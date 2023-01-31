Некоторые места Санкт-Петербурга

Пройдемся по некоторым местам легендарного города.
Неподалёку от Сенной площади можно обнаружить креативное пространство «Бертгольд Центр».
Креативное пространство «Бертгольд Центр»Здесь в каждом уголке разместились магазины, мастерские, кафе, салон цветных причёсок, студия горячей растяжки, отель и коворкинг.21 ноября в здании бывшего Варшавского вокзала откроется крупнейший в Европе фудмолл «Vokzal 1853»За 2 дня до открытияНа Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы.Красавцы.Автор этого чуда — Владимир Кузьмин. В процессе постройки Владимир убрал больше снега, чем половина коммунальщиков городаВладимир Кузьмин, который ранее уже создавал из снега Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга. Жаль, что такая вещь недолговечна.Арт-объект во внутреннем дворике Московского вокзалаСкульптура изображает двух туристов, мать фотографирует на смартфон сынаМальчик, играющий с питерским котиком.А на фонарном столбе можно заметить ангела-поваренка.Вандалы обезглавили орла у парадной доходного дома БуксгевденаВидимо, очень голодный студент, притаранил лестницу на Малую СадовуюВо Всеволожске открыли самый глубоководный бассейн не только в Петербурге, но и в России в целом.Глубина весьма приличная.Граффити «Невская симфония – Есения» Автор — Любовь Тюлькина.
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И на этом завершаем прогулку.
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