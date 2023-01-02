Традиционные ёлки ГУМа

В этот раз ёлки ГУМа выставляю уже в этом году. Хотя ходила я на них полюбоваться еще 25 декабря. В этот раз ГУМ украсили в гжелевские цвета Я просто буду показывать ёлки и все что сняла Забавная ёлка А вот и главная ёлка вместо фонтана. Я её ещё покажу Альфа Банк выперндрился. У них загогулистые палки стали елками Ёлок на порядок уменьшилось. Одна линия занята киосками с сувенирами и игрушками Ну вот и гжель Разноцветные шары в киосках Орбита. Земля. Буран. Космонавт. Нелепая абсолютно ёлка из подушек. И на этом все едки закончились. Осталась главная и немного игрушек показать

Это не совсем игрушки. Скорее статуэтки для подарков, но весьма милая продукция. Между прочим живые. А вот и возрожденные ватные игрушки. Далее стекло Несколько видов на ёлку со 2 этажа Еще несколько фото А потом мы вышли на улицу Ёлка перед входом в ГУМ, на Красной площади Каток И на этом все. Мы пошли к метро и домой. Впрочем и так часов 5 прошлялись.