"Светлый путь" и стахановцы в жизни

Сегодня разговор пойдет не только о самом фильме, но и о фильме тоже.

Плакат к 80-летию фильма «Светлый путь»



В этом году исполнится 82 года картины «Светлый путь» режиссера Григория Александрова. Это фильм о простой домработнице Таньке, которая в итоге стала знатной ткачихой, последовательницей стахановского движения, и прошла путь от уборщицы на фабрике до депутата и инженера, став уже не «Танькой» а Татьяной Ивановной Морозовой. Кадр из фильма «Светлый путь»

В предвоенное десятилетие на экраны вышли ставшие сразу же знаменитыми картины Григория Александрова «Веселые ребята» (1934), «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938). Именно в это десятилетие ярко проявляется талант Александрова как мастера комедии. Однако кинолента «Светлый путь» (1940) во многом отличается от всех предыдущих работ режиссера. Кадр из фильма «Светлый путь»

О драматургической основе фильма писал критик Евгений Добренко (журнал «Искусство кино» № 11, 1996):

«Испробовав «формы самой жизни», Александров обратился к сказке. Как известно, фильм «Светлый путь» поначалу и назывался просто «Золушкой». Завершал свою рецензию на «Волгу-Волгу» (писатель и литературовед, критик и киновед Виктор Борисович – прим.) Шкловский обычным для него призывом: «Кинокомедия должна стать сюжетной. Кинорежиссер должен пойти за драматургом». Что это значило, стало ясно уже через год из другой статьи Шкловского «Разговор с друзьями» со словами о том, что в наших лентах слишком много иронии и очень мало счастья. Драматургия счастья определила очень многое в «Светлом пути». За драматургом Александров, правда, не пошел. Сценарий В. Ардова был решительно изменен. Приданная бытовому сюжету совершенно не свойственная для него стилистика, несомненно, разрушила сценарий, создав удивительную для Александрова (почти пырьевскую) «безвкусицу» и эклектичность. Дело здесь было, однако, не в отсутствии «чувства меры», а в том, что сама эта стилистика (точнее, приход к ней) имела определенную логику. «Драматургия», история деревенской девушки, прошедшей путь от прислуги до многостаночницы-ударницы и инженера, выросшей под влиянием передовых партийцев до депутата Верховного Совета, фактически повторяла уже отработанный в советском кино сюжет и опиралась на бытовой жанр. Стилистика – на новую топику»

Архивное фото со съемок фильма «Светлый путь»

В фильме «Светлый путь» снялись блистательные актеры Евгений Самойлов, Елена Тяпкина, Владимир Володин, Анастасия Зуева, Александра Терехина, Нина Федосюк, Вера Алтайская, Николай Коновалов, Павел Оленев, но все же ярчайшей звездой киноленты стала исполнительница главной роли, муза и супруга режиссера Любовь Орлова. Она снялась и в предыдущих работах Александрова: «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», снималась и в последующих. Кадр из фильма «Светлый путь»

Кинокритик Иос ван Лоо из Нидердландов (журнал «Искусство кино», №6, 1992) отметил, что «В фильмах Александрова героини, воплощенные Орловой (Анюта в «Веселых ребятах», Марион Диксон в «Цирке», Стрелка в «Волге-Волге», Таня Морозова в «Светлом пути»), совершают метаморфозы, соотносимые с превращениями классической Золушки».

И картина «Светлый путь» стала апофеозом развития этого образа Золушки. Актриса Любовь Орлова продемонстрировала в фильме не только комедийное, но еще и драматическое амплуа. Эта картина по своему настроению и образному строю предваряет следующий, уже послевоенный период в совместном творчестве артистки и режиссера Александрова, ознаменовавшийся картинами «Весна» и «Скворец и лира». Кадр из фильма «Светлый путь»

Картины режиссера Григория Александрова «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга» представляется возможным объединить в трилогию – в них ярко выражена их жанровая составляющая как музыкальных комедий. Любовь Орлова во всех них воплощает на экране образы творческих личностей, настоящих служительниц искусства. В картине «Светлый путь» более отчетливо прослеживается контраст образа, переход от «было» к «стало», а искусством становится сама жизнь – труд и инженера и ткачихи представлен как творческий процесс. Можно сказать, что «Светлый путь» – это синтез музыкальной комедии и производственной драмы. Любовь Орлова во всех предыдущих картинах и в фильме «Светлый путь» блестяще демонстрирует талант своей героини в его развитии, становлении. Архивное фото со съемок фильма «Светлый путь»

Фильм «Светлый путь», безусловно, останется в истории кино также и благодаря техническим новшествам. Это вошедшие в учебники, ставшие хрестоматийными приемы комбинированных съемок: портрет, оживший на доске почета, разговор Татьяны с ее отражением в зеркале, сцены полета на автомобиле над Москвой. Мы видим и потрясающий с визуальной и образно-метафорической точки зрения сон Таньки, в котором фабрика предстает как волшебный дворец.

Изобразительный ряд фильма призван всеми средствами подчеркнуть контраст – Золушку до и после перевоплощения. Например, в начале фильма главную героиню показывают с ракурсов сверху – именно так на нее смотрит прибывший из Москвы инженер Алексей Николаевич Лебедев (актер Евгений Самойлов). А уже в финале на Всесоюзной выставке мы видим, как камера смотрит на Татьяну Ивановну снизу – типичный героический ракурс в кинематографе. Кадр из фильма «Светлый путь»

Важно и звуковое решение картины. Во время сцены первого появления Таньки на фабрике мы слышим шум машин, который приводит героиню в растерянность, она становится «отчужденной» в этом пространстве – не слышит ни себя, ни других. К кульминационному моменту фильма, где показан трудовой подвиг героини, какофония звуков превращается в ритмичную мелодию, а потом сливается с «победной песней», которую исполняет героиня, настраивая станки.

Один из ключевых в картине образ «волшебного помощника», открывшего путь Татьяны к преображению, проводника по «Светлому пути» – Марии Сергеевны Прониной (актриса Елена Тяпкина). Именно она убедила Таньку учиться грамоте и помогла ей устроиться на фабрику. Архивное фото со съемок фильма «Светлый путь»

Главный антагонист фильма – отнюдь не партийные «перестраховщики» из числа начальства, что характерно для той эпохи. Фильм делает вневременным борьба героини с «вневременным антагонистом» – страхами и сомнениями. Символично, что путь к новой цели – стать инженером – Татьяна открывает себе сама через зеркало – уже без помощницы Марии Сергеевны. Сделай себя сам, перед тобой нет никаких преград – в этом и состоит основная идея фильма, актуальная во все времена.

В духе времени – а картина, несомненно, исторический памятник, отражение эпохи – общественное берет верх над личным. Героиня обретает личное счастье с инженером Алексеем Николаевичем Лебедевым в самом финале фильма, став равной ему, став инженером. Архивное фото со съемок фильма «Светлый путь»

Трудно переоценить значение киноленты в период ее создания и выхода – она ознаменовала собой предвоенный оптимизм, дух строительства нового государства. Фильм формировал мифологему новой советской страны, неслучайно для этой картины была важна выбранная режиссером форма «сказки». Возможно, именно такие фильмы выковали советский сильный и боевой характер, порождали подъем патриотизма. Именно такое искусство несомненно внесло вклад в то, что советский народ победил в Великой Отечественной войне. Эти фильмы дарили людям оптимизм, веру в индустриализацию, в безграничные возможности, в силу и непобедимость честного труда.

Рецепция творчества Александрова и в частности фильма «Светлый путь» в последующие эпохи неоднозначна. Особенно сильной полемике наследие режиссера подверглось в позднесоветские перестроечные и в 1990-е годы. Но стоит сказать, что картина «Светлый путь» крайне важна не только в контексте истории кино, но и в контексте современной жизни и искусства. Спустя более 80 лет после выхода на экраны она может послужить для развития современной личности, понимания себя и преодоления страхов и слабостей, поиска вдохновения. Плакат к фильму «Светлый путь»

Посмотрим несколько отзывов и воспоминаний о творчестве Григория Александрова на страницах советской прессы.

Народный артист СССР Всеволод Санаев («Советский экран, № 4, 1984):

«В пору создания «Веселых ребят» режиссер так сформулировал свою творческую позицию: «Наши основные установки при работе над фильмом чрезвычайно кратки. Тема фильма – бодрость, проблема – оптимизм, форма – музыкальная комедия». Вот творческий метод, вот мироощущение художника, создавшего прекрасные образцы истинно народной кинокомедии. Этому нужно учиться! Это необходимо продолжать. Фильмы Александрова никогда не проходили мимо времени. По ним можно судить об эпохе, о стране, о характере советского человека, о неисчерпаемой талантливости нашего народа».

Народный артист СССР Ростислав Плятт («Советский экран, № 4, 1984):

«Зритель до сих пор смеется, смотря его кинокомедии. Они воспринимаются как сегодняшние, их теплый живой юмор греет нас. Мне кажется, комедиографы не умирают, пока жив рожденный ими смех.

И все же имя Г. Александрова давно уже принадлежит истории нашего киноискусства. Но вот с каких пор? Может, когда вместе с Эйзенштейном и Пудовкиным он написал «Заявку» о будущем звукового кино? Или когда он открыл Любовь Орлову? А может, когда вернул зрителю утраченный было шедевр «Да здравствует Мексика!», завершив работу своего друга и учителя?»

Заслуженный деятель искусств РСФСР И. Толченова, («Огонек» №5, 1983):

«Эти старые и вечно молодые фильмы, удивительное, покоряющее звучание которых приносили на экран Орлова и Александров, создавала актриса, действующая согласно точному замыслу режиссера – разве они только развлекают зрителя? Они тоже имеют совершенно особенный, душевный, сердечный, жизнеутверждающий советский характер.

Александров делал с Орловой еще и такие фильмы, где зрителю становилось не только весело, но и грустно: становилась наполненной содержанием сама душа зрителя…»

«Искусство состоит в том, чтобы не было видно искусства. Картины Александрова легки, он вынес тяжелый груз трудностей так, что никто этого не заметил», – так писал искусствовед и кинокритик Виктор Шкловский о кинорежиссере Григории Александрове в журнале «Искусство кино» (1984, № 4). Эти слова характеризуют все его творчество, важной вехой в котором стала картина «Светлый путь».

Сюжет фильма Светлый путь

Действие картины «Светлый путь» происходит весной 1930 года. Главная героиня фильма, неграмотная деревенская девушка Таня Морозова (Любовь Орлова), переехав из родного села в город, трудилась прислугой у одной зажиточной дамы, бывшей нэпманши.

До поры до времени Таню вполне устраивало ее положение. Хоть ей и было тяжело выполнять всю работу по дому – стирать, убирать, присматривать за ребенком, но у нее была крыша над головой и пусть и маленький, но заработок, а к труду она была привычная, ведь выросла в деревне, где не принято сидеть сложа руки.

Но однажды жизнь Тани резко изменилась. По соседству поселился молодой инженер из Москвы Алексей Лебедев (Евгений Самойлов), всего пару месяцев назад получивший диплом и приехавший работать на ткацкую фабрику имени Ногина. Так получилось, что в красавца-москвича влюбились обе женщины, и Танина хозяйка, как-то раз приревновав свою домработницу к Алексею, просто выгнала ее.

Расстроенная, но не унывающая Таня пришла к своей знакомой Марии Сергеевне Прониной (Елена Тяпкина), которая уже как-то раз помогла ей – устроила учиться в школу рабочей молодежи.

Мария Сергеевна приютила ставшую в одночасье бездомной и безработной девушку у себя дома, а на следующий день привела ее на фабрику, где была секретарем парткома. Таня стала работать уборщицей в цеху, а вскоре переехала в общежитие. Пока ее подруги в свободное время отдыхали, Татьяна, продолжая посещать вечернюю школу, самостоятельно училась работе на ткацком станке.

Поначалу ткацкая наука тяжело давалась Тане, но со временем ей всё-таки удалось «приручить» хитроумную машину. Овладеть профессией Тане помогла любовь. Дело в том, что Алексей стал оказывать ей знаки внимания, но девушка посчитала себя недостойной начинать отношения с человеком, который благодаря своему уму, трудолюбию и упорству выучился и стал инженером, в то время как она пока еще мало чего достигла в жизни.

Таня не только стала квалифицированной ткачихой, она отважно дала отпор вредителю Самохину (Федор Селезнёв), а когда в стране началось стахановское движение, девушка одной из первых на своем предприятии поддержала этот почин, увеличив число станков, обслуживаемых ею за смену, с 8 до 18.

И это было лишь началом пути Татьяны Морозовой, прямого и светлого пути трудовых свершений и побед, для идущего по которому «нет преград на море и на суше».

Фильм «Светлый путь» вышел на экраны 8 октября 1940 года.

Основой для сценария фильма «Светлый путь» послужила пьеса Виктора Ардова «Золушка».

Режиссер картины Григорий Александров предполагал выпустить фильм под оригинальным названием, но оно не понравилось Сталину. По личной просьбе вождя ленту переименовали. Сталин сам составил список из двенадцати вариантов, которые, по его мнению, можно было использовать в качестве названия, и послал его Александрову. Режиссер решил назвать свое новое творение «Светлый путь».

Любовь Орлова всегда стремилась «очеловечить» своих героинь, придать им черты, по которым зритель мог бы узнать в них себя, и в то же время она старалась добиться правдоподобия даже в деталях. Актриса писала о женских образах, созданных ею на экране:

«Я мечтала, чтобы зритель увидел в моих героинях живого человека, а не условную комедийную маску и стремилась вместить в них все многообразие человеческих чувств и качеств женской натуры. Простодушная Анюта («Веселые ребята»), энергичная Дуня («Волга-Волга»), трудолюбивая Таня («Светлый путь») не только смеялись и веселили зрителя. Они страдали, любили, мечтали и боролись за ясные благородные цели...»

Прототипом образа Тани Морозовой стала ткачиха Евдокия Викторовна Виноградова, более известная как Дуся Виноградова, которая была инициатором стахановского движения многостаночниц в текстильной промышленности, получившего название «виноградовского движения». В ходе борьбы за повышение производительности труда Виноградова достигла рекорда, обслуживая за смену 216 станков.

Готовясь к роли Тани Морозовой, Орлова перед началом съемок три месяца проработала в Московском НИИ текстильной промышленности. В дневниковых записях Любови Петровны есть воспоминания о том, как она работала над созданием образа своей героини :

«… Я успешно сдала техминимум и получила квалификацию ткачихи. Быстрому освоению профессии помогло то, что я занималась не только на уроках. Ткачиха должна обладать очень ловкими пальцами, чтобы быстро завязывать ткацкий узел; достигается это путем длительной тренировки. И я отдавала этой тренировке всё свое время. В сумке я всегда носила моток ниток, как другие женщины носят вязанье. Я вязала ткацкие узлы всегда и всюду. Такими узлами я перевязала дома бахрому скатертей, полотенец, занавесей...»

Директора фабрики Дорохова сыграл актер Осип Абдулов, самой известной ролью которого стал грек Дымба из фильма «Свадьба» по одноименному рассказу А.П. Чехова. Осип Наумович, обладающий уникальным комическим даром и будучи настоящим мастером эпизода, не раз выручал создателей картин, в которых он принимал участие, когда надо было добавить персонажу какую-нибудь яркую деталь – жест, фразу, манеру двигаться или говорить.

Так было и на съемках «Светлого пути». Для эпизода, когда подчиненный Дорохова принес директору образцы тканей с «индустриальными мотивами», чтобы тот дал им свою оценку, долго не могли придумать подходящую реплику. И вновь Абдулов пришел на помощь. Задумчиво глядя на материал со стилизованными изображениями заводов и тракторов, актер глубокомысленно произнес «Дыму мало!». Сцена, когда директор, собираясь в министерство, прикладывает к лацкану пиджака пятак на манер ордена, рассчитывая на то, что его наградят, тоже придумана Абдуловым.

Интересные факты о фильме Светлый путь

В самом начале картины, когда по радио передают комплекс утренней гимнастики, звучат музыкальные темы Исаака Дунаевского из другого фильма Григория Александрова с участием Любови Орловой – «Веселые ребята».

Некоторые эпизоды фильма после смерти Сталина были изъяты. Из картины исчезли кадры со статуей Сталина на ВСХВ и с телеграммой из Совнаркома, подписанной Молотовым. В 2002 году по каналу РТР была продемонстрирована восстановленная полная версия фильма со всеми вырезанными эпизодами. Показ был приурочен к столетию со дня рождения Любови Орловой.

Песню «Высоко, под самой тучей», которая звучит во время вступительных титров, исполняет выдающаяся оперная певица Елизавета Антонова.

https://w ww.youtube.com/watch?v=XsHtBAzptw0

Фабрика, на которой трудится Татьяна Морозова, носит имя Виктора Павловича Ногина, революционера и советского партийного и государственного деятеля. В Советском Союзе было несколько ткацких фабрик имени Ногина: в Ленинграде, Москве, в городе Вичуга Ивановской области. На фабрике в Вичуге работала Дуся Виноградова, с которой была написана роль Тани Морозовой.

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