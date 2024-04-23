Как красные финны строили Советскую Карелию

В годы революции и Гражданской войны в России на стороне большевиков сражались многие иностранные добровольцы — латыши, китайцы, чехи, словаки и другие. Большая их часть потом строила новое государство на землях бывшей империи. В создании советской страны активно участвовали финские эмигранты-коммунисты и социалисты — для них это был своеобразный реванш за поражение в гражданской войне на родине. В 1920‑х годах финны фактически создали Советскую Карелию.

VATNIKSTAN рассказывает о том, кто из финских коммунистов поехал в Карелию и какую роль эти политические эмигранты сыграли в развитии молодой социалистической республики.

Гражданская война в Финляндии

Осенью 1917 года парламент Финляндии провозгласил республику. Де-факто бывшее княжество империи уже было самостоятельным государством. В декабре советское правительство признало независимость Финляндии. С 1917 года страной управлял Сенат под руководством Пера Свинхувуда.

Главной проблемой нового правительства стал продовольственный кризис. Финляндия сильно зависела от иностранных поставок зерна. Товары из России практически не поступали, западные страны ввозили очень ограниченное количество продовольствия, опасаясь атак немецкого флота. Сильнее всего от кризиса пострадали рабочие в крупных городах: цены на продукты росли стремительно, у многих людей не хватало денег.

Финские социал-демократы наращивали пропаганду: по примеру большевиков, они требовали сократить трудовой день, ввести рабочий контроль на предприятиях, преодолеть продовольственный кризис. В крупных городах начались забастовки и выступления рабочих коллективов.

В конце января 1918 года финские левые, то есть социал-демократы и отколовшиеся от них коммунисты, организовали восстание в Хельсинки. Власть в республике перешла к советам и отрядам Красной гвардии. Успех мятежа обеспечили внезапность выступления и малочисленность сил правопорядка в столице. В первый день вооружённые рабочие захватили вокзал, на следующий — взяли полицейские участки, телеграф, почтамт и все административные здания.

Против революционных властей выступила коалиция белых: буржуазные демократы в лице членов Сената, военные, которыми руководил Карл-Густав Маннергейм, и ультраправые добровольцы из шюцкора.

Началась гражданская война. Боевые действия оказались скоротечными, но жестокими. Красных поддерживала Советская Россия, которая отправила на помощь около семи тысяч бойцов и командиров РККА. На стороне белых сражались до 15 тысяч солдат кайзеровской армии, около двух тысяч шведских добровольцев и до четырёх тысяч бывших солдат и офицеров Русской армии.

Финские красногвардейцы. Источник: Рабкрин

Решающий бои прошли весной и летом. Белые заняли несколько важных транспортных узлов, например Тампере. В мае контрреволюционные части заняли столицу, а окончательное сопротивление красных подавили к августу 1918 года. Белые изначально контролировали более 70% территории страны — это позволило им снабжать армию в разы лучше, чем это удавалось противникам. Важную роль сыграло и то, что на стороне финского Сената воевала регулярная немецкая армия с четырёхлетним опытом полномасштабной войны.

Финская эмиграция

После войны сформировался новый Сенат, премьер-министром страны стал Юхо Паасикиви. В финском парламенте активно выступали сторонники монархии, большое влияние после войны получили военные и лично Карл-Густав Маннергейм. В ноябре 1918 года Сенат преобразовали в Государственный совет. Вскоре прошли первые выборы президента, на которых победил Каарло Стольберг.

Победители развернули массовый террор против оппонентов. По разным оценкам, жертвами расстрелов стали около 7,5 тысячи красных, более 12 тысяч умерли в лагерях для военнопленных из-за голода, болезней, пыток и систематических избиений. Стоит отметить, что красные тоже не гнушались террора: одержи в войне победу они, жертв едва ли было бы меньше.

В связи с преследованиями, угрозой жизни и свободе многие финские коммунисты, социалисты, профсоюзные деятели и сочувствующие левым идеям люди бежали. Маршрутов было несколько: некоторые участники войны отправились в США и Канаду, где ещё с начала XX века складывалась многочисленная финская диаспора. Эмиграция на Запад осложнялась пресловутой «красной угрозой»: североамериканские государства настороженно относились к левым эмигрантам и часто отказывали в легализации. Основная часть «красных финнов», около 10 тысяч, эмигрировала в Советскую Россию, треть из них осела в Карелии.

Советская Карелия

Политическая ситуация в регионе оставалась напряжённой. У власти находился Олонецкий губернский совет. Во главе стоял большевик Валентин Парфёнов, но в совете были достаточно сильны позиции меньшевиков и эсеров. Планов создания национальной республики у московского центра в 1918 году ещё не существовало.

Улица Петрозаводска. 1920 год. Источник: ИА «Республика»

В России разгоралась Гражданская война. Белофинские войска постоянно совершали рейды на сопредельную территорию, чтоб организовать восстание карел против советской власти.

В некоторых районах Карелии, преимущественно северных, высадились войска интервентов. В восточной части Карелии коренное население имело традиционно сильные связи с финскими территориями. Большинство жителей не устраивала советская власть, они видели в финнах родственный народ, который поможет освободиться от большевиков. Многие карелы были готовы взяться за оружие и воевать против Советов — интервенты и белые финны пользовались этим.

В такое неспокойное время в Карелию прибыло свыше трёх тысяч закалённых в боях и партийной работе финских коммунистов.

Красные финны и государственное строительство в Карелии

В 1919 году Владимир Ленин получил письмо из Швеции от Эдварда Гюллинга, члена ЦК Коммунистической партии Финляндии. Он предлагал московским товарищам план устройства Карелии:

«Эта Карельская коммуна пользовалась бы в известной степени особым положением в Российской Советской Республике, причём она имела бы право устраивать свои внутренние дела, советское хозяйство и своё народное просвещение автономно в своём советском собрании. Образование такой коммуны имело под собой весьма конкретные цели: во-первых, установление единой власти на экономически однородной территории, во-вторых, создание национальной автономии, способной противостоять пропаганде враждебных коммунистам сил, и, наконец, формирование будущего форпоста революции во всей Скандинавии».

Предложение заинтересовало Ленина. В первые послереволюционные годы идея «экспорта революции» не утратила популярность, план создания форпоста революции лёг на благодатную почву. Гюллинга пригласили в Москву, а уже в августе 1920 года была создана новая социалистическая республика — Карельская Трудовая Коммуна. Эдвард Гюллинг стал председателем Исполнительного комитета.

Эдвард Гюллинг

Кроме Гюллинга, в состав первого карельского правительства вошло несколько красных финнов, в том числе те, кто приехал в Карелию ещё в 1918 году, а не в 1920‑м, как глава правительства. Финские коммунисты Яакко Мякки, Густав Ровио, Юрьё Сирола Иоганн Ярвисало заняли важные государственные посты: руководили народными комиссариатами коммуны, возглавляли профсоюзы, работали в партийных комитетах. Среди красных финнов, сыгравших важную роль в становлении коммуны, были и женщины. Жена Густава, Хильма Ярвисало, создала движение за права женщин в Карелии, занималась организацией ликбеза, открыла приют для «бедствующих женщин».

Для оставшихся без родины финнов Карелия оказалась своеобразным вторым шансом, попыткой построить социалистический рай. Они считали: когда красная Карелия расцветёт, крестьяне и рабочие Финляндии и всей Скандинавии увидят, как правительства обманывали их оголтелой антисоветской пропагандой — и революция захлестнёт Северную Европу.

Гюллинг и товарищи добились для Карельской Трудовой Коммуны множества привилегий, особенно экономических. Широкие налоговые льготы и бюджетная самостоятельность позволяли правительству тратить большие средства на послевоенное восстановление региона и создание социальной инфраструктуры.

В 1923 году КТК преобразовали в Автономную Карельскую Советскую Социалистическую Республику. Красные финны сохранили и даже приумножили лидирующие позиции в новом правительстве. Главой республики оставался Эдвард Гюллинг.

Финны и Красная армия

В 1925 году в Петрозаводске был создан Карельский егерский батальон — национальное воинское подразделение (такие подразделения существовали до 1938 года во многих республиках СССР). Целью создания батальона была территориальная оборона Карелии от финской интервенции. Автором идеи стал Иван Хейконен, а первым командиром батальона — Эйолф Матсон.

Командный состав Карельской егерской бригады у входа в штаб

Батальон насчитывал около восьми сотен бойцов. Почти все командиры были финнами: комиссар — Вейкко Мантере, начальник штаба — Урхо Антикайнен, первый заместитель командира — Андрей Койвунен. Около 70% солдат были карелами, остальные — русскими.

В 1931 году батальон преобразовали в бригаду. Воинская часть базировалась в Петрозаводске. Под нужды подразделения были приспособлены бывшие здания и территория Олонецкой духовной семинарии.

За всю историю бригада не участвовала в вооружённых конфликтах, однако её командиры постоянно отправлялись на учёбу в Ленинград, с личным составом проводили занятия, бригада регулярно проходила учения. Подразделение зарекомендовало себя как наиболее подходящее для боёв в карельской местности.

Хотя бригада ни разу не участвовало в реальных боестолкновениях, его бойцы охраняли государственную границу и контролировали общественный порядок на массовых мероприятиях.

Особенностью карельской бригады была отличная лыжная подготовка. Это было очень мобильное подразделение, которое предполагалось использовать для глубоких рейдов в тыл противника. В конце 1930‑х годов планировалось преобразовать бригаду в отдельную национальную дивизию, но в 1935 году подразделение расформировали, как и остальные национальные войска.

Культурное влияние

Во времена Российской империи уровень грамотности в Финляндии был одним из самых высоких по стране. Большинство финнов-эмигрантов регулярно читали газеты и посещали театры. В Карелии 1920‑х годов такие культурные потребности было сложно удовлетворить, поэтому финны взялись за создание новой культуры.

Двуязычная вывеска на петрозаводском магазине. Источник: ИА «Республика»

Многие красные финны получили университетское образование, некоторые обладали литературным и драматургическим опытом. До начала 1930‑х годов финский язык в Карелии был государственным. На нём выходили еженедельные и ежедневные газеты, ставили спектакли, печатали книги.

Ялмари Виртанен возглавил карельскую ассоциацию пролетарских писателей, куда также вошли Эмиль Паррас, Леа Хело, Хильда Тихля. В 1921 году финский режиссёр-любитель Виктор Линден организовал «национальную труппу» в драматическом театре. Коллектив стал основой Карельского национального драматического театра, созданного 1932 году. В театре ставили пьесы финских писателей на финском и карельском языках, спектакли затрагивали исторические, мифологические и революционные темы.

Коллаж из фотографий актёров труппы национального театра. 1932 год

Эмигранты сыграли решающую роль в осмыслении событий революции и гражданской войны в Карелии. Ээро Хаапалайнен издавал книги об истории революции, собрал коллекцию документов и мемуаров о событиях 1917–1922 годов. Лаури Летонмяки переводил труды Владимира Ленина на финский язык.

В республике действовало несколько финских издательств, выпускавших газеты и журналы. Самым крупным из них было «Кирья». Основная финноязычная газета республики с 1920 года — Karjalan Kommuuni, издавалась в Петрозаводске.

Одна из финских газет, выходивших в Петрозаводске. Источник: «Рамблер»

Роль финнов в СМИ усилилась в 1926 году, когда в эфир вышла первая в республике радиостанция. Ежедневное четырёхчасовое вещание состояло из передач как на русском, так и на финском языках.

«Финский фактор» в карельской экономике

Многие финские эмигранты по сути были беженцами, которые взяли с собой только самое необходимое. Чтобы наладить собственную жизнь и добывать средства к существованию, они объединялись в коммуны и артели.

Финские крестьяне арендовали государственные земли и создавали сельскохозяйственные коммуны, выращивали продовольственные и технические культуры, разводили скот. Охотники и рыболовы организовывали заготовительные артели, участвовали в работе рыболовных и охотничьих хозяйств.

В Петрозаводске, Олонце, а также в других городах и посёлках Карелии открывались финские мастерские, где производили одежду, посуду, инструменты. Эмигранты с управленческим опытом становились директорами предприятий. Так, Яакко Мяки работал председателем совхоза «Бесовец» и директором хлебозавода.

Судьбы красных финнов в сталинские годы

В середине 1930‑х годов советская идеология повернулась к консерватизму. Никто не грезил о мировой революции или экспорте советской власти. Страна под твёрдой сталинской рукой строила «социализм в отдельно взятом государстве». Мечты финнов о строительстве социалистического рая постепенно исчезли.

Финских эмигрантов на значимых постах сменили русские партийные работники. Финский язык потерял статус государственного, началась коренизация — на первый план вышло не финское, а карельское наследие республики.

В 1936–1938 годах по Карелии прокатились массовые репрессии. Из всего количества жертв 60% финны. Видных партийных, культурных, военных деятелей обвиняли в «буржуазном национализме», «троцкизме», «заговоре финского генштаба». Наказание одно — смерть. Гюллинг, Ровио, Мяки, Хейконен арестованы и расстреляны. По данным из архива Карельского УФСБ, всего за годы Большого террора было арестовано 4688 финнов, 4078 из них приговорили к высшей мере наказания.

Некоторым, например Отто Куусинену, удалось избежать ареста и казни.

Совсем скоро финские коммунисты снова понадобились советской власти: когда началась Зимняя война, некоторые из них вошли в марионеточное правительство Финляндской Демократической Республики.

В современной Карелии сохраняется память о красных финнах. Петрозаводчане гуляют по улице Ровио, набережной Гюллинга и нежатся на северном солнце у подножия памятника Отто Куусинену. Сегодня эту тему активно изучают карельские историки, проводятся конференции, печатаются книги.

Хотя марксизм — строго материалистическая философия, красные финны всё равно были идеалистами. Они верили в революцию, равенство и свободу. Тысячи людей покинули родину, чтобы построить идеальную коммунистическую республику. Многие плоды их усилий в Карелии пожинают до сих пор.

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/history/krasnye-finny/

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