Единственный герой Великой Отечественной войны, получивший 6 медалей «За отвагу»

В истории награждений смелых бойцов медалью «За отвагу» есть несколько случаев, когда один человек получал пять медалей. И один совершенно уникальный – Семен Васильевич Грецов был награжден этой медалью шесть раз!
Как вы думаете, кем он был? Разведчиком? Нет. Артиллеристом? Нет. Он был сержантом медицинской службы. Санинструктором.
Родился в деревне Нижнедорожное, до войны проживал в селе Среднедорожное (ныне — Горшеченского района Курской области). Русский. Колхозник. Беспартийный. Образование — 4 класса. Призван Старооскольским РВК Курской области в июле 1941 года, в возрасте 39 лет.
Сначала служил в артполку. Получил контузию и обморожение ног, после чего его собрались комиссовать. Но он уговорил, чтобы его оставили хотя бы санинструктором.
И будучи санитаром он проявил исключительный героизм, подтвержденный шестью медалями «За отвагу».В июле 1943г, рискуя жизнью, вынес с поля боя 26 бойцов и командиров с их личным оружием. За это был удостоен первой медали «За отвагу»09.03.1944г повторил свой подвиг в боях вынес 18 раненых с личным оружием. Приказом от 14.03.1944г был удостоен второй медали «За отвагу»
С 31.03 по 08.04.1944г вынес 19 раненых бойцов с личным оружием. Третья медаль «За отвагу»С 24.06 по 26.04.1944г вынес с поля боя 23 раненных солдат и офицеров, при этом принимал участие в отражении атак противника.Четвертая медаль «За отвагу»14.09.1944г. в боях при прорыве укрепленной линии обороны оказал помощь необходимую медицинскую помощь 12 бойцам. Пятая медаль «За отвагу»
23.04.1945г под сильным пулеметным огнём противника вынес с поля боя 18 раненных солдат и офицеров с их личным оружием. Шестая медаль «За отвагу».По официальным данным, только с оружием вынес порядка 130 человек. И ещё многих вынес без оружия и оказал помощь непосредственно в боевой обстановке.
Победу он встретил в Берлине. В октябре 1945 года сержант Грецов награждён медалью «За взятие Берлина».
Уже после войны ветерану вручили ещё две медали – «За победу над Германией» и «За доблестный труд».
А потом закончилась война и Семен Васильевич вернулся домой. После войны трудился в строительной бригаде Механизированного завода штукатуром-каменщиком. Участвовал в застройке многих домов по улице Ленина. Здесь и жил до конца своих дней в доме напротив проходной родного завода. А по праздникам надевал свой костюм, с шестью медалями «За отвагу».
У единственного человека в СССР!
Умер Семён Васильевич в 1975 году. Он сильно болел…
https://picturehistory.livejournal.com/4551839.html
https://zen.yandex.uz/media/id/5bffa975ce540f1695219ffc/6-me...
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