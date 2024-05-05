Территория Героев...(132)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Доброволец Оголенко Иван Сердечно поздравляю командира - Ивана Сергеевича Оголенко, командование и личный состав добровольческого батальона БАРС-10 с годовщиной формирования Отряда!

https://t.me/rogozin_do/5711

Гвардии ефрейтор Жаворонков Михаил Старший водитель роты материального обеспечения отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии ефрейтор Михаил Жаворонков получил задачу обеспечить доставку материальных средств и боеприпасов одному из подразделений бригады непосредственно на линию боевого соприкосновения для продолжения ведения наступательных действий.

Жаворонков тщательно изучил маршрут. Это позволило ему двигать с максимально возможной скоростью. Он постоянно выбирал наиболее скрытые от наблюдения противника участки местности, маневрируя при обстрелах артиллерии и атаках беспилотников. Благодаря этому он совершил 10 выездов в разные подразделения бригады, ведущих наступательные действия, обеспечив, за короткий промежуток времени их всем необходимым для продолжения ведения эффективного наступления.

Благодаря мужеству и решительности гвардии ефрейтора Михаила Жаворонкова подразделения бригады, имея все необходимые материальные средства значительного улучшили положение по переднему краю и нанесли потери противнику на важном тактическом направлении.

https://t.me/rabotaembrat/8016

Гвардии старший сержант Хайдуков Валерий Командир отделения зенитной ракетной батареи десантно-штурмового подразделения гвардии старший сержант Валерий Хайдуков выполнял боевую задачу по прикрытию российского гаубичного артиллерийского дивизиона от воздушных ударов противника.

Украинские боевики, преследуя цель уничтожить позиции артиллерийских подразделений, и тем самым снизить боевой потенциал наших войск систематически вели разведывательные действия и атаковали места размещения российских десантников с применением ударной беспилотной авиации и реактивных систем залпового огня. Хайдуков умело руководил своим отделением, грамотно выбирал места для стартовых позиции, организовывал круглосуточное наблюдение за воздушной обстановкой, что позволяло своевременно обнаруживать неустановленные летательные аппараты в секторе ответственности подразделения.

Действуя в условиях ограниченной видимости и периодических артиллерийских обстрелов противника, гвардии старший сержант Валерий Хайдуков лично уничтожил семь БпЛА противника, оборудованных системами сброса мин, в том числе гексокоптер ВСУ «Баба-Яга».

https://t.me/rabotaembrat/8049

Ефрейтор Шустов Владимир В ходе специальной военной операции расчет артиллерийского орудия, в составе которого действовал ефрейтор Владимир Шустов, выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку прорыва обороны российских рубежей в зоне ответственности ефрейтора Шустова. Оценив обстановку и выгодно заняв огневые позиции, Владимир оперативно навел орудие на кочующий миномет, ведущий обстрел наших позиций, и уничтожил его вместе с расчетом. Лишившись поддержки минометного огня, атака противника захлебнулась. Понеся потери, боевики отступили.

Смелые и решительные действия ефрейтора Владимира Шустова позволили сдержать натиск врага и не допустить прорыва оборонительных рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/8012

Майор Скворцов Алексей Заместитель командира ремонтно-восстановительного подразделения (комплексного ремонта) майор Алексей Скворцов выполняет задачи по восстановлению и ремонту вооружения и военной специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий.

Неоднократно, в условия непосредственного огневого соприкосновения с противником, осуществлял эвакуацию техники с поля боя. Организовывал её доставку на сборные пункты поврежденных машин в ремонтные мастерские. В ходе боевых действий на важном стратегическом направлении был обнаружен российский танк Т-72Б3, участвовавший в атаке укреплений ВСУ и потерявший ход. Противник вел по бронетехнике минометный огонь в попытке ее уничтожить.

аходясь в непосредственной близости от поля боя, Алексей Скворцов провел техническую разведку, определил точное местоположение бронемашины, обозначил пути подхода и отхода с учетом рельефа местности и минной угрозы. Далее с подчиненными, действуя на эвакуационном тягаче БРЭМ-1, выдвинулся к поврежденной технике во избежание ее уничтожения или захвата противником.

рибыв на место, действуя краном и лебедкой в кратчайшие сроки эвакуировали танк Т-72Б3 в пункт ремонта, для дальнейшего восстановления и возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/8041

Гвардии лейтенант Олейников Владимир Фельдшер гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардии лейтенант Владимир Олейников в ходе СВО выполняет боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего подразделения.

Неоднократно Владимир оказывал первую медицинскую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место.

В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков, Владимир лично вынес из-под огня противника 4 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медпункт. Также Олейников неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего, часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи.

Самоотверженные действия и профессиональные качества гвардии лейтенанта Владимира Олейникова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/8062

Гвардии лейтенант Шмелёв Артём Гвардии лейтенант Артем Шмелев в ходе наступления на тактически значимом направлении лично возглавил штурмовую группу.

Оперативно ориентируясь в обстановке, ведя непрерывное наблюдение за перемещениями украинских националистов, Шмелев организовал четкое распределение огневых задач и скрытное выдвижение к рубежу атаки. Штурмовая группа броском одолела опасный участок и сумела быстро закрепиться на рубеже.

Шмелев, продолжая бой, обнаружил скопление боевиков ВСУ в укрытии. Понимая, что он находится на наиболее выгодной позиции для выдвижения на дистанцию броска гранаты, незамедлительно начал движение. Подобравшись незамеченным, Шмелев уничтожил отделение украинских националистов и занял огневую позицию в тылу обороняющихся боевиков ВСУ.

Несмотря на опасность атаки противника, Шмелев беспрерывно вел огонь, что позволило без потерь захватить опорный пункт. Мужество и отвага гвардии лейтенанта Артема Шмелева позволили занять важный рубеж для продолжения наступления и нанести значительные потери противнику в живой силе.

https://t.me/rabotaembrat/8071

Прапорщик Прилучный Андрей Храбрость и профессионализм продемонстрировал прапорщик Андрей Прилучный, выполнявший задачу по доставке топлива для бронетанкового подразделения, в районе, где противник наступал на позиции российских бойцов.

Прилучный немедленно выдвинулся в указанный район. По ходу движения повреждения получил автомобиль. Понимая, что от доставки топлива зависит выполнение задачи и жизни российских бойцов, Прилучный приступил к ремонту.

Украинские боевики обнаружили машину и начали вести минометный обстрел. Несмотря на близкие разрывы, Прилучный продолжил ремонт. Заменив вышедшие из строя детали, он продолжил движение.

Благодаря опыту и мужеству Прилучного, бронетанковые подразделения получили топливо и отразили атаку украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/8072

Гвардии старший прапорщик Збаразский Евгений Гвардии старший прапорщик Евгений Збаразский занимался обеспечением непрерывной доставки боеприпасов противотанковым подразделениям бригады.

В ходе очередного выезда в момент разгрузки боеприпасов украинские боевики начали обстрел кассетными боеприпасами позиций подразделения. Збаразский укрыл машину в защищенном месте и выдвинулся для отражения возможной атаки противника.

Обнаружив легко раненных бойцов, он оказал им первую помощь и организовал укрытие в защищенном месте. Затем Збаразский принял участие в отражении атаки противника. После того как атака украинских боевиков была отбита гвардии старший прапорщик Збаразский вернулся к раненым и организовал эвакуацию их в безопасное место.

Грамотные и оперативные действия гвардии старшего прапорщика позволили своевременно доставить боеприпасы и спасти жизни свыше 10 российских бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/8054

Лейтенант Комаров Андрей Действуя в составе группы прикрытия государственной границы, лейтенант Андрей Комаров выполнял задачи по уничтожению живой силы и техника противника, а также ведению контрбатарейной борьбы.

Российские средства разведки обнаружили украинскую реактивную систему залпового огня вблизи государственной границы России. Лейтенант Комаров получил приказ на уничтожение боевой машины РСЗО украинских боевиков.

Рискуя жизнью, расчет лейтенанта Комарова точным огнем орудия уничтожил боевую машину РСЗО противника, а также транспортно-заряжающую машину и боекомплект.

https://t.me/rabotaembrat/8013

Гвардии старшина Крутилов Александр В ходе специальной военной операции гвардии старшина батареи управления Александр Крутилов выполнял задачи по подвозу боеприпасов батальонным тактическим группам российских Вооруженных Сил.

С целью оперативного и бесперебойного снабжения подразделений неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта. При подвозе боеприпасов на позиции артиллерийской батареи колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских боевиков, стремящихся лишить российские войска, находящиеся на передовой, своевременного снабжения. Крутилов, рискуя собственной жизнью, под огнем артиллерии сумел обеспечить своевременную доставку боеприпасов на позиции артиллерии.

Благодаря своевременно доставленным гвардии старшиной Александром Крутиловым боеприпасам, артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику наступающего противника на удалении от переднего края обороны, что существенно снизило атакующий потенциал подразделений врага и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону.

https://t.me/rabotaembrat/8027

Гвардии младший лейтенант Носков Илья Храбрость и профессионализм продемонстрировал гвардии младший лейтенант Илья Носков. Штурмовая группа получила задачу выдвинуться на рубеж обороны противника и выявить огневые точки тяжелого вооружения для их подавления с целью прорыва обороны ВСУ на важном тактическом направлении. Носков в составе штурмовой группы выдвинулся для выполнения задачи и корректировки огня. Штурмовая группа российских бойцов вышла на минимальную дистанцию и вступила в бой. Военные ВСУ были уничтожены штурмовой группой. Илья Носков выбрал выгодную точку наблюдения и выявил укрытия тяжелого вооружения противника. В короткий срок огневые точки были подавлены, что позволило российским бойцам улучшить положение по переднему краю и занять выгодные рубежи для продолжения наступления. Мужественные и решительные действия Носкова на важном тактическом направлении позволили прорвать оборону украинских боевиков и создать условия для дальнейшего наступления российских войск. https://t.me/rabotaembrat/8055 Старший сержант Колесник Александр Старший сержант Александр Колесник выполнял боевые задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений во время обороны одного из населенных пунктов. Во время ведения наблюдения старший сержант Колесник заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы противника, усиленной бронетехникой, по направлению к российским оборонительным позициям. Проявив инициативу, Александр незамедлительно открыл огонь по обнаруженному противнику. Колесник, проявляя мужество и профессионализм, подвергаясь обстрелу со стороны противника, нанес ему существенный урон, уничтожив две единицы бронетехники с экипажами. Понеся тяжелые потери, противник отступил. Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Александра Колесника была предотвращена угроза прорыва диверсионно-разведывательной группы противника. https://t.me/rabotaembrat/8017 Гвардии сержант Остапчук Алексей В ходе наступления российских войск на важном тактическом направлении, экипаж боевой машины пехоты под руководством гвардии сержанта Алексея Остапчука в составе штурмового подразделения ВДВ выполнял боевую задачу по захвату укреплённого опорного пункта и уничтожению очагов сопротивления украинских националистов. Преодолев заминированное поле и выйдя к позициям подразделений ВСУ, экипаж БМП приступил к зачистке опорника. Умело маневрируя на участке местности, прицельным огнём уничтожил пулеметный расчет и семь украинских боевиков. Грамотные и уверенные действия гвардии сержанта Алексея Остапчука, а также умение управлять подчиненным личным составом, позволили успешно выполнить поставленную задачу, нанести противнику существенный ущерб, способствовали успешному продвижению штурмовых подразделений. https://t.me/rabotaembrat/8042 Гвардии ефрейтор Быханов Илья Действуя в составе группировки прикрытия государственной границы, водитель гвардии ефрейтор Илья Быханов выполнял задачи по уничтожению живой силы и техники противника, а также подавлению его огневых средств. Российские средства разведки зафиксировали перемещение украинскими боевиками реактивной системы залпового огня (РСЗО) к государственной границе России для нанесения огневого удара по приграничным населенным пунктам, о чем незамедлительно доложили в вышестоящий штаб. Получив приказ, Быханов, рискуя собственной жизнью, оперативно подъехал на максимально возможное близкое расстояние от государственной границы и выбрал оптимальное место развертывания самоходной артиллерийской установки. Прицельным залпом боевая машина РСЗО противника была уничтожена вместе с боекомплектом. Опыт и мужество гвардии ефрейтора Ильи Быханова позволили не допустить обстрела противником мирного населения. https://t.me/rabotaembrat/8019 Гвардии сержант Зорев Андрей Взвод в составе двух штурмовых групп получил задачу выбить противника с занимаемого рубежа. При выдвижении на рубеж атаки штурмовые группы попали под массированный артиллерийский обстрел. Командир взвода получил ранение. Заместитель командира взвода гвардии сержант Андрей Зорев оперативно оказал первую помощь командиру и организовал эвакуацию раненных в безопасное место. Приняв командование взводом, Зорев используя рельеф местности, быстрым и скрытным маршем вывел штурмовые группы из-под обстрела противника. Оценив обстановку, он принял решение продолжить выполнение боевой задачи. Грамотно и четко отдав указания бойцам, гвардии сержант возглавил атаку. Скрытно, используя рельеф местности и естественные укрытия штурмовые группы сблизились с позициями противника. Используя элемент неожиданности атаковали опорный пункт противника с двух сторон и подавили сопротивление. Следом украинские боевики контратаковали занятую позицию. Но Зорев грамотно распределил огневые средства, и используя выгодный рубеж в ходе скоротечного боя российские бойцы уничтожили три единицы бронированных машин и две штурмовые группы противника. Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии сержанта Андрея Зорева противник понес значительные потери и вынужден был отступить с занимаемых позиций, российские подразделения улучшили положение по переднему краю и заняли выгодные рубежи для продолжения наступления. https://t.me/rabotaembrat/8048 Гвардии ефрейтор Кириллов Даниил Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», в составе которого осуществлял прикрытие от атак с воздуха российских войск оператор боевой машины гвардии ефрейтор Даниил Кириллов, обеспечивал охрану воздушного пространства в одном из районов проведения наступательных действий российских войск. Постоянно меняя позиции, расчет комплекса уничтожил свыше двадцати разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника. Благодаря быстрой смене позиций, атаки артиллерии украинских боевиков не достигали цели, и расчет продолжал уничтожать разведывательные дроны противника, лишая его информации о передвижениях российских войск. Благодаря мужественным и профессиональным действиям гвардии ефрейтора Даниила Кириллова подразделения российских войск скрытно заняли выгодные рубежи, значительно улучшив положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, не понеся при этом потерь. https://t.me/rabotaembrat/8020 Гвардии старший лейтенант Филипенко Игорь Гвардии старший лейтенант Игорь Филипенко, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских войск. В ходе очередной попытки украинских боевиков атаковать позиции наших войск, с применением артиллерии и минометов, станция спутниковой связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Филипенко незамедлительно выдвинулся на позицию, где находилась поврежденная техника, и приступил к ее восстановлению. Рискуя жизнью, Игорь восстановил поврежденные осколками блоки, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию. Благодаря смелости, отваге и профессионализму гвардии старшего лейтенанта Игоря Филипенко связь была оперативно восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление батальонной тактической группой в бою и отразить атаку противника. https://t.me/rabotaembrat/8063 Матрос Колесников Роман рядовой Тураев Максим Матрос Роман Колесников и рядовой Максим Тураев, действуя в составе штурмового подразделения, выполняли боевую задачу по штурму укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений украинских боевиков. Противник, удерживая оборону на важном тактическом направлении наступления российских войск, оборудовал взводный опорный пункт. Благодаря проведенной разведке местности с применением БпЛА, группа обнаружила укрепления противника, подобралась к позициям обороняющихся боевиков и заняла выгодные для атаки рубежи. В ходе боя, атакуя с двух направлений, российские военнослужащие продвигались вглубь укреплений украинских боевиков, планомерно выдавливая их с занимаемых позиций. Вступив в ближний бой, Тураев и Колесников из штатного стрелкового вооружения уничтожили четырех боевиков, а затем обеспечили прикрытие группы с фланга. Российские штурмовики, сломив сопротивление противника, зачистили опорный пункт, перегруппировались и заняли оборону, отражая контратаку противника. Несмотря на обстрел артиллерии и сбросы взрывчатых устройств с ударных беспилотных летательных аппаратов, группа удерживала позиции до подхода подкрепления. Благодаря высокому уровню тактической подготовки и слаженности действий военнослужащих боевая задача была выполнена, штурмовые подразделения продвинулись вглубь обороны противника и закрепились на новом рубеже, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении. https://t.me/rabotaembrat/8009 Механик-водитель БРЭМ рядовой Александр Михайлов награжден орденом Мужества за то, что вывез из-под обстрела шестерых боевых товарищей. Его обычная задача — это эвакуация с поля боя техники, и каждый такой выезд просчитывается и планируется, как боевая операция. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/37781 Ветераны СВО — наша элита, как сказал президент России. Сейчас многие из бойцов, отлично показавших себя в боях, направляются на обучение в высшие военные учебные заведения. Так было и с нашим сегодняшним героем. Нурлан Ташенов участвует в спецоперации с первых дней, награжден медалью «За отвагу». Из такого парня обязательно получится отличный командир! Сейчас Нурлан весь в учебе, а как же личная жизнь? Об этом он рассказывает в конце сюжета (см. по ссылке). https://t.me/mod_russia/37803 Старший сержант Максим Чепчиков на СВО работал с комплексом радиоэлектронной разведки «ТОРН-МДМ», который перехватывает радиосигналы врага и его переговоры по сотовой связи. Но было у Максима и множество других боевых задач. Например, медаль «За отвагу» он получил за участие в прикрытии БТГр при выходе из зоны, контролируемой артиллерией врага. А медаль «За боевые заслуги» — за оперативный ремонт техники, попавшей под обстрел. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/37823 Когда командование видит все потребности бойцов, то в подразделении и дисциплина соблюдается, и все задачи выполняются на отлично, — уверен гвардии старший лейтенант Алексей Соболев, который сам прошел путь от военнослужащего по призыву до заместителя командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе. На его груди — медаль «За отвагу». Привет от Алексея — семье и маленькой дочке: «Готов сделать все возможное, чтобы приблизить нашу Победу!» См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/37915 «Горжусь, что нахожусь на СВО, среди своих товарищей». Свою историю рассказывает ветеран военной авиации, инженер авиационного комплекса Су-25 Владимир Петрович. 30 лет он посвятил службе в армии, став настоящим экспертом по легендарным штурмовикам Су-25. Сегодня он передает секреты мастерства молодёжи. См. видео по ссылке https://t.me/mod_russia/38014 Капитан Чеченов Эльдар Эльдар Чеченов – кадровый офицер, ветеран боевых действий с 2008 года. Окончил Санкт-Петербургский военный институт внутренних войск МВД РФ. После начала СВО капитан Чеченов отправился защищать интересы Родины, несмотря на статус многодетного отца. Эльдар провел на СВО почти год, служил командиром взвода в танковом подразделении в Запорожье. Многому пришлось переучиваться на ходу – служба в танковых войсках была в новинку для ветерана ВВ МВД. Капитан Чеченов успешно справился с этим, и за выполнение боевых задач представлен к государственной награде. Был демобилизован уже после рождения четвертого ребенка. После возвращения в мирную жизнь Эльдар начал работать в фонде «Защитники Отечества» – стал заместителем руководителя по правовым вопросам в кабардино-балкарском филиале. Военный опыт и высшее юридическое образование помогают ему в работе с другими ветеранами, которые обращаются в фонд за помощью. Знания пригождаются и в общении с молодежью во время частых визитов в школы и колледжи. После запуска программы «Время героев» ветеран решил участвовать в ней, чтобы освоить современные технологии управления. По мнению Эльдара, программа имеет огромное значение и для защитников, и для страны: «Ветераны, которые пройдут отбор, получат возможность научиться думать по-новому. Мне программа позволит обучиться современным методикам управления. Раньше, когда я оканчивал вуз, все было по-другому. Надо адаптироваться к иным реалиям. Проект поможет героям реализоваться, развить профессиональные навыки, приобрести новые знания. Это полезно и стране в целом. Тот, кто защищает Родину, никогда ее не предаст. Это настоящие патриоты, так что привлекать их в органы власти – правильная идея». https://t.me/fond_ZO/4613

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В начале марта 2022 года при выполнении боевого задания в ходе спецоперации на Украине погиб кинешемец, штурман сверхточного истребителя-бомбардировщика Су-34 Артем Норин.

В последние годы он проходил службу в составе 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й гвардейской дивизии, который дислоцируется на аэродроме Балтимор под Воронежем. Добавим, что вооруженные Су-34 авиачасти специализируются на применении высокоточного оружия. В Сирии и на Украине именно на этот тип бомбардировщиков приходится основное количество использованных «умных» бомб и ракет. Сейчас в России есть четыре строевых полка, укомплектованных данной моделью самолетов.

Капитан военно-воздушных сил России Артём Норин погиб в ходе боя под Харьковом. Его напарнику удалось катапультироваться, но он был захвачен в плен украинскими националистами.

Артём Норин окончил в 2008 году гимназию им.А.Н.Островского и всегда мечтал стать лётчиком. И он исполнил свою мечту, став курсантом военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил в Краснодаре.

Артём прошел славный путь военного летчика, имел боевые награды, в том числе за участие в военной операции в Сирии.

Источник В Тольятти проводили в последний путь погибшего в ходе специальной операции на территории Украины старшего лейтенанта Илью Кузнецова.

Погиб Илья при взятии населённого пункта Красный Лиман. Во время службы он проявил себя с наилучшей стороны. При обстреле полка остался на передовой, прикрывая собой личный состав.

За проявленное мужество и героизм приказом министра обороны РФ старшему лейтенанту Кузнецову Илье присвоен Орден мужества.

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В Ивановской области простились с участниками специальной военной операции: Стрелок – помощник гранатомётчика мотострелкового взвода Дмитрий Александрович Тихонов и стрелок – сапёр штурмового взвода Никита Анатольевич Казаков служили в воинских частях других регионов. В ходе специальной военной операции проявили мужество, стойкость и самоотверженность. Андрей Владимирович Колесов служил в другом регионе в должности гранатомётчика. За героизм и храбрость, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, посмертно награжден Орденом Мужества.

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Военнослужащий Телегин Александр Александр Телегин, позывной "Хопер"

героически погиб 19 января 2024 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины

Александр родился 13 июля 1983 году в Искре, Урюпинский район Волгоградской обл. Потом жил в Грибановском районе, Воронежской области. С 1998 по 2002 годы учился в Борисоглебском техникуме информатики и вычислительной техники.

В 2000-х служил в 104-ом гвардейском десантно-штурмовом Краснознамённом, ордена Кутузова полку.

В последние годы состоял в Воронежском союзе ВДВ, участвовал во всех военно-патриотических мероприятиях, поднимался на Эльбрус, занимался воспитанием молодежи.

С начала специально военной операции возил гуманитарную помощь бойцам.

В сентябре 2023 года подписал контракт, вернулся в родную дивизию. Был ранен, лежал в госпитале, но как только встал на ноги, снова поехал на фронт.

"Саня был весёлым человеком, не унывающий. С улыбкой актёра. Никто, кроме нас! " — рассказывают друзья.

Указом президента России за самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Александр Телегин награжден орденом Мужества посмертно.

Похороны прошли с воинскими почестями.

https://t.me/geroirossii/6663

Военнослужащий Дима «Зеленый» На СВО погиб Дима «Зеленый». Вражеский дрон.

Он был душой коллектива и легендой подразделения Барс 14. Направление Сватово-Кременная.

Боeц c позывным «Зeлeный» чeтыpe дня воeвал c оcколком в полумиллимeтpe от cонной аpтepии — он лишилcя голоcа, но eго подвиги говорят cами за ceбя

Κомандир добровольчecкого отряда «Барc-14» c позывным «Добрый» c воcхищeниeм раccказываeт о cвоeм замеcтителе — герoе, кoтoрый пocле тяжелoгo рaнения в шею пoтерял вoзмoжнocть нoрмaльнo рaзгoвaривaть.

«Зеленый» четыре дня бегaл нa передкe c ocкoлкoм, кoтoрый чуть нe лишил eгo жизни, пocкoльку прaктичecки дoбрaлcя дo coннoй aртeрии. См.видео ЗДЕСЬ

Ордена Мужества, медаль «За Отвагу». Сам из Тулы. На СВО с 2022 года.

https://t.me/proofzzz/20936

Военный корреспондент Ерёмин Семён Посмертно награждён орденом Мужества погибший в зоне военной операции корреспондент «Известий»

Семен Еремин.

Военкор погиб 19 апреля в Запорожской области, выполняя свои профессиональные обязанности. Журналист снимал репортаж, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар, сообщили в СК. Военкор погиб на месте.

Еремин работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. В составе съемочной группы он одним из первых работал в Волновахе.

https://t.me/infomoscow24/61118

Военнослужащий Гилочдинов Альфиз 11 февраля 2024 года Альфиз Гилочдинов погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО

В 2008 году Альфиз окончил основную школу в деревне Новая Казанка, а потом учился на сварщика в колледже. После учебы год отслужил в армии, когда вернулся домой, работал по профессии и обзавелся семьей.

В октябре 2023 года Альфиз заключил контракт на краткосрочную военную службу.

Красивый, молодой, в его глазах играла жизнь. Дома его ждала жена и трое детей.

Ему был 31 год.

https://t.me/geroirossii/6677

Младший сержант Шупиков Виталий В ходе спецоперации на Украине погиб житель Саратовской области младший сержант Виталий Шупиков из Советского района.

Он родился 8 февраля 1990 года. Начальное образование он получил в школе в посёлке Советское. После он поступил в авиационный колледж, где выучился на техника по авиационным приборам и комплексам.

С 2009 по 2010 год Шупиков служил в армии. Позднее служил водителем-электриком командно-штабной машины взвода связи батареи управления берегового ракетного дивизиона части 30937, проходил службу по контракту.

Младшего сержанта посмертно наградили «Орденом Мужества».

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Ефрейтор Чураков Алексей Во время выполнения воинского долга погиб 21-летний ефрейтор, механик-водитель танкового взвода

Алексей Чураков

из Оханска. Информация появилась в социальных сетях муниципалитета.

В 2019 году молодой человек был призван на службу в ряды Вооруженных сил. Службу начал Высшем танковом училище в Казани, затем продолжил служить в Оренбургской области. После проходил службу по контракту.

Весной этого года в составе российских войск он был направлен на Украину.

Алексей Чураков погиб 11 мая 2022 года.

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Военнослужащий Рашевский Дмитрий Погиб калужанин в ходе специальной военной операции на Украине.

Клуб смешанных единоборств "СПАРТА" сообщил о похоронах своего одноклубника Дмитрия Рашевского.

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Военнослужащий Фисунов Павел В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Красносельского района

Павел Аркадьевич Фисунов.

Родился 12 июля 1979 года в поселке Красное-на-Волге Костромской области.

Учился в местной школе, в 2002 году поступил в Череповецкий военный институт радиоэлектроники, владел иностранными языками, принимал участие в боевых действиях, служил в армии в офицерской должности.

Заключил контракт на военную службу.

Женат. Двое детей.

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Военнослужащий Водорезов Александр В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб кировчанин

Александр Вячеславович Водорезов.

Александр родился в ноябре 2000 года, погиб 28 марта 2022 года.

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Военнослужащий Шабаев Владимир Старший лейтенант Логвиненко Сергей В Севастополе в последний путь проводили двух героев специальной военной операции – стрелка мотострелкового отделения 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Владимира Шабаева и старшего лейтенанта Сергея Логвиненко.

Владимир Александрович Шабаев родился 19 октября 1965 года в поселке Ново-Павловка, Кустанайской области в Казахстане.

Давно жил в Севастополе.

С 1983 по 1985 год служил в Вооруженных Силах.

С сентября 2022 года понял, что не может оставаться в стороне и пошел служить по контракту.

Был наводчиком танкового взвода танковой роты, затем стрелком мотострелкового отделения.

Погиб, выполняя задачи специальной военной операции, в Херсонской области.

Сергей Витальевич Логвиненко родился 14 января 1966 года в городе Горняк Алтайского края.

В 1987 году окончил высшее общевойсковое командное училище.

С 1983 по 1991 год служил в Вооруженных Силах стрелком в городе Благовещенске. Затем работал в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области, государственным таможенным инспектором в Дальневосточном таможенном управлении.

В двухтысячных годах переехал в Севастополь.

Имея хорошие военные навыки, решил, что будет полезен и пошел добровольцем, стал командиром подразделения отряда «БАРС». Пользовался огромным уважением у сослуживцев. Был командиром штурмового подразделения.

Погиб при освобождении Белогоровки ЛНР.

Военнослужащий Двоеглазов Дмитрий В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Куменского района

Двоеглазов Дмитрий Сергеевич.

Дмитрий родился в селе Верхобыстрица, запомнили его как смелого, сильного, мужественного человека, надежного друга, верного товарища.

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Капитан-лейтенант Краснослободцев Валерий В Севастополе простились с военным, участвовавшим в специальной операции России на Украине,

Валерием Краснослободцевым.

Валерий Павлович Краснослободцев - капитан-лейтенант. Когда началась специальная военная операция вызвался добровольцем и в 58 лет пошёл защищать тех, кому нужна помощь.

Валерий Краснослободцев родился в Севастополе. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова.

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Состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине:

Гвардии старшего лейтенанта Евгения Бабенко; Прапорщика Виктора Садонкина; Старшего сержанта Антона Чайки https://t.me/MV_007_Pskov/537 Военнослужащий Андриевский Сергей Героически погиб в боях 1 марта 2024 года на Запорожском направлении Сергей Владимирович Андриевский родился в Белогорске в 1978 году. Когда ему было пять лет, семья переехала в село Садовое, где он и окончил школу. Трудиться начал в ЧСП «Веста», затем стал предпринимателем. Сергей Андриевский всегда был человеком с активной жизненной позицией. Сергей Владимирович был активным участником событий Крымской весны. Ещё в феврале 2014 года он водрузил флаг Российской Федерации на вышку мобильной связи в Садовом, был в составе народного ополчения Крыма, постоянный участник автопробегов и других патриотических мероприятий. За его активную жизненную позицию, умение сопереживать, максимально погружаться в проблемы людей садовчане избрали его депутатом сельского совета первого созыва. При этом мужчина всегда стремился развиваться и узнавать что-то новое. Так, уже в зрелом возрасте Сергей Андриевский окончил Крымский университет культуры по классу вокала и в свободное время участвовал в художественной самодеятельности. Сергей Владимирович всегда был бойцом. Когда пришло время и долг позвал его, он, не задумываясь, встал на защиту Родины. В звании старшего сержанта в составе 144-й гвардейской мотострелковой дивизии принимал участие в специальной военной операции. Ему было 45 лет. Прощание состоялось в Крыму 4 апреля 2024 года. Похоронен со всеми воинскими почестями. https://t.me/geroirossii/6660

Гвардии младший сержант Загоскин Кирилл В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Вологодской области, уроженец Грязовецкого района, гвардии младший сержант

Кирилл Олегович Загоскин.

Кирилл Загоскин родился в поселке Вохтога, закончил местную школу и Грязовецкий политехнический техникум.

Был призван в ряды Вооруженных сил, после окончания срочной службы подписал контракт с Минобороны.

Подробности гибели военнослужащего не сообщаются.

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Военнослужащий Казанцев Виктор Казанцев Виктор Александрович

(1993 г.р.) отправился добровольцем, заключив контракт.

Принимал участие в военных действиях в качестве старшего стрелка мотострелкового отделения.

Героически погиб 1 ноября 2022 года.

г. Заринск

https://vk.com/public174245155?w=wall-174245155_4546

Младший лейтенант Романов Александр Александр родился 20.06.1999 года в городе Судогда Владимирской области.

С 2006 по 2017 гг. учился в Судогодской средней общеобразовательной школе №1.

В школе Александр был активистом, всегда хотел быть первым во всем. Он неоднократно участвовал в военно-спортивной игре «Зарница», много занимался спортом, был капитаном школьной команды по баскетболу, был участником волонтерского отряда «Прометей».

Окончив школу с золотой медалью, поступил в Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина на факультет «Высоковольтная электроэнергетика и электротехника».

Во время учёбы принял решение, помимо гражданской специальности, получить ещё и военное образование. С 2018 года был зачислен в учебновоенный центр при университете.

В 2022 году получил высшее образование по специальности «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Александр окончил университет в звании «Лейтенант»

В июле этого же года по распределению отправился служить на остров Итуруп Сахалинской области. В военной части был назначен на должность командира радиорелейно-кабельного взвода управления 49 пулемётно-артиллерийского полка 18 пулемётно-артиллерийской дивизии 68 армейского корпуса. Участвовал в параде Победы г. Курильска.

В конце сентября 2022 года получил приказ об отправке на СВО в должности командира взвода.

В начале ноября получил осколочное ранение в спину во время вывода людей из-под обстрела. После ранения Александр принял мужественное решение остаться и продолжить свою службу.

30 марта 2023 года на село, в котором дислоцировался взвод, был совершён артиллерийский обстрел, в результате которого Александр и двое его товарищей погибли.

Александр награждён орденом «Мужества» посмертно.

19 сентября 2023 года на фасаде школы была открыта памятная мемориальная доска нашему выпускнику, участнику СВО Романову Александру Сергеевичу

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Доброволец Маленко Василий Маленко Василий Васильевич

1971 года рождения.

Заключил контракт от Алейской части, вызвавшись пойти добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

Героически погиб 2 ноября 2022 года, исполняя свой воинский долг.

г. Заринск

https://vk.com/public174245155?w=wall-174245155_4546

Военнослужащий Смирнов Андрей В Красных Баках простились с военнослужащим Андреем Смирновым, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Андрей Смирнов родился и жил в Красных Баках. После седьмого класса поступил в Нижегородский кадетский корпус ПФО имени Маргелова. В прошлом году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова. Был командиром взвода глубинной разведки роты глубинной разведки разведывательного батальона войсковой части.

Он погиб 18 июня, выполняя воинский долг и представлен к ордену Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-61126185_73042

Военнослужащий Торгашев Михаил Подвиг санитара: спас пятерых, приняв удар на себя

Времени на принятие решения было мало...

Механик-водитель медвзвода Михаил Торгашев обеспечивал эвакуацию раненых из Бердычей, вокруг которого сейчас идут ожесточенные бои. 5 апреля очередную ходку медгруппа попала под обстрел. Крыли кассетами. Двое медиков получили ранения, в воздухе назойливо жужжали дроны. Поди разбери - свои или чужие.

Обстрел усилился, и Михаил решил перетащить раненых под разбитый танк. Туда же забрались трое штурмовиков. Вдруг раздался нарастающий звук приближающегося FPV-дрона. Тут сразу понимаешь, что тебя атакует вражеский дрон.

Забраться под танк? Погибнут все. Остается только один вариант.

Михаил Торгашев, не раздумывая, развернулся лицом к беспилотнику и перекрыл собой пространство между траками. Удар дрона он принял на себя, закрыв телом раненых за спиной. Двое медиков и три штурмовика выжили, благодаря подвигу механика-водителя, у которого на гражданке остались четверо несовершеннолетних детей - три дочки и один сын.

Михаил - из села Ингалы, Омской области. На СВО отправился в начале этого года добровольцем, хотя даже не служил «срочку». Попал в медицинский взвод, сразу освоил свои обязанности - помимо водителя он был санинструктором. По словам сослуживцев, он был общительным и доброжелательным мужиком, который всегда был готов помочь товарищам. И подбадривал молодежь в сложные минуты.

За свой подвиг Михаил Торгашев, механик-водитель-санитар медицинского взвода, 2 мотострелкового батальона, 74 гвардейской отдельной мотострелковой бригады, 41 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа посмертно представлен к званию Героя России.

https://t.me/Georgiypoems/2545

Доброволец Бентли Рассел Рассела Бентли убили. Мы писали о нём в 96 выпуске

Сперва похитили в Донецке.

Потом убили.

Кто похитил?

Кто убил?

За что убил?

https://t.me/oper_goblin/29287

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

ПИСЬМО Здравствуй, батя! Выдалась минутка

И решил черкнуть хоть пару строк,

Чтобы вечер не казался жутким,

Ведь от бездны грань на волосок. Знаешь, папа, — битвы на экране

Не покажут ужасы войны.

Это только сидя на диване

Рассуждать легко со стороны. Да, победа нелегко даётся —

Мы теряем лучших из ребят.

Смерть кругом, и кровь рекою льётся.

Правда в том, что нет пути назад. Ведь нельзя, пройдя до половины,

Отступить, предав себя и флаг.

В этом все, кто здесь сейчас, едины,

Понимая, друг где и где враг. К нашей роте пёс хромой прибился,

Он уж точно знает, где спасут...

...А ещё — мне дом сегодня снился,

Ряской затянувшийся наш пруд. На блиндажных свечках ужин греем,

Здесь опасно разводить костёр.

Главное — мы тут не озверели,

Даже если зол враг и хитёр. Может быть вернусь домой в апреле,

Там уже и саду снова цвесть...

Ноги береги, чтоб не болели...

Бать, умру — не запятнаю честь. 2024г. Автор: Олег Кожанов

https://t.me/stihiyaslova/17 Предыдущие выпуски:

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