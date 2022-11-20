Криминальные новости

Замначальника УФСИН по Архангельской области Алексей Пятаков помещенв СИЗО по подозрению в злоупотреблении полномочиями с ущербом на сумму более 12 млн руб. Следствие считает, что он закупал товары для подведомственных учреждений по завышенным ценам и продал знакомому произведенные заключенными пиломатериалы по цене гораздо ниже рынка. Следователи провели обыски и изъяли документы, имеющие значение для дела.



Скрылся, уехав из страны по подложным документам Заочно арестован Алексей Гагулин - участник аферы на 4 млрд руб. при строительстве секретных военных бункеров для Минобороны. Там подрядчики завысили цены на материалы и работы, не выполнили их в том объеме, который был предусмотрен соглашением. Теперь к розыску Гагулина ГВСУ СКР попытается подключить Интерпол, но добиться выдачи заочно обвиняемого из Эстонии будет довольно сложно.

Основное расследование, главными фигурантами которого стали руководители компании «М-Строй» Александр Андреев и Дмитрий Пипко, в прошлом офицер управления военного ведомства, курирующего работу бункеров, практически завершено.

https://www.kommersant.ru/doc/564623

Алтайский минздрав Экс-глава минздрава Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков получили по 10 лет за взятки от поставщиков медизделий.

Взятки брались налом и коньяком. Общая сумма переданных чиновникам взяток составила свыше 16 млн руб. (размер самой крупной взятки составил 13 млн руб., она была выплачена тремя траншами). Деньги обвиняемые якобы делили поровну.Предприниматели, дававшие взятки, получили условные сроки либо и вовсе были освобождены от наказания в связи с «деятельным раскаянием». Чтобы прятать криминальные деньги, бывший министр здравоохранения Республики Алтай оборудовал тайник. Местом для схрона стал уличный туалет на участке его дома.«Степной Дозор»: силовики задержали зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова. Произошло это, когда он доставал из ячейки 2,5 млн рублей. Деньги могли предназначаться за отмену постановления следователя о возбуждении уголовного дела. задержанному грозит до 15 лет колонии. Кроме этого, ему могут назначить штраф в виде 70-кратной суммы взятки. Следователи собирают доказательства его вины.

Книга про ВСК

Сотрудники полиции задержали полковника, профессора военного университета Минобороны и публициста Сергея Бориснева по подозрению в вымогательстве 17 млн рублей у миллиардера Сергея Цикалюка за непубликацию компрометирующей информации. Бориснева задержали при получении аванса в 900 тыс. рублей.

Сергей Цикалюк – предприниматель, основатель и руководитель «Военно-страховой компании». Неоднократно входил в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» газеты «Коммерсант».

https://vz.ru/news/2022/11/7/1185682.html

С поличным

В Ростовской области замдиректора крупного дорожного подрядчика ООО "Мост-Сервис" Артур Бадасян задержан с поличным при передаче 1,5 млн руб. сотруднику областного ОЭБиПК за прекращение проверок по ряду объектов. Среди контактов, детали исполнения которых собирался утаить "Мост-Сервис": капремонт моста через реку Лозовенькая в Черковском районе, реконструкция моста через реку Ольховая и капремонт участка дороги в Кашарском районе. Суммарный объем госзаказов ООО c 2018 по 2022 год – 1 млрд рублей.

https://www.panram.ru/news/kriminal-novyy/top-menedzher-obla...

Генератор и разработчик

Глава службы безопасности концерна "Покровский" Сергей Ечкалов задержан в Ростове. Обвиняют его в организации преступных схем, результатом которых были рейдерские захваты земель фермеров. Он был в федеральном розыске с момента задержания топ-менеджмента "Покровского" в рамках дела об организации преступного сообщества. А прятался на дому у мамы своего босса — предводителя "покровских" Андрея Коровайко. Она живёт в Испании, сам Коровайко по-прежнему находится в федеральном и международном розыске за создание преступного сообщества.

Ечкалов — бывший замначальника ФСБ по Новороссийску, у чекистов он дослужился до звания полковника. В "Покровском" был генератором и разработчиком схем, которые использовались при захвате земель фермеров и обвинении отказавшихся по уголовным статьям.

https://www.1rnd.ru/news/3492008/v-rostove-zaderzan-glava-sl...

Обеспечение госзаказами за взятки

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшего заместителя начальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа (ДОГОЗ) полковника в отставке Леонида Харламова. Теперь материалы уголовного дела направились в Московский гарнизонный военный суд.

Отставной полковник обвиняется в получении взяток в общей сложности на 6,52 млн руб. от гендиректора воронежского АО «РИФ» Александра Иванова за покровительство и обеспечение его фирмы госзаказами. Он полностью согласен с обвинением и раскаивается в совершенном им преступлении.

https://www.kommersant.ru/doc/5652446

«Вы ещё разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша»

Большинство российских миллиардеров получили состояния за счет народа и присвоения национальных богатств. В попытках стать частью западной элиты они выводили миллиарды, а сейчас ради сохранения там активов отказываются от страны.

Об отказе от гражданства РФ заявили: Также требовали не связывать свои имена с Россией: Многих из топ-100 списка Forbes по праву можно считать олигархами, т.к. они получили свои богатства за счет связей с чиновниками, приватизации и активного использования общественно порицаемых механизмов защиты капитала, в том числе офшорных схем. Павел Дуров, Тиньков и братья Бухманы – скорее исключения из правил, поскольку разбогатели, создав новое и своими усилиями.

Олигархами же, в отличие от их денег, на Западе брезгуют. 🇨🇾 Кипр уже начал обнулять «золотые паспорта»:

- у Алексея Кузьмичева ($6,7 млрд), Игоря Кесаева ($3,4 млрд),

- Олега Дерипаски ($2,9 млрд),

- Александра Пономаренко ($2,6 млрд),

- Вадима Мошковича ($1,5 млрд),

- Михаила Гуцериева ($1,2 млрд),

- Григория Березкина ($0,75 млрд).

Миллиардеры предпочитали обосноваться в Европе, в первую очередь Великобритании и Швейцарии, где складывали деньги и скупали недвижимость. Этим Запад их и зацепил своими санкциям, снятие которых теперь приходится отрабатывать. Так, например, Михаил Фридман пообещал Нацбанку Украины $1 млрд https://www.forbes.ru/milliardery/479851-fridman-zaavil-kiev....

Его сын объявил себя украинцем и стал жаловаться, что из-за санкций вынужден жить в съемной квартире в ОАЭ.

https://www.mk.ru/politics/2022/10/21/syn-oligarkha-fridmana...

Роман Абрамович активно лоббирует «мир» на Украине, который больше походит на капитуляцию России. Он способствовал переговорам в Стамбуле в марте, после которых ВС РФ ушли из Киева и Чернигова, а в сентябре – обмену на 55 пленных россиян и Виктора Медведчука 219 главарей «Азова» (признаны террористами) и иностранных наемников. Последних он вывез на личном самолете, где им подарили по iPhone, накормили стейками и тирамису. Также Абрамович пообещал перевести 2,5 млрд фунтов от продажи Челси в фонд помощи жертв войны на Украине.

https://www.mk.ru/politics/2022/09/06/abramovich-ne-smog-per...

Состояние топ-20 миллиардеров с иностранным гражданством: Совокупное богатство тех, чье будущее или судьба наследников связаны с заграницей, – $393 млрд. Столько же приходится на 113 млн менее обеспеченных россиян.

Мнение.

Благодаря олигархам и обслуживающим их интересы чиновникам за 30 лет уничтожена большая часть доставшегося от СССР высокотехнологичного производства. И сейчас на фронте не хватает многого, от беспилотников до средств защиты. На это скидываются сами граждане. Чтобы помог защитникам Родины кто-то из олигархов, до сих пор нет даже слухов.

Такая элита – это естественный проводник экономической модели встраивания России в мировой капитализм в качестве сырьевой полупериферии.

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