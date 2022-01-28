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Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 2022

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 2022Новый мост через Обь в Новосибирске носит рабочее название «Центральный». Он соединит улицу Ипподромскую на правом берегу с улицей Станционной на левом и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Четвёртый мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Строительные работы должны завершиться к началу молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в январе 2023 года.

К началу 2022 года завершено 13 из 16-ти стадий надвижки пролётного строения моста.

1. Генподрядчик четвёртого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС» — завершил 13-й из 16-ти этапов надвижки пролётного строения. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20222. За время новогодних каникул строители смонтировали ещё 645 тонн металлоконструкций. Протяжённость переправы над рекой увеличилась на 50 погонных метров.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20223. На правом берегу продолжается сборка вантового участка. Он пройдёт над парком «Городское начало» и обеспечит выход на транспортную развязку. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20224. 6000-тонную конструкцию из стали и железобетона будет удерживать на 70 вантах пилон высотой 114 метров.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20225. Уже сейчас возводимый пилон виден с центральной площади города. По итогу он станет еще почти вдвое выше.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20226. Сегодня пилон возвышается более чем на 60 метров.

Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20227. Визуально пилон будет напоминать букву «Н».Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20228. Технологическое укрытие для зимнего бетонирования стоек пилона.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 20229. Постановочное фото со стропальщиками на вершине пилона.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202210. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202211. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202212. Вид на Красный проспект с пилона.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202213. Коммунальный мост и метромост.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202214. Улица Большевистская.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202215. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202216. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202217. Аванбек над правым берегом.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202218. Работы по надвижке выполняются традиционным методом с помощью четырёх гидравлических домкратов суммарной мощностью 1200 тонн.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202219. Замерзающая Обь.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202220. Русловые опоры.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202221. С января строители приступили к сборке металлоконструкций 14-й стадии, длина сборки составит 62 погонных метра, масса – 717 тонн.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202222. Сварка рёбер поперечного стыка главных балок пролётного строения на стапеле укрупнительной сборки.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202223. Подача блока пролётного строения на монтаж.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202224. Зачистка сварных швов.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202225. Общая протяжённость всех транспортных объектов составит 5,1 километра, длина самого моста — 1,5 километра, ширина — 4-6 полос.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202226. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202227. Вид со стороны Ипподромской магистрали.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202228. Панорама строительства моста с переходом в Ипподромскую магистраль.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202229. Вид с площади Ленина на фоне часовни.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202230. Памятник императору Александру III.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202231. Сейчас это самый крупный инфраструктурный проект в регионе. Его реализация позволит сократить время проезда автомобилей с одного берега на другой на 30%, снизить загруженность существующих мостов на 20% и исключить светофорное регулирование движения на всём маршруте.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202232. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202233. Итогом проекта станет серьёзное обновление всей транспортной системы Новосибирска, увеличение транспортной доступности разделённых рекой частей города, разгрузка существующих мостов и улично-дорожной сети.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202234. Площадь Будагова.Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202235. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202236. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 202237. Строительство четвёртого моста через Обь в Новосибирске. Январь 2022
https://gelio.livejournal.com/267065.html

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