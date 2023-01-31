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Некоторые места Санкт-Петербурга

Пройдемся по некоторым местам легендарного города.Некоторые места Санкт-Петербурга
Неподалёку от Сенной площади можно обнаружить креативное пространство «Бертгольд Центр».Некоторые места Санкт-Петербурга
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И на этом завершаем прогулку.

фото сегодняСветлана Митленко

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