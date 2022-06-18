Охота на «блуждающий миномет» ВСУ - корреспондент ФАН побывал на вылазке с молодым разведчиком из отряда «Дон»

Деревня, которая теперь носит условное название «Стелла», была отбита у Вооруженных сил Украины (ВСУ) во второй половине апреля.

Тогда развивалось наступление в Харьковской области, и отряд «Дон», куда входит Ариец, принял в нем участие. Украинские военные бежали, когда на подступах появились россияне.