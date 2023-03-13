Наши парни - это Вагнер

Бахмут (бывший Артемовск) фактически превратился в новый Сталинград. Тяжелые бои за город играют важную роль и влияют на весь ход СВО. Пригожин объяснил, почему сохранение контроля над населенным пунктом так важно для Киева.

«У него (противника) три мотива. Первый мотив, безусловно, политический. Прекрасно, что мы Бахмут так раскачали. Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликово поле, Бородино. Это неплохо.

Второй, конечно, военный мотив, потому что Бахмут — это такой хороший транспортный логистический центр для ведения военных действий.

И третий — это моральная составляющая у ВСУ. Ведь если Бахмут не падает, значит, моральная составляющая достаточно высокая. В принципе, у украинской армии моральная составляющая неплохая. Сколько бы мы ни говорили о том, что они уже все полностью деморализованы и бегут, я часто поправляю. Вот вчера Жене Поддубному звонил с просьбой поправить, что никто не окружен. Ну, если они не окружены, зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не нужно унижать».

«Музыканты» продолжают наступление на бывший Артемовск.

https://riafan.ru/23897031-intensivnost_v_tri_raza_vishe_che...



Если сегодня было бы три-пять подразделений ЧВК "Вагнер" на разных направлениях, мы бы уже в Днепре носки полоскали — Евгений Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: «Бахмут может быть окружен в марте-апреле текущего года, но на сроки могут повлиять поставки Киеву тяжелого вооружения».

https://t.me/rosich_ru/36533

Командир артиллерии ЧВК «Вагнер», известный под позывным «Чипса», рассказал о том, поставлена работа в артиллерийских подразделениях компании, условиях во время спецоперации, уровне боевой подготовке противника и опыте столкновений с натовским вооружением. Представляя артиллериста корреспондентам Федерального агентства новостей, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что перед тем как перейти на работу в ЧВК «Вагнер», Чипса служил в ВС РФ, но был вынужден оставить пост из-за конфликта с генералом, который пытался его унижать. «Главная задача любого военноначальника — это общаться с этим человеком с огромными яйцами, не унижать его, не тыкать его в дерьмо каждый день, а дать ему возможность проявить свой характер, свою волю и свои, так сказать, те самые тестикулы», — объявил Пригожин. Источник: Федеральное агентство новостей

Отвечая на вопросы журналистов, Чипса подметил, что основой ЧВК «Вагнер» является коллектив единомышленников. Каждое подразделение развивает свои навыки для выполнения определенных боевых задач и используют свой уникальный опыт в деле. «Залог успеха — это люди. Мне удалось за, скажем так, не короткий промежуток времени собрать вокруг себя единомышленников, которые желают научиться артиллерии, создать коллектив профессионалов, и которые в дальнейшем в течение восьми лет в разных точках планеты совместными усилиями выполняли различные боевые задачи, — рассказал командир-артиллерист. —Исходя из этого мы получили огромнейший боевой опыт, который не прописан ни в одном уставе, наставлении, руководстве и так далее». Источник: Pr Scr Telegram / @krovmeshki

Командир артиллерии рассказал, что в ЧВК «Вагнер» действует принцип профессиональной конкуренции. С ним только эффективные командиры остаются на руководящих постах, что значительно повышает боеспособность подразделений «Мы начали создавать и укоплектовывать свои подразделения по принципу профессиональной конкуренции. Когда я еще в свое время служил в армии, мои командиры, которым я благодарен, всегда говорили: «сначала знания, а потом звания». Я постарался перенести этот весь принцип работы к нам в компанию, поэтому у нас профессиональная конкуренция, — считает Чипса. — Если любой командир звена не может, или не способен, или начинает в профессиональном плане снижать свой уровень — то соответственно на его место будет назначен сразу другой человек, который будет выполнять эту задачу быстрее и качественнее». Командир рассказал, что подготовка русских добровольцев проводится на основе практики и постановки конкретных задач без лишней бюрократии и отчетности. Источник: Федеральное агентство новостей

«Соответственно, люди, которые к нам приходят, — они сразу понимают, для чего они приходят, с какой целью они приходят и что от них требуется. Подготовка происходит у нас очень просто. У нас, еще раз повторю, слаженный профессиональный коллектив, личный состав, который прибывает, они попадают в свой коллектив, где практически сразу же начинают включаться в работу. У нас нет такого понятия, как бумажные документы, план-конспекты. На практике моментально человек все схватывает. Принцип работы очень простой — ставится внятная, четкая задача, начиная с нашего руководства, которое ставит мне задачу. Я понимаю, что от меня требуется, соответственно я планирую свою деятельность таким образом, чтобы и мои подчиненные понимали, что от них требуется. Остальное — индивидуальный и коллективный профессионализм, и работа идет как по маслу», — заявил командир «музыкальной» артиллерии. Чипса рассказал в интервью, что отряды ЧВК «Вагнер» не первый раз сталкиваются с натовскими орудиями и используют свой опыт в артиллерийских дуэлях с ВСУ. «С натовской артиллерией мы сталкиваемся не впервой, поэтому мы сюда приехали уже выученные уроками другой натовской артиллерии. Я не буду говорить сейчас, какой натовской артиллерии, но мы уже встречались не раз, причем встречались с артиллерией помощнее чем здесь, которая на этом фронте присутствует, я не буду сейчас говорить, она нас многому научила. Нас жизнь заставила разработать новую тактику ведения боевых действий артиллерийскими подразделениями», — рассказал Чипса. Источник: Pr Scr Telegram / @krovmeshki

Главным отличием ЧВК «Вагнер» от других подразделений является эффективная система взаимодействия между командирами, подчиненными и тыловыми службами, считает офицер-артиллерист. Русские добровольцы получают все необходимое в кратчайшие сроки по первому запросу. «А чем отличаемся мы от других воинских формирований — у нас не занимаются статистикой фактов и проблем, у нас их решают моментально. То есть у меня нет проблем в любом направлении, если у меня какая-то проблема возникает, я обращаюсь к руководству и руководство прикладывает все усилия, чтобы у меня этих проблем не было», — сообищил Чипса. Он подчеркнул: в первую очередь важны навыки специалистов при работе с орудийными установками. Необученный расчет не сможет эффективное использовать даже самое новейшее вооружение. Источник: Федеральное агентство новостей

«Вооружение — это просто железо. Все зависит от людей, которые пользуются этим вооружением. Если личный состав что с нашей стороны, что с той стороны будет прекрасно подготовлен и в совершенстве будет владеть этим вооружением, то соответственно будет отсюда и результат. Если же на новое, современное вооружение поставить людей, которые просто не знают, как им пользоваться, отсюда будет другой результат», — заявил офицер. Чипса высоко оценил навыки артиллеристов противника, но отметил, что и этот опыт будет учтен русскими добровольцами. «ВСУ достойный противник и в некоторых вопросах нам есть чему поучиться. И соответственно мы выводы делаем и принимаем меры», — считает командир артиллерии ЧВК «Вагнер». Источник: Федеральное агентство новостей

На вопрос о том, удалось ли ЧВК «Вагнер» сократить численность артиллерии противника, Чипса напомнил — противник может и прибегать к обманным маневрам, чтобы скрыть свою реальную численность.

«Мне сложно судить по поводу убыли личного состава, потому что в основном мы работаем по всему фронту. Недостаток артиллерии можно на фронте заместить: с других направлений перекинуть каких-то подразделений, создать на определенном участке фронта какую-то видимость активности артиллерии, а потом ее перераспределить», — сказал Чипса.

Офицер-артиллерист опроверг заявления о том, что в ВСУ развивается «снарядный голод». По его мнению, ВСУ хоть и потеряли почти весь свой старый артиллерийский парк, но теперь активно используют западные модели орудий и поставки снарядов из стран НАТО не дадут имю

«Сейчас у них поступают новые вооружения, качество применения этой артиллерии — да, конечно, со временем они научатся, ребята умные, грамотные, поэтому я не думаю, что у них будут проблемы с боеприпасами. Вся Европа и Соединенные Штаты им поставляют огромное количество боеприпасов. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время у них будут какие-то загвоздки и проблемы с боеприпасами», резюмировал Чипса.

В настоящее время подразделения ЧВК «Вагнер» ведут наступление в районе города Бахмут. На этом направлении противник сосредоточил многотысячный контингент сил, пытаясь остановить продвижение русских добровольцев. Бойцы «Оркестра» планомерно уничтожают оборонительные позиции ВСУ на севере и юге города, при этом массово уничтожая живую силу и остатки техники противника. Тем не менее по оценкам военных корреспондентов об оперативном окружении города говорить рано.

https://riafan.ru/23896881-_snachala_znaniya_a_potom_zvaniya...

Вооруженные силы Украины потеряли в боевых действиях в Соледаре в шесть-семь раз больше военнослужащих, чем российская сторона, заявил Герой России, выпускник Рязанского десантного училища, Антон Елизаров, позывной "Лотос", который командовал штурмом города.

https://t.me/proofzzz/8510

Артиллеристы ЧВК "Вагнер" обратились к Минобороны "Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наших штурмовые группы.

На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц, соответственно, 152 миллиметра Д-1, также для противотанковой пушки МТ-12 — 100 миллиметров, осколочно-фугасный, для танка Т-72 — 125 миллиметров осколочно-фугасные, также для 120-мм миномета 2Б11.

Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны.

Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам, и поставите эти боеприпасы.

Огромное количество людей выживет и смогут продолжить участвовать в боевых действиях, и это отразится на всем ходе войны.

Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами".

https://t.me/razgruzka_vagnera/9

https://t.me/zastavnyii/3031

Хватит беспредельничать, дайте нам воевать, дайте нам защищать свою страну, свою Родину — бойцы "Вагнера" обратились к военным функционерам с требованием о своевременном снабжении вооружением, боеприпасами и всем, что необходимо.

Парни подчеркнули, что собственных потерь могло быть гораздо меньше, если бы не были перерезаны поставки.

https://t.me/orchestra_w/5066

Путин: бойцы ЧВК и все военные — равны и должны иметь равные соцгарантии

▪️Власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в спецоперации через частные военные компании.

▪️Все, и добровольцы, и те, кто подписал контракт, и те, кто пришли на военную службу в рамках мобилизации — они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и в этом смысле все равны. И по социальным гарантиям, и по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации.

Но кажется военные чиновники думают совсем иначе!

https://t.me/c/1801542020/2807

Сейчас оркестранты стоят в буквальном смысле на самом переднем крае фронта. Бои за Артёмовск/Бахмут продолжаются, накал не стихает, и ВСУ не собираются сдавать свои позиции просто так – это подтверждают и наши старшие коллеги @sashakots и @epoddubny, и военкооы ФАН, и сам Евгений Пригожин. И боеприпасы сейчас вагнерам кровь-из-носу нужны, поскольку именно от этих поставок зависит исход Бахмутской мясорубки. Сейчас мы уже знаем, что неравнодушные командиры откликнулись на призыв «музыкантов» и передадут часть необходимых боеприпасов на безвозмездной основе. Например, командир "Ахмата" Алти Алаудинов – да благословит его Аллах на новые свершения – после встречи с Пригожиным передал «оркестру» партию снарядов. Уверен, найдутся ещё подразделения, которые готовы будут поделиться. Я искренне надеюсь на то, что ситуация со снарядным голодом у парней разрешится как можно скорее. И потому призываю Министерство обороны РФ и ответственных лиц срочно обратить внимание на проблему и найти пути для её решения. В конечном счёте, сейчас именно от боеспособности и укомплектованности отрядов «Вагнера» зависит продолжение боев на самом важном участке СВО.

https://t.me/astramilitarum/32431

Zergulio: Весьма непростое интервью Евгения Пригожина команде wargonzo, особенно если учесть, что именно у «Вагнера» имеются очевидные и серьезные успехи на фронте.

Обескровливание ЧВК «Вагнер» запретом на вербовку заключенных, палки в колеса от Минобороны, и множество других проблем. Обозначен и временной горизонт по Бахмуту, март-апрель.

Еще в январе писал: "Важно понимать, что Пригожин и Суровикин крайне неудобны, их не просто не любят, их считают опасными из-за результата, который они дают, вкупе с сильнейшей народной популярностью. А также за крайне негативное отношение к «переговорам с Украиной», «прекращениям огня» и прочей дряни".

https://t.me/c/1524001401/6274

Транспортировка раненных из ЧВК "Вагнер" бортом ИЛ-76

https://t.me/rosich_ru/36598

Рассказы Шугалея

Боец рассказал, как происходит эвакуация на линии фронта Всё делают максимально быстро, если своих рядом нет, то на помощь приходит соседнее штурмовое отделение «музыкантов». «Вытаскивают» с поля боя обычно ночью, когда безопаснее и нет прилётов, но бывают и исключения, это и произошло с моим собеседником, его медики соседнего отделения забрали с собой днём.

Мой собеседник говорит, что среди военных есть поверие: «300 тащит за собой 200», якобы помощь раненным может привести к собственной смерти. В ЧВК «Вагнер» другие правила, своих не бросают — это закон. Важно переместить раненого в безопасное место до прихода эвакуации, чтобы он не стал легкой мишенью на поле боя. Цитата из интервью: «Наоборот стараешься, если видишь укромное место рядышком, даже воронку ту же большую, стараешься его (раненного) туда оттащить, сам идёшь вперёд». На штурм идут чётко понимая, что тебя не бросят. Зная, что ты не один, ты бьёшься за правду, боец спокоен, когда идёт в наступление. (Шугалей)

https://t.me/orchestra_w/5055

«Бог есть, я знаю это точно, я 4 дня ему молился» — говорит раненый, который чудом выжил на поле боя. Украинские военные не стреляли на поражение по нему специально, надеялись, что при эвакуации одного бойца смогут зацепить остальных, тех, кто пришёл спасать раненого. Целых 4 дня мой собеседник был без воды и еды, отморозил ноги и пальцы на руке, которые врачи позже ампутировали. При наступлении «музыканты» его спасли, эвакуировали в госпиталь.

https://t.me/max_shugaley/620

Человек познаётся в беде Наши парни из Донбасса постоянно показывают себя с лучшей стороны, взаимовыручка у них в крови. На фото боец, которого ранило полькой, это такая дальнобойная пушка из середины прошлого века. Ниже отрывок из его рассказа, как это произошло и как его вытащили свои:

«Эти польки, заразы, их не слышно, слышно только в конец. Чувствую, что задымилась нога. Я ложусь, в это же место второй и третий прилёт. Один тяжёлый трёхсотый, другой двухсотый пацанёнок.

Начал себя жгутировать, даже не понял, с какого меня ударило. Второго жгута не было, кричал, подойдите кто-нибудь. Пацанам с эвакуации огромное спасибо, передавали быстро с одной точки на другую. Во мне кг 90, вижу, что устают пацаны и всё равно несли, много несли — километров 5-7. Эвакуация молодцы»

https://t.me/max_shugaley/609

Этому раненному бойцу серьезно досталось, коптер («птичка») сбросил на него гранату Ф1 Хотя на первый взгляд и не скажешь, что он пострадал от прямого попадания, держится молодцом. «Посекло» бойцу всю правую сторону от ступни и до головы. В конце видео мой собеседник показывает, сколько жидкости откачали из его лёгкого — увидишь такое и никогда не забудешь. Но, несмотря на полученные ранения, говорит, что подлечится и вернётся обратно, «ловить хищника».

https://t.me/max_shugaley/617

Снова «Полька», дальнобойная пушка Снаряд подлетает практически бесшумно, замечают его бойцы уже в последний момент. Из 7-ми солдат отделения от одного снаряда «Польки» пострадало 3 человека, самые тяжёлые ранения у моего собеседника. Он демонстрирует страшные раны, разорванные внутренности. Слава Богу жив!

https://t.me/max_shugaley/619

А вот и сам Шугалей. Дочитал книгу «Восемь лет с Вагнером» Кирилла Романовского, которая вышла после его смерти.

Просто поражён, с каким человеком меня свела судьба. Напомню, что полтора года назад мы вместе с ним были в Афганистане, в то время, когда талибы взяли власть, а американцы бежали. Кирилл тогда проявлял себя настоящим профессионалом, снимал любые мелочи: пытался заснять и метных жителей и взять интервью у талибов. Ему давали разрешение на интервью, он договаривался на съемки, и, по сути, он снимал всё, что можно было — очень профессионально.

В его книге рассказывается про Сирию, про Донбасс. Многие истории прямо сейчас ложатся, как дежавю, на то, чем я занимаюсь. Например, история о том, как человек, получивший ранение, не боялся раненным воевать, но боялся пойти к врачам — тоже самое я слышу от многих ребят, которые сейчас раненными находятся в госпитале, а до этого совершили геройские поступки. По сути, они воевали с врагом, который превосходил их во многом количестве, раненные не уходили с поля боя, эвакуировались только тогда, когда больше не было сил. И в то же время они так боятся врачей. Ну что, это жизнь.

Светлая память Кириллу. Знаю, что то, что он сделал в жизни, будет оценено по-настоящему.

https://t.me/max_shugaley/614

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продвигаются в поселке Парасковиевка в пригороде Бахмута, оттесняя силы ВСУ.

https://t.me/c/1524001401/6289

На въезде в поселок Парасковиевка в пригороде Бахмута "встречает" подбитая украинская техника: населенный пункт недавно был освобожден штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер". Украинские националисты попытались запутать бойцов, сняв дорожные указатели, но это не помогло. "Зашли на "мягких лапах", противник даже сам не понял, что мы уже в поселке. А когда проснулся, мы его благополучно перебили и продвинулись дальше", — рассказал один из бойцов. Украинские боевики бросили свои укрепления, построенные вплотную к жилым домам, отметил корреспондент "Известий" Дмитрий Астрахань. Противник сопротивлялся всего пару часов.

https://t.me/izvestia/122021

Работаем уже северо-восточнее Артемовска. Генштаб киевского режима продолжает отрицать поражение в северо-восточном пригороде Артемовска. Ну это старая песня. А Красная Гора наша, в Парасковиевке продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ЧВК «Вагнер» давят противника, но формирования киевского режима не собираются сдаваться. Работаем в пригороде Артемовска. Вот эти все деревья выкошены из стрелкогого оружия - пулеметами и автоматами.

https://t.me/epoddubny/14926

Парасковеевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". ВСУ полностью выбиты с территории посёлка

https://t.me/c/1801542020/2824

Уничтожен украинский неонацист, глумившийся над телами погибших русских солдат. Сегодня(19.02) стало известно о ликвидации под Артёмовском боевика ВСУ Александра Созанского, который выкладывал в интернет видео издевательств над телами погибших российских военнослужащих.

Александр Созанский родился в городке Самбор Львовской области.

Так, например, на одном из видео он подходит с камерой к погибшему солдату со словами «Ванька, вставай!» и пинает труп.

Ликвидировали нациста бойцы ЧВК «Вагнер».

https://t.me/boris_rozhin/78507

Новая модификация уже знаменитого бронеавтомобиля "Чекана" на вооружении 1-го шо ЧВК "Вагнер". Восточная окраина Бахмута.

https://t.me/c/1780774638/11539

Семьи бойцов ЧВК хотят поддержать на государственном уровне. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. По словам главы государства, власти сейчас рассматривают этот вопрос. И это весьма своевременно, ведь бойцы ЧВК уже не раз демонстрировали свой успех, освобождая Донбасс.

Также Президент России поддержал идею Львовой-Беловой наделять особым статусом детей, которые были ранены в ходе специальной военной операции, но не получили статуса инвалидов.

«Ведь потребность в восстановлении после перенесенного ранения и стресса все равно есть, а гарантии, положенные по инвалидности, на них не распространяются», - прокомментировала инициативу детский уполномоченный.

https://t.me/tsargradtv/36600

Из Бахмута с любовью - "музыканты" передают привет с самого жаркого направления.

https://vk.com/wall-153759189_12070

Бойцы ЧВК «Вагнер»: “Мы мотивированы патриотизмом и находимся здесь в интересах нашего государства” Здесь история делается. Мы должны победить. Давайте двигаться и вершить историю.

"Музыканты", работающие сейчас на бахмутском направлении, в перерывах между штурмами поделились своими впечатлениями от работы в компании, подчеркнув, что каждый попадает в боевое браство, где он будет услышан.

https://t.me/orchestra_w/5064

Пригороды Артемовска буквально усыпаны телами бойцов ВСУ.

https://t.me/rosich_ru/36687

Главной наградой в ЧВК "Вагнер" является Платиновая Звезда.

Бойцы "Оркестра" могут получить эту награду за особые заслуги: "Это герой ЧВК, он как Герой России", - рассказывают "музыканты".

Еще один важный знак отличия внутри компании - это Железный крест, из них: Черный крест - это первая ступень, вторая - Серебряный крест, третья - Золотой крест.

"Железный Черный крест "Вагнера" - это внутренняя награда компании, которая выдается за особые заслуги в период боевых действий, за выполнение наиболее сложных задач", - представитель компании.

В январе за соледарскую операцию особо отличившиеся "музыканты" были награждены Платиновой Звездой.

https://t.me/orchestra_w/5068

Накануне Евгений Пригожин навестил в больнице ранее отравленного Апти Алаудинова, командира спецназа "Ахмат", который безвозвездно передал бойцам "Вагнера" боеприпасы.

"В лучших традициях боевого братства Евгений Викторович пришел с фирменным презентом - легендарной кувалдой с логотипом ЧВК "Вагнер" в символическом футляре для музыкального инструмента", - прокомментировал Рамзан Кадыров.

Апти подчеркнул, что совместными усилиями будут делать все для того, чтобы Россия победила.

https://t.me/orchestra_w/5069

17 февраля на ресурсе "Царьград" отмечено:

- Сегодня Евгений Пригожин, судя по всему, провёл не самые приятные минуты в "высоких кабинетах", где побывал ради нормальных поставок для своих бойцов.

Глава ЧВК "Вагнер" пояснил, что русские солдаты должны иметь всё необходимое в своём распоряжении, потому ходить в кабинеты он будет, пока это не произойдёт.

"Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую "дискредитацию армии", - заявил Евгений Пригожин.

Кроме того, предприниматель напомнил, что бойцы ЧВК "Вагнер" никогда не дискредитировали Министерство обороны России и никого не оскорбляли.

По словам Евгения Пригожина, солдаты просто просят у своих коллег необходимые для дальнейших сражений боеприпасы.

https://t.me/tsargradtv/36614

Касаемо ЧВК Вагнера и МО РФ. Вот мой пост от 3го января. Полтора месяца прошло. Происходит то , о чем я и писал: успехи Вагнеров и растущая народная любовь не могут давать покоя отдельным личностям «наверху». Суровикина отодвинули и остается только надеяться на Верховного, хотя вообще непонятна логика и процесс принятия им решений на данный момент никому.

https://t.me/zloy_zhurnalist/2817

Стена трофейных шевронов в одном из подразделений ЧВК "Вагнер". https://t.me/ssigny/55368

На скорой черные военные номера. Конкретно на этой машине подвозили снаряды. Тела британских наёмников, уничтоженная машина скорой помощи, которую ВСУ использовали для прикрытия подвоза подкреплений и боеприпасов, и то, с чем сталкиваются «музыканты» при зачистке городской застройки, — непосредственно из уст штурмовиков ЧВК «Вагнер». Данный боец рассказал, что лично сталкивался с наемниками из Польши, Германии, Америки. Все это установлено не только по разговорам, но и по найденым документам у погибших. При освобождении данного здания было выбито человек 40 из 100. Остальные убежали. Поселок Красная Гора.

https://t.me/boris_rozhin/78529

В Белграде избили «релоканта»-либерала Илью Зернова из России, который пытался осквернить мурал, посвящённый вагнерам, путем закрашивания надписи «Смерть Украине». Как оказалось, за местом присматривают. В избиении Зернов обвинил одного из политических лидеров сербских правых Мишу Вацича, который в ответ призвал сербские силовые органы бороться с приезжей из России либердой😂 Тот момент, что избили русского за границей, еще и сербы, но почему-то симпатизируешь в этом случае сербам. Не знаю даже, почему так🤔

https://t.me/warhistoryalconafter/86870

Редкие мгновения затишье за нулем.

https://t.me/orchestra_w/5110

Бойцы ЧВК «Вагнер» — креативные ребята. В госпитале поселили у себя «ЧВКшку», которая быстро стала хитом.

https://t.me/max_shugaley/621

Знакомьтесь! Это Джон.

Джон был ракетой пусковой установки NLAW, пока его не извлекли на занятых позициях "музыканты".

Говорят, Джон счастлив, что теперь на правильной стороне 🙂

https://t.me/orchestra_w/5103

Как всегда тема с ответами Пригожина не только СМИ, но и военкорам будет без рассылки, но можно вот тут познакомиться: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43656348116/Prigozhin-na-s...

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