Немного юмора сквозь слезы

Злой журналист в 2030 посетил Лувр во Французском халифате и сделал фото коренных парижан, любующихся картиной Лондардо ибн Да Аль Винчи (НИИ Парижа доказал , что он был арабом). После Злой смог отправиться в прошлое и так это фото оказалось у меня. Делюсь с вами.

https://t.me/zloy_zhurnalist/15093

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Как оно есть.

И ещё для тех, кто вдруг питает какие-то иллюзии: вот официальная позиция государства, как минимум, на ближайшие несколько лет:

"Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов. Вот здесь я видел вопрос: сколько денег мы будем тратить на решение социальных вопросов членов семей мигрантов? Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса, но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, жён мигрантов".

Да, можно было сказать, что в России мигрантам уже создали беспрецедентную анархическую вольницу, от которой добрые русские люди лезут на стену. Мигранты могут покупать сертификаты о "знании" русского языка, могут покупать паспорта, могут жить где хотят и заниматься, чем хотят по кайфу. Могут решать любые вопросы через ОПГ-диаспоры и купленных с потрохами чиновников и депутатов. Они могут требовать себе мечети, могут создавать анклавы, могут подминать под себя целые сферы экономики. Могут насиловать, грабить и убивать. Но этого мало. И поэтому им будут создавать ещё более кайфовые условия.

Да, можно было сказать,

что добрым русским людям абсолютно положить на детей и жён мигрантов, которые вообще непонятно, за каким хреном приехали в Россию. И большинство жителей России (из тех, кто уже столкнулся с ордой) просто молятся в ожидании чуда - что эта орда замоташек с выводками в один миг вдруг исчезнет, испарится, сгинет. У нас тут "трудовая миграция" или богадельня? Но нет смысла это всё повторять в тысячный раз.

Sapienti sat. Это сюр, это алогично, это необъяснимо, это какой-то ахтунг, это катастрофа, с которой жить не им (у них уже наступил период дожития), а нашим детям. Но это будет политикой государства Российская Федерация на ближайшие несколько лет, хочет кто того или нет. Орда будет увеличиваться. В арифметической прогрессии. Замоташки будут везде. Тотально везде. Подпольные, а затем и легальные мечети будут везде. Мигрантёныши будут везде и их будет много. Очень много. Они будут сбиваться в банды и кормиться с русских сверстников. А русских будут кормить уроками толерантности. Поэтому повторим:

Только горизонтальные связи, перцовые баллончики и травматические пистолеты, как непременные атрибуты жизни в многонациональной и многоконфессиональной стране, решившей добровольно скосплеить весь тот миграционный ад, который несколько лет назад поимела (и никогда уже с ним не расстанется) Европа. Всё остальное должно идти фоном. Неприятным, но фоном.

https://t.me/russkiegramoty/42579

"Пару слов от живущего в Киргизии. Это короткий очерк про ваши налоги, россияне, и о том, что о них думает конечный получатель - Киргизская Республика.

Читая новости из Киргизии и России, я заметил интересный перекос: несмотря на получаемые огромные субсидии от России, правительство Киргизии регулярно делает недружественные выпады в сторону русской истории республики и выступает за исключение того, что связывает республику с русским прошлым. Чтобы вы понимали, вот сводки новостей за 2022-2023 гг. из России и Киргизии - почувствуйте, как говорится, разницу.



Заголовки российских новостных порталов:

▪️За последние годы Россия оказала Кыргызстану помощь на 100 млн. долларов по линии Всемирной продовольственной программы.

▪️ Россия выделила $10 млн на поддержку бюджета КР и $8 млн для МЧС КР.

▪️ За счет России в Кыргызстане построят девять школ.

▪️ Глава МИД Киргизии заявил, что 47 тыс. мигрантов страны выведут из черного списка России.

▪️ Трудовые мигранты перевели из России в Киргизию свыше $1,83 млрд (за 8 месяцев 2022 года).

▪️ Более 500 кыргызстанцев смогут получить бесплатное образование в России (в 2023г.).

▪️ Студенты из Кыргызстана получили доступ к ОМС в России (получили бесплатно с 2023г.).



Заголовки киргизских новостных порталов:



▪️ "Срочно переименовать". Спикеру парламента не нравятся советские названия районов Бишкека.

▪️ В Кыргызстане возмущены реакцией Москвы на призывы о переименовании районов Бишкека.

▪️ Депутаты отказались слушать доклад чиновников на русском языке.

▪️ Кыргызстан уменьшил часы в школах на русский язык и литературу.

▪️ Парламент КР принял в первом чтении законопроект о государственном языке, госорганы должны перейти на кыргызский.



Очень странное отношение к русским, не находите? На момент развала союза в Киргизии проживало порядка 900 тысяч русских, это более 20% от всего населения страны. Как это часто тогда бывало, республика "национализировалась", а русским не досталось ни своего анклава, ни автономий. Многие поколения русские люди трудились, тратили свою жизнь, молодость и силы, как позже стало понятно, на благо чужой республики, а после стали инородцами в некогда своем отечестве.

Причём все антирусские инициативы идут из самых верхов власти республики. Много вопросов вызывает поведение некоторых членов правительства Киргизии. Почему получая от России значительную финансовую помощь и поддержку, вместо "спасибо", правительство Киргизии раз за разом выдает вот такие демарши в сторону русского населения страны, будто и не жило оно здесь никогда? Какая-то односторонняя дружба получается. Так быть не должно. Относясь к России без должного уважения - как к кормовой базе, дружбу не построить.



Еще несколько вещей, о которых хотелось, чтобы вы знали:

▪️Почти все ГСМ в Киргизию поступают из России. Импорт происходит по льготным ценам (без взимания пошлин), в результате чего топливо на заправках Киргизии продается дешевле, чем в России.

▪️ В 2017г. Россия списала Кыргызстану долг в размере $240 млн.

▪️Мигранты вывозят из России долларовую массу эквивалентную 1/4 ВВП Киргизии (в 2021г. это $8.5 млрд). В 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов из России в Кыргызстан составил около $2,6 миллиарда. Это сравнимо с объемами всех доходов в бюджет страны.

▪️"Газпром" РФ взял на себя обязательство по долгам "Кыргызгаза", которые оценивались в $40 миллионов. Благодаря сотрудничеству с Россией, цена на голубое топливо в Кыргызстане одна из самых низких среди стран-импортеров в мире.

▪️После военного столкновения Киргизии с Таджикистаном в 2022г., Россия выделила Киргизии $1,5 млн на восстановление жилых объектов и объектов инфраструктуры, пострадавших от разрушений".

https://t.me/russkiegramoty/42577

А тем временем

Почему строительство таких школ в нынешних условиях - это просто растрата сотен нефти, писано раз сто. Вот тут на примере Казахстана:

"Россия за свой счёт будет растить этнократов и русофобов. Как, впрочем, и всегда. Плюс выучившиеся таким образом местные элиты будут не только ненавидеть русских на чистом русском языке. Они ещё и будут прекрасно знать наши слабые места, наш менталитет и всё прочее. Что позволит им доить русских гораздо эффективнее".

И из другого поста:

"Во-первых, за счёт России немалое количество казахов получат качественное образование и будут хорошо знать русский язык. От такого казахи, конечно, не откажутся. Во-вторых, казахская этнократия, которая строится исключительно на антироссийском и антирусском фундаменте, получит образованных людей, ориентированных на дальнейшую дерусификацию страны. То, что они закончили русские школы, ничего не изменит. Как ничего в этом смысле не изменило массовое советское образование в том же Казахстане и всех других -станах. В Таджикистане русских массово резали выпускники русских школ. Учителей они тоже резали.

Никакую нужную России повестку в этих школах продвигать не дадут. У казахов с этим строго. Там даже ученикам казахстанско-российской гимназии имени Ломоносова под давлением националистов запретили шевроны с российским триколором. Так что эти школы (как и аналогичные в Киргизии и Таджикистане) - это спущенные в унитаз бюджетные миллиарды".

Ну и, само собой, что в этих школах, как и в Таджикистане, будут с большим рвением рассказывать детям об ужасах российской колонизации. Даже в самой России по таким учебникам учат - тех же башкир, например. https://t.me/russkiegramoty/36690

Но есть и "хорошие" (не для нас!) новости:

"В Ульяновской области родители выпускников решили организовать праздничный стол халяль по просьбе родителей ученика-мусульманина. Для этого в мясных блюдах свинину заменили мясом курицы. Все родители класса с пониманием отнеслись к такому решению и не возражали.

Только одна из родительниц, которая принципиально хотела, чтобы её ребенок кушал свинину, стала раздувать скандал вокруг этого события. Впрочем досталось от исламофобки не только мусульманам или мигрантам, но и русским православным. "Они готовы топить своего или просто молчать, когда надо поддержать, но против чужака и слово не скажут. Согласна со Столыпиным, что народ, не имеющий самосознания, есть навоз, на котором паразитируют другие народы. Мы та самая лягушка, которую медленно варят в кипятке, боюсь слишком поздно, люди просто не осознают, насколько у нас всё плохо", - сообщила женщина". https://islamnews.ru/2024/6/6/po-prosbe-vypusknika-musulmani...