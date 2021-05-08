День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Капитуляция Германии и фотографии Победы
В День Победы публикуем фрагмент из классических воспоминаний маршала Георгия Жукова о том, как капитулировал Третий рейх (по изданию «9 мая 1945 года. Воспоминания» 1970 года). Мемуары дополнены фотографиями из журналов «Советское фото» и «Смена», связанными с победными событиями окончания войны.
Рано утром 8 мая в Берлин прилетел А. Я. Вышинский. Он привез всю нужную документацию по капитуляции Германии и сообщил состав представителей от Верховного командования союзников.
С утра 8 мая начали прибывать в Берлин журналисты, корреспонденты всех крупнейших газет и журналов мира, фотожурналисты, чтобы запечатлеть исторический момент юридического оформления разгрома фашистской Германии, признания ею необратимого крушения всех фашистских планов, всех ее честолюбивых и человеконенавистнических целей.
В середине дня на аэродром Темпельгоф прибыли представители Верховного командования союзных войск.
Верховное командование союзных войск представляли английский маршал авиации Артур В. Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи.Берлин взят. Фото Георгия Петрусова
На аэродроме их встречали мой заместитель генерал армии В.Д. Соколовский, первый комендант Берлина генерал-полковник Н. Э. Берзарин, член Военного совета армии генерал-лейтенант Ф. Е. Боков и другие представители Красной Армии. С аэродрома союзники прибыли в Карлсхорст, где было решено принять от немецкого командования безоговорочную капитуляцию.
На тот же аэродром из города Фленсбурга прибыли под охраной английских офицеров генерал-фельдмаршал Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф, имевшие полномочия от Деница подписать акт безоговорочной капитуляции Германии.На рейхстаге. Берлин. Фото Евгения Халдея
Здесь, в Карлсхорсте, в восточной части Берлина, в двухэтажном здании бывшей столовой немецкого военно-инженерного училища подготовили зал, где должна была проходить церемония подписания акта.
Немного отдохнув с дороги, все представители командования союзных войск прибыли ко мне, чтобы договориться по процедурным вопросам столь волнующего события.
Не успели мы войти в помещение, отведенное для беседы, как туда буквально хлынул поток американских и английских журналистов и с места в карьер начали штурмовать меня вопросами. От союзных войск они преподнесли мне флаг дружбы, на котором золотыми буквами были вышиты слова приветствия Красной Армии от американских войск.Жуков и Рокоссовский. Фото Романа Кармена
После того как журналисты покинули зал заседания, мы приступили к обсуждению ряда вопросов, касающихся капитуляции гитлеровцев.
Генерал-фельдмаршал Кейтель и его спутники в это время находились в другом здании.
По словам наших офицеров, Кейтель и другие члены немецкой делегации очень нервничали. Обращаясь к окружающим, Кейтель сказал:
— Проезжая по улицам Берлина, я был крайне потрясен степенью его разрушения.
На это наши люди ему ответили:
— Господин фельдмаршал, а вы были потрясены, когда по вашему приказу стирались с лица земли тысячи советских городов и сел, под обломками которых были задавлены миллионы наших людей, в том числе многие тысячи детей?
Кейтель побледнел, нервно пожал плечами и ничего не ответил.Подписание акта капитуляции. Фото Георгия Петрусова
Как мы условились заранее, в 23 часа 45 минут Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, представители от союзного командования, А. Я. Вышинский, К. Ф. Телегин, В. Д. Соколовский и другие собрались у меня в кабинете, находившемся рядом с залом, где должно было состояться подписание немцами акта безоговорочной капитуляции.
Ровно в 24 часа мы вошли в зал.
Все сели за стол. Он стоял у стены, на которой были прикреплены государственные флаги Советского Союза, США, Англии, Франции.Встреча на Эльбе
В зале за длинными столами, покрытыми зеленым сукном, расположились генералы Красной Армии, войска которых в самый короткий срок разгромили оборону Берлина и поставили на колени высокомерных фашистских фельдмаршалов, фашистских главарей и в целом фашистскую Германию. Здесь же присутствовали многочисленные советские и иностранные журналисты, фоторепортеры.
— Мы, представители Верховного Главнокомандования Советских Вооруженных Сил и Верховного командования союзных войск, — заявил я, открывая заседание, — уполномочены правительствами антигитлеровской коалиции принять безоговорочную капитуляцию Германии от немецкого военного командования. Пригласите в зал представителей немецкого главного командования.Оповещение о капитуляции немецкой армии
Все присутствующие повернули головы к двери, где сейчас должны были появиться те, кто хвастливо заявлял на весь мир о своей способности молниеносно разгромить Францию, Англию и не позже как в полтора-два месяца раздавить Советский Союз.
Первым не спеша переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель, правая рука Гитлера. Выше среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования советских и союзных войск.
За Кейтелем вошел генерал-полковник Штумпф. Ниже среднего роста, глаза полны злобы и бессилия. Одновременно вошел адмирал флота фон Фридебург, казавшийся преждевременно состарившимся.
Немцам было предложено сесть за отдельный стол, который специально для них был поставлен недалеко от входа.
Генерал-фельдмаршал не спеша сел и поднял голову, обратив свой взгляд на нас, сидевших за столом президиума. Рядом с Кейтелем сели Штумпф и Фридебург. Сопровождавшие офицеры встали за их стульями.
Я обратился к немецкой делегации:
— Имеете ли вы на руках акт безоговорочной капитуляции, изучили ли его и имеете ли полномочия подписать этот акт?
Вопрос мой на английском языке повторил главный маршал авиации Теддер.
— Да, изучили и готовы подписать его, — приглушенным голосом ответил генерал-фельдмаршал Кейтель, передавая нам документ, подписанный гросс-адмиралом Деницем. В документе значилось, что Кейтель, фон Фридебург и Штумпф уполномочены подписать акт безоговорочной капитуляции.
Это был далеко не тот надменный Кейтель, который принимал капитуляцию от покоренной Франции. Теперь он выглядел побитым, хотя и пытался сохранить какую-то позу.
Встав, я сказал:
— Предлагаю немецкой делегации подойти сюда, к столу. Здесь вы подпишете акт о безоговорочной капитуляции Германии.Жуков у стен рейхстага
Кейтель быстро поднялся, устремив на нас недобрый взгляд, а затем опустил глаза и, медленно взяв со столика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом направился к нашему столу. Монокль его упал и повис на шнурке. Лицо покрылось красными пятнами.
Вместе с ним подошли к столу генерал-полковник Штумпф, адмирал флота фон Фридебург и немецкие офицеры, сопровождавшие их. Поправив монокль, Кейтель сел на край стула и не спеша подписал пять экземпляров акта. Тут же поставили подписи Штумпф и Фридебург.
После подписания акта Кейтель встал из-за стола, надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он тихо отошел за свой стол.
В 0 часов 43 минуты 9 мая подписание акта безоговорочной капитуляции было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал.
Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись со стульев, поклонились и, склонив головы, вышли из зала. За ними вышли их штабные офицеры.Знамя победы над рейхстагом. Фотография Виктора Тёмина
От имени советского Верховного Главнокомандования я сердечно поздравил всех присутствовавших с долгожданной победой. В зале поднялся невообразимый шум. Все друг друга поздравляли, жали руки. У многих на глазах были слезы радости. Меня окружили боевые друзья — В. Д. Соколовский, М. С. Малинин, К. Ф. Телегин, Н. А. Антипенко, В. Я. Колпакчи, В. И. Кузнецов, С. И. Богданов, Н. Э. Берзарин, Ф. Е. Боков, П. А. Белов, А. В. Горбатов и другие.
— Дорогие друзья, — сказал я товарищам по оружию, — нам с вами выпала великая честь. В заключительном сражении нам было оказано доверие народа, партии и правительства вести доблестные советские войска на штурм Берлина. Это доверие советские войска, в том числе и вы, возглавлявшие войска в сражениях за Берлин, с честью оправдали. Жаль, что многих нет среди нас. Как бы они порадовались долгожданной победе, за которую, не дрогнув, отдали свою жизнь!
Вспомнив близких друзей и боевых товарищей, которым не довелось дожить до этого радостного дня, эти люди, сами привыкшие без малейшего страха смотреть смерти в лицо, как ни крепились, не смогли сдержать слез.
В 0 часов 50 минут 9 мая 1945 г. заседание, на котором была принята безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось.
Итак, закончилась кровопролитная война. Фашистская Германия и ее союзники были окончательно разгромлены.Рейхстаг в мае 1945 года. Фотография Владимира Караваева
Москва в победные дни мая 1945 годаВозвращение в Москву. Фото Георгия ПетрусоваНа улицах Москвы 9 маяКрасная площадь 9 маяСалют в Москве. Фото Георгия ПетрусоваСалют в Москве 9 маяСергей Лунёв
https://www.vatnikstan.ru/arhiv/den_pobedi/
Парад Победы в Берлине. 1945
Берлин 1945 / Berlin (The Fall of Berlin)
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1418 ДНЕЙ: ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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ПОМНИ ! В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ ДОНЕЦКОЙ ШАХТЫ ПОКОЯТСЯ 75 ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ, ЗАМУЧЕННЫХ ФАШИСТАМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
На востоке Донецка в Калининском районе города расположен мемориальный комплекс, созданный возле шурфа шахты 4/4-бис «Калиновка», ставший во время Великой Отечественной войны местом массовой казни гражданского населения немецкими оккупантами.
Он был открыт в 1983 году и тогда назывался «Памятник жертвам фашистской оккупации г. Сталино». Это - второе по массовости место захоронения жертв фашизма после Бабьего Яра в Киеве: здесь были сброшены в шурф более 75 тысяч человек (по некоторым данным - около ста тысяч) и живых, и уже казненных. Это самая глубокая могила на территории бывшей Украины. Отметим, что фашистская оккупация Донецка длилась около 700 дней - с 21 октября 1941 года по 8 сентября 1943 года, и за это время население города, составлявшее 507 тысяч человек, уменьшилось до 175 тысяч…
Первые упоминания об этой шахте датируются серединой 19 века как о шахте Рыковской или же Рыковских рудниках. В 1921 году после ряда взрывов и затоплений, повлекших гибель людей, шахта была законсервирована. До начала Великой Отечественной войны она находилась в затопленном состоянии и была признана не пригодной к восстановлению. Поэтому фашисты решили использовать шурф для умерщвления десятков тысяч людей. Сейчас в композиции мемориала - опрокинутая вагонетка и два шурфа, над одним из которых развивается каменное знамя.
Работы по извлечению тел из шурфа были начаты после освобождения города 16 октября 1943 года. Опознаны лишь 150 человек: останки около полусотни из них похоронены на Мушкетовском кладбище, расположенном неподалеку, в Мемориальной братской могиле, а остальные отданы родственникам для погребения. Десятки тысяч разложившихся тел так и не удалось опознать ввиду того, что фашисты с целью сокрытия следов своих злодеяний, добавляли в шахту каустическую соду для уплотнения и утрамбовки тел, а также для ускорения разложения трупов. При отступлении немецких войск из Донецка ствол был взорван.
До сих пор невинно убиенные так и покоятся в этом страшном месте. Только вдуматься: на небольшом клочке земли размером со среднестатистический дачный участок, погребены 75 тысяч человек! Прах мирных жителей, участников донецкого подполья, а также военнопленных советских солдат и офицеров помещен в специальный сейф-вагонетку.
Установленные на сегодняшнее время имена погибших увековечены на мемориальных плитах. В глаза бросаются одинаковые фамилии: фашисты уничтожали дончан целыми семьями (преимущественно пострадали евреи). До сих пор, благодаря историкам и поисковикам, имена устанавливаются и дописываются. И этим страшным спискам нет конца…
Известно, что ширина шурфа составляет 2,9 метра, длина - 5 метров, поперечное сечение ствола - 15 метров, а его глубина - 365 метров, 310 из которых были завалены трупами.
Сейчас памятник той страшной трагедии благоустроен, находится под охраной и присмотром. Посетить мемориал, расположенный на проспекте Павших Коммунаров в Донецке может любой желающий.
Отметим, что на территории ДНР шахта 4/4-бис «Калиновка», увы, была не единственной, которую фашисты использовали для зверских расправ над местным населением. Братскими могилами стали донецкая шахта №19 с вентиляционным стволом 60 метров и шахта №31 (Семеновский ствол глубиной 45-50 метров) в поселке Рутченково, а также шурф неустановленной шахты в районе бывшего Рутченковского коксохимического завода. Количество погребенных в этих местах неизвестно. Помимо этого, около 30 тысяч человек были сброшены в два шурфа глубиной 95 метров на шахте 4/13 в Макеевке, а в шурфе глубиной 108 метров шахты «Узловская» в Горловке умерщвлены 14 тысяч людей.
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