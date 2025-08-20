Мы из Советског...
Простые москвички 1950-х глазами американки

Благодаря бескрайним архивам журнала «LIFE» у нас есть замечательная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в глаза нашим предшественникам, которые так похожи на нас, но, то же время, совсем другие.Фотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №1 - BigPicture.ruОцените сами подборку фотографий, сделанных в далеком 1956 году фотографом Лизой Ларсен. Она стала первой женщиной, получившей премию «Фотограф года», работала в «LIFE» по контракту с 1950 по 1958 год и много раз бывала в СССР.


В подборке, колоритные портреты москвичек, по которым можно составить впечатление о том времени.Фотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №2 - BigPicture.ruУборка стадионаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №3 - BigPicture.ruОбедФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №4 - BigPicture.ruРаботницы теплицыФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №5 - BigPicture.ruЖенщины покупают овощи на рынкеФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №6 - BigPicture.ruПилинг лица в парикмахерскойФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №7 - BigPicture.ruДорожная работницаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №8 - BigPicture.ruЖенщины у входа в магазинФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №9 - BigPicture.ruДевушки готовят едуРаботница универмагаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №11 - BigPicture.ruВнучка и бабушкаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №12 - BigPicture.ruКукольный театрФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №13 - BigPicture.ruТорговки цветамиСемьяФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №15 - BigPicture.ruЗаседание комитета социального страхованияФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №16 - BigPicture.ruМама и дочка в столовойМаникюрша и клиенткаУ магазинаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №19 - BigPicture.ruСпортсменка Галина ЗыбинаСпортсменка Галина Виноградова готовит завтракФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №21 - BigPicture.ruГалина Виноградова на учебе в медицинском институтеФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №22 - BigPicture.ruСпортсменка Нина ДумбадзеЮные пловчихиДиректор табачной фабрикиФабричная девушкаДиректор роддомаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №28 - BigPicture.ruДве девочки поют в детском садуФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №29 - BigPicture.ruДевушка с парнем в лодкеФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №30 - BigPicture.ruПионеркиФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №31 - BigPicture.ruБеременные девушки на приеме у доктораДевочки за работойЗавивкаФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №34 - BigPicture.ruЖенщина покупает дочери мороженоеФотография: Простые москвички 1950-х глазами американки №35 - BigPicture.ruУ витрины ГУМа

