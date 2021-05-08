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День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Капитуляция Германии и фотографии Победы

В День Победы публикуем фрагмент из классических воспоминаний маршала Георгия Жукова о том, как капитулировал Третий рейх (по изданию «9 мая 1945 года. Воспоминания» 1970 года). Мемуары дополнены фотографиями из журналов «Советское фото» и «Смена», связанными с победными событиями окончания войны.

Рано утром 8 мая в Берлин прилетел А. Я. Вышинский. Он привез всю нужную документацию по капитуляции Германии и сообщил состав представителей от Верховного командования союзников.

С утра 8 мая начали прибывать в Берлин журналисты, корреспонденты всех крупнейших газет и журналов мира, фотожурналисты, чтобы запечатлеть исторический момент юридического оформления разгрома фашистской Германии, признания ею необратимого крушения всех фашистских планов, всех ее честолюбивых и человеконенавистнических целей.

В середине дня на аэродром Темпельгоф прибыли представители Верховного командования союзных войск.

Верховное командование союзных войск представляли английский маршал авиации Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеБерлин взят. Фото Георгия Петрусова

На аэродроме их встречали мой заместитель генерал армии В.

 Д. Соколовский, первый комендант Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин, член Военного совета армии генерал-лейтенант Ф. Е. Боков и другие представители Красной Армии. С аэродрома союзники прибыли в Карлсхорст, где было решено принять от немецкого командования безоговорочную капитуляцию.

На тот же аэродром из города Фленсбурга прибыли под охраной английских офицеров генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф, имевшие полномочия от Деница подписать акт безоговорочной капитуляции Германии.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеНа рейхстаге. Берлин. Фото Евгения Халдея

Здесь, в Карлсхорсте, в восточной части Берлина, в двухэтажном здании бывшей столовой немецкого военно-инженерного училища подготовили зал, где должна была проходить церемония подписания акта.

Немного отдохнув с дороги, все представители командования союзных войск прибыли ко мне, чтобы договориться по процедурным вопросам столь волнующего события.

Не успели мы войти в помещение, отведенное для беседы, как туда буквально хлынул поток американских и английских журналистов и с места в карьер начали штурмовать меня вопросами. От союзных войск они преподнесли мне флаг дружбы, на котором золотыми буквами были вышиты слова приветствия Красной Армии от американских войск.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеЖуков и Рокоссовский. Фото Романа Кармена

После того как журналисты покинули зал заседания, мы приступили к обсуждению ряда вопросов, касающихся капитуляции гитлеровцев.

Генерал-фельдмаршал Кейтель и его спутники в это время находились в другом здании.

По словам наших офицеров, Кейтель и другие члены немецкой делегации очень нервничали. Обращаясь к окружающим, Кейтель сказал:

— Проезжая по улицам Берлина, я был крайне потрясен степенью его разрушения.

На это наши люди ему ответили:

— Господин фельдмаршал, а вы были потрясены, когда по вашему приказу стирались с лица земли тысячи советских городов и сел, под обломками которых были задавлены миллионы наших людей, в том числе многие тысячи детей?

Кейтель побледнел, нервно пожал плечами и ничего не ответил.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеПодписание акта капитуляции. Фото Георгия Петрусова

Как мы условились заранее, в 23 часа 45 минут Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, представители от союзного командования, А. Я. Вышинский, К. Ф. Телегин, В. Д. Соколовский и другие собрались у меня в кабинете, находившемся рядом с залом, где должно было состояться подписание немцами акта безоговорочной капитуляции.

Ровно в 24 часа мы вошли в зал.

Все сели за стол. Он стоял у стены, на которой были прикреплены государственные флаги Советского Союза, США, Англии, Франции.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеВстреча на Эльбе

В зале за длинными столами, покрытыми зеленым сукном, расположились генералы Красной Армии, войска которых в самый короткий срок разгромили оборону Берлина и поставили на колени высокомерных фашистских фельдмаршалов, фашистских главарей и в целом фашистскую Германию. Здесь же присутствовали многочисленные советские и иностранные журналисты, фоторепортеры.

— Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских Вооруженных Сил и Верховного командования союзных войск, — заявил я, открывая заседание, — уполномочены правительствами антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования. Пригласите в зал представителей немецкого главного командования.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеОповещение о капитуляции немецкой армии

Все присутствующие повернули головы к двери, где сейчас должны были появиться те, кто хвастливо заявлял на весь мир о своей способности молниеносно разгромить Францию, Англию и не позже как в полтора-два месяца раздавить Советский Союз.

Первым не спеша переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель, правая рука Гитлера. Выше среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования советских и союзных войск.

За Кейтелем вошел генерал-полковник Штумпф. Ниже среднего роста, глаза полны злобы и бессилия. Одновременно вошел адмирал флота фон Фридебург, казавшийся преждевременно состарившимся.

Немцам было предложено сесть за отдельный стол, который специально для них был поставлен недалеко от входа.

Генерал-фельдмаршал не спеша сел и поднял голову, обратив свой взгляд на нас, сидевших за столом президиума. Рядом с Кейтелем сели Штумпф и Фридебург. Сопровождавшие офицеры встали за их стульями.

Я обратился к немецкой делегации:

— Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции, изучили ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?

Вопрос мой на английском языке повторил главный маршал авиации Теддер.

— Да, изучили и готовы подписать его, — приглушенным голосом ответил генерал-фельдмаршал Кейтель, передавая нам документ, подписанный гросс-адмиралом Деницем. В документе значилось, что Кейтель, фон Фридебург и Штумпф уполномочены подписать акт безоговорочной капитуляции.

Это был далеко не тот надменный Кейтель, который принимал капитуляцию от покоренной Франции. Теперь он выглядел побитым, хотя и пытался сохранить какую-то позу.

Встав, я сказал:

— Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Здесь вы подпишете акт о безоговорочной капитуляции Германии.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеЖуков у стен рейхстага

Кейтель быстро поднялся, устремив на нас недобрый взгляд, а затем опустил глаза и, медленно взяв со столика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом направился к нашему столу. Монокль его упал и повис на шнурке. Лицо покрылось красными пятнами.

Вместе с ним подошли к столу генерал-полковник Штумпф, адмирал флота фон Фридебург и немецкие офицеры, сопровождавшие их. Поправив монокль, Кейтель сел на край стула и не спеша подписал пять экземпляров акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фридебург.

После подписания акта Кейтель встал из-за стола, надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он тихо отошел за свой стол.

В 0 часов 43 минуты 9 мая подписание акта безоговорочной капитуляции было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал.

Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись со стульев, поклонились и, склонив головы, вышли из зала. За ними вышли их штабные офицеры.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеЗнамя победы над рейхстагом. Фотография Виктора Тёмина

От имени советского Верховного Главнокомандования я сердечно поздравил всех присутствовавших с долгожданной победой. В зале поднялся невообразимый шум. Все друг друга поздравляли, жали руки. У многих на глазах были слезы радости. Меня окружили боевые друзья — В. Д. Соколовский, М. С. Малинин, К. Ф. Телегин, Н. А. Антипенко, В. Я. Колпакчи, В. И. Кузнецов, С. И. Богданов, Н. Э. Берзарин, Ф. Е. Боков, П. А. Белов, А. В. Горбатов и другие.

— Дорогие друзья, — сказал я товарищам по оружию, — нам с вами выпала великая честь. В заключительном сражении нам было оказано доверие народа, партии и правительства вести доблестные советские войска на штурм Берлина. Это доверие советские войска, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сражениях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь!

Вспомнив близких друзей и боевых товарищей, которым не довелось дожить до этого радостного дня, эти люди, сами привыкшие без малейшего страха смотреть смерти в лицо, как ни крепились, не смогли сдержать слез.

В 0 часов 50 минут 9 мая 1945 г. заседание, на котором была принята безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось.

Итак, закончилась кровопролитная война. Фашистская Германия и ее союзники были окончательно разгромлены.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеРейхстаг в мае 1945 года. Фотография Владимира Караваева

Москва в победные дни мая 1945 года

День Победы советского народа в Великой Отечественной войнеВозвращение в Москву. Фото Георгия ПетрусоваДень Победы советского народа в Великой Отечественной войнеНа улицах Москвы 9 маяДень Победы советского народа в Великой Отечественной войнеКрасная площадь 9 маяДень Победы советского народа в Великой Отечественной войнеСалют в Москве. Фото Георгия ПетрусоваДень Победы советского народа в Великой Отечественной войнеСалют в Москве 9 маяСергей Лунёв
https://www.vatnikstan.ru/arhiv/den_pobedi/

Парад Победы в Берлине. 1945

Берлин 1945 / Berlin (The Fall of Berlin)

«Берлин» - советский полнометражный хронико-документальный фильм Юлия Райзмана, снятый в 1945 году о штурме немецкой столицы. Помимо ценных отснятых материалов в нем масса режиссерских находок, например, наложение кадров зигующих немцев на кадры с протянутыми руками, тянущимися за хлебом; кадров с домами, украшенными нацистскими флагами на кадры с белыми тряпками, вывешенными из окон и т.д.
Для удобства – хронометраж:
2:20 – планы Гитлера;
3:34 – немецкая кинохроника;
5:15 – Сталинград;
7:00 – Красная армия вышла на Одер. Подготовка к штурму Берлина;
10:33 – прибытие на фронт Жукова;
11:35 – репетиция сражения у рельефной карты;
13:10 – начало артподготовки;
15:55 – авиация (бомбардировщики + штурмовики);
17:43 – танковые атаки;
18:19 – автомобили-амфибии Ford GPA;
20:25 – Конев и 1-й Украинский фронт;
21:35 – 21 апреля – Красная армия у стен Берлина;
21:57 – история про сдачу Берлина Фридрихом в 1760 году;
22:57 – бои в предместьях;
24:55 – голодные немцы;
28:09 – первые пленные;
28:28 – 25 апреля - полное окружение Берлина;
29:57 – приказ местному населению разбирать баррикады и кинохроника гитлеровских парадов;
32:29 – аэродром Берлин-Темпельхоф;
36:08 – мародерство немецких граждан;
40:29 – подступы к Рейхстагу;
41:31 – 2 мая 1945 года – капитуляция Берлина;
43:26 – допрос генерала Вейдлинга, видевшего Гитлера 29 апреля;
45:15 – труп Геббельса;
46:02 – осмотр Жуковым взятого города;
48:30 – освобожденные пленные;
51:19 – 8 мая – капитуляция Германии;
58:00 – подписание Кейтелем акта капитуляции;
1:00:50 – празднование Победы в Москве.

Письмо Черняковой Лены отцу Чернякову А.Л. с рассказом о том, как Москва отмечала День Победы. Май 1945 г.
«Папочка когда торжественный голос Леветана об’явил, что Германия копетулировалась мы были на ногах. К нам сразу в стену постучала Нина Михайловна. Она начала стучать всем соседям. (…) Все проснулись и не хотелось ложиться спать.
На другой день мама, Геня, Юля, Марина Евграфьевна и две мои подруги пошли в центр. (…) Леветан об’явил про салют из тысячи орудий 30 залпов. Вся Москва была освещена прожекторами. На аэростате весели портреты Сталина и Ленина и флаги. По Москве пронеслось ура! Потом поднялись самолеты и начали пускать ракеты (…)».
С Днем Победы!
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Черняков Абрам Лазаревич. Действующая армия, 1943 г. (фотография из письма Чернякова жене и дочери с фронта, когда он находился в районе Курской дуги)
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Случайный вальс. Проект #10ПЕСЕНПОБЕДЫ

С 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Наша Дарья - Мини-концерт

Любимый город, исполняет Тилль Линдеманн, немец, на русском! Еще и советские песни... это, если кто не знает, солист группы Rammstein!

Питер с Перцем. Подвиг женщин Ленинграда. ДОТ №930

   Ленинградский дот (П.Перец)

БОЕВЫЕ БУРЯТЫ И "РЕПРЕССИИ" СТАЛИНА В РККА..!


Сайты-проекты о Великой Отечественной войне (очень рекомендую!)

Наша Победа в объективе

http://camera.mil.ru/

1418 ДНЕЙ: ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

https://tass.ru/spec/aboutwar

Музей современной истории России. МУЗЕЙ И ВОЙНА

История Музея, судьбы его сотрудников, уникальные архивные данные
и фотографии
___________

ПОМНИ ! В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ ДОНЕЦКОЙ ШАХТЫ ПОКОЯТСЯ 75 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ЗАМУЧЕННЫХ ФАШИСТАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На востоке Донецка в Калининском районе города расположен мемориальный комплекс, созданный возле шурфа шахты 4/4-бис «Калиновка», ставший во время Великой Отечественной войны местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупантами.

12.05.19

Он был открыт в 1983 году и тогда назывался «Памятник жертвам фашистской оккупации г. Сталино». Это - второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра в Киеве: здесь были сброшены в шурф более 75 тысяч человек (по некоторым данным - около ста тысяч) и живых, и уже казненных. Это самая глубокая могила на территории бывшей Украины. Отметим, что фашистская оккупация Донецка длилась около 700 дней - с 21 октября 1941 года по 8 сентября 1943 года, и за это время население города, составлявшее 507 тысяч человек, уменьшилось до 175 тысяч…

Первые упоминания об этой шахте датируются серединой 19 века как о шахте Рыковской или же Рыковских рудниках. В 1921 году после ряда взрывов и затоплений, повлекших гибель людей, шахта была законсервирована. До начала Великой Отечественной войны она находилась в затопленном состоянии и была признана не пригодной к восстановлению. Поэтому фашисты решили использовать шурф для умерщвления десятков тысяч людей. Сейчас в композиции мемориала - опрокинутая вагонетка и два шурфа, над одним из которых развивается каменное знамя.

Работы по извлечению тел из шурфа были начаты после освобождения города 16 октября 1943 года. Опознаны лишь 150 человек: останки около полусотни из них похоронены на Мушкетовском кладбище, расположенном неподалеку, в Мемориальной братской могиле, а остальные отданы родственникам для погребения. Десятки тысяч разложившихся тел так и не удалось опознать ввиду того, что фашисты с целью сокрытия следов своих злодеяний, добавляли в шахту каустическую соду для уплотнения и утрамбовки тел, а также для ускорения разложения трупов. При отступлении немецких войск из Донецка ствол был взорван.

До сих пор невинно убиенные так и покоятся в этом страшном месте. Только вдуматься: на небольшом клочке земли размером со среднестатистический дачный участок, погребены 75 тысяч человек! Прах мирных жителей, участников донецкого подполья, а также военнопленных советских солдат и офицеров помещен в специальный сейф-вагонетку.

Установленные на сегодняшнее время имена погибших увековечены на мемориальных плитах. В глаза бросаются одинаковые фамилии: фашисты уничтожали дончан целыми семьями (преимущественно пострадали евреи). До сих пор, благодаря историкам и поисковикам, имена устанавливаются и дописываются. И этим страшным спискам нет конца…

Известно, что ширина шурфа составляет 2,9 метра, длина - 5 метров, поперечное сечение ствола - 15 метров, а его глубина - 365 метров, 310 из которых были завалены трупами.

Сейчас памятник той страшной трагедии благоустроен, находится под охраной и присмотром. Посетить мемориал, расположенный на проспекте Павших Коммунаров в Донецке может любой желающий.

Отметим, что на территории ДНР шахта 4/4-бис «Калиновка», увы, была не единственной, которую фашисты использовали для зверских расправ над местным населением. Братскими могилами стали донецкая шахта №19 с вентиляционным стволом 60 метров и шахта №31 (Семеновский ствол глубиной 45-50 метров) в поселке Рутченково, а также шурф неустановленной шахты в районе бывшего Рутченковского коксохимического завода. Количество погребенных в этих местах неизвестно. Помимо этого, около 30 тысяч человек были сброшены в два шурфа глубиной 95 метров на шахте 4/13 в Макеевке, а в шурфе глубиной 108 метров шахты «Узловская» в Горловке умерщвлены 14 тысяч людей.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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Людмила Зыкина. Посвящение Неизвестному солдату

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Олег Газманов 7.05.2021 (Праздничный эфир) (начинать смотреть с 4 мин 30 сек)

знаменательная датаЧёшеваВеликая Отечественная война10ПЕСЕНПОБЕДЫ
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