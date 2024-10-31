Бунт в Одессе? Да бросьте!

Сижу вижу в ленте и вижу вроде какой то бунт в Одессе, аж против ТЦК. Нашел видео: тоже мне, бунт... сотня инвалидов вышли быстренько пройтись по улицам до того момента как ТЦК и полиция приедут и упакуют тупых Мыкол. Вообще меня очень сильно веселят фразы из серии: Почалось, украинцы восстали, вставай украина против фашизма и прочая бурда.

Обьясняю почему:

1. Это тупое стадо баранов всегда жило по принципу «моя хата с краю» и ни на какой бунт против власти они не способны, потому что у этого стада баранов пастух тот же, что и в 2014- дядя Сэм, вот что он велит баранам, то они и делают. Ничего там начаться не может, это рабы. С чего вы взяли, что они хотят кого-то свергать, каждый хохол хочет просто, чтобы его не забрали на фронт и все, он хочет жить в тепле в тылу и кричать о границах 1991 года.

2. Они прохавали и «дом профсоюзов» и дерусификацию и вообще поддержали зеленского в 2022 году, поэтому призывать их восстать, это как немцев призывать к свержению Гитлера в 1944. Тогда никто такой хр*нью не маялся, а просто желал полной победы и уничтожения Рейха.

3. Украина -фашистское государство и большинство абсолютное поддерживают идеологию укрофашизма с такими героями как Бандера или нацики из дивизии СС Галичина. Так что наивно просить фашистов восстать против фашизма.

Да, там есть те кто нас поддерживает, но я этого точно уже не знаю и не могу это закладывать в оценочное суждение, все таки Одесса и Харьков основные поставщики боевиков для ВСУ уже 2.5 года. Или они не виноваты и это все ТЦК???

Украина не может подняться против фашизма, украина и есть фашизм, украина должна перестать существовать, ведь пока украина существует как государство будет существовать там нацизм и русофобия, да хоть Медведев президент украины станет с штатом министров из России. Вспомните СССР, там (на Западе) бандеровская идеология лишь развивалась, передаваясь из поколение в поколение и регион был очень русофобским. А сейчас война и более миллиона хохлов мы перебили. Да они лет 100 еще точно будут лютыми русофобами, хотя глядя на поляков, думаю дольше.

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История со Злым

Хочу написать пост о будущем украины, но ''буков'' много, а будущее украины нужно рассматривать сквозь призму взаимодействия Российского государства (Российская империя и СССР) с такими странами как Финляндия и Польша, входившие в состав РИ и бывшие в зоне влияния СССР, поэтому вначале ловите пост отдельно о Финляндии.

В результате Фридрихсгамского мира в сентябре 1809 года вся Финляндия была присоединена к разрастающейся Российской империи. Мы победили шведов и дали финам широкую автономию, где фины могли создавать свои государственные институты, получать образование и главное- не служить в Русской императорской армии. При шведах же Финляндия была фактически полуколонией где финам даже нельзя было получать образование. Неплохо да. Именно с этого периода идет формирование и рост национального самосознание финов и становление фактически финского государства. Идеально: больше века только развитие, благодаря Российской империи и никаких войн, от них финов защищала Русская армия и русский солдат. Александр I даже Кольский перешейк за финами оставил. Вроде бы нужно быть бесконечно благодарным русским, но нет, в 1917 году Российская империя начинает распадаться и фины после непродолжительной гражданской войны обьявляют независимость, а большевики им ее дают. Идеально.

Далее 22 года независимости и Советско-финская война, в результате наших территориальных законных требований к Финляндии. Нараздавали в свое время, а тут поняли, что враждебное государство фактически у нашей столицы. Далее фины выступают на стороне Гитлера, блокируют с севера Лениград и открывают 50 контрационных лагерей на захваченной территории. 60 тысяч человек через них прошли, а треть умерли от голода и мучений.

Наступает август 1944 год и фины понимают, что война проиграна и начинают искать мира. Наши степашки подписывают перемирие. Отмечу, что им и в 1943 и в начале 1944 года предлагались хорошие условия от СССР, но они от этого ''Стамбула'' отказывались. Как хохлы. А в августе 1944 все стало плохо и они начали искать мира и нашли его, что является гигантским провалом нашей политики. Вроде бы опять все у финов идеально: повоевали, потеряли всего 82 тысячи человек и сохранили государственность и территории, уступив лишь часть. Закончилась война и казалось бы надо включать финов в нашу сферу влияния через установление контролируемого режима, но нет, с финам был заключен договор, где они обязались не вступать в какие-либо альянсы, им разрешено сохранить рыночную экономику, взамен фины должны были голосовать в ООН как скажет СССР и поддерживать СССР дипломатически, ну а мы опять финам гарантировали безопасность. Опять под боком у русских фины спокойно развивали свою экономику. СССР распался и Россия предложила финам добрососедские отношения, и главное выгодную торговлю, где от финов требовалось лишь не вступать в НАТО. Так продлилось до 2022 года.

А теперь скажите, должны ли быть фины благодарны русским за все то, что мы для них сделали и как благородно поступили во Второй мировой, когда имели полное право разрушить Финляндию под нолик как союзники сделали с немцами в Дрездене? Должны конечно, таких подарков в истории мало кто мог кому сделать. А что мы видим? Русофобское государство у наших границ.

Ниже о потенциальном будущем украины и абсолютной невозможности сделать из него дружественное, хотя и на примере финов уже многое понятно. Вот так добрые русские всегда становились заложниками своей же дружбонародной политики. Кстати, аналогичная ситуация у нас и со странами СНГ и даже некоторыми нынешними субьектами РФ: даешь им и государственность и промышленность и культуру и образование, а на выходе лишь сплошная русофобия и ''Россия-оккупант'' в учебниках.

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Хотелось бы коротко коснуться темы возможных контуров нашего будущего.

В стране растут депрессивные настроения. Главным образом, это связано с экономической ситуацией, ростом цен и общей неопределенностью. Все это накладывается на общую усталость от военных действий и резкое обострение межнационального напряжения.

Власть постоянно мониторит общественные настроения и пытается удовлетворить запросы общества, чтобы эти настроения не материализовались в конкретные деструктивные формы. Отсюда мы видим нежелание проводить мобилизацию, ужесточение миграционной политики, перманентные посадки чиновников разного уровня и введение во власть участников СВО.

Следующий год будет переломным во всех сферах, так как общее недовольство происходящим может принять критические формы. Видимо поэтому властью взят курс на выход из конфликта до того, как процессы станут лавинообразными. Загвоздка в том, что усталость Запада от войны пока не так критична и, скорее всего, «закусившийся» Запад не захочет останавливать конфликт на условиях российской власти.

Сейчас очень четко прослеживается несколько линий, которые руководство России будет продвигать в ближайшем будущем:

1. Максимально «пропалывать» внутреннее поле, на котором может вырасти хоть что-нибудь оппозиционное. Причем профилактировать будут любую угрозу снизу. Не важно, откуда она будет исходить. Но в первую очередь будут отслеживать условный социально-патриотический сектор, так как он имеет хорошие электоральные перспективы и возможность быстро обеспечить себя массовой поддержкой. Опыт Пригожина и КРП Стрелкова (осуждён по статье за экстремизм) власть изучила хорошо: глубинный народ не должен увидеть свою субъектность ни в каких несистемных проявлениях.

2. Продолжать стратегию медленного наступления и выдавливания противника из Курской области.

3. Проводить активную дипломатическую работу по завершению военного конфликта и прорыву политической изоляции. Хотя экономические санкции никто не снимет, попытка подстроиться под новые экономические реалии будет продолжена.

4. Вести политику сдерживания кризисных явлений в экономике. Власть будет пытаться максимально исполнять социальные обязательства, чтобы кризисные явления в экономике не переросли в шоковую фазу и не вызвали массовое неконтролируемое активное недовольство. Которое может автоматически перекинуться и на войска. Уровень жизни должен падать «мягко».

5. Тотально контролировать информационное поле. Информационное воздействие на граждан будет только нарастать и приобретать новые формы. На фоне происходящего будут усиливаться «антидепрессивные» пропагандистские таблетки и учащаться применение отвлекающих тем.

Главная цель очевидна — удержать страну от подобия февраля 1917 г. Напомню, февральский переворот совершили НЕ большевики. Отречься от престола царя заставили не Ленин и его соратники, а часть правящего класса. Поэтому политика власти по отношению к верхам выстраивается гибридным методом. Главное — посеять всеобщее недоверие и не дать даже мыслить о формировании заговора.

Отсюда мы видим кнут и пряник. С одной стороны, понимание интересов крупного бизнеса и чиновников и продвижение их интересов во всех сферах, с другой, постоянный «меч правосудия», который висит над каждым из них. Система выстроена так, что уязвимы все, и любого из верхов можно привлечь к ответственности. Даже закон об ответственности за мятеж оперативно скорректировали поправками.

Пока нынешняя модель работает довольно успешно для власти. Система даже научилась купировать «черных лебедей» (теракты, массовые беспорядки и т.д.), которые в мировой практике иногда приводили к социальной детонации. Фактор фронтовика тоже пока не встал в полный рост. По планам архитекторов всего вышесказанного настроенная по таким принципам система может существовать довольно долго и устойчиво, если не произойдет чего-то неожиданного и масштабного.

Будущее такого псевдоискусственного образования как украина невозможно рассматривать сквозь призму истории. Для этого давайте рассмотрим, а как наше государство взаимодействовало с подобными образованиями и что получило. Про финов выше, теперь поляки.

Польша в 1812 году выступила на стороне Наполеона как ярая русофобская сила, до этого мы с поляками постоянно воевали и даже несколько раз Речь Посполитую делили. После поражения Наполеона в кампании 1812 года, мы Польшу присоединили и как с финами дали им широкую автономию, назвав Великим княжеством, то есть защищая эту территорию от врагов и вкладывая в ее развитие. Далее в 1917 году распад Российской империи и Советско-Польская война, которую большевики проиграли, дав полякам независимость. После начинается Вторая мировая, где полякам были оккупированы немцами, а мы фактически забрали уже запад несуществующей Польши, чтобы отодвинуть границы. После мы поляков освободили и включили в зону нашего влияния, включав в число стран Варшавского договора. Далее восстановление Польши за наш счет, по сути ее развитие опять-таки за счет СССР и независимость в 1991 году. С тех пор пор поляки являются одной из самых русофобских стран в мире, тоже самое можно сказать и про прибалтов, а ведь Латвия была передовой республикой, где на Рижской автомобильной фабрике производили микроавтобусы для всего СССР, плюс около сотни различных предприятий, построенных Союзом. Ныне освобождение от фашизма и становление польской экономики, ее развитие с 1812 года благополучно забыто и мы получаем одну из самых русофобских стран. И это мы еще с ними не воевали в таком масштабе как с уркаиной.

Можно взять в пример еще и Казахстан и среднеазиатские государства, которые вошли в состав РИ, умея только разводить скот, которым мы дали вообще все, то теперь это фактически недружественные нам государства, хотя на бумаге вроде как союзники.

Вспомним геноцид русского населения в этих государствах в 90-е. Развивая эти государства, пропагандируя дружбу народов, мы по сути в итоге получили государства, которые считают историю вхождения в РИ и СССР как оккупацию. Постоянно одни и теже грабли!

Теперь к урка-ине.

В отношении будущего украины есть несколько направлений мысли в РФ:

1. Рационально-патриотическая. Сторонник этой мысли ваш верный слуга-Злой журналист. Эта мысль заключается в том, что украина ближайшие 50-100 лет, если сохранить ей государственность, будет подобно Польше русофобской и всегда очагом проблем, включая опасность прямого военного вторжения, а значит необходимо:

- либо украину поделить с соседними государствами, уничтожив ее государственность;

- либо забрать Одессу, Николаев и Харьков и тогда украина, если даже и останется, не будет представлять военной угрозу без выхода к Черному и Азовским морям, и потеряв основные промышленные регионы, даже при условии сохранения Днепропетровска, останется слаборазвитой восточноевропейской страной.

2. Нерационально-дружбонародная. Суть этой мысли заключается в сохранении украины как государства при смене режима на пророссийский.

Абсолютно утопическая мысль, которая невозможна при военном поражении украины. Но, отдавать украине завоеванный Киев и другие территории, даже при сохранении пророссийского режима, будет огромной геополитической ошибкой, опять таки в пример Польша или те же фины, потому что русофобия теперь как национальная идеология в этой стране, а если учесть что мы с ними воюем и перебили 1 миллион боевиков ВСУ, эта рана уже не затягиваемая, опять таки в пример Польша, которая осталась русофобской даже после 105 лет нахождения в составе РИ.

Даже если мы установим свой режим, то само население, особенно на Западе, будут нас ненавидеть веками (как и ранее). За примером далеко ходить не надо: те же самые бандеровцы с 40-х годов, которые жили на Западной украине после ВОВ, передавая свою русофобию следующим поколениям, сделали эти регионы самими русофобскими. Даже во времени СССР там открыто ненавидели русских.

3. Предательская мысль. Суть этой мысли в заморозке конфликта и оставлении украины прозападном векторе, пусть даже и нейтральной. При таком раскладе мы получаем новую войну через 5-7 лет, как украину вновь накачают оружием. С идеологией там проблем не будет: желание отжать освобожденные нам территории там будет на уровне национальной идеи, а все русское там будет под тотальным запретом.

При первом варианте мы получим спокойстве для последующих поколений.

При втором мы получим временное перемирие и далее новый Майдан, которые разумеется будут организовывать англо-саксы и европейцы, только вот поддержки у пророссийского президента не будет, ведь Крым и Донбасс, часть Запорожья и Херсона уже не в украине, да и судя по тому как поддерживали ОПЗЖ пророссийского электората сейчас там и 10% не наберется. Выберут бандеровский парламент, далее уже бандеровского президента, либо Майдан устроят.

При третьем варианте мы получим войну примерно лет через 5. Вот так, только побеждать и отсекать украину от Черного моря, и промышленных регионов Востока. Но, пока все идет к третьему варианту.

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А в дуркаине все по прежнему.

- Для начала переговоров по завершению конфликта украине нужно вернуться к границам 2022 года, - об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава офиса Гниды Андрей Дерьмак ермак.

Гавна в...кушал что-ли? Даа, Ермак и его сучка зеленский наглухо отбитые упыри конечно. Поют ту же песню, что и в 2022 и в 2023, а на дворе то 2024 - 10 городов хохол с тех пор потерял, причем самых важных укрепов с 2014 года укреплявшихся.Такая риторика связана лишь с нахождением в Курской области, ведь глупый хохл на серьезных щах считает нахождение там будущим козырем в переговорах.

Границы 1991 года и Крым теперь уже не во влажных мечтах хохла. Влажные мечты границами 2022 года огранииваются, как раз когда мы под Киевом и в Херсоне были.

НемногА букОв о переговорах.

Вообще в переговорах, даже капитуляции, очень важны формальности, то есть можно победить, но с криво прописанной капитуляцией потом получить гору проблем.

Например, Япония: мы отказались подписывать мирный договор в 1951, потому что он был составлен американцами и не учитывал интересы СССР. Тогда в Сан-Франциско американцы составили документ так, не упомянув наш суверенитет над 4-мя южнокурильскими островами, специально закладывая мину медленного действия, которая действует до сих пор, внося последние десятилетия раскол в российско-японские отношения. Это конечно же было гигантским провалом советской дипломатии и геополитики и советских аналитиков в сфере геоанализа.

То есть мы поехали громить японцев на Дальний Восток, наваляли им, разнеся 2х миллионную квантунскую армию и ничего не получили с этого, а вернее получили вечную территориальную претензию, благодаря американцам, потому что отложили этот вопрос и не стали его решать сразу, а точнее еще до момента вступления в войну.

Кстати, мы очень грамотно щелкнули по носу японцам темой ''Курил'' в 2019 году, когда японцы реально поверили в их возврат, но мы им лишь водили по губам, чтобы в моменте держать их ''горяченькими'.

Так вот о чем это я? А я о том что таких маневры продумываются еще на стадии боевых действий. Не просто же так США превратили французских партизан на бумаге в регулярную армию и в последующем сделали их победителями. На 70 лет вперед думали, с тех пор французы главные подсосы США в Европе и сидят в Совбезе, вишисты блин.

Как все эти буковы проецировать на украину? Сейчас идут боевые действия и уже сейчас нужно продумывать все варианты возможных переговоров, капитуляций и прочего. Это база. Можно победить, но не заключив договор с признанием наших территорий мы получим вечную территориальную претензию, которую рано или поздно кто-то из будущих руководителей Дурки решит исполнить. Вон Саакашвили решился в 2008. То есть, если ты не заставляешь признать, что твое-это твое, то ты не победил, ты лишь отложил войну.

В 2014 году понятно же было, что рано или поздно хохол попрет на Крым, а этого можно было бы избежать, введя войска на Донбасс Одессу и Харьков и заставить Януковича эти территории признать, ведь легитимной власти в Киеве не было. Либо же под угрозой захвата Крыма заставить признать эти территории Верховной Радой, это вообще было бы проще. Признали, все, баста, никто в будущем слова и не скажет.

А мы признали нелигитимную власть, которая орала про Крым и вела войну на Донбассе. Это был провал. Так что Победа это не только освобождение части территорий - это их признание разбитым врагом.



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