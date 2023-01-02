В этот раз ёлки ГУМа выставляю уже в этом году. Хотя ходила я на них полюбоваться еще 25 декабря.В этот раз ГУМ украсили в гжелевские цветаЯ просто буду показывать ёлки и все что снялаЗабавная ёлкаА вот и главная ёлка вместо фонтана. Я её ещё покажуАльфа Банк выперндрился. У них загогулистые палки стали елкамиЁлок на порядок уменьшилось. Одна линия занята киосками с сувенирами и игрушкамиНу вот и гжельРазноцветные шары в киоскахОрбита. Земля. Буран. Космонавт.Нелепая абсолютно ёлка из подушек.И на этом все едки закончились. Осталась главная и немного игрушек показать
Это не совсем игрушки. Скорее статуэтки для подарков, но весьма милая продукция.Между прочим живые.А вот и возрожденные ватные игрушки.Далее стеклоНесколько видов на ёлку со 2 этажаЕще несколько фотоА потом мы вышли на улицуЁлка перед входом в ГУМ, на Красной площадиКатокИ на этом все. Мы пошли к метро и домой. Впрочем и так часов 5 прошлялись.
Традиционные ёлки ГУМа
В этот раз ёлки ГУМа выставляю уже в этом году. Хотя ходила я на них полюбоваться еще 25 декабря.В этот раз ГУМ украсили в гжелевские цветаЯ просто буду показывать ёлки и все что снялаЗабавная ёлкаА вот и главная ёлка вместо фонтана. Я её ещё покажуАльфа Банк выперндрился. У них загогулистые палки стали елкамиЁлок на порядок уменьшилось. Одна линия занята киосками с сувенирами и игрушкамиНу вот и гжельРазноцветные шары в киоскахОрбита. Земля. Буран. Космонавт.Нелепая абсолютно ёлка из подушек.И на этом все едки закончились. Осталась главная и немного игрушек показать
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