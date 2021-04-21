Главное из обращения Путина Федеральному собранию



Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству.



Вот главные моменты послания:



- Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19



- Путин заявил, что до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

"Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем." - Владимир Путин



- Путин призвал всех россиян привиться: «другого пути нет»



- Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь



- Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки



- Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми



- В российских вузах вскоре появятся еще 45 тыс бюджетных мест, не менее 70% — для регионов

По словам Путин, около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах. До конца 2024 года также планируется построить ещё не менее 3300 новых школ.



- Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы и вакцины в случае появления новой опасной инфекции



- Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб



- Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб

В числе возможных мер — организация закупок со стороны госкомпаний.



- По итогам года правительство будет принимать решения по достройке налогового законодательства

По данным Путина, прибыль корпоративного сектора России в 2021 обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, посмотрим, как она будет использоваться.



- Путин предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии



- Путин: надо строить больше жилья для его доступности

За три месяца 2021 года в России ввели в эксплуатацию 17,8 млн кв. м жилой недвижимости. Данные опубликованы Росстатом 20 апреля. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года



- Путин поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств

За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны.



- Из ФНБ направят средства на продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга с завершением до 2024 года

К 2024 году с учетом скоростной трассы от Петербурга до Москвы, ЦКАД, будет обеспечено скоростное сообщение от Балтики до Урала.



- Путин назвал «покушение на Лукашенко вопиющим событием», на которое в мире никто не реагирует

Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно.



- Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин

Надеюсь никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить мы будем определять сами. По его словам, Россия ведет себя сдержанно, хотя ее продолжают цеплять.



Путин сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. «Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — заявил он. Президент предупредил, что тех, кто хочет «сжечь или даже взорвать мосты» с Россией, ждёт ассиметричный, быстрый и жёсткий ответ.



- Путин сообщил, что тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году

На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». Также увеличивается количество ударных комплексом «Кинжал», оснащенных ракетами «Калибр» кораблей. К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%.



- Путин заявил о необходимости создания новой системы безопасности.



- 13:23. Послание президента Федеральному собранию завершилось.

https://masterok.livejournal.com/7095960.html?utm_source=new...