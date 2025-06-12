Антикварные флаконы духов — это самое настоящее произведение искусства! Бутылочки из-под ароматических жидкостей, которыми пользовались в прошлых веках, являются вожделенным объектом коллекционирования многих любителей. Это связано с хрупкостью и недолговечностью флаконов. Хотя этой продукции выпускалось массовое количество, до современных времен дошли единицы фигурных склянок.



Массовое производство парфюмерии приучило покупателей не беречь пустые флаконы, а попросту выбрасывать на помойку. И теперь, через десятки лет, огромной проблемой стал поиск оригинальных фирменных флаконов, которые раньше совсем не ценились. И стоимость бутылочек с притертыми или винтовыми пробками постоянно растет вместе с коллекционным спросом. Интересно, что дизайном парфюмерных флаконов занимались даже известные художники, такие как Врубель и Коровин. В конце 90-х годов представители французской парфюмерной фирмы Coty попытались выкупить у россиян оригинальные флаконы, которые когда-то импортировались в Россию. Но акция потерпела сокрушительную неудачу, поскольку таких флаконов, увы, практически не осталось. За счет редкости высокий спрос коллекционеров наблюдается на флаконы, сделанные на стекольном заводе братьев Грибковых. Бутылочки для парфюмерии поставлялись на самые знаменитые комбинаты и фабрики, которые выпускали одеколоны и духи: фабрика Остроумова, Черелевицкого, Ралле, Брокара. Советские парфюмерные флаконы тоже в большой чести у любителей этого материала. Оригинальная продукция парфюмерно-стекольного комбината «Северное Сияние» стала предметом усиленных поисков. Флаконы с притертыми пробками из-под духов «Эрмитаж», «Летний Сад», «Ленинград», «Гармония» стоят на аукционах солидных денег. Фигурные флаконы из-под рижской парфюмерии и продукции «Новой Зари» тоже имеют свой круг почитателей. Оригинальный дизайн бутылочек из-под одеколонов «Русский Лес», «Ралли», «Север», духов «Консуэло», «Ярославна», «Гаянэ» в граненых флаконах весьма привлекателен для коллекционеров. Ценятся флаконы из-под «Каменного цветка», «Пиковой дамы», духов «Ритм», бутылочки в форме олимпийского мишки — талисмана Олимпиады-80. Востребованы флаконы из наборов «Малахитовая шкатулка», «Черный ларец», «Голубой ларец», «Лель». И эти бутылочки, если пребывают в хорошем состоянии, используются владельцами для современной наливной парфюмерии. Отдельную группу занимают флаконы, выпущенные в прошлом веке в Чехословакии. Бутылочки во всевозможном декоративном оформлении предназначались для духов и ароматических масел, имели винтовую пробку, иногда – с встроенной стеклянной палочкой для нанесения аромата. Размеры флаконов были миниатюрными, в качестве материалов использовалось прозрачное и цветное стекло, а снаружи изделия украшались инкрустациями, золочеными фигурными оплетками, крупными кристаллами, росписью. Иногда стекло было матовым, непрозрачным, некоторые модели изготавливались из фарфора. Флаконы-кулончики на подвесных цепочках – скорее восточная, чем западная традиция. В антикварных салонах можно встретить металлические или стеклянные медальоны с миниатюрными крышечками, в которые наливаются духи. Внешний корпус богато оформлялся резьбой, гранением, золочением и другими техниками. Если вы хотите продать редкий старинный флакон из-под духов, который хранится в бабушкином сундуке, вы непременно найдете покупателя и получите хорошую сумму: недостатка в желающих приобрести такую вещь не наблюдается. Но лучше сохраните раритет еще на десяток лет: цены на эти редкие вещи будут только расти. А пока давайте полюбуемся на флаконы. Некоторые образцы воистину являются произведением искусства.











Парфюмерные флаконы дизайнера Жюльена Виара.(Julien Viard). Начало ХХ века Флаконы для духов Рене Лалика (Renе Lalique) - французского ювелира и дизайнера флаконов 1.Mуon. 1000 Joies. 1928. Высота 9 см. Christie’s, март 2011 года. 5 тыс. долларов. / 2.Р. Лалик для «Lucien Lelong». Parfums A, B, C, J ou N. 1929 год. Высота 10 см. Christie’s, март 2011 года. 23 тыс. долларов. Ж.-М. Франк для «Guerlain». Coque d’Or. 1937 год. Высота 7,5 см. Christie’s, март 2011 года. 14 тыс.долларов. / Флакон. Франция. XIX в. Металл, эмаль, позолота, бирюза. Высота 7 см. Sotheby’s, октябрь 2007 года. 7 тыс.долларов. 1.Флакон. Чехословакия. 1930 год. Стекло, бронза, поделочный камень. Выс. 13 см. Amy Bergman Antiques, декабрь 2011 год. 2,5 тыс. долларов. / 2.Э. Гимар для «F. Millot». Kantirix. 1900. Выс. 19 см. Christie’s, март 2011 года. 35 тыс. долларов. 1.Флакон для парфюма ‘Rolls Royce’ фирмы “Marcel Guerlain”. 1926 год. Сhristies, март 2011. – $31 тыс. долларов. / 2.Femme de Paris. «Ybry». 1925 год. Высота 19,5см. Christie’s, март 2011 года. 19,5 тыс. долларов. 1.Фактис флакона для духов “White Diamonds”. Бренд “Elizabeth Taylor”.($800)./ 2.Флакон для духов La Violette фирмы Gabilla. Дизайн Р.Лалика. 1920-е. Сhristies, февраль 2006 года. $6,6 тыс.долларов.

Флакон для духов. Золото, эмаль. Высота — 10,5 см. Англия, ок. 1750

И на этом все.