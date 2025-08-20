Простые москвички 1950-х глазами американки

Благодаря бескрайним архивам журнала «LIFE» у нас есть замечательная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в глаза нашим предшественникам, которые так похожи на нас, но, то же время, совсем другие. Оцените сами подборку фотографий, сделанных в далеком 1956 году фотографом Лизой Ларсен. Она стала первой женщиной, получившей премию «Фотограф года», работала в «LIFE» по контракту с 1950 по 1958 год и много раз бывала в СССР.

В подборке, колоритные портреты москвичек, по которым можно составить впечатление о том времени.

Уборка стадиона

Обед

Работницы теплицы

Женщины покупают овощи на рынке

Пилинг лица в парикмахерской

Дорожная работница

Женщины у входа в магазин

Девушки готовят еду

Работница универмага

Внучка и бабушка

Кукольный театр

Торговки цветами

Семья

Заседание комитета социального страхования

Мама и дочка в столовой

Маникюрша и клиентка

У магазина

Спортсменка Галина Зыбина

Спортсменка Галина Виноградова готовит завтрак

Галина Виноградова на учебе в медицинском институте

Спортсменка Нина Думбадзе

Юные пловчихи

Директор табачной фабрики

Фабричная девушка

Директор роддома

Две девочки поют в детском саду

Девушка с парнем в лодке

Пионерки

Беременные девушки на приеме у доктора

Девочки за работой

Завивка

Женщина покупает дочери мороженое

У витрины ГУМа