О критике плановой экономики

От сторонников рыночной экономики, часто можно услышать о неэффективности экономики плановой, обычно их доводы не выдерживают никакой критики, но самые популярные из них все-же стоит рассмотреть.

Один из таких тезисов звучит следующим образом: «Плановая экономика неэффективна так как государству приходится содержать огромный бюрократический аппарат, выполняющий функцию экономического планирования, люди, занятые в этой отрасли, ничего не производят»

Хочется обратить внимание на то, что бюрократический аппарат необходим для планирования производства и сферы услуг с целью избежание перепроизводства и дефицита.

Рассмотрим же теперь непроизводящие никаких реальных благ отрасли в рыночной экономике.

БАНКИ

Начнем с банков: нам могут возразить, что банк в капитализме необходим для финансирования промышленности и без развитого банковского капитала не может быть и развитой промышленности, справедливое замечание для капитализма столетней давности, но не для нынешнего этапа капитализма, где основным источником дохода банков является кредитование, страхование и пр., но никак не инвестиции в промышленный сектор экономики. Главный закон капитализма: получать максимальную прибыль в кратчайшие сроки, не перестает действовать, собственники банковских организаций уже не получают удовлетворительной прибыли от финансирования крупных предпринимателей, поэтому получают свою прибыль, выдавая кредиты под высокий процент начинающим предпринимателям (95 процентов которых разоряются в первый же год) или же занимаются кредитованием наемных работников, которые попав в кредитную кабалу вынуждены длительный период своей жизни расплачиваться. Различные же вклады предназначены лишь для создания большой денежной массы, проценты же по этим вкладам как правило не превышают инфляции.

Кроме того, банки в последнее время очень часто становятся инструментами для спекуляций. Выигрывают от таких спекуляций только крупные капиталисты, а проигрывают вкладчики и держатели ценных бумаг.

Согласно данным центра экономических исследований университета «Синергия». Среднесписочная численность персонала в крупнейших банках России на 2015 год составляла около 600 000 человек.

МАРКЕТИНГ

Важной задачей для любого собственника является навязать потенциальному потребителю свой товар или услугу, комплекс мероприятий по созданию у человека ощущения необходимости в приобретении определенного товара или услуги называется словом маркетинг. Эта не производящая ровным счетом ничего полезного для трудящихся отрасль, требует больших затрат на оплату труда специалистов различных областей, от профессиональных дизайнеров и психологов, до обыкновенных промоутеров.

Высоких трудозатрат требует, как создание рекламного продукта, так и его распространение. Использование же в рекламе бумажных носителей (флаеры, реклама в транспорте, на билбордах и т.д.) неизбежно ведет к высоким нагрузкам целлюлозно-бумажной промышленности и типографий, потребность же в красках и различных покрытиях неизбежно нагружают промышленность химическую. Т.е. ощутимая часть рабочего времени трудящихся вышеперечисленных отраслей, уходит на производство продукта, в котором у них нет потребности. То же самое можно сказать и о наемных работниках, занятых в создании и распространении рекламных продуктов.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Результатом законотворческой деятельности чиновников капиталистического государства является сложная и постоянно меняющаяся правовая система. Не предпринимаются никакие шаги по упрощению и оптимизации оной, не прекращается процесс создания новых законов и различных поправок в них. Неизбежно возникает необходимость в специалистах, разбирающихся в этой сложной системе права, т.е. юристах

Оценки числа практикующих юристов в России сильно варьируются (от 100 000 до 1000 000).

Член Ассоциации юристов РФ, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин в 2009 году указал, что «по количеству юристов на 100 тыс. населения мы в два раза опережаем США». С учетом наличия открытых данных о количестве юристов в США такая оценка дает около 800 000—900 000 тысяч граждан РФ с юридическими дипломами. Многие из них трудятся на государственной службе, либо не по специальности. Численность адвокатов в России оценивается в 55 000 — 60 000 человек.

По словам одного из авторов проекта закона «О квалифицированной юридической помощи» «в России существует около 350 тысяч юристов, деятельность которых вообще никак не отрегулирована законодательством».

БЕЗРАБОТИЦА

Безработица является неотъемлемой чертой любого капиталистического государства. Рабочее население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах производит средства, которые делают его относительно избыточным населением т.е. безработным. Да и капиталист заинтересован в безработице, чтобы осадить зарвавшегося наемного работника, требующего приемлемых условий труда, сказав: «тебя здесь никто не держит, желающие поработать на моих условиях всегда найдутся», и они действительно есть, например, в России согласно данным Росстата уровень безработицы составляет около 5%. Т.е. свыше четырех миллионов трудоспособного населения не заняты в производстве.

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Стихийность рынка при капитализме, которую многие буржуазные эксперты представляют как благо, на самом деле, является иллюзией. Регулярные кризисы наглядно показывают, что капитализм развивается по определенным законам. То, что мелкие предприниматели, пытаясь угнаться за «ускользающей морковкой» сталкиваются друг с другом лбами, совершенно, не мешает крупным игрокам получать свои гешефты и контролировать всю мировую экономику. Я уже не говорю о том, что в современных условиях планирование является неотъемлемой частью системы управления любой ТНК.

Критики плановой экономики, говоря о численности занятых в экономическом планировании всегда используют устаревшие данные из опыта экономического планирования Советского Союза, не отдавая себе отчета в том, что Генплан стал бюрократическим в условиях нарастающей контрреволюции, как и многие другие госучреждения того времени, переставшие служить на благо трудящихся.

В условиях диктатуры пролетариата учреждение, которое занимается государственным планированием, является не просто какой-то бюрократической конторой, а полноценной научной организацией. Эффективность ее работы зависит от многих факторов, но, прежде всего, от того, преобладают ли в обществе коммунистические тенденции или нет.

Воспитать нового человека, определить направления научно-технического прогресса, создать материально-техническую базу коммунизма невозможно без постоянного кропотливого планирования на научной основе.

Планирование – это лишь инструмент, а результат его работы зависит от того, как он применяется и в чьих интересах.

Алексей Наумов