Африка вместо ЕС — у России появился исторический шанс

Институт РАН завершил разработку самого высокоточного прибора ориентации спутников в мире

Отдел оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН завершил разработку звездного датчика нового поколения БОКЗ-МР, необходимого для ориентации спутников. Об этом говорится в отчете ИКИ о важнейших результатах исследований прошлого года. "В 2021 году закончена разработка прибора звездной ориентации нового поколения БОКЗ-МР, которая длилась семь лет. Первые летные образцы приборов поставлены в Ракетно-космический центр "Прогресс" для комплектования КА ДЗЗ (космического аппарата дистанционного зондирования Земли - прим. ТАСС) "Ресурс-ПМ", - говорится в отчете. Как уточняется в документе, технические характеристики данного прибора улучшены в 5-10 раз практически по всем показателям. "В настоящий момент БОКЗ-МР при массе в 4 кг - наиболее высокоточный прибор в мире", - подчеркивается там. В частности, улучшены характеристики по частоте обновления информации, диапазону рабочих угловых скоростей и помехозащищенности. "Достигнутые характеристики по точности измерения ориентации составляют 0,4 доли угловой секунды (1 СКО)", - отмечается в отчете. Уже 20 приборов были изготовлены, испытаны и поставлены российским ракетно-космическим предприятиям. Они были созданы на основе отечественной комплектации. Они были созданы на основе отечественной комплектации. Спутники "Ресурс-ПМ" должны прийти на смену аппаратам серии "Ресурс-П". Аппараты "Ресурс-ПМ" должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 м, в то время как у аппаратов "Ресурс-П" камера снимает с разрешением в 1 м. Первый такой аппарат должен быть запущен в 2023-2024 годах. https://tass.ru/kosmos/1440731...

После закрытия для России западных рынков, закономерно встал вопрос о том, куда перенаправить потоки наших товаров и услуг. Индия и Китай являются традиционными партнёрами, но не стоит забывать и о целом континенте, с которым нас тоже связывает богатая история – это Африка.

Чёрная кладовая

Африка это настоящая кладовая ресурсов от которых напрямую зависит благосостояние западных стран, а по некоторым позициям и российских компаний. Например, на Гвинею приходится 50% бокситов, производимых «Русалом», а «Росатом» получает уран из Танзании и Намибии. В Африке сосредоточены огромные запасы руд марганца, хромитов, платиноидов, меди, кобальта и других ресурсов, не говоря уже про нефть и газ.

Вместе с этим Африка ещё и гигантский рынок с растущим населением в 1,2 млрд человек. При этом за последние 20 лет темпы экономического роста на континенте одни из самых высоких в мире.

Конечно же, сразу после обострения отношений с Россией, страны Запада постарались взять из африканской кладовой всё то, что они сами отказались покупать у России. Однако на деле это оказалось не так-то просто.

Так Алжир в марте испытал настоящее нашествие европейских дипломатов, а затем и американских вплоть до заместителя министра обороны США по делам Африки Чиди Блайдена и Госсекретаря Энтони Блинкена. Все они пытались добиться увеличения поставок алжирского газа в Европу, но потерпели фиаско – Алжир их просьбы отклонил.

В Ливии, которая является нефтяным донором Европы, внезапно случилось обострение вялотекущей гражданской войны, повстанцы захватили крупнейшие нефтяные месторождения, порты и остановили их работу, обрушив добычу в 2,5 раза.

ЮАР внезапно заявила о форс-мажоре по угольным контрактам, в связи с поломками локомотивов, участвующих в отгрузке, и предупредила, что в ближайшие полгода объёмы экспорта существенно снизятся.

В общем, Африка спасать Европу не спешит, а с Россией пытается сохранить особые отношения даже после 24 февраля. Что этому способствует разберём после краткой сводки новостей.

Время новостей

На Средне-Невском судостроительном заводе заложено два скоростных пассажирских катамарана.

Петербургский тракторный завод запустил в серийное производство обновлённый КИРОВЕЦ К-525.

Представлен новый 52-тонный бульдозер третьего поколения ЧЕТРА Т30.03.

Во Владикавказе запустили единственное в России производство бескислородной меди.

В Санкт-Петербурге – производство полиэтиленовых труб.

В Свердловской области - производство фильтров для очистки питьевой воды.

В Брянской – производство пластиковой тары.

В Ивановской - производство полиуретановых рукавов и арамидных волокон.

В Приморье - производство кассовой ленты.

В Башкирии – солнечная электростанция.

В Пензенской области – производство органических удобрений.

В Костромской – производство молока.

В Орловской – производство растительных масел.

В Татарстане – производство сыра.

Африка помнит

В сознании африканцев европейцы – это жестокие и хитрые колонизаторы и угнетали, а Россия и СССР между которыми большой разницы не делают – освободитель и помощник. Действительно, без помощи СССР многих независимых африканских республик сегодня бы просто не существовало. Советский Союз построил в свободных странах Африки более 400 промышленных предприятий: металлургические заводы и гидротехнические сооружения, способствовал повышению грамотности местного населения, массово обучал специалистов в собственных вузах, поставлял вооружение и давал в долг. И если в странах Восточной Европы советскую помощь постарались поскорее забыть, то в Африке помнят до сих пор и это не пустые слова.

В ходе недавнего голосования в ООН из 47 африканских стран 31 отказалась поддержать резолюцию с осуждением России за специальную операцию. Бывший премьер-министр Бенина Лионель Зинсу по этому поводу сказал следующее:

«Большинство африканской элиты сформировано в Советском Союзе – врачи, инженеры, лётчики, учителя, учёные. Русские единственные из европейцев провели в Африке деколонизацию. И Африка это помнит. Так же, как Африка помнит европейские зверства.

Если вы заметили, африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против России. Это вшито в подкорку у любого африканца: Россия несёт добро, чтобы вы об этом не думали. Это константа».

Впрочем, на старой памяти далеко не уедешь и российско-африканским отношениям необходимо освежение. Оно сейчас и происходит.

Новый этап

В 2019 году Россия провела в Сочи грандиозный саммит «Россия – Африка», в котором приняли участие главы 43 африканских стран и 10 000 участников в общей сложности. Второй саммит был запланирован на конец текущего года и пока нет никаких сообщений о его отмене или переносе. Больше того, заинтересованность Африки в развитии отношений с Россией растёт по мере усиления угрозы голода. Россия и Украина обеспечивают половину импорта пшеницы в Африку, значительные объёмы кукурузы и удобрений. Заменить их просто нечем. Проблема голода неизбежно порождает проблему безопасности. И здесь у России тоже есть свой козырь.

Именно Россия в последние годы смогла навести порядок в Мали силами военных инструкторов, что стало сильнейшим репутационным ударом для Запада, который со всей своей мощью не справился с этой задачей за десятилетие. Признав поражение, Франция и её европейские партнеры по операции, а также Канада решили вывести войска из Мали.

Аналогичная ситуация в Центрально-африканской Республике, где Россия навела порядок всего за год, укрепив центральную власть и очистив страну от исламистов. Россию в Африке снова начинают воспринимать как единственную силу, способную гарантировать безопасность. Недаром 17 февраля после военного переворота в Буркина-Фасо воодушевлённые сторонники нового режима вышли на улицы, размахивая российскими флагами, и призвали разорвать отношения с Францией ради укрепления дружбы с Россией. А Мали и Египет подтверждают планы проведения совместных с Россией антитеррористических и военных учений.

Таким образом текущая ситуация благоприятствует развитию российско-африканских отношений. Однако нужно понимать, что на его пути есть и препятствия.

Это шанс

При всём своём богатстве и потенциале, Африка остаётся пороховой бочкой с массой доставшихся от колониального периода проблем. Африка остаётся прибежищем и ареной для запрещённых в России террористических группировок как хорошо известных обывателю, так и совершенно диких местного происхождения. Сейчас по мере отступления Запада и неизбежного уже, к сожалению, экономического кризиса, все эти противоречия полезут наружу.

Кроме того, не нужно забывать, что помимо Запада и России свои аппетиты в отношении Африки есть и у других игроков, например, у Турции и, конечно же, Китая. Для сравнения товарооборот КНР с Африкой в 20 раз выше, чем у России. Но всё это не значит, что нужно отступить, напротив.

Мы вошли в уникальный исторический период переформатирования всей глобальной политики. Наш разворот на Восток уже осуществляется и открывает новые перспективы, но чтобы не впасть в тотальную зависимость от Востока, есть смысл нарастить усилия на Юге. Одно другому не противоречит, в конце концов, в интересах всех участников сформировать одно большое пространство безопасность и развития нового мира, простирающегося от Сенегала до Курил. Именно здесь находится будущее цивилизации.

Теперь прослушайте важное обращение.

Время Человека

Уважаемые друзья! В этой рубрике мы обычно рассказываем вам о героях, людях, которые спасли кому-то жизнь. И сегодня я хочу рассказать про Артёма Кочнова, дальнобойщика из Тверской области. Так получилось, что в ходе спецоперации на Украине он оказался в рейсе под Киевом. И когда он уже собрался выехать обратно в Россию, одна местная жительница попросила его спасти детей. Оказывается 14 детей сидело в подвале, прячась от войны. Эта женщина умоляла вывезти детей на территорию России. Среди них были сироты и дети, уже потерявшие родных уже в ходе этого конфликта.

Хотя машина Артёма не была приспособлена для перевозки пассажиров, он посадил их в кузов и довёз до границы. Там ребят встретили медработники, оказали помощь и теперь они находятся в безопасности и вернутся к родителям, когда это станет возможным.

Артём Кочнов не военный, обычный водитель, но в критический момент он не побоялся взять на себя ответственность и спас 14 жизней. Я привёл эту историю, потому что считаю, что и наш проект не должен оставаться в стороне. На территории Украины сейчас множество беззащитных людей, детей и стариков нуждаются в самом необходимом. Поэтому все средства, которые наш проект соберёт в течение ближайших семи дней вот на эту карту, включая средства, которые предназначены для поддержки нашего проекта, мы направим на покупку мирного гуманитарного груза – крупы, консервов, предметов личной гигиены – всего, что сейчас так необходимо измученным людям. А о результатах как всегда отчитаемся на страницах нашего проекта.

Спасибо!

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