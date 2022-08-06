Предательство в годы Великой Отечественной войны, в фотографиях

Об этом тоже надо помнить. Крепко помнить.

Полицейские-коллаборационисты конвоируют схваченного военнослужащего Красной Армии. Коллаборационист показывает немецким полевым жандармам место расположения советских партизан. Солдаты Латышской дивизии СС (Lettische SS-Freiwilligen Division) на построении. 1943 г.

Подразделение добровольцев 335-го охранного батальона (Sicherungs-Bataillon 335, до июня 1942 — 335-й батальон земельных стрелков/Landesschützen-Bataillon 335), дислоцировавшегося в Смоленске, на марше. сентябрь-ноябрь 1941

Группенфюрер СС Х. Райнефарт с солдатами казацкого подразделения вермахта в Варшаве. Варшава, Польша, август 1944 г.

Казак-полицай на потеху венгерским оккупантам рубит шашкой пленных советских партизан. Сентябрь-ноябрь 1941 г.

Колонна советских граждан, конвоируемая к месту расстрела под Кривым Рогом. Cлева — полицейский-коллаборационист из конвоя колонны. В октябре 1941 г. немецкое полицейское подразделение и коллаборационисты расстреляли вблизи Кривого Рога около 800 советских военнопленных и 2500 мирных граждан, в том числе и детей. Криворожский район, Днепропетровская область, Украина, СССР, октябрь 1941 г.

Отряд полицейских-коллаборационистов отправляется на антипартизанскую операцию. 1942 г.

Сотрудники вспомогательной полиции ведут арестованных по улице оккупированного Минска. Белоруссия, СССР

Глава немецкой оккупационной администрации в Дубно В. Брокс и его подчиненные. Дубно, Ровенская область, УССР, июнь-август 1942 г.

Кавалерийская часть армии вермахта, набранная из коллаборационистов, переходит реку на Северном Кавказе. Фотография была опубликована в одной из немецких газет в октябре с 1942 г. с подписью:

«Эскадрон казаков-добровольцев переходит горную реку на Кавказе. Воюя против большевистских поработителей под руководством немецкого капитана (риттмейстера), они чувствуют себя в своей стихии». 1942 г. Автор: Шельм

Боевики одного из бандформирований Украинской повстанческой армии на привале. Построение 804-го азербайджанского пехотного батальона вермахта (Aserbeidschanisches Infanterie-Bataillon 804). Батальон был создан 04.07.1942 г. на оккупированной территории Польши под названием 804-й кавказско-мусульманский пехотный батальон. 22.07.1942 г. получил название «азербайджанский». Командиром был назначен майор вермахта Курт Глогер. Солдаты украинской вспомогательной полиции (с белыми повязками) под присмотром немцев готовятся к расстрелу советских граждан в Чернигове. Проводы украинских воспитанников СС на обучение в Германию по улицам Львова. Львов, УССР, июнь 1944 г.

Солдаты 13-го полицейского (белорусского) батальона СД на параде в Минской области. Построение солдат РОА на учениях во Франции. 1944 г.

Колонна женщин и детей под конвоем литовской «самообороны». Литва, СССР, 1941 г.

Всего в Литве, только до декабря 1941 года будет убито порядка 250000 граждан СССР из числа местного населения, в основном тех кто голосовал в 1940 году за присоединение к СССР. И около 200000 военнопленных и граждан СССР из восточных регионов. Врачей, учителей, агрономов и членов их семей.

Украинские полицаи поддерживают порядок в толпе женщин. Фото сделано через 10 дней после падения Киева. Киев, УССР, 1941 г. Автор: Иоганнесом Хёле

Колонна солдат украинской вспомогательной полиции проходит строем по улице города. Предположительно, снимок сделан в Киеве или Львове. 1943 г. Автор: Зольтан Марич

Средний индекс коллаборации в странах Европы с 1939 по 1945 года колеблется в пределах 50-80 человек на 10 тысяч человек населения.

В Советском Союзе индекс коллаборационизма составил 142,8 на 10 тысяч человек населения. Столь большой на первый взгляд общий показатель стал возможным именно потому, что были подсчитаны коллаборационисты Прибалтики и Западной Украины, которые дали основную массу советских предателей.

В Эстонской ССР количество предателей составило 884,9 на 10 тысяч жителей, а в Латвийской ССР – 738,2 на 10 тысяч жителей. Это практически в 10 раз выше, чем во всех остальных европейских странах. Фактически каждый десятый житель этих прибалтийских республик был коллаборационистом.

Определить количество предателей, устанавливать их имена и причастность к военным преступлениям – нужная и своевременная задача. Даже если после победы над нацизмом прошло 77 лет.

В таких странах как Эстония, Латвия или та же Украина, активно используют коллаборационистов прошлого в создании современных политических фальсификаций, которые носят антисоветский, а значит и антироссийский характер.

https://zen.yandex.ru/media/vospap/kollaboracionizm-i-predat...