Территория Героев...(199)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Полковник Мартиросян Павлик «Пусть враг не сомневается в силе русского оружия, в силе духа русского солдата».

Полковник Павлик Мартиросян, получивший «Золотую Звезду», рассказал, что испытывает гордость за свой личный состав. Он подчеркнул, что высокое звание Героя России – это прежде всего заслуга его бойцов, их бесстрашия и верности долгу.

Мы о нём уже писали в 15 выпуске См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61358

Полковник Дерюшкин Антон «Все поставленные задачи будут выполнены»

Герой России Антон Дерюшкин поделился впечатлениями после награждения. Он заверил, что личный состав его полка готов выполнить любую поставленную задачу.

См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61359

Старший лейтенант Дворянчиков Олег Старший лейтенант Олег Дворянчиков, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны, поблагодарил своих боевых товарищей и поздравил с наступающим праздником – Днем защитника Отечества.

См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/61360

Военнослужащий Крашенинников Сергей Сергей Крашенинников, известный по позывному «Крош», — 19-летний уроженец Камчатского края, удостоенный звания Героя России за подвиги в зоне СВО. Он служит в батальоне «Арктический» 40-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Штурмовая группа под командованием Кроша захватила восемь укреплённых опорных пунктов ВСУ и удерживала позиции 52 дня под постоянными атаками противника. Боец неоднократно спасал жизни сослуживцев, проявил командирские качества и проводил фланговые атаки.

https://t.me/rabotaembrat/11112

Прапорщик Найманов Андрей Прапорщик Андрей Найманов выполняет боевые задачи в составе санитарно-эвакуационного поста по проведению и организации эвакуационных мероприятий вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе артиллерийского обстрела позиций наших войск несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести.

Найманов получил задачу о выдвижении в участок боевых действий для оказания раненным первой медицинской помощи и дальнейшей их эвакуации. Несмотря на непрерывные атаки противника с разных видов вооружения, Андрей вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район.

Прибыв на место, группа Найманова незамедлительно приступила к оказанию помощи раненным и эвакуации их в санитарный автомобиль. Поместив всех в машину, группа направилась в сторону санитарно-эвакуационного поста. По маршруту следования Андрей оказывал раненным медицинскую помощь и предпринимал все действия для поддержания раненых в сознании.

https://t.me/rabotaembrat/11089

Рядовой Степашко Михаил

Рядовой Михаил Степашко выполнял боевую задачу по обороне позиций на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения.

В процессе ведения воздушной разведки Степашко обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к складам с боеприпасами.

Не теряя ни минуты, Михаил доложил командованию по средствам радиосвязи об обнаружении украинских боевиков.

Продолжая ведение воздушной разведки, Степашко докладывал командованию о местонахождении диверсантов, что помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя.

Когда враг зашел в прямую зону поражения российские военнослужащие встретили его плотным огнём, не позволив ему совершить террористическую атаку на склады с боеприпасами.

https://t.me/rabotaembrat/11088

Рядовой Скорынин Андрей Рядовой Андрей Скорынин выполнял боевую задачу по доставке материальных средств на позиции артиллерийского дивизиона.

В ходе движения машина Скорынина трижды подвергалась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника на разных участках маршрута.

Андрей резкими маневрами уводил машину из-под ударов, в результате чего дроны детонировали о землю, не причинив ущерба машине и грузу.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Андрея Скорынина груз с материальными средствами был своевременно доставлен на позиции дивизиона, что обеспечило дальнейшее выполнение им боевых задач.

https://t.me/rabotaembrat/11094

Младший сержант Александров Алексей Младший сержант Алексей Александров выполнял боевую задачу в составе штурмовой группы по овладению позициями противника на одном из важных тактических направлений.

После уничтожения вражеских сил на позициях и закрепления на новых рубежах, противник начал массированный артиллерийский обстрел российских штурмовиков.

Трое боевых товарищей Алексея получили осколочные ранения разной тяжести. Александров оперативно оказал им первую медицинскую помощь, стабилизировал состояние раненых.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Александров погрузил товарищей на самоходный транспортер и доставил с передовой до точки, где их ждала группа эвакуации для отправки в медицинские учреждения. Там военнослужащим была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Алексея Александрова были спасены жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/11093

Старший сержант Красников Андрей

Старший сержант Андрей Красников в составе разведывательной группы выполнял задачи по обнаружению и выявлению опорных пунктов и замаскированных позиций противника вблизи линии боевого соприкосновения.

Получив задачу, Красников выдвинулся в заданный район, занял выгодную позицию и поднял в воздух дрон-разведчик для проведения разведки участка местности с воздуха.

Пролетая по заданному маршруту, Красников обнаружил замаскированный опорный пункт врага. Не теряя времени, он вернул дрон-разведчик на позицию, сменил его на квадрокоптер со сбросом самодельного взрывного устройства и снова вернулся к опорнику противника, на который и произвел сброс заряда.

Благодаря профессиональному управлению вверенной техникой, старшему сержанту Андрею Красникову удалось уничтожить замаскированный опорный пункт ВСУ, в результате чего личный состав противника вынужден был покинуть занимаемые позиции и отступил.

https://t.me/rabotaembrat/11090

Рядовой Баранов Сергей

Рядовой Сергей Баранов в должности стрелка-оператора выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной операции.

Во время ротации на позициях после выполнения боевой задачи группа Сергея подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в результате которой был ранен боевой товарищ. Несмотря на угрозу со стороны вражеских БПЛА, Баранов оказал пострадавшему первую помощь и доставил его на место эвакуации.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Сергея Баранова военнослужащий был своевременно эвакуирован в медицинское учреждение, где ему была оказана высококвалифицированная медицинская помощь.

https://t.me/rabotaembrat/11104

Ефрейтор Богданов Алексей Командир отделения ефрейтор Алексей Богданов на одном из тактических направлений проведения спецоперации выполнял боевую задачу по огневому поражению противника в составе штурмовой группы.

Несмотря на массированное применение противником кассетных боеприпасов, Богданов грамотно командовал штурмовой группой, избегая огневого поражения личного состава.

Под руководством Богданова штурмовая группа уничтожила вражеский гранатометный расчет и живую силу противника.

Благодаря мужеству и грамотным действиям ефрейтора Алексея Богданова его штурмовая группа продвинулась в глубину обороны противника без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11097

Ефрейтор Колотухин Савва Ефрейтор Савва Колотухин координировал действия российских штурмовиков при захвате ими опорного пункта противника и закреплению с целью дальнейшего удерживания.

Во время выполнения боевой задачи Колотухин бдительно наблюдал за перемещением личного состава ВСУ и оперативно передавал разведданные на командный пункт.

В момент выдвижения российской штурмовой группы Колотухин обнаружил, что в сторону наших воинов летит вражеский fpv-дрон с прикрепленным снарядом.

Савва немедленно доложил об обнаруженном квадрокоптере ВСУ на командный пункт, далее используя штатное оружие, прицельными выстрелами уничтожил его. Вражеский дрон взорвался в воздухе, не долетев до российской штурмовой группы.

Благодаря бдительности и профессионализму ефрейтора Саввы Колотухина российские штурмовики без потерь добрались до указанной точки, уничтожили противника и закрепились на ней.

https://t.me/rabotaembrat/11091

Младший сержант Матейкин Егор Командир отделения младший сержант Егор Матейкин получил задачу выбить противника с занимаемых позиций.

В ходе выдвижения штурмовой группы под руководством Матейкина противник активно противодействовал продвижению с применением ударных дронов.

Используя рельеф местности, Егор рассредоточил подразделение по укрытиям и организовал эффективное огневое поражение дронов, что позволило оперативно уничтожить несколько дронов и продолжить движение.

В результате грамотных действий штурмовой группы противник не ожидал атаки с этого направления. Матейкин первым ворвался на позиции противника, уничтожил несколько украинских боевиков, чем обеспечил быстрое продвижение группы по опорному пункту.

Грамотное руководство и личное мужество младшего сержанта Егора Матейкина позволили штурмовой группе с минимальными потерями и в короткое время захватить важный опорный пункт и удерживать его до подхода групп закрепления.

https://t.me/rabotaembrat/11108

Сержант Филиппов Сергей

Водитель батальона материального обеспечения сержант Сергей Филиппов выполнял боевую задачу по снабжению мотострелковой роты вблизи линии боевого соприкосновения на одном из тактических направлений спецоперации.

В ходе выполнения очередной боевой задачи Филиппов многократно подвергался атаке ударных дронов противника.

Применив накопленный опыт, Филиппов смог своевременно совершить подвоз материальных средств и боекомплекта на позиции подразделения, а также своевременно эвакуировать тяжелораненного военнослужащего и спасти, тем самым, ему жизнь.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Сергея Филиппова была обеспечена боеспособность мотострелкового подразделения, а также не допущено гибели среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/11096

Рядовой Залетин Артур

На одном из тактических направлений рядовой Артур Залетин выполнял задачу по обороне позиций.

Группа Залетина подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, после чего Артур обнаружил приближающуюся штурмовую группу противника. Подпустив противника к своим позициям, забросал его ручными гранатами, отразил атаку, уничтожив четырех боевиков ВСУ.

Благодаря мужеству и решительным действиям рядового Артура Залетина задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11110

Рядовой Заверуха Георгий

Механик-водитель рядовой Георгий Заверуха выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе расчета самоходной артиллерийской установки.

При выдвижении с запасной позиции на огневые позиции экипаж САУ был атакован ударными дронами.

Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения.

Затем экипаж продолжил движение и выйдя на огневую позицию подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков.

Благодаря мужеству и грамотным действиям рядового Георгия Заварухи экипаж самоходной артиллерийской установки в назначенный срок нанес точный удар по противнику и обеспечил продвижение российский подразделений в глубину обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/11107

Рядовой Донской Александр

В ходе специальной военной операции рядовой Александр Донской обеспечивал подвоз продовольствия и боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооружённых Сил, регулярно выезжая в районы у линии фронта для бесперебойного снабжения подразделений.

Во время очередной доставки боеприпасов на позиции парашютно-десантной роты он попал под миномётный обстрел. Его автомобиль получил повреждения и остановился.

Осознавая важность задачи, Александр под огнём восстановил машину, вывел её из зоны обстрела и по пересечённой местности доставил боеприпасы на передовую.

Своевременная доставка позволила десантникам продолжить отражение наступления противника и удержать оборону.

https://t.me/rabotaembrat/11117

Рядовой Комаров Валерий

В районе одного из участков местности подразделение рядового Валерий Комаров выполняло задачу по нанесению огневого поражения противнику.

В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Проявив отвагу и самоотверженность, Комаров одним из первых зашел на опорный пункт, лично уничтожил пулеметный расчет противника, чем обеспечил дальнейшее продвижение штурмовой группы.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Валерия Комарова задача была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/11101

Сержант Дёгарев Артем

На одном из тактических направлений подразделение сержанта Артем Дёгарев выполняло задачу по обороне позиций.

Группа Дёгарева подверглась атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника, в ходе которой был ранен его сослуживец. Артем, несмотря на воздействие ударных БПЛА, лично эвакуировал раненого товарища на безопасное расстояние и оказал ему первую медицинскую помощь, тем самым спас ему жизнь.

Благодаря мужеству сержанта Артема Дёгарева и своевременно оказанной первой медицинской помощи жизнь его боевого товарища была спасена.

https://t.me/rabotaembrat/11102

Рядовой Голиков Александр

Рядовой Александр Голиков в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности водителя.

В составе группы обеспечения рядовой Голиков выполнял боевую задачу по доставке продовольствия и боеприпасов на позиции артиллерийского расчета.

Во время выполнения задания он неоднократно подвергался атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника и был ранен. Несмотря на это, проявив мужество и профессионализм, Александр своевременно доставил продовольствие и боеприпасы на позиции и эвакуировал двух тяжелораненых военнослужащих, спасших им жизнь.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям рядового Александра Голикова были спасены жизни раненых боевых товарищей, а подразделения артиллерии получили необходимое снабжение, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/11105

Доброволец Китаев Владимир Владимир «Айс...» Михайлович Китаев, командир 5 -го Штурмового Отряда «Группы Вагнер». С 2003 по 2005 проходил срочную службу в 14-й ОБрСпН ГРУ на должности командира отделения, выполнял боевые задачи в Чечне.

С 2015 года в составе «Группы Вагнер», служил в разведывательно-штурмовой роте, принимал участие в первой Пальмирской операции. После окончания сирийского похода "Вагнера", вместе со своим подразделением работал в Африке.

В марте 2022 вместе с другими подразделениями «Группы Вагнер» прибыл в ЛНР из Африки.

Участник боев за Попасную, Северодонецк, Лисичанск, Углегорскую ТЭЦ. Участник Бахмутской мясорубки.

За мужество, отвагу и героизм удостоен звания Героя России. Также награжден пятью орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двумя медалями «За отвану», знаком отличия Георгиевский крест IV степени. Платиновой звездой Героя ЧВК, звездой Героя ЛНР.

https://t.me/wagner_group_pmcr/91850

Военнослужащий Чуранов Алексей

Значительная часть жизни Алексея из Севастополя была связана со спортом. Когда-то он был подающим надежды пловцом на открытой воде, побеждал на престижных соревнованиях.

Кардинально жизнь Алексея изменилась после событий весны 2024 года. Он понял, что настал момент резко изменить жизнь и связать ее с армией.

Триггером послужила трагедия в «Крокус Сити Холле».

– Мне сразу стало понятно, что тут не обошлось без украинского следа. Ну и возник вопрос в голове: а почему я еще не в армии? Почему не делаю ничего для того, чтобы поскорее покончить с этой нечистью и не позволять им убивать наших людей в наших городах?! – сжимает кулаки Алексей.

После подписания контракта в Москве он отправился на распределительный пункт. Хотел служить снайпером, но попал во фронтовую разведку, где его спортивные навыки должны были оказаться хорошо востребованными. Закончив боевую подготовку, он вместе с пятью другими отобранными новобранцами отправился за линию фронта и приступил к выполнению первой боевой задачи.

https://t.me/SpecnazRussii/45494