«Сказка о царе Салтане»: вы откуда и куда?

Ну раз мы в прошлый раз коснулись в разговоре о сказках, то сегодня вспомним о недавней экранизации одной из сказок Александра Сергеевича. И помогут нам в этом разобраться Гаянэ Степанян, при участии Михаила Визеля



Объяснение только одно: «Сказка о царе Салтане» вызывает неизменный интерес у все новых поколений, потому что прочно вшита в русский культурный код, как и прочее наследие «нашего всего». Но как так вышло, что 32-летний и бездетный еще в то время Пушкин взялся разрабатывать сюжет волшебной сказки? Что в нем – фольклорное, а что привнесено самим гениальным автором? Мы попросили ответить на этот вопрос филолога и писателя Гаянэ Степанян, выступающую с публичными лекциями о русской литературе и выпустившую вместе с Михаилом Визелем книгу «Пушкин. Наше время. Встречи на корабле современности». Новая экранизация хрестоматийной пушкинской сказки о царе Салтане, царевиче Гвидоне и царевне Лебеди вызвала сокрушительный залп профессиональной критики и уничтожающих блогерских отзывов – но снискала всепобеждающий коммерческий успех: за первые девять дней проката новый проект семейной компании братьев Андреасянов с женой одного из братьев в главной роли собрал более одного миллиарда и шестидесяти миллионов рублей.Объяснение только одно: «Сказка о царе Салтане» вызывает неизменный интерес у все новых поколений, потому что прочно вшита в русский культурный код, как и прочее наследие «нашего всего». Но как так вышло, что 32-летний и бездетный еще в то время Пушкин взялся разрабатывать сюжет волшебной сказки? Что в нем – фольклорное, а что привнесено самим гениальным автором? Мы попросили ответить на этот вопрос филолога и писателя Гаянэ Степанян, выступающую с публичными лекциями о русской литературе и выпустившую вместе с Михаилом Визелем книгу «Пушкин. Наше время. Встречи на корабле современности».

История про Бову, Гвидона и кораблик

Дебютировав в двадцатилетнем возрасте поэмой со сказочным сюжетом «Руслан и Людмила», Пушкин все двадцатые годы, и в ссылках, и в Петербурге, избегал в творчестве сказочного и фольклорного элемента (не считая небольшой «готической истории» «Жених»). И обратился снова к сказкам уже после фундаментальных «Бориса Годунова», «Полтавы» и «Евгения Онегина». Первой из них стала «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», более известная просто как «Сказка о царе Салтане». Ее поэт писал в августе 1831 года в Царском Селе, во время своего растянувшегося на всё лето «медового месяца».

Роспись на крышке сундука. Бова-королевич.Роспись на крышке сундука.

Сегодня сказки Пушкина настолько заинтересовали исследователей, что уже философы, историки и психологи пристально изучают его произведения. Но особенный интерес вызывает сказка о Царе Салтане, поскольку в ней связь с историческим островом Руян просматривается на каждой странице. Так дорога к острову: «Мимо острова Буяна к царству славного Салтана», это ни что иное, как знаменитый путь «из варяг в греки».



Пушкин – кто он все-таки пророк или просто человек, адекватно оценивавший всю полноту окружавшей его информации. «Сказка – ложь, да в ней намек…» красной линией проходит через все его творчество.