Фотоистория бензоколонки в СССР

Уже много десятилетий как бензоколонка стала повседневным атрибутом нашей жизни. Обычно она воспринимается, как довольно прозаическая, техническая вещь, “часть инфраструктуры” и довольно редко вдохновляет деятелей культуры. Между тем, автозаправочные станции, так же как и любой другой объект материальной культуры, непрерывно меняются и их облик становится одной из замечательных примет времени.

Когда точно появились автозаправочные станции в России не известно, но в 1920-е гг. они уже точно были. “Рено” Владимира Маяковского на бензоколонке, фото Родченко, 1929 г. Кстати, иномарка у пролетарского поэта была не служебная, а личная. Купил в Париже, как подарок для Лили Брик. Московская бензоколонка начала 1930-х на снимке Евзерихина. АЗС на Угольной площади (Садово-Самотечная) в Москве, 1934 г. Бензозаправка на Садовой-Каретной в Москве в 1939 г. Бензоколонка на Плющихе, Москва, 1947 г. Бензоколонка на Плющихе, Москва, 1947 г. Бензоколонка в Обояни на снимке Жака Дюпакье, 1964 г. Автозаправка в Тбилиси на снимке Жака Дюпакье, 1964 г. Заправка у отеля “Метрополь” в Москве, 1967 г. АЗС в Москве 1967 г. АЗС 1970-х где-то в СССР. АЗС у гостиницы “Можайская” в Москве, 1970-е. Бензоколонка на Ленинском проспекте в Москве, 1974 г. Станция техобслуживания на Варшавском шоссе, 1977 год. АЗС в Ленинграде, 1985 г. АЗС на Рочдельской ул. в Москве, 1988 г. АЗС на Люблинской ул. в Москве, 1989 АЗС в Ярославской области, 2013 г.

А вот от этой я тихонечко офигела. Футуристическая автозаправочная станция в СССР, 1980 год.

Конструкция напоминает космический корабль — характерный для советского модернизма акцент на технологичность и прогресс.

