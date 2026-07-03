«Сказка о царе Салтане»: вы откуда и куда?

Ну раз мы в прошлый раз коснулись в разговоре о сказках, то сегодня вспомним о недавней экранизации одной из сказок Александра Сергеевича. И помогут нам в этом разобраться Гаянэ Степанян, при участии Михаила Визеля
Объяснение только одно: «Сказка о царе Салтане» вызывает неизменный интерес у все новых поколений, потому что прочно вшита в русский культурный код, как и прочее наследие «нашего всего». Но как так вышло, что 32-летний и бездетный еще в то время Пушкин взялся разрабатывать сюжет волшебной сказки? Что в нем – фольклорное, а что привнесено самим гениальным автором? Мы попросили ответить на этот вопрос филолога и писателя Гаянэ Степанян, выступающую с публичными лекциями о русской литературе и выпустившую вместе с Михаилом Визелем книгу «Пушкин. Наше время. Встречи на корабле современности».
История про Бову, Гвидона и кораблик
Дебютировав в двадцатилетнем возрасте поэмой со сказочным сюжетом «Руслан и Людмила», Пушкин все двадцатые годы, и в ссылках, и в Петербурге, избегал в творчестве сказочного и фольклорного элемента (не считая небольшой «готической истории» «Жених»). И обратился снова к сказкам уже после фундаментальных «Бориса Годунова», «Полтавы» и «Евгения Онегина». Первой из них стала «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», более известная просто как «Сказка о царе Салтане». Ее поэт писал в августе 1831 года в Царском Селе, во время своего растянувшегося на всё лето «медового месяца».
… Ты же, постигнувший таинство русского духа и мира,
Пой нам по-своему, русский баян!
Небом родным вдохновенный,
Будь на Руси ты певец несравненный.
Тем не менее, многие критики-современники сочли, что в сказках гений Пушкина пошёл на спад. Баратынский в письме Киреевскому писал, что пушкинские сказки — это переложение популярных лубочных сюжетов. Любомудры выше ставили сказки Жуковского. Плетнёв, профессор, друг и "литературный агент" Пушкина, посчитал, что «Сказка о царе Салтане» — это неудачное подражание народному образцу. Белинский также сказки Пушкина не принял.
Однако, вопреки критическим оценкам, эти сказки нашли и продолжают находить огромный отклик у читателей. И дело здесь не только в собственно бесспорных литературных достоинствах самого текста.
Пушкин сумел по-новому перевыразить уже известные сюжеты и даже архетипы. Здесь мы разберём лишь часть из них; а более подробно любопытствующий читатель может узнать, например, в работе В. Е. Ронкина «Сказка о царе Салтане»: Архетипическое и актуальное» (1989).
Считается, что в основании «Сказки о царе Салтане» лежат сказки, рассказанные будущему поэту Ариной Родионовной, и первые записи сюжета датируют 1822 годом, когда поэт находился в Кишинёве, а потом он продолжил записывать их в Михайловском в 1824–1825 гг. В частности – сказку о младенце-царевиче с ножками по колено в серебре и ручками по колено в золоте. Вот зачин собственноручного пушкинского конспекта:
"Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачиха его, завидуя своей невестке, решилась ее погубить. После девяти месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом — ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя".
Любопытно, что здесь 33 богатыря фигурируют как волшебные братья самого царевича, а у Пушкина они оказываются братьями царевны:
Эти витязи морские
Мне ведь братья все родные.
Никаких объяснений не дается – но читателям, знакомым с народной первоосновой, они и не требуются.
Одновременно Пушкин опирался на широко известное с XVI века «Сказание о Бове-королевиче», сюжет которого восходит к французским сказаниям о подвигах рыцаря Бово д’Антона. Бова-королевич.Роспись на крышке сундука. Великий Устюг, XVII век.
В нем коварный король Додон убил Гвидона, отца Бовы, захватил власть в его стране, и сын убитого короля, Бова, возвращает себе королевский престол. Из «Бовы» Пушкин заимствует имя для главного героя – Гвидона, тем более что итальянское имя Guido (французское guide) означает «вождь», «руководитель» и соответствует роли пушкинского героя в сюжете. Интересно, что «Салтан» и «Бова» упоминаются как нечто давно и общеизвестное еще в первых главах «Арапа Петра Великого»:
— Он роду не простого, — сказал Гаврила Афанасьевич, — он сын арапского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Цареграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...
— Батюшка, Гаврила Афанасьевич, — перервала старушка, — слыхали мы сказку про Бову-королевича да Еруслана Лазаревича. Расскажи-тко нам лучше, как отвечал ты государю на его сватание.
Кроме того, Пушкин явно сознательно создает оппозицию имен отца и сына: западного происхождения имя Гвидон (значащее «вождь») противопоставляется восточному имени Салтан, производному от «султана». Связь Гвидона с Западом не только пространственная, но и культурная: белка, скачущая по символическому дереву, – образ, пришедший из скандинавской мифологии. И прагматическое отношение к волшебной белке также отражает западный образ мысли:
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом.
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Противоположность отца и сына имеет и чисто географическое отображение: царство Гвидона на западе, Салтана – на востоке, а между ними – остров Буян, мимо которого гостям необходимо проплыть, чтоб вернуться в царство Салтана. В традиции заговоров Буян – это центр мира, который делит мир на Восток и Запад.
Остров Буян связан и с народной традицией (еще Даль указывал, что Буяном называли «пристань», «торг», «возвышенность»), и с русским фольклором. Но вот что еще здесь замечательно: дело в том, что в Балтийском море, у самых берегов Германии, находится крупный остров Рюген, или по-вендски Руян, населявшийся в древности ругами.Остров Рюген. На карте.
Древние хронисты даже называли княгиню Ольгу «королевой ругов», а римский (анти)папа Бенедикт X в XI веке называл князей острова Рюген Самбора и Витслава III «князьями русов». Память о Руяне долго сохранялась в северорусской традиции, и потому сравнение Руяна с Буяном, о котором Пушкин слышал от няни, имеет под собой основания.
Образ Царевны-Лебеди также имеет ряд связей с другими источниками, в первую очередь, с песней о Потоке Михайловиче из сборника Кирши Данилова, который Пушкин хорошо знал.Там есть такие строки:
И увидел белую лебедушку:
Она через перо была вся золота,
А головушка у ней увивана красным золотом
И скатным земчугом усажена. [...]
Провещится ему лебедь белая,
Авдотьюшка Леховидьевна:
А и ты, Поток Михайла Иванович!
Не стреляй ты мене, лебедь белую,
Не в кое время пригожуся тебе!
Но эта Лебедь – не царевна; пушкинский образ Лебеди перекликается и с другими источниками. Это и французский авантюрный роман XIII века «Долгопас», и легенда о Рыцаре в поэме Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» начала XIII века, и средневековая французская поэма о «Рыцаре с лебедем».
Читал ли Пушкин именно эти европейские произведения – вопрос пока открытый, однако возможность у него имелась: он собрал в своей библиотеке все 112 томов «Всеобщей библиотеки романов», в которую вошли многие романы со сходными с «Царем Салтаном» сюжетами и мотивами.
Но, комбинируя различные источники, народные и литературные, поэт создал свою оригинальную сказку, предназначенную, как и подавляющие большинство вошедших в «детский канон» произведений (таких, как «Путешествия Гулливера»), отнюдь не для детей, а для взрослых, умеющих и готовых распознавать многочисленные культурные аллюзии и архетипы. И «попутно» – собственную авторскую версию «легендарного прошлого», которые нами сейчас воспринимается как аутентичный русский фольклор. Но, конечно, в последней экранизациях вся эта сложная система символов безжалостно стирается. И остается, за счет великолепных русских стихов, вошедших в ткань русского языка, одна блестящая пустая оболочка. Над чем иронизировал еще Андрей Битов в документальной пьесе «Вычитание зайца»:
РУССКИЙ: Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах на раздутых парусах…
ГЁТЕ: Он… пешит… зибе… фолнах… Звучит приятно.
"Сказка о царе Салтане" Билибина в изд. 1905 года
https://godliteratury.ru/articles/2026/02/26/skazka-o-care-s...
Сегодня сказки Пушкина настолько заинтересовали исследователей, что уже философы, историки и психологи пристально изучают его произведения. Но особенный интерес вызывает сказка о Царе Салтане, поскольку в ней связь с историческим островом Руян просматривается на каждой странице. Так дорога к острову: «Мимо острова Буяна к царству славного Салтана», это ни что иное, как знаменитый путь «из варяг в греки».
Пушкин – кто он все-таки пророк или просто человек, адекватно оценивавший всю полноту окружавшей его информации. «Сказка – ложь, да в ней намек…» красной линией проходит через все его творчество.
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