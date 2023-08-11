День физкультурника в России отмечают во вторую субботу августа. В 2023 году дата выпадает на 12 августа.

День физкультурника относится к действующим профессиональным праздникам России. То есть название праздника и его дата официально закреплены в законодательстве страны.

История праздника День физкультурника

Появлению Дня физкультурника предшествовало массовое увлечение спортом и физической культурой после революции. 25 мая 1919 года впервые на Красной площади прошел первый парад физкультурников, на котором присутствовал Владимир Ленин. В.Ленин на параде войск Всеобуча 25 мая 1919 г. Парад физкультурников в Москве

В 1920-е — начале 1930-х годов физкультурные шествия и парады проводились нерегулярно, как правило, в связи с крупными событиями и памятными датами. Так, в июне 1924 года в Москве с размахом прошло грандиозное физкультурно-театрализованное представление в честь V конгресса Коминтерна. В праздничных мероприятиях на Воробьёвых горах участвовало около 7 тысяч физкультурников, пехотные и кавалерийские части, духовые оркестры, десятки тысяч зрителей.

Кроме самих спортивных соревнований и торжественного марша их участников здесь проводили и новые обряды: «октябрины» вместо крестин, на которых делегаты конгресса не только присутствовали, но и принимали в этом процессе непосредственное участие.

В августе 1928 года на московском стадионе «Динамо» проходила Всесоюзная Спартакиада, посвящённая принятию плана первой пятилетки. Она открылась парадом на Красной площади, в котором участвовало около 30 тысяч физкультурников со всех концов СССР.

Всесоюзная Спартакиада 1928 года

Во время Спартакиады провели водно-спортивный праздник на Москве-реке, устроили инсценировку «Всемирный Октябрь» с несколькими тысячами участников. Студенты-физкультурники показали новые спортивные игры: пушбол, бейсбол, пионербол и другие. А закончился праздник хоровым пением, декламацией стихов и танцами. С 1931 года подобные мероприятия стали ежегодными и собирали на трибунах первых лиц страны. Подобные парады в СССР были больше идеологическими, чем спортивными, а главные призывы и лозунги были обязательно связаны с готовностью защищать родину. С 1936 года в Москве начали проводить всесоюзные парады физкультурников, в них принимали участие лучшие спортсмены из союзных республик. Всесоюзный парад физкультурников 1936 г. Сталинское племя. 1937 Такой праздник спорта в 1938 году сняли на пленку, а режиссер Николай Соловьев сделал фильм «Цветущая молодость». Картину посвятили 20-летию Ленинско-Сталинского коммунистического союза молодежи. В тот год в параде приняли участие 35 тыс. человек. 16 июня 1939 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника. Уже через месяц, 18 июля 1939 года, на Красной площади состоялся традиционный парад физкультурников, на этот раз приуроченный к новому празднику. Мероприятие запечатлели режиссеры Александр Медведкин и Владимир Фейнберг в документальном фильме «Цветущая юность». Всесоюзные парады на Красной площади не проводили во время Великой Отечественной войны. Однако уже через несколько месяцев после Победы в Москве прошло грандиозное спортивное мероприятие. Профессор МГИМО Виктор Попов вспоминал, что подготовка к параду физкультурников началась сразу же после завершения парада Победы. В спортивных обществах и учебных заведениях отобрали девушек и юношей, среди них был и Попов. Его группа тренировалась на стадионе «Локомотив» на Новорязанской улице (ежедневно за две недели до парада). Перед репетицией спортсмены получали обед из пяти блюд. Во времена, когда в Москве еще не отменили карточную систему, сытная пища была мечтой. 12 августа 1945 года 23 тыс. лучших спортсменов союзных республик в стилизованных народных костюмах прошли маршем перед Сталиным (он, как всегда, присутствовал на трибуне) и представили спортивно-гимнастические номера. Всесоюзный парад физкультурников 1945 года Гостем на трибуне парада физкультурников в 1945 году был американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, герой Второй мировой и будущий президент США (1953–1961). Сталин, стоявший на трибуне мавзолея, пригласил Эйзенхауэра к себе, что было беспрецедентно. До этого туда не ступал ни один иностранец. Эйзенхауэр вспоминал, что был впечатлен яркостью и масштабом зрелища, которое продолжалось пять часов. Парад физкультурников также провели в 1947 и 1954 годах. 1947 год. Знаменитый Парад Физкультурников (Москва) Физкультурный праздник в День ВМФ СССР (1947 год, Ленинград) Последний парад Физкультурников 1954 г.

С приходом оттепели ушел прежний пафос и масштабность многотысячных парадов. На смену им пришла Спартакиада народов СССР, различные спортивные игры, а массовые марш-парады физкультурников стали открывать демонстрации трудящихся 1 мая и 7 ноября.

В 1980 году вышел указ «О праздничных и памятных днях», который закрепил празднование Дня физкультурника каждую вторую субботу августа. Документ действует до сих пор.

Интересные факты

В СССР за выполнение норм физкультурно-спортивного комплекса вручали значок ГТО. Аббревиатура расшифровывается как «Готов к труду и обороне». В 2014 году в России возродили традицию значков ГТО. Абитуриентам с золотым знаком ГТО некоторые вузы начисляют дополнительные баллы при поступлении.

Согласно опросу ВЦИОМ за 2021 год, более половины россиян (56%) сказали, что занимаются спортом или физкультурой. Больше всего доля спортсменов среди молодежи 18–24 лет — 71%. Среди представителей пожилого возраста (60+) это каждый второй.

Самые популярные виды спорта, которыми занимаются россияне: бег, легкая атлетика и спортивная ходьба (36%). На втором месте — фитнес и комплексные занятия физкультурой (25%). На третьем — лечебная физкультура (18%). Также в топ вошли катание на коньках, лыжах и велосипеде, а также плавание.

Основная причина из-за которой россияне не занимаются спортом, — нехватка времени. Так ответили 32% респондентов. 19% признались, что у них есть ограничения по здоровью. Также среди популярных причин — лень и отсутствие желания, физический труд и достаточно активный образ жизни, пенсионный возраст.

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