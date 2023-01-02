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Традиционные ёлки ГУМа

В этот раз ёлки ГУМа выставляю уже в этом году. Хотя ходила я на них полюбоваться еще 25 декабря.Традиционные ёлки ГУМаВ этот раз ГУМ украсили в гжелевские цветаТрадиционные ёлки ГУМаЯ просто буду показывать ёлки и все что снялаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаЗабавная ёлкаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаА вот и главная ёлка вместо фонтана. Я её ещё покажуТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаАльфа Банк выперндрился. У них загогулистые палки стали елкамиТрадиционные ёлки ГУМаЁлок на порядок уменьшилось. Одна линия занята киосками с сувенирами и игрушкамиТрадиционные ёлки ГУМаНу вот и гжельТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаРазноцветные шары в киоскахТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаОрбита. Земля. Буран. Космонавт.Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаНелепая абсолютно ёлка из подушек.Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаИ на этом все едки закончились. Осталась главная и немного игрушек показать
Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаЭто не совсем игрушки. Скорее статуэтки для подарков, но весьма милая продукция.Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаМежду прочим живые.Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаА вот и возрожденные ватные игрушки.Традиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаДалее стеклоТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаНесколько видов на ёлку со 2 этажаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаЕще несколько фотоТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаА потом мы вышли на улицуТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаЁлка перед входом в ГУМ, на Красной площадиТрадиционные ёлки ГУМаКатокТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаТрадиционные ёлки ГУМаИ на этом все. Мы пошли к метро и домой. Впрочем и так часов 5 прошлялись.

фото сегодняСветлана Митленко

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