Необычная подземная река Дальнего Востока - что скрыто под землёй?

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В отличие от городских дренажных систем они не повторяют русла естественных водных артерий и проходятся там, где это необходимо.

Важно! Спелеостологические изыскания являются экстремальным видом туризма. Наша команда настойчиво рекомендует выбирать иные виды отдыха и поэтому, не оставляет точных координат и описаний входов в необорудованные для туристов горные выработки.

В нашей стране огромное количество самых разнообразных подземных водных артерий, но есть среди них и те, пересчитать которые можно по пальцам. Речь идёт о скальных подземных реках — это специальные гидротехнические сооружения для отведения вод от горных выработок, уменьшения степени их обводненности и дренажа хвостохранилищ.В отличие от городских дренажных систем они не повторяют русла естественных водных артерий и проходятся там, где это необходимо.Важно! Спелеостологические изыскания являются экстремальным видом туризма. Наша команда настойчиво рекомендует выбирать иные виды отдыха и поэтому, не оставляет точных координат и описаний входов в необорудованные для туристов горные выработки.

Одной из ключевых особенностей подземной реки является двойное русло с переливом. Одной из ключевых особенностей подземной реки является двойное русло с переливом.

Основной дренаж осуществляется по левому (от входа) желобу, но если поток воды особенно силён то задействуется и второй желоб.

У подземной реки нет ни названия, ни достоверной истории. Единственная информация в общедоступных источниках — старый фоторепортаж KFSS пятнадцатилетней давности. Найти вход и сориентироваться на местности нам помогли рассказы местных жителей.



Интересно и укрепление сводов по технологии набрызг-бетона. Бетонная смесь распыляется и как клей, связывает неустойчивые участки породы. Интересно и укрепление сводов по технологии набрызг-бетона. Бетонная смесь распыляется и как клей, связывает неустойчивые участки породы.

По их словам, обычно река была доступна без специального снаряжения, но этим летом уровень воды по всему краю поднят и пройти "по сухому" не вышло. Пришлось облачаться в резину и одевать бахилы ОЗК. По их словам, обычно река была доступна без специального снаряжения, но этим летом уровень воды по всему краю поднят и пройти "по сухому" не вышло. Пришлось облачаться в резину и одевать бахилы ОЗК.

Тоннель прямой без ответвлений, но есть несколько кармашков, в которых можно найти артефакты, оставленные строителями данного гидротехнического сооружения. Тоннель прямой без ответвлений, но есть несколько кармашков, в которых можно найти артефакты, оставленные строителями данного гидротехнического сооружения.

С технической точки зрения объект представляет из себя прямую штольню порядка 300 метровой длинны с двойным водоотводящим желобом. Стены и своды укреплены бетонной смесью, входной и выходной участки тоннеля оформлены монолитной железобетонной крепью. С технической точки зрения объект представляет из себя прямую штольню порядка 300 метровой длинны с двойным водоотводящим желобом. Стены и своды укреплены бетонной смесью, входной и выходной участки тоннеля оформлены монолитной железобетонной крепью.

Обратите внимание на зловещего вида натёчные образования. Судя по маслянистой структуре, есть вероятность, что где-то над рекой произошла утечка нефтепродуктов. Обратите внимание на зловещего вида натёчные образования. Судя по маслянистой структуре, есть вероятность, что где-то над рекой произошла утечка нефтепродуктов.

Проходка выработки велась буро-взрывным способом с использованием шахтного-электровоза, который по ныне демонтированной узкоколейке вывозил породу на поверхность. На сводах можно увидеть закладные под троллей, а остатки изоляторов лежат в боковых карманах штольни. Проходка выработки велась буро-взрывным способом с использованием шахтного-электровоза, который по ныне демонтированной узкоколейке вывозил породу на поверхность. На сводах можно увидеть закладные под троллей, а остатки изоляторов лежат в боковых карманах штольни.

Компаньон, облаченный в бахилы ОЗК позирует в конце проходимого участка. Компаньон, облаченный в бахилы ОЗК позирует в конце проходимого участка.

Функционально, подземная река была пройдена с целью водоотвода от хвостохранилища, так как если отходы горной деятельности размоет до состояния жижи, они могут спустится со склонов подобно селю. Ничего хорошего это не сулит, поэтому советские инженеры заранее продумали этот момент. Любопытно, что сами ГОК и рудники много лет как закрыты.



И если эстетика подземного мира понятна далеко не всем, то объёмы работ и трудозатраты на добычу полезных ископаемых понятен большинству. И если эстетика подземного мира понятна далеко не всем, то объёмы работ и трудозатраты на добычу полезных ископаемых понятен большинству.

В нескольких местах штольню реки пересекают трубы с черными потёками В нескольких местах штольню реки пересекают трубы с черными потёками

Выходной портал тоннеля оформлен капитальной бетонной крепью. Выходной портал тоннеля оформлен капитальной бетонной крепью.

Этот репортаж — лишь маленький пример того, насколько колоссален труд горно-рабочих и какой капитальный подход, был у советских шахтёров.

