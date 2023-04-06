История создания песни. "Пройду по Абрикосовой".

В начале 80-х годов прошлого века большую страну Союз Советских Социалистических Республик (распался в 1991 г.) накрыло шлягером «На улице Каштановой». Слова песни написал поэт Игорь Шаферан, музыку – Юрий Антонов. Юрий Антонов и исполнил. Песня была так популярна, что даже спустя много лет, Юрия Антонова спрашивали об истории ее рождения. Юрий Антонов отвечал:

«На улице Каштановой» — единственное произведение, которое он написал на заказ. В начале 1980-х артисту позвонил знаменитый поэт-песенник Игорь Шаферан со словами: «Меня попросили сочинить песню к юбилею Крымской области. Я набросал несколько строчек – послушай, пожалуйста». И зачитал Антонову свои незатейливые стихи. В них герой рассказывал о том, как ему нравятся небольшие улочки, от чьих «названий ласковых становится светлей». Вот лишь несколько таких улиц: Каштановая, Абрикосовая, Виноградная, Грушевая, Тенистая – причем, все они реально существуют. Каштановая, Грушевая и Абрикосовая, например, находятся в Севастополе, Тенистая – в Евпатории, а Прохладная – в Керчи.

Певцу лирика понравилась – он сразу же переписал строки себе на бумажку и буквально в течение часа положил на музыку. А вскоре будущий хит записали на студии. В этом артисту помог оркестр фирмы «Мелодия» — старейшей в России компании звуковой индустрии. Аранжировку сделали практически так же быстро, как и сочинили саму песню. Тогда ещё Антонов не предполагал, что композиция будет иметь успех: пластинка планировалась просто как подарок Крымской области.

А спустя какое-то время певцу начали звонить с радиостанций: оказывается, зрители присылали на радио мешки писем с положительными отзывами на песню. Тогда Юрий Антонов «экстренно» перезаписал композицию – с новой аранжировкой и в компании инструментальной группы «Аэробус». И во второй редакции песня «На улице Каштановой» стала настоящим советским шлягером.

Говорят, тогда, в 80-х прошлого века, жители крымских городов спорили, какому именно городу посвящена песня? Не будем возобновлять старый спор, однако заметим, что в Севастополе есть не только «Каштановая, Грушевая и Абрикосовая», а ВСЕ десять улиц с ласковыми названиями, упомянутых в песне. И мы с лирическим героем Юрия Антонова, которого для простоты будем называть Юрой, посетим их все.

Итак, собственно текст песни «На улице Каштановой»:

Есть улицы центральные, высокие и важные,

С витринами зеркальными, с гирляндами огней,

А мне милей не шумные, милей одноэтажные,

От их названий ласковых становится светлей.

Припев:

Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную,

И на Тенистой улице я постою в тени,

Вишневые, Грушевые, Зеленые, Прохладные,

Как будто в детство давнее ведут меня они.

И, может, на Сиреневой, а, может, на Каштановой,

А не на этих улочках, тогда на Луговой,

С любовью встречусь первою, негаданно нежданно я,

И вновь бродить до полночи я буду сам не свой.

Припев.

Ну, поехали. С песней по жизни, в этот раз – буквально.

«Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней» — поет нам Юра. Пусть это будет Большая Морская. Она – одна из трех центральных, а витрин и гирлянд на ней больше, чем на проспекте Нахимова или улице Ленина. До милых Юре не шумных одноэтажных улиц от Большой Морской можно и пешком дойти (Частника, Нефедова, Кирпичная, Кирпичный переулок, Матросский переулок и т.д.), но Юре, «из песни слов не выкинешь», надо именно на Абрикосовую, чтобы пройтись.

Абрикосовая

От Большой Морской до Абрикосовой лучше ехать, 8 км все-таки, а там уж и пройтись. Улица Абрикосовая поднимается от Килен-балки до ул. Генерала Жидилова и дает неофициальное название – Абрикосовка – целому микрорайону. Улицу Абрикосовую пересекал каждый, кто приезжал в Севастополь по железной дороге. Сразу после Троицкого тоннеля по пути в Севастополь – она. улица Абрикосовая Улица Абрикосовая и Троицкий тоннель

Виноградная

«Сверну на Виноградную» — поет Юра. Многие ошибочно думают, что Юра свернул на Виноградную непосредственно с Абрикосовой. Но в песне об этом не поется! Свернул – факт. Откуда? – можно только предполагать. Предполагаем: Юра свернул на Виноградную с Качинского шоссе в поселке с нежнейшим названием Полюшко. В 80-е годы прошлого века слово «Полюшко» на автобусной остановке было выполнено из деревянных реек. Местные острословы перебили рейки и получилось «Плюшка» и так несколько лет и продержалось. От Абрикосовой до Виноградной через ул. Генерала Жидилова, Инкерман, Фруктовое и Орловку – 26 км. Севастополь. Полюшко. ул. Виноградная Виноградная, 5

На территории большого Севастополя как минимум две Виноградных улицы, что неудивительно: виноградников много. Вторая – по дороге на Учкуевку, это ближе к Абрикосовой, но учкуевская Виноградная еще недавно была обычным безымянным дачным поселком, потому-то мы ее с некоторым сожалением отмели. А теперь нам нужно вернуться на Корабельную сторону и на Тенистой улице стоять в тени.

Тенистая

Хороший выбор, Юра! От Виноградной до Тенистой доберемся через Северную, оттуда — на пароме через Южную бухту, дыша морем и любуясь, а там уж через уже знакомый нам центр города, в том числе Большую Морскую, 22 км. Тенистая улица очень уютная, почти полностью асфальтированная, дарит дивный вид на часть железнодорожного вокзала, спуск Котовского, купол Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 гг на Историческом бульваре, кутовую часть Южной бухты. Тень есть. Тень на Тенистой улице Тенистая улица. Вид на ж/д вокзал и Южную бухту

Вишнёвая

Из песни слов, повторим, не выкинешь, добавим – не переставишь. Поэт знал, что писал, не дело поэта думать о логистике. А что делать? Повинуясь поэтической воле, мы с Юрой движемся в направлении Учкуевки через Инкерман и ул. Богданова. С ул. Богданова мы повернем на улицу Чехова, а с нее уж и на Вишнёвую. Это символично. Можно даже вспомнить что-нибудь крылатое из «Вишнёвого сада». Ну, например: «И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…». Туристические маршруты по ул. Вишнёвой не проходят "Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его…"

Ведь скоро в песне будет о любви. Но не сейчас. Сейчас –

Грушёвая

Снова Северная, паром, а после парома – ул. Карантинная, ул. Пожарова, просп. Гагарина, всего около 10 км. Улица Грушёвая находится в Гагаринском районе города между улицами Репина и Тульской. В Севастополе чаще говорят «Грушевая», а название микрорайона Грушевка относят к «дачной колонии Грушевецкого», существовавшей в начале ХХ века, но где нынче Грушевецкий? Мы же, вслед за Чеховым и его вишнёвым (а не вишневым!) садом, подчеркнем нежность звука «ё», скажем «Грушёвая» и пройдем ее всю, 170 метров, двенадцать домов. Улица Грушевая. 170 метров, двенадцать домов

Зелёная

И опять Корабельная сторона. И опять вздохнем о противоречии поэзии и логистики, ведь мы там совсем рядом недавно стояли в тени. Улицу Зелёную можно считать продолжением улицы Тенистой или наоборот. Улица Зелёная, расположенная между улицами Охотской и Кондукторской – часть серпантина, ведущего жителей и гостей Севастополя от железнодорожного вокзала на Красную горку. Особенности рельефа (крутой склон) таковы, что четную и нечетную стороны улицы разделяют две проезжие части. Четную и нечетную стороны улицы Зеленой разделяют две проезжие части С улицы Зеленой юношеские воспоминания Юры уводят нас на Прохладную.

Прохладная

Это – Балаклава, Юра… Сколько там верст, согласно поговорке, не крюк? Семь. Ну, значит, и дважды семь верст (15 км) не крюк. Да и в Балаклавском районе мы еще не были. В центр Балаклавы, где расположены главные достопримечательности это дивного места мы, впрочем, не едем. Едем мы через Лабораторное шоссе, Сапун-гору и Ялтинское шоссе на улицу Строительную, от балаклавских блокбастеров несколько удаленную. Проехав почти всю Строительную, поворачиваем налево. Улица Прохладная дает начало относительно молодому квартальчику малоэтажной жилой застройки. С фантазией у местных жителей лучше, чем с дорогами. Здесь можно найти улицы Земляничную, Наклонную, Пологую, Утреннюю, Вечернюю, а также Полуденный бульвар, но не найти асфальт. На улице Прохладной заканчивается увод Юры в детство. Во втором куплете начнется юность и первая любовь. Улица Прохладная дает начало относительно молодому квартальчику малоэтажной жилой застройки.

Сиреневая

За первой любовью мы, повинуясь тексту, отправимся на ул. Сиреневую. Через Сапун гору, арку в честь 200-летия Севастополя и ул. Генерала Мельника, опять едем на Корабельную сторону, точнее – на Воронцову гору (14 км). Здесь-то, между улицами Рассветной и Володи Дубинина извивается тихая Сиреневая. Улица появилась в конце 1950-х, некоторые дома на ней с тех пор не перестраивались, некоторые штакетники не превратились в глухие каменные заборы, все это способствует ностальгии. На улице Сиреневой вполне можно было бы с любовью встретиться первою и на том закончить. Но юности свойственны смятение и сомнения. «А может, на Каштановой?» — поет Юра и мы снова в пути. На улице Сиреневой вполне можно было бы с любовью встретиться первою

Каштановая

Мы уже побывали в Нахимовском, Гагаринском и Балаклавском районах Севастополя, вот и пришла очередь четвертого, Ленинского. 9 км по ул. Генерала Мельника и относительно новому шоссе Генерала Моргунова – и мы в районе популярного у севастопольцев места отдыха – Максимовой дачи. Улица Каштановая – это здесь. Это – единственная не одноэтажная из всех десяти, упомянутых в песне, улиц. На улице Каштановой – от двух до пяти, а еще на ней притаился Севастопольский соковый завод. Но вспомним, что именно эта улица дала название песне. Значит, она и должна быть в чем-то исключением, подтверждающим правило! Во всем остальном улица тексту песни соответствует: нешумная, название ласковое. Но мы не остановимся и здесь!

Луговая

«Видишь ли, Юра!» — невольно произносим мы, поскольку улица Луговая – близнец улицы Виноградной, где мы были в начале припева. В нежном Полюшке их разделяют всего 70 метров! Мы, конечно, вздохнув, проедем еще 32 км, но настоятельно попросим Юру до полночи не бродить: там собаки и днем на посторонних лают. А еще мы попросим Юру не повторять припев и первый куплет, как он это обычно делает. И так неплохо получилось: длина песни от Абрикосовой до Луговой со всеми остановками по тексту – 140 километров. Мы видели многое. Стало светлей.

«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную»…

От Абрикосовой до Луговой. 140 км с песней. А прогулку нам устроил ресурс Крымский путеводитель. Спасибо ему!

https://aipetri.info/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0...

https://aif.ru/culture/art/istoriya_odnoy_pesni_na_ulice_kas...