Единственный герой Великой Отечественной войны, получивший 6 медалей «За отвагу»

В истории награждений смелых бойцов медалью «За отвагу» есть несколько случаев, когда один человек получал пять медалей. И один совершенно уникальный – Семен Васильевич Грецов был награжден этой медалью шесть раз!

Как вы думаете, кем он был? Разведчиком? Нет. Артиллеристом? Нет. Он был сержантом медицинской службы. Санинструктором.

Родился в деревне Нижнедорожное, до войны проживал в селе Среднедорожное (ныне — Горшеченского района Курской области). Русский. Колхозник. Беспартийный. Образование — 4 класса. Призван Старооскольским РВК Курской области в июле 1941 года, в возрасте 39 лет.

Сначала служил в артполку. Получил контузию и обморожение ног, после чего его собрались комиссовать. Но он уговорил, чтобы его оставили хотя бы санинструктором.

И будучи санитаром он проявил исключительный героизм, подтвержденный шестью медалями «За отвагу». В июле 1943г, рискуя жизнью, вынес с поля боя 26 бойцов и командиров с их личным оружием. За это был удостоен первой медали «За отвагу» 09.03.1944г повторил свой подвиг в боях вынес 18 раненых с личным оружием. Приказом от 14.03.1944г был удостоен второй медали «За отвагу»

С 31.03 по 08.04.1944г вынес 19 раненых бойцов с личным оружием. Третья медаль «За отвагу» С 24.06 по 26.04.1944г вынес с поля боя 23 раненных солдат и офицеров, при этом принимал участие в отражении атак противника. Четвертая медаль «За отвагу» 14.09.1944г. в боях при прорыве укрепленной линии обороны оказал помощь необходимую медицинскую помощь 12 бойцам. Пятая медаль «За отвагу» Четвертая медаль «За отвагу» 23.04.1945г под сильным пулеметным огнём противника вынес с поля боя 18 раненных солдат и офицеров с их личным оружием. Шестая медаль «За отвагу». По официальным данным, только с оружием вынес порядка 130 человек. И ещё многих вынес без оружия и оказал помощь непосредственно в боевой обстановке.

Победу он встретил в Берлине. В октябре 1945 года сержант Грецов награждён медалью «За взятие Берлина».

Уже после войны ветерану вручили ещё две медали – «За победу над Германией» и «За доблестный труд».

А потом закончилась война и Семен Васильевич вернулся домой. После войны трудился в строительной бригаде Механизированного завода штукатуром-каменщиком. Участвовал в застройке многих домов по улице Ленина. Здесь и жил до конца своих дней в доме напротив проходной родного завода. А по праздникам надевал свой костюм, с шестью медалями «За отвагу».

У единственного человека в СССР!

Умер Семён Васильевич в 1975 году. Он сильно болел… Сейчас все медали хранятся в краеведческом музее г. Старый Оскол. Сейчас все медали хранятся в краеведческом музее г. Старый Оскол.

https://picturehistory.livejournal.com/4551839.html

https://zen.yandex.uz/media/id/5bffa975ce540f1695219ffc/6-me...