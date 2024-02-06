Малоизвестные нам русские живописцы

"Крымский пейзаж" Художник Виктор Павлович Батурин (1863-1938)

Виктор Павлович Батурин - русский живописец. Пейзажист, автор натюрмортов, жанровых картин. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

На выставках с 1884 года (Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Товарищество передвижных художественных выставок, Московское общество любителей художеств и другие).

Писал главным образом пейзажи ("Рубка леса", 1888, ГТГ) и натюрморты. Работы Батурина имеются также в музеях Иркутска, Самары, Тулы, Ульяновска. Плотина, 1902г. Частное собрание «Пейзаж со снопами»,Первая четверть XX века, частное собрание «Цветник в Ясной Поляне»,1929. Частное собрание.

"Зимний закат", 1920-е. Художник Карл Иванович Розен (1864-1934)

Холст, масло, 81 х 115 см.

Российский и латвийский художник Карл Иванович Розен родился в Елгаве. По окончании местного реального училища уехал в Петербург, где продолжил обучение в Имперaторской Академии художеств у Ф.Е. Бурова, И.И. Шишкина и Ю.Ю. Клевера по классу пейзажной живописи. Художник регулярно участвовал в выставках, проходивших в залах Академии.

В 1918 году Карл Розен вернулся в Латвию, где продолжал много работать. Здесь же, в Латвии, продолжилась давняя дружба Карла с Юлием Клевером, который в то время жил и работал в Риге, где имел собственный салон – мастерскую.

Персональная выставка Розена прошла в 1927 году в рижском Клубе офицеров. После выставки работы художника продолжали успешно продаваться. Его лирические пейзажи пользовались большим спросом у любителей искусства в Дании, Швеции, Англии, Голландии, Франции, на родине – в Латвии, а также в России. Речной пейзаж с хижиной Хороший улов Зимний лес

"Могучий дуб", 1879 г. Художник Николай Никанорович Дубовской (1859-1918)

Этюд. Холст, масло. 38,8 х 49,8 см.

Николай Никанорович Дубовской — живописец русской пейзажной школы рубежа XIX и XX веков, видный общественный деятель, член и впоследствии один из руководителей Товарищества передвижников («Товарищество передвижных художественных выставок» — далее ТПХВ) — самого значительного из русских художественных объединений XIX века, сыгравшего выдающуюся роль в развитии русского изобразительного искусства.

Академик живописи (1898), действительный член Императорской Санкт-Петербургской академии художеств (ИАХ) (1900), член Совета Академии художеств (1908), преподаватель (1909) и профессор-руководитель пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Императорской Академии художеств (1911). «Дача в Силламягах», 1907, Национальный художественный музей Республики Саха, Якутск «Радуга», 1902

Новочеркасский музей донского казачества. «Притихло», 1890. Государственный Русский музей, С-Петербург «Лесная река», 1900

Одесский художественный музей

"Пейзаж с рекой", 1900 г. Художник Павел Александрович Брюллов (1840-1914)

Холст, масло. 145 x 110 см. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств.

Павел Александрович Брюллов — русский художник и архитектор, живописец-пейзажист. Академик и член Совета Императорской Академии художеств, член Правления Товарищества передвижных художественных выставок, хранитель художественного отдела Русского музея Императора Александра III. Сын профессора архитектуры Императорской Академии художеств Александра Брюллова, племянник живописца Карла Брюллова. «Веранда. Алжир», 1882. Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Дорога к морю. Алжир», 1883, Государственная Третьяковская галерея, Москва. «Весна», 1875. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

"Закат в лесу", Иван Труш (1904) В историю мирового искусства Труш вошел прежде всего как мастер пейзажа. Живописец-лирик, яркий колорист. Его называли "Художником солнца".

Иван Труш очень любил путешествовать. Из своих странствий всегда привозил новые впечатления и новые замечательные этюды, зарисовки, которые потом воплощались в прекрасные картины. Иван Труш, "Одинокая сосна", 1920 Сосны под вечерним солнйем, 1910 Закат Солнца. Лодки на берегу, 1910

"Спасские ворота в Москве", 1854 г. Художник Карл Иванович Рабус (1800-1857).

Холст, масло. 134 x 112 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Карл Иванович Рабус - сын немца-гувернера при воспитанниках Академии художеств. Учился в Академии художеств (1810-1821) у М.М. Иванова и М.Н. Воробьева. В 1827 г. получил звание академика за картину "Вид Гурзуфа в Крыму". Работал в жанре архитектурного, исторического и морского пейзажа ("Вид Новодевичьего монастыря", 1829; "Вид Коломенского", 1848, Государственный исторический музей).

Преподавал перспективу и пейзажную живопись в Московском училище живописи и ваяния (1844-1857). Профессор. Воспитал плеяду видных пейзажистов, среди которых А.К. Саврасов, Л.Л. Каменев, В.Ф. Аммон. Его работы имеются также в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени и других. Вид Звенигорода Вид на Симонов монастырь Вид Москвы времен Петра

"Лесной сторож" Для своих работ художники-передвижники часто выбирали острые сюжеты, вызывавшие бурю чувств в сердцах зрителей. «Лесной сторож» Василия Максимова появился в 1893-м году. Но даже спустя столетие полотно способно держать публику в серьёзном эмоциональном напряжении.

На переднем плане главный герой картины – простоволосый мужик в рваном тулупе. Красная повязка на рукаве указывает на то, что он служит лесничим. Наверное он совершал обход вверенных ему владений и, заслышав стук топоров, бросился на поиски нарушителей спокойствия. Крестьяне, рубившие барский лес, от неправого дела не отказались. Лесника связали, его верного пса пристрелили, а сами, спешно погрузив добычу на розвальни, убрались восвояси.

Видно, что хранитель леса – человек крепкий и храбрый. Он точно не станет ждать медленной и мучительной гибели от мороза или диких зверей. Освободившись от пут, мужчина накроет погибшую собаку лапником, подберёт ружьё и шапку и вернётся в сторожку отлёживаться. Через день-другой чаща снова услышит его шаги.

Схожие истории часто появлялись в русской литературе. Самый яркий пример – «Бирюк» Ивана Тургенева: в рассказе угрюмого лесника побаивались все окрестные браконьеры. Ни единожды на его жизнь покушались, но всякий раз Бирюк выбирался из переделок невредимым.

Сегодня картина Максимова хранится в Художественном музее Одессы. Сборы на гулянье, 1869 Семейный раздел, 1871 Мальчик-механик (1871) Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (1875) Больной муж (1881) Всё в прошлом (1889)

На многие вёрсты вокруг не видно ничего, кроме обжигающей холодом белой пелены. Безумная пляска ветра будто перемешала все части света, и одинокому путнику остаётся уповать только на чудо. Картина «В метель» написана Николаем Сверчковым в 1857-м году.

Ближе к вечеру мужик запряг в сани трёх лошадок и отправился на дальние покосы за позабытым по осени сеном. На обратном пути его внезапно настигла непогода, от которой нет спасения посреди чистого поля. Чтобы окончательно не сбиться с дороги, крестьянин остановил розвальни и припал всем телом к заиндевевшей копне.

Порывистые вихри треплют полы армяка, конские хвосты и гривы. Иногда на мгновение в снежном месиве появляется рваный просвет, сквозь который мрачными пятнами проступает свинцово-чёрное небо. Неизвестно, как долго продлится свирепая буря, и сумеет ли герой выстоять перед её бешеным напором.

Художник, приобретший известность как баталист, нередко обращался к жанровой живописи. Подавляющее большинство сюжетов бытовых сценок – разбушевавшаяся стихия, испытывающая на прочность человеческие силы. Другая особенность работ мастера – непременное присутствие на холсте лошадей, чему есть простое объяснение: отец Николая Егоровича служил в придворном конюшенном ведомстве, и всё своё детство будущий живописец провёл подле этих умных и благородных животных.

Сегодня полотно хранится в коллекции Областного художественного музея города Кирова. Тройка зимой, 1888 В бурю зимой Ямская тройка на зимней дороге У кабака зимой Тройка на закате Царь Алексей Михайлович с боярами на соколиной охоте близ Москвы Зимняя дорога. Возвращение с охоты

«Портрет девочки в Павловопосадском платке» Неизвестный художник русской школы живописи XIX века. "Урок музыки. Сцена в хате"

Художник: Константин Александрович Трутовский (1826-1893). Константин Александрович отличался чрезвычайным трудолюбием: картин, акварелей и карандашных рисунков за весь творческий путь написано им столько, что и не счесть. Он был жанровым живописцем, иллюстратором произведений Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, а еще был академиком Императорской Академии художеств, состоял в членстве Королевского бельгийского общества акварелистов. Сцена у колодца (1893). Автор: Константин Трутовский.

Среди русских живописцев сложно найти еще одного такого "открытого, искреннего, приятного человека, который бы и в жизни, и в искусстве выражал незыблемую веру в народ, в нравственное национальное благородство простых людей, достойных уважения". Будучи прекрасным, собеседником и завсегдатаем творческих собраний художников, остроумным иллюстратором, редким знатоком сельской жизни, Трутовский всегда был в центре внимания широкой публики. На кладке. Автор: Константин Трутовский.

Его любовь к Малороссии была настолько велика, что являясь русским художником, он в глазах у большинства и критиков, и зрителей предстает чисто украинским живописцем. И действительно, рассматривая самые лучшие полотна мастера, изображающие сельскую жизнь народа, видим, что связаны они по большей мере с малороссийскими традициями. А его «душа, полная Гоголем», всегда стремилась на бескрайние ее просторы. У плетня. Автор: Константин Трутовский.

«Малороссия, – писал художник, – произвела на меня чарующее впечатление… С жаром я принялся рисовать все, что мне попадалось на глаза». А попадались на глаза мастеру самые обыденные сценки из сельского бытия. Жизнь обычных селян он изображал, не выискивая недостатки, а с любовью изображал и простоту и, одновременно, мудрость народа, обычаи, ритуалы и их уникальный юмор. Возвращение с ярмарки. (1868 г.) Автор: Константин Трутовский.

Еще в юном возрасте Трутовский зачитывался произведениями Н.В. Гоголя. В них он нашел для себя описание того, что сам много раз видел, путешествуя по украинской земле, и то, что потом стало основой его творчества, а именно: национальные нравы, колорит характера и лирический настрой. Колядки в Малороссии. (1864). Автор: Константин Трутовский.

Позже, иллюстрируя "Вечера на хуторе близ Диканьки", он вложил свои собственные наблюдения народной жизни, что и определило успех его работ. Как, впрочем, и всех его других произведений книжной графики и живописных полотен. Увлечение Гоголем настолько было велико, что Трутовский написал несколько картин, иллюстрирующих произведения великого писателя. Иллюстрация к Сорочинской ярмарке Николая Гоголя. Автор: Константин Трутовский.

И что бы ни писал мастер, он всегда в своих изображениях проявлял тонкую наблюдательность, остроумие, иногда юмор и нередко поэтическое чувство. Тарас Шевченко с кобзой над Днепром. (1875). Автор: Константин Трутовский.

Не обошел он своим творчеством и образ поэта Тараса Шевченко. Его и самого с легкой руки Михаила Нестерова называли - "Шевченко в живописи". Малороссийский пейзаж. Автор: Константин Трутовский.

Величественная природа и деревенские жители, удивляющие своей простотой и наивностью, приветливостью и радушием, составляют на полотнах живописца то неповторимое чувство Родины, которое есть в душе у каждого из нас. И все это греет нам душу, и навевает радостные и ностальгические воспоминания. Хоровод в Курской губернии. (1860). Автор: Константин Трутовский.

Кроме жанровых сценок украинской простонародной жизни, художник писал и образы мелких помещиков, их нравы, быт и характерное поведение. Что прослеживается на полотне "Игра в карты". Воскресный день. Игра в карты. Автор: Константин Трутовский.

И если образы селян из «Хоровода» написаны с максимальным сопереживанием их нелегкой судьбе, то игроки в карты не вызывают у художника ни малейшей симпатии. "Пренебрежительный взгляд одного из игроков на слугу, хитрая ухмылка другого, сидящего напротив, грузная спина разжиревшего помещика, закрывающая от нас игровой стол, – все персонажи картины изображены с уничтожающей иронией". В половодье. Автор: Константин Трутовский.

Трутовский всю жизнь был убежденным противником крепостного права, поэтому реформу 1861 года, отменяющую рабство, принял с восхищением. «В метель», (1887). Автор: Константин Трутовский. Свадебный выкуп. Автор: Константин Трутовский. Сбор на церковь (1863). Автор: Константин Трутовский. Надевают венок. (1893). Автор: Константин Трутовский. Слепой бандурист. Автор: Константин Трутовский. Городским путникам предлагают фрукты на обочине. (1873). Автор: Константин Трутовский. Приезд учительницы. Автор: Константин Трутовский. Сельская учительница. (1883). Автор: Константин Трутовский. Жанровая сцена, (1876). Автор: Константин Трутовский. У плетня. (1879 г.) Автор: Константин Трутовский. Маленькие шарманщики зимой. Автор: Константин Трутовский. Колядки в Малороссии. (1864 г.) Автор: Константин Трутовский. Украинская ночь. Автор: Константин Трутовский.

И на сегодня, пожалуй, все.