Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 2022

Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Четвёртый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительные работы должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в январе 2023 года.

К началу 2022 года завершено 13 из 16-ти стадий надвижки пролётного строения моста.

1. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС» — завершил 13-й из 16-ти этапов надвижки пролётного строения. 2. За время новогодних каникул строители смонтировали ещё 645 тонн металлоконструкций. Протяжённость переправы над рекой увеличилась на 50 погонных метров. 3. На правом берегу продолжается сборка вантового участка. Он пройдёт над парком «Городское начало» и обеспечит выход на транспортную развязку. 4. 6000-тонную конструкцию из стали и железобетона будет удерживать на 70 вантах пилон высотой 114 метров. 5. Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города. По итогу он станет еще почти вдвое выше. 6. Сегодня пилон возвышается более чем на 60 метров. 7. Визуально пилон будет напоминать букву «Н». 8. Технологическое укрытие для зимнего бетонирования стоек пилона. 9. Постановочное фото со стропальщиками на вершине пилона. 10. 11. 12. Вид на Красный проспект с пилона. 13. Коммунальный мост и метромост. 14. Улица Большевистская. 15. 16. 17. Аванбек над правым берегом. 18. Работы по надвижке выполняются традиционным методом с помощью четырёх гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн. 19. Замерзающая Обь. 20. Русловые опоры. 21. С января строители приступили к сборке металлоконструкций 14-й стадии, длина сборки составит 62 погонных метра, масса – 717 тонн. 22. Сварка рёбер поперечного стыка главных балок пролётного строения на стапеле укрупнительной сборки. 23. Подача блока пролётного строения на монтаж. 24. Зачистка сварных швов. 25. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос. 26. 27. Вид со стороны Ипподромской магистрали. 28. Панорама строительства моста с переходом в Ипподромскую магистраль. 29. Вид с площади Ленина на фоне часовни. 30. Памятник императору Александру III. 31. Сейчас это самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте. 32. 33. Итогом проекта станет серьёзное обновление всей транспортной системы Новосибирска, увеличение транспортной доступности разделённых рекой частей города, разгрузка существующих мостов и улично-дорожной сети. 34. Площадь Будагова. 35. 36. 37.

https://gelio.livejournal.com/267065.html