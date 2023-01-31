Некоторые места Санкт-Петербурга

Пройдемся по некоторым местам легендарного города.

Неподалёку от Сенной площади можно обнаружить креативное пространство «Бертгольд Центр».

Креативное пространство «Бертгольд Центр» Здесь в каждом уголке разместились магазины, мастерские, кафе, салон цветных причёсок, студия горячей растяжки, отель и коворкинг. 21 ноября в здании бывшего Варшавского вокзала откроется крупнейший в Европе фудмолл «Vokzal 1853» За 2 дня до открытия На Египетский мост после реставрации вернулись сфинксы. Красавцы. Автор этого чуда — Владимир Кузьмин. В процессе постройки Владимир убрал больше снега, чем половина коммунальщиков города Владимир Кузьмин, который ранее уже создавал из снега Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и другие достопримечательности Петербурга. Жаль, что такая вещь недолговечна. Арт-объект во внутреннем дворике Московского вокзала Скульптура изображает двух туристов, мать фотографирует на смартфон сына Мальчик, играющий с питерским котиком. А на фонарном столбе можно заметить ангела-поваренка. Вандалы обезглавили орла у парадной доходного дома Буксгевдена Видимо, очень голодный студент, притаранил лестницу на Малую Садовую Во Всеволожске открыли самый глубоководный бассейн не только в Петербурге, но и в России в целом. Глубина весьма приличная. Граффити «Невская симфония – Есения» Автор — Любовь Тюлькина.

В Санкт-Петербурге поставили памятник коту Кузе, которого замучили до смерти живодеры из Северодвинска. Котику было 14 лет, когда многодетная мать и ее сожитель заперли питомца в своей комнате и несколько дней пытали его на камеру. За издевательства женщину приговорили к трем годам и двум месяцам колонии-поселения. Мужчина получил 3,5 года колонии общего режима. Скульптура посвящается всем животным, которые погибли от рук садистов.

Дом с самолетом На юго-западе Петербурга есть необычное здание с башенкой, флюгером и гигантскими колёсами. Дом со стимпанковскими механизмами и припаркованный во дворе настоящий самолёт поражают с первого взгляда. Можно заглянуть во внутрь: экскурсию по экспозиции ведет сам владелец дома — инженер-изобретатель, отставной военный Андрей Карзубов. Экскурсия внутри дома бесплатно или донат. фото: smirnova_e_natalia Где: Волхонский переулок, 2. Дом компании Зингер и памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову зимой во время снегопада. Санкт-Петербург. Бронзовые быки с Московского шоссе, возраст которых насчитывает два века, отправились на реставрацию В Петербурге выставили на продажу на «Авито» старинную водонапорную башню на Октябрьской набережной. Вот и такое бывает. Покупайте. В Петербурге закрасили граффити с Маяковским, заменив его рекламным артом для продвижения фильма «Гром Трудное детство». В Петербурге закрасили граффити с Маяковским, заменив его рекламным артом для продвижения фильма «Гром Трудное детство». Доходный дом Каплунова Доходный дом Каплунов. Построен в 1897 г. Доходный дом Никонова Доходный дом Никонова Классный арт-объект во дворе Планетария №1 Колокольня Никольского морского собора, Санкт-Петербург На Львиный мост вернули Фонари аккуратно восстановили и вернули на место. На Львиный мост вернули исторические фонари, которые были повреждены вандалом "Короче, мы облажались вслед за москвичами — скульптуру уже увезли Видимо туда, где вандалы до нее не доберутся." Креативное пространство «Люмьер-Холл» Креативное пространство «Третий кластер» Креативное пространство «Третий кластер» На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге установили арт-объект, посвященный Мариуполю На Тамбовской улице украсили двор, но вышло как-то... Оцените сами. Красивые парадные Санкт-Петербурга, Россия На Петроградской открыли новый презентабельный отель. Он выделен красным. Памятник Николаю I на Исаакиевской площади, Санкт-Петербург . Красивое фото Андрея Михайлова. Петербургский креатив Петербургский креатив Петербургский креатив Петербургский креатив Петербургский креатив Петербургский креатив Прекрасные кадры Лахта-центра. Прекрасные кадры Лахта-центра.

И на этом завершаем прогулку.