурство в штатном режиме. Утром 5 августа, отметив резкое усиление атак, он вместе с товарищами остался на МАПП «Суджа». Началось массированное наступление ВСУ. Имея в распоряжении единственный дрон с системой сбросов, капитан Манджиев, рискуя жизнью, непрерывно вел аэроразведку. Он вскрывал перемещения живой силы и техники противника в районе КПП «Суджа» и соседнего опорного пункта «Олешня», передавал точные координаты для нашей артиллерии и корректировал её огонь. Поднимая дрон, Дорджи каждый раз демаскировал себя, но осознанно шел на этот шаг. Когда начальник КПП получил ранение, капитан Манджиев, как его заместитель, принял командование на себя.
Силы врага многократно превосходили наши. 7 августа 2024 года МАПП «Суджа» оказался в полном окружении. Танк ВСУ вел огонь прямой наводкой практически в упор. Оценив критичность обстановки, капитан Манджиев дважды вызвал огонь артиллерии на себя. В течение трех суток, находясь в окружении, под градом дронов-камикадзе, артиллерийских и танковых ударов, пограничники и бойцы МО РФ сдерживали натиск. Их подвиг стал легендой.
19 ноября 2025 года Зунда-Толга, Элиста и вся Калмыкия проводили в последний путь заместителя начальника пограничного контроля КПП «Суджа» капитана ПС ФСБ России Манджиева Дорджи Бадмаевича.
https://t.me/SpecnazRussii/45552
Военнослужащий Козлов ЕвгенийКозлов Евгений, житель Омской области, погиб во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции 5 мая 2025 года в окрестностях населённого пункта Надеждинка, Донецкая Народная Республика.
Ему было 40 лет.
Евгений родился в селе Шараповка Марьяновского района, но в начале 1990-х годов его семья переехала в село Ильичёвка Москаленского района, Омской области.
После школы работал в СПК «Сибиряк», позднее трудился вахтовым методом.
У Евгения Козлова остались две дочери
Гвардии рядовой Чернышев ЮрийЧернышев Юрий Александрович
Мотострелок
г. Краснодар
14.11.1987 - 03.05.2024
Погиб: п. Крынки, Херсонская обл.
Медаль За отвагу, орден Мужества
Сержант Чернявский РоманЧернявский Роман Александрович, сержант, уроженец города Клинцы Брянской области, погиб в зоне специальной военной операции 6 июня 2024 года.
Ему было 37 лет.
Роман окончил Клинцовское профессиональное училище № 4, где получил специальность «станочник широкого профиля». С 2004 по 2007 год проходил военную службу — сначала по призыву, затем по контракту. После возвращения к мирной жизни трудился на родине, однако в октябре 2022 года был мобилизован и направлен в зону боевых действий.
За проявленное мужество представлен к награждению государственной наградой посмертно.
Похоронен с воинскими почестями.
Военнослужащий Баранов КонстантинКостя родился 1 октября 1993 года в городе Йошкар-Ола, закончил ср. школу номер 29. Занимался парашютным спортом, за своими плечами у него было около ста прыжков.
Летом 2020 года Константин в звании капитана внутренней службы принял решение оставить службу в УИС и пошел в ряды Российской армии. Служил в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. С первых дней специальной военной операции на Украине он был на передовой, стал участником знаменитой Гостомельской операции. Прошёл Киевское направление, после выполнял задачи на других направлениях спецоперации.
23 сентября 2022 года, выполняя боевую задачу, подразделение Константина попало под авиационный удар противника. В том бою он получил тяжелое ранение. Месяц врачи боролись за его жизнь, но 24 октября 2022 года в госпитале герой скончался в возрасте 29 лет.
Награжден орденом Мужества посмертно.
https://t.me/Gostomelpravda/2105
Доброволец Андрюхин МихаилВ четверг Серпухов простился с Михаилом Андрюхиным — Заслуженным мастером спорта России по пауэрлифтингу, четырёхкратным чемпионом мира IPF, многодетным отцом и известным тренером.
Михаил работал учителем технологии в коррекционной школе и бесплатно тренировал детей в клубе "Орлёнок".
В апреле 2023 года он добровольцем ушел на СВО, где получил позывной "Физрук".
23 августа 2024 года Михаил отправился на очередное боевое задание, в районе Работино было необходимо передать сослуживцам на ЛБС боекомплект и продовольствие. По пути он попал под удар вражеских дронов, был ранен, сообщил об этом по рации, и заполз в укрытие, где впоследствии скончался от полученных ран. Двое товарищей сразу отправились на его поиски, но были ранены, и не смогли его найти.
Почти полтора года линия фронта не двигалась и эвакуация была невозможна. В конце 2025-го года тело Михаила было обнаружено, и в январе 26-го доставлено в Серпухов.
Михаил Андрюхин был похоронен с воинскими почестями.
https://t.me/maryananaumova/4454
Военнослужащая Павленко ТатьянаТатьяна Александровна Павленко, хрупкая женщина с позывным «Ангел».
Татьяна, вытаскивая раненых с поля боя, не думала о себе. Она перевязывала, утешала, тащила на себе.
9 января 2026 года, выполняя свой священный долг по эвакуации пострадавших в зоне специальной военной операции, Татьяна сделала свой последний шаг в вечность. Она героически погибла, спасая других.
На военном кителе теперь красуются награды: медали «За отвагу», «За мужество», «За воинскую доблесть». И главная награда, которой она уже никогда не увидит, — орден Мужества. Посмертно.
https://vk.com/wall-48144384_1008794Рядовой
Командир отделения
18.09.1968 - 24.10.2023
Родился, п. Ук. Нижнеудинского района, Иркутская область. Отслужил срочную службу в Афганистане с 1987-1989, потом переехал жить после армии в село Талая Тайшетского р-она. Там проживал с 1989 по 2020 год после наводнения переехал в Иркутский район деревня Быкова, пошел на СВО добровольцем.
Погиб: Донецкая Народная Республика, Ясиноватский район, с. Водяное.
Награждён орденом Мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/semjonov-igor-ivanovich/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
SHAMAN — ЗА ТЕХ (музыка и слова: SHAMAN)
