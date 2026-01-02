Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    Я знаю о "Мертвой руке". Однако, ко всему в последнее время: где вы видите проблески разума у политиков запада? И дум...Московские прогул...
  • Семен Демин
    Может быть и так. А, может, и нет. Разумнее сначала уничтожить пункты управления, командные пункты, районы, где наход...Московские прогул...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    А он-то на что способен? С методички переписывать заготовки?Вы что, хотите об...

Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.48. Зимний город

Сегодня у нас будут просто виды зимнего города. Гулять, конечно, хорошо, но и в тепле можно насладиться видами зимнего города. А начнем с замечательного Ангела, которого горожане очень любят и зимой стараются "утеплить",Екатерининский дворец в заснеженном паркеПавловский парк под покровом льдаФото Федора ЛашковаВид на Елисеевский магазин от Екатерининского садаКитайская беседка русской зимойНевский полностью готов к Новому Году, причем, за месяц до оного.

Гирлянды, сверкающие звёзды и огромные подарочные коробки, люстры создают нереальную волшебную атмосферу.Праздничная атмосфера в Петропавловской крепостиКстати, тут до 26 января проходит фестиваль «КроншЛед». Так что обязательно загляните!А так выглядит Дом КнигиТем временем «Пассаж» подготовился к Новому Году Как раз тут проходит рождественская ярмарка, так что обязательно заглядывайте!В конце ноября в Александровском парке сказочная зимняя магия.А это свеженькие. Конец ноября 2025 годаНу и напоследок. Фасад Никольского Морского собора превратился в огромное световое полотно — переливающееся витражами, драгоценными оттенками и рождественскими узорами. Как по мне, настоящая магия!Также на Якорной площади установили яркие фотозоны для ваших новогодних фотографий. 

наверх