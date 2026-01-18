Мы из Советског...
Фотоистория бензоколонки в СССР

Уже много десятилетий как бензоколонка стала повседневным атрибутом нашей жизни. Обычно она воспринимается, как довольно прозаическая, техническая вещь, “часть инфраструктуры” и довольно редко вдохновляет деятелей культуры. Между тем, автозаправочные станции, так же как и любой другой объект материальной культуры, непрерывно меняются и их облик становится одной из замечательных примет времени.

Когда точно появились автозаправочные станции в России  не известно, но в 1920-е гг. они уже точно были.Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №2 - BigPicture.ru“Рено” Владимира Маяковского на бензоколонке, фото Родченко, 1929 г. Кстати, иномарка у пролетарского поэта была не служебная, а личная. Купил в Париже, как подарок для Лили Брик. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №3 - BigPicture.ruМосковская бензоколонка начала 1930-х на снимке Евзерихина. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №4 - BigPicture.ruАЗС на Угольной площади (Садово-Самотечная) в Москве, 1934 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №5 - BigPicture.ruБензозаправка на Садовой-Каретной в Москве в 1939 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №6 - BigPicture.ruБензоколонка на Плющихе, Москва, 1947 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №7 - BigPicture.ruБензоколонка на Плющихе, Москва, 1947 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №8 - BigPicture.ruБензоколонка в Обояни на снимке Жака Дюпакье, 1964 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №9 - BigPicture.ruАвтозаправка в Тбилиси на снимке Жака Дюпакье, 1964 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №10 - BigPicture.ruЗаправка у отеля “Метрополь” в Москве, 1967 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №11 - BigPicture.ruАЗС в Москве 1967 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №12 - BigPicture.ruАЗС 1970-х где-то в СССР. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №13 - BigPicture.ruАЗС у гостиницы “Можайская” в Москве, 1970-е. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №14 - BigPicture.ruБензоколонка на Ленинском проспекте в Москве, 1974 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №15 - BigPicture.ruСтанция техобслуживания на Варшавском шоссе, 1977 год. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №16 - BigPicture.ruАЗС в Ленинграде, 1985 г. Фотография: Бензоколонки в СССР - история в фотографиях №17 - BigPicture.ruАЗС на Рочдельской ул. в Москве, 1988 г.АЗС на Люблинской ул. в Москве, 1989АЗС в Ярославской области, 2013 г.
А вот от этой я тихонечко офигела.Футуристическая автозаправочная станция в СССР, 1980 год.
Конструкция напоминает космический корабль — характерный для советского модернизма акцент на технологичность и прогресс.

 Такие АЗС часто (?) располагались на важных автомагистралях и символизировали развитие автомобильной инфраструктуры страны. Я что-то таких вот не помню. А вы встречали?

https://visualhistory.livejournal.com/296071.html
https://swalker.ru/other/2513-istoriya-benzokolonki-v-sssr.h...
https://news.day.az/unusual/418432.html

