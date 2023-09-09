Поздравляем с Днём танкиста !

10 сентября в России отмечается День танкиста

Ежегодно в России и в нескольких бывших республиках Советского Союза празднуют День танкиста. Его принято отмечать во второе воскресенье сентября. В этом году День танкиста будет 10 сентября. Показательные выступления внештатного женского экипажа танка Т-80 во время празднования Дня танкиста в отдельной мотострелковой бригаде Северного флота РФ в поселке Печенга. Фото: © Лев Федосеев/ТАСС

О том, как появились первые танки, когда учредили праздник и какие интересные факты существуют о нем, читайте в материале РЕН ТВ.

Появление первых танков

Впервые танки стали использовать Великобритания в 1916 в годы Первой Мировой войны. Первый танк назывался Марк-1. Тогда в битве на Сомме английской армии удалось прорвать оцепление противника с минимальными потерями для себя. После этого другие страны задумались об использовании этой новой разработки.

В Российском империи о создании танков думал Василий Менделеев, сын известного русского химика. С 1911 по 1915 годы он проектировал тяжелую бронированную машину, которая могла стать первым в стране танком. Однако тогда власти не были заинтересованы в его разработках. Фото: © Wikimedia Commons/Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)

Первый танк появился спустя пять лет уже в СССР. 31 августа 1920 года в Нижнем Тагиле представили "Танк М", который стал копией одной из английских машин. С тех пор в Советском Союзе начало быстро развиваться танкостроение, что, конечно же, помогло советской армии во время Великой Отечественной войны. Уже в 1946 году на Красной площади прошел парад, в котором принимали участие танки.

История праздника

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День танкиста. Было принято отмечать этот праздник 11 сентября. Таким образом чтили память советских танковых войск во время Восточно-Карпатской операции 1944 года.

С 1946 и по 1980 год было принято отмечать этот праздник именно 11 сентября. Но затем Указом Президиума Верховного Совета СССР было решено, что День танкиста будет праздноваться ежегодно во второе воскресенье сентября.

В современной России праздник получил официальный статус в 2006 году. Его по-прежнему отмечают во второе воскресенье сентября. Фото: © Лев Федосеев/ТАСС

Традиции праздника

День танкиста отмечается не только в России, но и в бывших советских республиках. В этот день принято поздравлять не только тех, кто служил в танковых войсках или продолжает это делать, но также инженеров, занимающихся разработкой танков, техников и танкостроителей.

В Советском Союзе в этот праздник устраивали демонстрации и парады с танковыми колоннами, народные гуляния, концерты, а завершалось все праздничным салютом.

Сегодня День танкиста отмечают не так масштабно, но всех причастных к этому дню поздравляют с особой важностью. Руководители дивизий выступают с торжественной речью и награждают отличившихся танкистов. Фото: © ТАСС/Валерий Бушухин

Иногда по телевидению в этот день показывают фильмы о танкистах. В некоторых городах, как и в советское время, принято устраивать массовые гуляния, фестивали, ярмарки, выступления местных артистов.

Интересные факты

Самый тяжелый танк в мире – "Маус". Он весит 188 тонн.

А вот самый маленький – "Барсук". Он даже может поместиться в лифт. Однако при этом танк обладает броней и огневой мощью.

У английского танка "Марк-1" было еще несколько наименований. Его называли "Большой Вилли" – в честь одного из создателей. Также он носил имя "Мать", так как является одним из первых танков, по образцу которого создавали другие.

Кстати, название произошло от английского tank, что в переводе означает "бак".

Интересно, что во время Первой мировой войны англичане скрывали танки и отправляли их на фронт в деревянных коробках под видом цистерн для воды.

Советский танк Т-34 немцы называли Микки Маусом. Дело в том, что крышки башенных люков напоминали им ушки мультяшного героя.

В 2020 году в число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".

О танкистах снимали фильмы, особый интерес был в советского время. Среди таких кинолент – "На войне как на войне".

Также о танкистах сочиняли песни. Например, "Три танкиста" – припев из этой композиции знают многие.

Три танкиста. Песни победы

Фото: mil.ru, по лицензии CC BY 4.0

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