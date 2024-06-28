Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.91

Портрет изготовлен по макету Вадима Окладникова. Работа выполнена коллективом "☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал"

Страничка Журнала: https://vk.com/russia_desant

Сообщение с портала ЧП Самара:

Самарская область простилась с еще одним земляком, погибшим в боях на Украине В Самаре проводили в последний путь Александра Брячнева.

Ему было 33 года. Поклониться его памяти пришли ветераны и участники горячих точек разных времён, соседи, друзья, представители городских общественных организаций.

«У Сани остались две дочки… Одной 8 лет, а другая родилась всего 3 месяца назад, папу она видела совсем мало и не запомнила его», – рассказала во время похорон знакомая самарской семьи Брячневых Людмила.

Александр повёл себя геройски, до последнего сражался за Отечество и не оставил в беде боевых товарищей. И такие качества за два месяца спецоперации он проявлял неоднократно. Начальство оценило поступки бойца и незадолго до смерти наградило нагрудным знаком «Отличник пограничной службы» III степени.

https://t.me/chp_samara/763

1 мая 2022 года в последний путь проводили старшего лейтенанта Александра Брячнева. Он погиб 16 апреля. Церемония прощания состоялась в военно-историческом музее Центрального военного округа. Здесь был совершен обряд отпевания. Попрощаться с Александром пришли родные, друзья, сослуживцы, действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности и администрации Промышленного района. Александр Брячнев родился 10 мая 1988 года в Куйбышеве, окончил школу № 102, затем военно-технический кадетский корпус и военно-технический институт в Тольятти. Специальность — инженер пожарной безопасности. С ноября 2010 года служил в УФСИН России по Самарской области. В 2011-м назначен на должность начальника пожарной части исправительной колонии № 6.

В 2017 году он поступил на службу в войсковую часть 45863, а в 2020-м стал заместителем командира роты по военно-политической работе 30-й отдельной мотострелковой бригады. В апреле текущего года Брячнев награжден нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации .

У Александра остались две дочери. Старшей — восемь лет, младшей — три месяца. Его похоронили на кладбище «Рубежное».

https://sgpress.ru/news/344377

Сестра Героя на своей страничке в сети ВК отметила: В бою на Украине погиб мой брат Брячнев Александр Валерьевич. 16 апреля. Светлая память моему герою. Старший лейтенант, заместитель командира роты. Ссылеку на ее страничку не даю из этических соображений.

«Я люблю тебя и дочерей, поцелуй их за меня! С Богом!» Последние слова самарского военнослужащего погибшего на Украине

10.05.2022 13:22 Александр Брячнев был профессиональным военным и героем. Александра Брячнева, потомственного военнослужащего из Самарской области, разлучила с семьёй незапланированная командировка в Украину. Разлучила навсегда. 10 мая 2022 года ему должно было исполниться 34 года. До своего дня рождения он не дожил меньше месяца – 16 апреля военнослужащий погиб в ходе спецоперации. Об Александре «Блокноту Самара» рассказала его жена Олеся.

Александр Брячнев родился в семье военных: его деды участвовали в Великой Отечественной войне, отец служил в Советской и Российской армии, и Александр решил продолжить династию военных.

Александр был добродушным парнем, с лёгкостью находил общий язык в любой компании и покорял сердца всех окружающих. У него было много друзей, он всегда приходил на помощь.

С будущей женой Олесей Александр познакомился в апреле 2008 года в военном госпитале, где он проходил лечение, а Олеся навещала друга. С первого взгляда между ними промелькнула искра. Молодой человек очень красиво ухаживал за девушкой, писал стихи, рисовал образы своей любимой в военном блокноте, делал необычные сюрпризы. Каждое свидание превращалось в праздник. Александр очень красиво ухаживал, писал стихи, рисовал образы своей любимой в военном блокнот.

Когда Александр привёл Олесю знакомиться с семьёй, сразу сказал: «Знакомьтесь, это моя будущая жена». В январе 2009 года Александр приехал к отцу своей будущей супруги просить её руки, но отец Олеси настоял, чтобы будущий зять закончил военное училище. И только после этого состоялась свадьба – в красивую дату – 11.11.2011.

В 2013 году у пары родилась первая дочка Виктория. Теперь Александр проявил себя не только как любящий муж, но и как заботливый отец – он души не чаял в своей маленькой принцессе.

В 2017 году Александр поступает на военную службу в 30 мотострелковую бригаду и вскоре занимает должность заместителя командира роты по военно-политической работе. Неоднократно был отмечен на службе грамотами и благодарственными письмами. Александр был доблестным военным

В 2022 году в семье Александра родилась долгожданная вторая дочка Кристина. Он был очень счастлив, узнав, что вновь станет папой. Но свою вторую дочь Александр видел совсем мало – незапланированная командировка в Украину разлучила семью.

В апреле Александр награжден нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации, хотя пограничником он не является. Выйдя на связь в последний раз, он написал жене: «Я люблю тебя и дочерей, поцелуй их за меня! С Богом!».

Старшая дочка Виктория очень переживала за отца. Когда была возможность собрать посылку, она написала ему письмо. Письмо дочери

Первое письмо Александр получил. Дочь написала второе, но не успела отправить…

Пришло ужасное известие: папа погиб. Это письмо Виктория зачитала уже на панихиде. Александр был любящим мужем и заботливым отцом

Трагическая новость пришла внезапно – 28 апреля. Больше недели Александр не выходил на связь, выяснилось, что погиб он 16 апреля.

Церемония прощания с Александром состоялась 1 мая в военно-историческом музее Центрального военного округа. Здесь же был совершён обряд отпевания. Попрощаться с Александром пришли родные, друзья, сослуживцы, действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности и администрации Промышленного района. Офицера похоронили с воинскими почестями на кладбище Рубежное.

Александр прожил короткую, но яркую жизнь. Он оставил в сердцах друзей, родных и знакомых светлую память, частичку себя, вряд ли найдется такой человек, который вспомнит о нём, что-то плохое.

Александр оставил в сердцах друзей, родных и знакомых светлую память о себе.

Автор текста: Ирина Никитина

https://bloknot.ru/regiony/ya-lyublyu-tebya-i-docherej-potse... 10.05.1988 - 16.04.2022 Брячнев Александр Валерьевич родился 10 мая 1988 года в г. Куйбышев Самарской области в семье военнослужащего.

В 1995 году пошёл в первый класс МБОУ «Школа №102 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Самара.

Рос весёлым, дружелюбным, добродушным парнем, с лёгкостью находил общий язык в любой компании и покорял сердца всех окружающих, имел огромное количество друзей. Всегда приходил на помощь, находил нужные слова поддержки в трудную минуту.

Его деды участвовали в Великой Отечественной войне, отец служил в Советской и Российской армии и Александр решил пойти по стопам своего отца и дедов и продолжить династию военных. В 2002 году Александр поступил в ФГОУ «Военно-технический кадетский корпус Министерства обороны Российской Федерации» г.Тольятти, после его окончания в 2005 году Саша поступил в Тольяттинский военный технический институт. Окончил институт по специальности «инженер пожарной безопасности» и уволился в запас. Со своей супругой Олесей он познакомился в апреле 2008 года в военном госпитале. Там Александр проходил лечение, а Олеся навещала друга. С первого взгляда между ними промелькнула искра. Александр очень красиво ухаживал, писал стихи, рисовал образы своей любимой в военном блокноте, делал необычные сюрпризы, всячески старался её удивить. Каждое свидание между учёбой было праздником. В октябре Александр познакомил Олесю со своей семьёй, представил её со словами: «Знакомьтесь, это моя будущая жена!» А уже в январе 2009 года Александр приехал к отцу своей будущей супруги просить её руки. Отец Олеси настоял, чтобы он закончил военное училище и только после этого они расписались — в красивую дату — 11.11.2011. Первая долгожданная дочка родилась в 2013 году, назвали её Викторией. Александра увидели не только в качестве любящего мужа, но и в качестве любящего и заботливого отца, не чающего души в своей маленькой принцессе. В ноябре 2010 года Саша поступил на службу в ФКУ «Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области». До ноября 2011 года проходил службу в должности старшего инженера (механика) энерго-механического отдела. В ноябре 2011 года назначен на должность начальника пожарной части.

В январе 2012 года прошёл обучение в ФАУ ДПО «Самарский учебный центр федеральной противопожарной службы» по программе повышения квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда.

В апреле 2012 года прошёл обучение в ФКОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области» по программе повышения квалификации начальников караулов пожарных частей отдельных постов.

В августе 2016 года уволился из ФКУ «Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области» по окончанию срока службы, предусмотренным контрактом.

В феврале 2017 года Александр поступил на военную службу в войсковую часть 45863 на должность командира мотострелкового взвода. В 2020 году назначен на должность заместителя командира мотострелковой роты по военно-политической работе.

В феврале 2022 года Саша был отправлен на СВО.

За время прохождения службы в занимаемой воинской должности зарекомендовал себя с положительной стороны. Устав Вооружённых сил РФ знал и руководствовался им в повседневной деятельности. Был способен организовать и выполнить поставленные перед ним задачи. В профессиональном отношении был хорошо подготовлен. При решении задач проявлял разумную инициативу. Обладал необходимой работоспособностью и организаторскими способностями. Постоянно работал над повышением своих профессиональных знаний. Был требователен к себе, в решении служебных вопросов принципиален. По характеру был спокоен и дорожил службой.

В 2022 году в семье Александра родилась долгожданная вторая дочка Кристина. Александр был очень счастлив, когда узнал, что вновь станет папой и в его семье появится ещё одна маленькая принцесса. Но судьба распорядилась так, что Саша совсем немного видел свою маленькую дочь. Незапланированная командировка разлучила семью, но по возможности Александр старался выходить на связь и узнавал, как дела у родных и близких. Старший лейтенант Брячнев Александр Валерьевич награждён:

09.05.2021 года — благодарственное письмо от начальника Национального Центра управления обороны Российской Федерации генерал-полковника М.Мизинцева «За искреннюю признательность и благодарность за активное участие в подготовке и проведении тематической выставки, посвящённой празднованию Дня Победы Советского народа в Великой Отечественное Войне 1941-1945 гг.»;

03.06.2021 года — грамота от заместителя Министра обороны РФ Н. Панкова «За разумную инициативу, усердие, отличие по службе, проявленные при проведении важных государственных мероприятий».

В апреле 2022 года Александр награждён нагрудным знаком «Отличник погранслужбы» III степени за участие в спецоперации.

16 апреля 2022 года, при выполнении боевого задания, рискуя собственной жизнью, старший лейтенант Александр Брячнев погиб в г. Лозовая Харьковской области Украины. 20 мая 2022 года награждён орденом Мужества, посмертно.

06 июня 2022 года награждён медалью «За боевые отличия», посмертно.

Старшая дочь очень переживала за отца. Была возможность собрать посылку, она написала папе письмо, письмо успешно дошло до адресата. Воодушевившись, что письмо дошло, дочь написала ещё одно письмо, но не успела отправить. Пришло ужасное известие: папа погиб. Это письмо дочка зачитала уже на панихиде.

Церемония прощания с Александром состоялась 1 мая 2022 года в военно-историческом музее Центрального военного округа. Здесь был совершён обряд отпевания. Попрощаться с Александром пришли родные, друзья, сослуживцы, действующие военнослужащие, ветераны боевых действий, представители общественности и администрации Промышленного района. Офицера похоронили с воинскими почестями на кладбище Рубежное. 10 мая 2023 года в МБОУ «Школа №102 с углублённым изучением отдельных предметов» городского округа Самара прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски и Парты Героя памяти Александра Валерьевича Брячнева. https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/bryachnev-aleksan...

Портрет изготовлен по макету Вадима Окладникова. Работа выполнена коллективом "☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал"

БУШУЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Гвардии старший лейтенант Бушуев Евгений Александрович родился 14 августа 1995 года. Учился в МБОУ «Троснянская СОШ» Жуковского округа с 2002 года по 2013 год, окончив 11 классов.

Отличался открытым характером, добрым нравом, тёплыми отношениями со сверстниками и учителями. При этом рос целеустремлённым и дисциплинированным, увлекался спортом.

Бушуев Евгений с августа 2013 года по июнь 2018 г. был курсантом военной академии войсковой противовоздушной обороны (Вооруженных сил Российской Федерации, г. Смоленск). В 2018 году окончил военную академию войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза А.М. Василевского в звании лейтенант.

Бушуев Евгений Александрович участвовал в специальной военной операции на территории Украины, где проявил мужество и отвагу. При совершении марша на территории Донецкой и Луганской Республик лейтенант Бушуева Е.А., находясь в тактическом зенитном ракетном комплексе «ТОР-М2КМ», обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТВ2». Незамедлительно отреагировал и точным огнем уничтожил воздушную цель. Своими действиями экипаж старшего лейтенанта Бушуева Евгения Александровича обеспечил своевременное уничтожение ударного беспилотного летательного аппарата, совершавшего полет с целью поражения подразделений, совершавших марш. После уничтожения вражеского БпЛА рассекретил свою позицию и попал под артиллерийский обстрел, в результате чего экипаж Бушуева Е.А. погиб на месте 25 февраля 2022 года.

За время прохождения военной службы Бушуев Евгений Александрович был отмечен наградами: медаль с нагрудным крестом за службу на Кавказе, орден Мужества. Также был поощрен ведомственными наградами: 2 за участие в парадах, юбилейная медаль к 100-летию войск ПВО. 24 августа 2022 года на здании родной школы Бушуеву Евгению Александровичу установили мемориальную доску. Право открыть мемориальную доску предоставили родителям и сестре Евгения. Участниками мероприятия стали глава Жуковского округа Владимир Латышев, глава администрации округа Олег Воронин, директор департамента физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов, военный комиссар округа Андрей Фролов, ученики и педагогический коллектив школы, односельчане.

Указом Президента Российской Федерации за профессионализм и самоотверженность Бушуев Евгений Александрович награжден орденом Мужества посмертно.

Это краткая биография на страничке Детской библиотеки №3, г.Брянска

https://vk.com/wall-162994804_5452

2 марта 2022 года, в посёлке Тросна Жуковского муниципального округа Брянской области проводили в последний путь старшего лейтенанта Евгения Бушуева. Он погиб, участвуя в специальной операции Российской армии на Украине.

Евгений Александрович Бушуев родился 14 августа 1995 года. Все одиннадцать лет проучился в школе посёлка Тросна . Евгений всегда отличался открытым характером, добрым нравом, тёплыми отношениями со сверстниками и учителями. При этом рос целеустремлённым и дисциплинированным, увлекался спортом.

После окончания школы он избрал военную специальность, став офицером. Евгений Бушуев неоднократно принимал участие в специальных операциях вооружённых сил. За образцовое выполнение заданий был удостоен наград.

Жизнь офицера Российской армии Евгения Бушуева оборвалась на боевом посту. Он героически исполнил воинский долг, защищая Родину на дальних рубежах.

В последний путь Евгения Бушуева провожало множество односельчан, руководители Правительства Брянской области и Жуковского муниципального округа, военнослужащие, соратники, ветераны вооружённых сил, юнармейцы. Искренние слова скорби и соболезнования родителям, всем близким прозвучали во время траурной церемонии от заместителя губернатора Брянской области Татьяны Кулешовой, врио заместителя губернатора Николая Лучкина, главы Жуковского округа Олега Воронина, героя России, депутата Брянской областной Думы Александра Постоялко. Была озвучена благодарность и соболезнования родителям героя от имени Министра обороны России.

Процедуру прощания сопровождал военный оркестр. Под звуки Гимна России и автоматные залпы тело Евгения Бушуева было предано земле. Память о нём навсегда сохраниться в сердцах земляков. - написали на портале "Жуковские новости.

https://zhnews.ru/society/2022/03/02/v-trosne-prostilis-s-ge...

https://bryansk.bezformata.com/listnews/ukraine-ofitcera-evg...

Указом Президента Российской Федерации за проявленные отвагу и мужество при проведении специальной операции на Украине гвардии старший лейтенант Евгений Александрович Бушуев награждён орденом Мужества, посмертно.

18 мая 2022 года в Троснянской средней школе прошла торжественна линейка, посвящённая памяти героя-земляка. На линейке присутствовали родители воина, руководители администрации Жуковского муниципального округа, представители военного комиссариата.

Выступая на линейке, заместитель главы администрации округа Александр Фроловичев напомнил о том, что прощание с Евгением Бушуевым прошло на родной земле 2 марта. Так совпало, что именно в этот день в 1994 году был учреждён орден Мужества:

— Если прочитать аннотацию к этой награде, то мы увидим характеристику Евгения — как человека, как воина, как героя, — сказал Александр Фроловичев, — Это был замечательный парень. Мы всегда будем помнить его, чтить его подвиг и никогда не оставим без внимания его замечательную семью, которая воспитала такого прекрасного человека, истинного защитника Отечества.

Директор школы Лариса Сивакова поделилась воспоминаниями о своём ученике Жене Бушуеве — добром и светлом парне. После окончания школы Евгений часто возвращался сюда, когда бывал на малой родине, общался с учителями и учениками. Таким он и останется в сердцах земляков — весёлым, озорным и в тоже время упорным и непреклонным. Военный комиссар Жуковского, Дятьковского районов и города Фокино Андрей Фролов зачитал Указ Президента о награждении Евгения Бушуева орденом Мужества. Он передал награду родителям героя. Линейка замерла в минуте молчания. Особые слова поддержки и сострадания были высказаны в адрес мамы Евгения Оксаны Николаевны. Цветы появились в её руках рядом с орденом сына.

В Троснянской школе Жуковского округа прошла торжественная церемония в честь Евгения Бушуева. Гвардии старший лейтенант Евгений Александрович Бушуев погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Указом Президента РФ Владимира Путина он награжден орденом Мужества.

https://zhukovka.bezformata.com/listnews/voina-peredali-viso...

24 августа на здании родной школы Евгения установили мемориальную доску.

Участниками мероприятия стали глава Жуковского округа Владимир Латышев, глава администрации округа Олег Воронин, директор департамента физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов, военный комиссар округа Андрей Фролов, ученики и педагогический коллектив школы, односельчане.

Олег Воронин обратился к собравшимся со словами:

«Открывая мемориальную доску гвардии старшему лейтенанту Евгению Бушуеву, мы чтим его подвиг и сохраняем память о нём в наших сердцах для того, чтобы подрастающее поколение помнило и понимало что сделал этот человек. Что сделали эти ребята, которые сегодня осуществляют специальную военную операцию на сопредельной территории. Чтобы все понимали, что эти ребята сегодня рубят щупальца нацизму, с которым боролись наши деды и прадеды в 1941 – 1945 годах. Благодаря нашим воинам, благодаря Евгению Бушуеву, у нас сегодня над головами чистое небо«.

Право открыть мемориальную доску предоставили родителям и сестре Евгения. Источник и фото: «Жуковские новости 32»

"Брянская Учительская газета" от 24 августа 2022 года:

В Брянской области на здании Троснянской школы была открыта мемориальная доска в память о герое-земляке Евгении Бушуеве, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине.

В церемонии открытия приняли участие глава Жуковского округа Владимир Латышев, глава администрации округа Олег Воронин, директор департамента физкультуры и спорта Брянской области Сергей Трусов, военный комиссар округа Андрей Фролов, ученики и педагогический коллектив школы, односельчане, родители Евгения — Оксана Николаевна и Олег Саберзянович, его сестра Анастасия.

На митинге прозвучали слова благодарности и глубокого соболезнования родителям героя за воспитание такого замечательного сына.

Сослуживец Евгения старший лейтенант Виталий Чмарков вспомнил знаменитые слова из «Офицеры» — Есть такая профессия — Родину защищать, подчеркнув, что их вскармливали с этой фразой весь срок учёбы в училище.

— Это не просто фраза. В ней заложен огромный смысл. Он исполнил свой долг до конца. Он герой. Молодое поколение, знайте: пока есть такие люди, наша земля будет вечной, и никто не сможет нас победить, — сказал лейтенант.

Евгений Бушуев родился 14 августа 1995 года. Одиннадцать лет проучился в школе посёлка Тросна. Потом была учёба в Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Василевского в Смоленске. Старший лейтенант Бушуев неоднократно выполнял войсковые рейды по Северному Кавказу, внёс свою лепту в Крымскую весну, оказался в составе первых российских подразделений, приступивших к специальной операции на Украине.

Офицер Евгений Бушуев награждён Орденом Мужества (посмертно).

С Евгением простились 2 марта со всеми воинскими почестями. Теперь спустя время на здании местной школы открыта в его честь мемориальная доска. Открыли её родители Евгения и сестра. Русский офицер смотрит с мемориальной доски на земляков открытым взглядом — таким он был и останется навсегда в их сердцах.

https://bug32.ru/society/2022/08/24/v-trosne-bryanskoj-oblas...

Электронные ресурсы

1. В Тросне простились с героем-земляком. – Текст: электронный // Жуковские новости.32: [сайт]. – 2022. – 02 марта. – URL: https://zhnews.ru/society/2022/03/02/v-trosne-prostilis-s-geroem-zemlyakom/

2. Брянцы простились с погибшим на Украине офицером Евгением Бушуевым. – Текст: электронный // НАШБРЯНСК.RU: [сайт]. – 2022. – 03 марта. – URL: https://news.nashbryansk.ru/2022/03/03/routine/bryancyi-prostilis-s-pogibshim/

3. Погибшего на Украине брянского офицера Евгения Бушуева проводили в последний путь. – Текст: электронный // Брянск Today: [сайт]. – 2022. – 02 марта. – URL: https://bryansktoday.ru/article/181335

4. В брянской Тросне открыли мемориальную доску в честь героя-земляка Евгения Бушуева– Текст: электронный // Рассвет32: [сайт]. – 2022. – 24 августа. – URL: https://gazeta-suzemka.ru/society/2022/08/24/v-bryanskoj-trosne-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-chest-geroya-zemlyaka-evgeniya-bushueva/

Портрет изготовлен по макету Вадима Окладникова. Работа выполнена коллективом "☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал".

Но портрет Герою в свое время делал и Вадим. Вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.58

На тот момент не было еще открыты доска. А 2 портрета - это очень хорошо. Много портретов не бывает! Чем их больше - тем лучше!

В Сарапуле открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

29 декабря 2023

Мемориальная доска посвящена Вадиму Шарафетдинову. Он погиб на СВО в возрасте 23 лет. Мемориальная доска посвящена Вадиму Шарафетдинову. Он погиб на СВО в возрасте 23 лет.

Молодой человек Вадим Шарафетдинов освобождал Мариуполь и Азовсталь. Служил он на черноморском флоте, был снайпером.

Вадим погиб в марте 2022 года. Тогда он прикрывал отход сослуживцев и мирных жителей. За этот подвиг его посмертно наградили «Орденом Мужества».

«Сегодня с мамой Вадима, Адилей Саидзяновной, возложили цветы к мемориальной доске в сарапульской школе №12, где он учился. Здесь его помнят открытым, веселым, всегда готовым прийти на помощь. Пятиклассники-юнармейцы решили дать своему отряду имя Вадима», — пишет глава Удмуртии в своих соцсетях.

Также в этой школе скоро откроют парту героя, их в Удмуртии сейчас всего 24.

https://dzen.ru/a/ZY5B34Ladnq77xiO

Открытие мемориальной доски в честь погибших героев

12 сентября 2023

Региональное отделение СЖР Удмуртской Республики



Указом Президента РФ орденом Мужества посмертно «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции» были награждены

Шарафетдинов Вадим Ильшатович;

Пичугин Александр Алексеевич;

Плаксин Илья Григорьевич;

Жебалов Иван Александрович;

Вахрушев Иван Леонидович.

Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Они были настоящими героями - умными, отважными и сильными. Каждый из них нес в себе огромную силу духа и любовь к Родине. Мы гордимся этими выпускниками, их примером. В этот день мы вспоминали каждую историю, каждую жизнь, которая была отнята слишком рано.

Руководитель Союза женщин Удмуртии Елена Анатольевна Дербилова выразила глубокую благодарность и уважение "мужественным сердцам, которые положили свои жизни на алтарь свободы и процветания нашей Родины". Много неравнодушных людей пришло почтить память героев – близкие, родные, педагоги, ветераны, учащиеся техникума, школьники-юнармейцы, жители Сарапула.

Елена Дербилова подчеркнула, что Комитет семей воинов Отечества и региональное отделение Союза женщин России всегда готовы прийти на помощь семьям участников СВО и оказать им необходимую поддержку. https://www.wuor.ru/news/otkrytie-memorialnoy-doski-v-chest-...

https://smartik.ru/sarapul/post/196859172

Далее поставлю 2 работы Вадима Окладникова, по которым не было описаний и биографий. Есть еще портреты, но без описания:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.59 8 сентября 2023 года в Сарапульском индустриальном техникуме состоялось открытие мемориальной доски, установленной в честь выпускников учебного заведения, погибших в ходе специальной военной операции.Указом Президента РФ орденом Мужества посмертно «За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции» были награжденыПичугин Александр Алексеевич;Плаксин Илья Григорьевич;Жебалов Иван Александрович;Вахрушев Иван Леонидович.Их имена навсегда останутся в наших сердцах. Они были настоящими героями - умными, отважными и сильными. Каждый из них нес в себе огромную силу духа и любовь к Родине. Мы гордимся этими выпускниками, их примером. В этот день мы вспоминали каждую историю, каждую жизнь, которая была отнята слишком рано.Руководитель Союза женщин Удмуртии Елена Анатольевна Дербилова выразила глубокую благодарность и уважение "мужественным сердцам, которые положили свои жизни на алтарь свободы и процветания нашей Родины".Много неравнодушных людей пришло почтить память героев – близкие, родные, педагоги, ветераны, учащиеся техникума, школьники-юнармейцы, жители Сарапула.Елена Дербилова подчеркнула, что Комитет семей воинов Отечества и региональное отделение Союза женщин России всегда готовы прийти на помощь семьям участников СВО и оказать им необходимую поддержку.Далее поставлю 2 работы Вадима Окладникова, по которым не было описаний и биографий.Есть еще портреты, но без описания:

24 мая 2022 года в ходе ведения наступательного боя специальной военной операции на Украине в составе штурмовой группы погиб командир десантно-штурмового батальона Псковского соединения ВДВ гвардии подполковник Александр Досягаев. Фото: группа «ВДВ-Армия России», vk.com

Александр Досягаев окончил Никифоровскую среднюю школу № 1 в 2006 году. Поступил в прославленное Рязанское высшее воздушно-десантное Краснознамённое командное училище имени В. Ф. Маргелова.

После его окончания был направлен в город Псков, в полк легендарной шестой роты, погибшей в Чеченской республике в 2000 году. Подвиг десантников стал примером и отправной точкой для молодого человека в выборе дальнейшего пути. Александру Досягаеву вручают награду. Фото: группа «ВДВ-Армия России», vk.com

К 32 годам Александр Досягаев успел очень многое. Он стал комбатом. Воспитал достойных воинов-десантников, на которых мог положиться. Получил звание гвардии подполковника. Среди его наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За воинскую доблесть» II степени.

Батальон, которым командовал Досягаев, был признан лучшим по боевой подготовке и воинской дисциплине. 24 июня 2020 года именно его подразделение представляло ВДВ во время парада на Красной площади, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В парадном строюФото: группа «ВДВ-Армия России», vk.com

Осенью 2021 года Александр стал победителем Всероссийского армейского фестиваля «Армия России-2021» в номинации «Крылатая пехота».

«Нет задач невыполнимых» — эти слова были девизом гвардии подполковника Досягаева. https://gazetanikiforovka.ru/news/society/2022-06-04/v-nikif...

Звезда Александра Досягаева. Звание Героя России посмертно присвоено уроженцу Никифоровского района

10 сентября 2022 года указом Президента Владимира Путина гвардии подполковнику Александру Досягаеву присвоено звание Героя Российской Федерации. Александр погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине 25 мая 2022 года. 4 сентября ему исполнилось бы 33 года.

Александр Досягаев Фото: архив семьи Досягаевых

Знаете, каким он парнем был…

Саша Досягаев жил и учился в рабочем посёлке Дмитриевка, закончил Никифоровскую среднюю школу № 1 в 2006 году. Наверное, он мог бы стать физиком, инженером, программистом… Но в 2000 году во время боевых действий в Чеченской республике погибла легендарная 6-я рота десантников Псковской дивизии. На 11-летнего Сашу эта трагедия повлияла так, что предопределила его судьбу. Он решил стать десантником.

К своей цели шёл упорно: каждое утро пробежки по 6 километров невзирая на погоду, затем турник, занятия другими видами спорта. Помимо физической подготовки нужно было иметь хорошие оценки в аттестате. И это Александру удавалось.

Александр любил заниматься спортом Фото: архив семьи Досягаевых — Саша в годы учёбы в нашей школе был целеустремлённым, уверенным в своих знаниях. Никогда не говорил лишних слов. Твёрдая и чёткая позиция во всём. Он был очень правильным. Безусловно, это заслуга его родителей. Он рос в хорошей семье, - говорит учитель истории средней школы № 1 Раиса Пустовалова.

Добавим, что Александр был не только замечательным сыном, но и старшим братом, подававшим пример младшему — Алексею.

О своём непоколебимом решении стать десантником он рассказывал корреспонденту газеты «Красная звезда» ровно год назад. — На второй день после школьного выпускного я уже был в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, в Сельцах, на подготовительных курсах, - рассказывал Александр Досягаев.

А спустя 5 лет, получив вместе с дипломом лейтенантские погоны, был распределён в 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой дивизии.

Успел покомандовать той самой 6-й десантно-штурмовой ротой, мужество и героизм военнослужащих которой так отразились на его жизни и судьбе.

Комбат

Александр Досягаев дослужился до командира 2-го десантно-штурмового батальона. Добиться к тридцати годам таких успехов в карьере может только настоящий офицер, для которого в службе мелочей не бывает.

24 июня 2020 года его батальон представлял войска ВДВ на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади в Москве. Высокое доверие со стороны командования было оказано именно этому подразделению по итогам плановых и внезапных проверок боевой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины. Парад Победы в Москве. 24 июня 2020 год. Фото: архив семьи Досягаевых

Гвардии майор Досягаев вместе со своим батальоном маршировал перед Мавзолеем с ослепительной улыбкой. Его бойцы вслед за командиром так же широко улыбались. Эта особенность запечатлена на фотографии, сделанной во время парада. Второй десантно-штурмовой батальон под командованием гвардии майора Досягаева чеканит шаг по брусчатке с каким-то особенным чувством, как бы выражая: это и есть то, ради чего стоит жить.

15 октября 2021 года газета «Красная звезда» писала о Досягаеве: «В числе последних достижений гвардии майора — успешное выполнение поставленных задач в рамках СКШУ «Запад-2021», где его подразделение придавалось танкистам и поддерживало их действия, применяя при этом беспарашютное десантирование на верёвках. — Готовились к этому планово в пункте постоянной дислокации. Были некоторые нюансы, связанные с погодными условиями. Но, несмотря на это, всё получилось организованно и слаженно. Для нас же нет задач невыполнимых! - рассказывает Александр Досягаев.

Эти слова, ставшие девизом для десантников, офицер Досягаев подтвердил осенью прошлого года, когда стал победителем всероссийского всеармейского фестиваля «Армия России-2021». Он стал лучшим в номинации «Крылатая пехота». Церемония награждения лучших защитников Отечества проходила в Москве.

В жизни Александра Досягаева происходило столько событий, иногда одновременно, что непонятно, каким образом она вмещала их. Только настоящему офицеру, преданному патриоту своей Родины и службе в воздушно-десантных войсках было под силу достигать всё новых и новых вершин. Армейские будни Фото: архив семьи Досягаевых

Ещё до командировки на Украину Александр сдал нормативы физической подготовки для поступления в военную академию, и поступил туда, что называется, автоматом. Его ждала дальнейшая учёба, которая, безусловно, открывала для него новые перспективы.

24 февраля, в день объявления начала специальной военной операции, комбат со своими бойцами отправился отстаивать интересы своей страны и защищать свой народ.

Последний бой

В апреле этого года, когда десантно-штурмовой батальон под командованием Досягаева выполнял задачи специальной военной операции, ему было присуждено звание гвардии подполковника. К уже имеющимся наградам — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За воинскую доблесть» II степени — в мае добавился Орден Мужества. При жизни Александру не успели вручить этот знак величайшей доблести, мужества и отваги русского офицера. Уже после его гибели награду получила жена Мария Досягаева. Во время службы Фото: архив семьи Досягаевых

Спустя ровно три месяца участия в СВО батальон гвардии подполковника Досягаева участвовал во взятии важного опорного пункта в районе Василёвки.

«25 мая подполковник Александр Досягаев получил боевую задачу по прорыву оборонительного участка в районе населённого пункта Василёвка. В ходе атаки хорошо укреплённых оборонительных позиций противника, благодаря умелым и дерзким действиям, посеяв панику среди военнослужащих вооружённых формирований Украины, выбили противника с опорного пункта.

В отчаянной попытке вернуть позиции противник предпринял массовый обстрел утерянного опорного пункта. В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа гвардии подполковник Александр Досягаев получил ранение, не совместимое с жизнью.

За заслуги перед государством и народом Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Церемония вручения награды. Фото: архив семьи Досягаевых

Эти строки, рассказывающие о последних моментах жизни Александра, размещены на стенде, который после гибели Героя вывесили в его родном полку Псковской дивизии.

Жизнь продолжается — Саша был очень семейным, мы всегда везде с семьёй, на службу вместе… Сейчас хожу мимо его батальона, так тяжело, - эти слова из переписки с Марией Досягаевой в социальной сети.

Жена Мария и две дочки Александра — Виктория и Анастасия — живут во Пскове. Маша военнослужащая, фельдшер. Старшая дочь учится в третьем классе и уже мечтает пойти по стопам родителей, младшая в этом году стала первоклассницей.

Родители Александра, Ольга и Сергей Досягаевы, живут и работают в посёлке Дмитриевка. В последние дни сентября они ездили в Псков на церемонию вручения Золотой Звезды Героя их сыну. Вместе с Машей и внучками они приняли награду из рук заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Звезда Героя Фото: архив семьи Досягаевых



https://gazetanikiforovka.ru/articles/society/2022-10-07/zve... Александр для них навсегда останется самым родным и любимым человеком. Для своих бойцов — легендарным комбатом, на которого всегда можно было положиться. Для всех нас — он защитник Отечества, оставшийся ему верным до самого конца. Мы будем помнить! 2 января 2023

Гордимся. В Никифоровском районе увековечили память героя-десантника

Командир десантно-штурмового батальона Псковского соединения ВДВ гвардии подполковник Александр Досягаев погиб во время специальной военной операции на Украине. Никифоровцы увековечили память о земляке. Мемориальная доска на здании школы. Фото: Дмитрий Хатунцев

Александр Досягаев погиб 25 мая 2022 года во время наступательных действий у населённого пункта Василёвка. Ему было 32 года. В сентябре этого года указом Президента Владимира Путина гвардии подполковнику Досягаеву присвоили звание Героя Российской Федерации. — Гвардии подполковник Досягаев был настоящий офицер, человек чести. Он очень много внимания уделял подготовке, и когда мы вступили в бой, всё у него было чётко, как на учениях — каждый понимал, где должен находиться и что делать. В своём последнем бою он спас много жизней. Жаль, что такие офицеры уходят от нас, но Александр Досягаев навсегда останется в нашей памяти, - сказал один из бойцов батальона.

Профессию военного Александр Досягаев выбрал, когда ему было 11 лет. Его потряс подвиг десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые 29 февраля 2000 года вступили в неравный бой с террористами и иностранными наёмниками в Аргунском ущелье. С этого момента он упорно шёл к своей цели.

В 2011 году, после успешного окончания десантного училища, Александра Досягаева зачислили в тот самый 104-й гвардейский десантно-штурмовой Краснознамённый Ордена Суворова полк. Вскоре он стал командиром легендарной 6-й роты — исполнил мечту детства.

Отличные результаты службы Александра Досягаева позволили ему занять должность командира 2-го батальона. По словам десантников, это был лучший комбат — строгий, требовательный к боевой подготовке, но при этом человечный, всегда готовый помочь и поддержать.

25 мая подполковник Александр Досягаев получил боевую задачу по прорыву оборонительного участка в районе населённого пункта Василёвка. В ходе атаки хорошо укреплённых оборонительных позиций противника, благодаря умелым и дерзким действиям, посеяв панику среди военнослужащих вооружённых формирований Украины, бойцы батальона выбили противника с опорного пункта. Возложение цветов к мемориальной доске. Фото: Дмитрий Хатунцев

В отчаянной попытке вернуть позиции противник предпринял массовый обстрел утерянного опорного пункта. В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа гвардии подполковник Александр Досягаев получил ранение, не совместимое с жизнью.

В Никифоровском районе в честь Героя Российской Федерации Александра Досягаева открыли мемориальную доску. Его именем назвали среднюю общеобразовательную школу №1, где он учился. Для никифоровских юнармейцев гвардии подполковник Досягаев служит ярким образцом человека, офицера и гражданина.

https://gazetanikiforovka.ru/news/society/2023-01-02/gordims...

О том же говорится на портале Вести Тамбов: https://vestitambov.ru/new/v-nikiforovskom-rajone-uvekovechi...

Досягаеву Александру посвящена статья в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%B3...

И упоминание на сайте ZаПобеду: https://zpobeda.ru/aleksandr-dosyagaev/

Видео на странице Россия Псков: https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/22715-komandir-al...

Российское общество "Знание Вики": https://znanierussia.ru/articles/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0...

Ее открыла вдова Героя России Мария. Также на церемонии был личный состав дивизии, в том числе и сослуживцы Досягаева. С 2011-го года он командовал псковским парашютно-десантным взводом. В Памятную доску Александру Досягаеву установили в войсковой части в Черехе.Ее открыла вдова Героя России Мария. Также на церемонии был личный состав дивизии, в том числе и сослуживцы Досягаева. С 2011-го года он командовал псковским парашютно-десантным взводом. https://gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/46554-pogib-na-sv... В отчаянной попытке вернуть позиции противник предпринял массовый обстрел утерянного опорного пункта. В ходе перегруппировки и занятия выгодного рубежа гвардии подполковник Александр Досягаев получил ранение, не совместимое с жизнью.В Никифоровском районе в честь Героя Российской Федерации Александра Досягаева открыли мемориальную доску. Его именем назвали среднюю общеобразовательную школу №1, где он учился. Для никифоровских юнармейцев гвардии подполковник Досягаев служит ярким образцом человека, офицера и гражданина.О том же говорится на портале Вести Тамбов:Досягаеву Александру посвящена статья в Википедии:И упоминание на сайте ZаПобеду:Видео на странице Россия Псков:Российское общество "Знание Вики":идео:

Ивановскому десантнику посмертно присвоено звание Героя России

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13.04.2022. Соответствующий указ подписал президент страны.

12 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине погиб ивановский десантник Владимир Зозулин. Он проходил службу в Ивановском гарнизоне в должности командира разведывательной роты 217-го парашютно-десантного полка 98-ой воздушно-десантной дивизии.