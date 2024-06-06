Детище Горбачёва. Диаспоры – порождение эпохи перестройки

беспредела, который мы наблюдаем сегодня на улицах наших городов, было заложено Горбачевым.

Конец 1980-х годов. СССР трещит по швам под грузом проблем в межэтнических отношениях. Причина тому – то, что власть в порыве либерализации открыла все шлюзы, чем не преминули воспользоваться самые отъявленные сепаратисты, русофобы и противники Советского строя. Вместо того, чтобы жёсткой рукой навести порядок, заявить о неприемлемости разжигания ненависти ко всему русскому, усмирить наиболее оголтелых "активистов", Горбачёв решает… имитировать бурную деятельность. Заниматься "сглаживанием углов" и "поиском взаимопонимания".

В 1989 году в Северной столице выходит показательный сборник, на который обратил внимание историк Александр Дюков. Называется "Обновление: межнациональные отношения и перестройка", материалы ленинградской научно-практической конференции, организованной для продвижения решений XIX партийной конференции. Резолюция мероприятия чётко даёт понять, какие мины замедленного действия рванут через несколько десятилетий.

"Конференция отмечает, что многонациональность Ленинградского региона и имеющиеся в связи с этим проблемы требуют постоянного их учета и внимания".

По состоянию на 1989 год девяноста один процент жителей Ленинградской области и восемьдесят девять процентов граждан Ленинграда являлись русскими. Остальные: тоже русскими, только записанными как "белорусы", "украинцы", "евреи", "финны", "немцы" и прочие "карелы". Но тенденция видеть "разнообразный этнокультурный состав" буквально везде – это горбачёвщина. И её мы наблюдаем повсеместно, когда начинаются непонятные разговоры про "200 народов Владимирской области". Безусловно, в России проживает огромное количество народов разных этносов, культур и религий. И местечковый национализм, будь то русский, татарский, дагестанский и т.д., неприемлемы. Однако для чего натягивать сову на глобус? Началось все с Горбачева. Идем дальше:

"Рассмотреть вопрос о создании при Ленинградском областном и городском исполкомах Советов народных депутатов постоянно действующих комиссий по межнациональным отношениям".

Чем вам не законодательная инициатива от условного Геннадия Семигина? Лоббисты замещающей миграции спят и видят, как диаспорам предоставят хоть какую-то частичку власти, чтобы, укусив за пальчик, откусить руку по локоть.

"Рассмотреть вопрос о создании в Ленинграде Дома дружбы народов СССР, организация на базе этого центра национальных клубов, обществ и землячеств".

То есть сформировать диаспоры. И вместо того, чтобы выковывать советского человека или русифицировать приехавшего в Северную столицу, его наоборот стремятся вытолкнуть назад. Чтоб не забывал, что он не советский, не русский, а таджик/узбек/киргиз/армянин/азербайджанец и в первую очередь должен руководствоваться интересами своей республики, пусть и входящей тогда в состав СССР, а не общего государства.

В 1990 году секретарь Центрального Комитета КПСС Гумер Усманов, явно следуя в русле политики Горбачёва, заявил:

"Представляется плодотворной идея национальных ассоциаций, создаваемых на общественно-государственной основе, имеющих органы управления на правах национальных министерств культуры и образования, делегирующих своих представителей в высшие органы республики".

Фактически речь шла о наделении диаспор конкретными властными полномочиями для управления территорией. Таким макаром горбачёвцы пытались "сохранить страну". По факту же вели её на убой и создавали проблемы нам, живущим в 2024-м.

Наведение порядка в национальной политике и миграционной сфере должно начаться с полного пересмотра всех тезисов горбачёвской эпохи. Россия – это государство, созданное целенаправленными усилиями государствообразующего русского народа при участии других коренных народов, проживающих в российских пределах и не имеющих за ними собственного национального государства.

Вредит ли государствообразующему статусу русского народа проведение фестиваля татарской национальной кухни в Казани или пятничная молитва чеченцев в Грозном? Конечно нет. Это наши коренные народы, которые имеют ровно такие же права, как и русский. Внутри России у нас нет никаких проблем с межнациональным миром. Сейчас все народы нашей страны едины как никогда раньше.

Но вот вредит ли массовый бесконтрольный завоз в Россию миллионов мигрантов из Средней Азии и Закавказья? Безусловно. Поскольку при продолжении такой тенденции русские утратят статус государствообразующего народа, от чего пострадают все коренные народы нашей страны. Поэтому проблему следует решать сейчас – и причём крайне решительными мерами государственной власти.

Никакой реальной аргументации у адептов замещающей миграции не осталось. Последний столп, экономический, выбили российские регионы, массово отказавшись от "незаменимых иностранных специалистов". Оказалось, эти "специалисты" вполне себе заменимы. Если уж в Крыму или Воронеже есть им альтернатива, в Москве и Санкт-Петербурге найдётся подавно.

Портфель Двинского (Инвестиции)

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