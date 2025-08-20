Простые москвички 1950-х глазами американки

Благодаря бескрайним архивам журнала «LIFE» у нас есть замечательная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в глаза нашим предшественникам, которые так похожи на нас, но, то же время, совсем другие.Оцените сами подборку фотографий, сделанных в далеком 1956 году фотографом Лизой Ларсен. Она стала первой женщиной, получившей премию «Фотограф года», работала в «LIFE» по контракту с 1950 по 1958 год и много раз бывала в СССР.
В подборке, колоритные портреты москвичек, по которым можно составить впечатление о том времени.Уборка стадионаОбедРаботницы теплицыЖенщины покупают овощи на рынкеПилинг лица в парикмахерскойДорожная работницаЖенщины у входа в магазинДевушки готовят едуРаботница универмагаВнучка и бабушкаКукольный театрТорговки цветамиСемьяЗаседание комитета социального страхованияМама и дочка в столовойМаникюрша и клиенткаУ магазинаСпортсменка Галина ЗыбинаСпортсменка Галина Виноградова готовит завтракГалина Виноградова на учебе в медицинском институтеСпортсменка Нина ДумбадзеЮные пловчихиДиректор табачной фабрикиФабричная девушкаДиректор роддомаДве девочки поют в детском садуДевушка с парнем в лодкеПионеркиБеременные девушки на приеме у доктораДевочки за работойЗавивкаЖенщина покупает дочери мороженоеУ витрины ГУМа
Свежие комментарии