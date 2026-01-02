Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.48. Зимний город

Сегодня у нас будут просто виды зимнего города. Гулять, конечно, хорошо, но и в тепле можно насладиться видами зимнего города. А начнем с замечательного Ангела, которого горожане очень любят и зимой стараются "утеплить", Екатерининский дворец в заснеженном парке Павловский парк под покровом льда Фото Федора Лашкова Вид на Елисеевский магазин от Екатерининского сада Китайская беседка русской зимой Невский полностью готов к Новому Году, причем, за месяц до оного.

Гирлянды, сверкающие звёзды и огромные подарочные коробки, люстры создают нереальную волшебную атмосферу. Праздничная атмосфера в Петропавловской крепости Кстати, тут до 26 января проходит фестиваль «КроншЛед». Так что обязательно загляните! А так выглядит Дом Книги Тем временем «Пассаж» подготовился к Новому Году Как раз тут проходит рождественская ярмарка, так что обязательно заглядывайте! В конце ноября в Александровском парке сказочная зимняя магия. А это свеженькие. Конец ноября 2025 года Ну и напоследок. Фасад Никольского Морского собора превратился в огромное световое полотно — переливающееся витражами, драгоценными оттенками и рождественскими узорами. Как по мне, настоящая магия! Также на Якорной площади установили яркие фотозоны для ваших новогодних фотографий.