Продолжаем знакомиться с парадными

История великолепных парадных Петербурга Первым каменным дворцом с парадным подъездом стал дворец Александра Меншикова, построенный к 1714 году. С тех пор в дворцах и особняках начали появляться парадные, причём их было несколько. А как же обустраивали парадные в Петербурге в доходных домах? В домах было несколько входов: главный со стороны улицы, а также боковые и черные лестницы, ведущие во двор.

Дома, предназначенные для богатых людей, оформлялись с особой пышностью, а дома для простой публики выглядели гораздо скромнее, но имели хорошее освещение и лестницы с удобными перилами. Вот и прогуляемся по очередным парадным города.

Особняк А.А.Экарева Архитектор Антон Лыткин, получивший серебряную медаль за проект «народного театра на 2000 человек», построил особняк в 1891 году. В залах для торжеств находятся лепнина, резные двери и великолепные камины, покрытые глазурованной плиткой. В 1915 году Экарев самостоятельно перестроил свой дом в стиле неоклассицизма — «Петербургское возрождение». Сегодня в здании находится ЗАГС Центрального района, а на фасаде — Амуры-Купидоны.

Особняк графа Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице часто называют Вторым или Малым мраморным дворцом. Дело в том, что в Петербурге это второе жилое здание (после, естественно, Мраморного дворца), облицованное мрамором. Особняк приобрел существующий облик во время его перестройки архитектором Э.Я. Шмидтом в 1857 – 1860 годах. Парадный вход в Особняке графа Кушелева-Безбородко На протяжении веков Особняком владели знаменитые дворянские династии, а также представители царствующей династии Романовых. Сегодня Особняк отреставрирован и превращен в Клубный дом c коллекцией из 29 квартир.

Парадная особняка Каншина В парадную легко попасть, так как внутри находится несколько организаций. Дом построил еще в 1870 году архитектор Густав Барч для откупщика Василия Каншина — так в то время называли сборщиков налогов. Каншин подарил дом своей дочери. После революции в здании устроили коммуналки. Детали парадной в Особняке Каншина

В парадной невозможно не обратить внимание на богатую лепнину с кариатидами и купидонами. У здания оригинальный фасад и внутренний декор, который хорошо сохранился. Особняк В.С. Каншина был возведен в 1859-1860 годах. Что касается самого коллежского регистратора Василия Семеновича Каншина, для которого был выстроен дом, то в 1830-х он состоял «содержателем петербургских питейных сборов», владел золотыми рудниками в Приамурье, что делало его одним из самых богатых людей Петербурга того времени. Семейству Каншиных, у которых, кстати, было, 13 детей, принадлежали и два соседних дома под номерами 2 и 4 по Кузнечному переулку. Сейчас в здании находятся музыкальная школа, магазины и офисы, поэтому войти в парадную может любой желающий.

Кузнечный переулок, 6

Парадная в доходном доме Уварова Зайти в парадную не так просто, так как в этой парадной всего 5 квартир, но Вы будете счастливчиком, если это удастся! Построен он был в середине 19 века в стиле эклектика и имеет длинную историю как он менялся внешне и как менялись его хозяева. До 1850х годов каких - то очень уж известных хозяев в доме не было, пока хозяином не стал сын министра просвещения Алексей Сергеевич Уваров, известный историк и археолог, основатель и первый председатель Московского археологического общества. Алексей Сергеевич много нововведений внес в содержании дома, в частности при нем была проложена чугунная труба для провода в дом чистой воды из Мойки. В истории за домом закрепились имена двух хозяев – Уварова и Грейга. Парадная в доме даже имеет свою легенду. Откуда появилась эта легенда – не известно. Легенда гласит, что на зеркале 2 этажа иногда появляется силуэт черной дамы, которая грозит пальцем проходящим посетителям. ул. Большая Морская, 48

Купидоны в парадной Дома страхового общества «Саламандра» Дом 1911 года постройки находится по адресу Гороховая улица, 6. В конце 19 века здесь находился доходный дом. Архитектор Николай Веревкин перестроил здание для страхового общества «Саламандра» и добавил два этажа.

Парадная в бывшем доходном доме купца Лопатина Историческое четырёхэтажное здание в центральной части Санкт-Петербурга, построено в 1866—1867 годах для купца 1-й гильдии М. И. Лопатина по проекту известного архитектора М. А. Макарова. Находится на пересечении Невского проспекта с улицей Марата. Сейчас в доме расположен бизнес-центр «Невский 100», вход свободный. Интерьер парадной лестницы оформлен в стиле Людовика XVI с примесью рококо. При входе в парадную на первом этаже среди декоративной лепнины сохранились инициалы владельца здания «МЛ» — Михаил Лопатин. В 2022 году по инициативе отеля, расположенного в здании, парадная была полностью отреставрирована. пр. Невский, 100

Интересная парадная на Петроградке Здесь лепнина, кованные перила и деревянные двери гармонично сочетаются с искусством, современной мебелью и элементами декора. Главное украшение этой парадной - картины в стиле известных художников. ул. Льва Толстого, 1-3

Яркая парадная на улице Радищева Архитектор: не известен Год постройки: 1898 (печь, конечно, требует реставрации, а не наклейки объявлений от ЖКХ) Перед въездом в здание миниотеля "Барышкоff" в парадной состоялся ремонт. Стены тамбура и первого этажа были перекрашены в нежно-розовый оттенок. Выше они остались прежнего терракотового цвета. В узких проходах сохранены медальоны с купидонами, голландская печь, керамическая плитка на полу. На лестнице – подлинные балясины. Свободного доступа в парадную нет, но можно подождать выходящих или входящий и прошмыгнуть с ними

Улица Радищева, 24