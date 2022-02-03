Кто создал Украину

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas. Платон мне друг, но истина дороже

Знаю, что будет бомбёж. Но на самом деле этот вялотекущий бомбёж уже пару недель идёт (начал бомбить некто фрезеровщик Гулин, а потом некоторые ушибленные монархизды подхватили). Поэтому пофиг.

Дурачки везде бегают с цитатой из Путина, что "Ленин создал Украину".

Владимир Владимирович так троллит укропов, а имбецилы возрадовались.

Давайте же разберёмся, как было на самом деле.

Происхождение термина "Украина"

Термин встречается в летописях примерно со времён Ивана Грозного, а может и раньше.

"А всех юродивых и убогих ссылать на окраину, в Галицию, там им, дуракам, место" (с)Иоанн IV (Грозный)

Украина, Вкраина, Окраина - изначально обозначало именно пограничные области Руси. Какая неожиданность (нет)!

Причём "украин" было несколько (вроде четыре, а может и больше). В частности, Псковская область тоже считалась одной из "украин".

В Винницком (Винница - старинный русский город, основанный воеводой из младших Рюриковичей) краеведческом музее лежит польская карта (если не украли) семнадцатого века с надписью "Okraina".

И когда тот же Шевченко писал "на Вкраине милой" - он писал не о стране, а о вполне конкретном районе в Полтавской области.

Ни страны, ни народа с таким названием никогда не существовало.

Откуда есть пошло "украинство"

В первой половине 19-го столетия в СРИГН (Священной Римской Империи Германского Народа) шла ожесточённая борьба между Германией/Пруссией и Австро-Венгрией за лидерство среди немцев.

Причём в военных столкновениях австрияки регулярно и жестоко огребали.

Поэтому австрийский Генштаб запустил тему с "правом наций на самоопределение". Продвигали эту тему "немецкие романтики". Но продвигали исключительно на территориях, которые находились под контролем или влиянием противников Австро-Венгрии. Совершенно случайно, ога.

"Немецкие романтики", в частности, запустили движение "чешского возрождения". К тому времени Богемия уже пару столетий полностью перешла на немецкий язык. Поэтому там "романтикам Генштаба" пришлось заново создавать чешский язык, разыскивая в дальних сёлах отдельные чешские словечки. В конце концов чешский язык (в том виде, в котором мы его знаем сегодня) был фактически заново придуман. Для этого даже писались поддельные "древние рукописи", которые потом с пафосом "находились при раскопках".

Чехии не существует. Это я вам как наполовину чех говорю.

Аналогично для подрыва Российской Империи в 1868 году (через два года после военного поражения Австрии от Пруссии) было создано общество "Просвита" для продвижения "украинства". Программа этой конторы была максимально проста — «единство украинского народа от Карпат до Кубани и его отделение от народов польского и российского».

Тут больше буков http://alternatio.org/articles/articles/item/97840-patrioticheskiy-sadomazohizm-lvovskogo-razliva

Украинец, изначально - это русский/русин/рутен, принявший католичество или униатство. Вырусь короче. Опять же, это не этноним, не название народа, не географическая принадлежность, а политическая ориентация. Как пидарас, только в политике.

Создавали "Просвиту" австрияки из польской и еврейской интеллигенции на территории юга РИ. Те очень часто бывали актёрами или учителями, что было очень удобно для реализации поставленных задач.

Цитата: Задел был столь мощным, а финансы вкачивались такие большие, что «Просвита» существует до сих пор. А в 2018 году во Львове в торжественном праздновании 150-летия основания этой организации принял участие президент Украины Пётр Порошенко.

Ну то есть придумали "украинство" за два года до рождения Ленина, но виноват всё равно Владимир Ильич. Против Путина, кстати, ту же схему очернения используют - он уже иногда виноват в том, что было до его рождения.

"Украина" как государство

Украина появляется на карте в начале 1917 года. В виде УНР (а потом ещё и ЗУНР). В июле 1917 года УНР признаёт Временное правительство Керенского (Ленин в это время планирует свержение этого Временного правительства).

Затем "Украину" в формате сначала УНР, а затем Директории активно поддерживает германский Генштаб. В том числе войсками.

Кстати, провозгласил о создании "незалежной Украины" БЕЛЫЙ царский генерал Скоропадский. Хнык-хнык, ну мам!!!

В цирке, ога.

Соответственно, делегацию от "Украины" на переговоры о Брестском мире притащили немцы. Чтобы усилить свои переговорные позиции.

В делегацию украинской Рады вошли статс-секретарь Всеволод Голубович, Николай (Микола) Левитский, Николай (Микола) Любинский, Михаил Полозов и Александр Севрюк; консультантами были ротмистр Юрий Гасенко (фон Гассенко) и профессор Сергей Остапенко.

Цитата: На следующее заседание, состоявшееся на следующий день, была приглашена и делегация УЦР (Украинской Центральной Рады): её председатель Голубович огласил декларацию Рады о том, что власть Совнаркома не распространяется на Украину и что Рада намерена самостоятельно вести мирные переговоры.

Видишь, дурачок Сашко Гулин, это Ленин виноват!

По поводу того, был ли у большевиков особый выбор, тоже цитата:

"Для революционной войны нужна армия, а у нас армии нет… Несомненно, мир, который мы вынуждены заключать сейчас, - мир похабный, но если начнётся война, то наше правительство будет сметено, и мир будет заключён другим правительством"

В. Ленин

Так что Ленин никакую Украину не создавал. Он работал уже с теми обстоятельствами, которые сложились до него. И сумел преобразовать антирусскую УНР в прорусскую УССР.

Было ли создание нацреспублик ошибкой и "бомбой"? Да. Можно ли было как-то иначе? Не знаю. Пока не попадёшь в расклад - все умные и нарулили бы. Как известно, лучше всех умеют управлять государством таксисты.

Не надо забывать, что армия была развалена приказом №1, количество дезертиров превышало миллион человек, в Россию с разных сторон вторгались интервенты, в том числе вчерашние "союзники". На стороне оккупантов и при их поддержке воевали "белые", а с басмачами в Средней Азии воевали до середины тридцатых годов.

Есть логика хотелок, а есть логика обстоятельств. И она всегда сильнее.

*Республики с русским/городским населением (Донецко-Криворожскую и Одесскую) добавляли в УССР для того, чтобы разбавить хуторянство, чтобы сделать их более прорусскими. Но надо было, как минимум, делать столицу в Харькове.

Совершали ли большевики ошибки? Несомненно. Признавали ли они свои ошибки? Да. Пытались ли они их исправлять? Конечно.

Сталин пытался изменить административно-территориальное устройство СССР на "губернское", но не успел - началась Великая Отечественная война. А после неё нужно было заниматься восстановлением экономики и созданием ядерного оружия, как-то не до административных реформ.

Между прочим, нацреспублики существуют в РФ до сих пор (и это неправильно, и нужно их упразднять).

P.S. Украины не должно быть. И не будет. Будет ЮЗФО РФ.

P.P.S. В комментах можно развёрнуто писать, как вы бы грамотно и безошибочно разрулили дурдом того времени. Люблю фэнтези.

Александр Роджерс