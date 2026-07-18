Немного о Репине

Илья Репин. Автопортрет. 1887

Помимо нашего солнца есть еще один человек, о котором говорят: Репин - наше всё!

Ответ на вопрос: «почему Репин - наше всё?»

Почему его спустя годы любят, ценят, знают, почему его «Бурлаки на Волге» и не только стали хрестоматийными произведениями?

Думаете, дело в таланте? Это, конечно, да!

Но не только в нем. У Ильи Ефимовича была очень долгая и интересная жизнь. Родился он в 1844 году, а покинул этот мир, представьте себе, в 1930.

Да, последние годы его жизни, которые пришлись на послереволюционное время, были не самыми простыми. Более того, он не жил в СССР. Но именно в Советском Союзе его искусство стали считать эталоном.

Как так случилось?

Всё дело в искусстве Репина. Очень реалистичном. А еще в его ученике, Исааке Бродском. Он очень любил и уважал учителя. И был вхож в кабинеты к очень важным людям. И когда разрабатывалась художественная идеология государства Репина сделали эталоном для художников.

Репин же при этом в Советском Союзе никогда не был. Жил он в Финляндии, в своей усадьбе Пенаты. Специально он туда, надо сказать, не переезжал. Просто события 1917 года застали художника именно там.

Пытались ли его вернуть на родину? Да!

Климент Ворошилов делегации, которая приехала уговаривать Илью Ефимовича переехать в СССР, писал:

«Действуйте, как хотите, но так, чтобы И. Е. был перемещен к себе на Родину».

Сталин тоже его упоминал:

«Разрешить Репину вернуться в СССР, поручив тт. Луначарскому и Ионову принять соответствующие меры».

Но Репин не вернулся. Советская пресса объяснила отказ классика вернуться на родину «болезнью ноги».

Вот такие исторические метаморфозы! Портрет матери художника, Татьяны Степановны. 1867

Детство гения

Как начинался путь Ильи Репина? Надо сказать, что его дорога к искусству не была легкой.

Родился он в 1844 году в небольшом уездном городе Чугуеве. Отец занимался торговлей лошадьми, а матушка преподавала грамоту соседским детям и взрослым, ну и маленькому Илье, конечно. В семье с деньгами было туго.

Акварельные краски Репину подарил двоюродный брат - Трофим Чарлыгин. И Илья был очарован!

«Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни»

Этот момент поделил жизнь Репина на «до» и «после». Он хотел заниматься живописью.

Родители же мальчика, видя его талант, решили отдать его в школу топографов. Репин проучился там два года, а потом учебное заведение упразднили.

Но Илья Ефимович уже не видел свою жизнь без «красочек». И он пошел в иконописную мастерскую к местному мастеру.

Про то, что он станет великим художником, Репин еще не знал.

Будучи юношей он работал с иконописцами, летом ездил с ними по соседним губерниям и расписывал храмы. Получается, и деньги зарабатывал, и новому учился.

В 16 лет он навсегда покинул родительский дом и отправился с артелью иконописцев путешествовать по стране.

Может, так бы он и работал с ними до конца жизни, не зная, что в Санкт-Петербурге есть Академия Художеств, что там учат художников…. Но, когда Репин был в Воронежской области, услышал от местных историю про их земляка, Ивана Крамского, который бросил всё и уехал учиться в столицу, и даже получил малую золотую медаль.

И 19-летний Илья отправился в Санкт-Петербург за мечтой. Первый раз Репин не поступил в Академию, ему сказали, что в рисунках нет тушевки, теней и штрихов …

Многие бы на его месте отчаялись. Другой город, никаких знакомых. Но не Репин. Как говорится: «вижу цель, верю в себя, не вижу препятствий».

Через год экономии и учебы в вечерней рисовальной школе он поступил. И провел в стенах Академии 8 лет.

Надо сказать, что Илья Ефимович был очень талантливым и трудолюбивым учеником. Учителя его хвалили. К природному таланту еще добавлялись и личные качества Ильи Ефимовича. Он был общительным, добрым и честным человеком, так что друзей в стенах Академии он нашел достаточно быстро. Среди них был и Василий Поленов, тоже известный в будущем художник, а еще и выходец из очень состоятельной дворянской семьи … так что с социальным контактами у Репина всё было отлично.

По окончании Академии каждый художник должен был сдавать выпускные экзамены.

Как их оценивали?

Медалями. И наивысшая оценка, и самая желаемая, - большая золотая медаль. Вместе с медалью выпускник получал пенсионерскую поездку, то есть возможность поехать учиться в Европу за счет государства на 5 лет! И Репин ее получил за картину, которую вы видите в иллюстрации - называется она «Воскрешение дочери Иаира». Это и была «дипломная» работа Ильи Ефимовича. Бурлаки на Волге

Одна из самых знаменитых картин Ильи Ефимовича Репина - конечно, «Бурлаки на Волге», написанная в 1870-1873.

И именно за нее Репин отложил свою поездку в Европу.

Впервые замысел картины возник у художника в конце 1860-х годов, во время прогулки на пароходе по Неве.

Позже, уже в 1870м году, он отправился в путешествие по Волге, и там создал эскизы с бурлаками.

Надо сказать, что Илья Ефимович умел продавать свое искусство. И полезными контактами, как мы знаем, к этому времени уже обзавелся.

И знаете, кому он решил показать созданные во время поездки эскизы? Великому князю! Сыну императора Александра 2, Владимиру Александровичу. И ему эскизы так понравились, что он даже заказал Репину картину.

Написанное произведение получило множество призов и даже было отправлено на Всемирную выставку в Вену, где завоевало бронзовую медаль.

За сколько купил картину Владимир Александрович? За 3000 рублей. Если «очень грубо» перевести на наши деньги, то получится 3 миллиона.

И да, напоминаю, что это произведение было написано только что выпустившимся из Академии художником.

И еще из интересного!

Репину стоило немалых усилий уговорить бурлаков ему позировать. Местный народ был уверен, что изображая их на холсте, художник забирает у них душу.

И почему же они тогда соглашались позировать?

Илья Ефимович платил им по 20 копеек за сеанс позирования. Они деньги брали охотно, но крестили их, чтобы наверняка… «Запорожцы»

Это произведение - вершина репинского реализма, он сознательно отходит от «красивости» и стремится показать все максимально точно, документально и осязаемо.

Чтобы написать эту картину, Илья Ефимович изучал коллекцию исторических артефактов Прахова, каталоги оружия 17 века, даже ездил в Запорожье, чтобы посмотреть на форму черепов казаков.

Кроме того, брал консультации у известного историка того времени - Д.И. Яворницкого , который как раз идею для сюжета Репину и подкинул.

В общем, подошел к работе основательно!

Все люди, которые изображены за столом - это современники Репина, он же все-таки портретист, так что точность при написании людей - превыше всего.

Главная задумка художника заключалась в том, чтобы показать единство и дух народа. И еще! Это первая картина, на которой так массово и реалистично изображен смех…

Теперь давайте разбираться с сюжетом

В конце 17 века шла очередная русско-турецкая война.

А турецкий султан, Мухамед 4, решил попросить казаков ему подчиниться. Отправил им письмо. Ну казаки и ответили. Не стесняясь в выражениях.

Именно этот момент коллективного творчества Илья Ефимович и изобразил.

В письме много нецензурной лексики, так что сами решайте, читать или нет.

Ответ Запорожцев Магомету IV

Запорожские казаки турецкому султану!

Ты, султан, чёрт турецкий, и проклятого чёрта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь. Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь. Чёрт ты, высрана твоя морда. Не будешь ты, сукин ты сын, сынов христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой, распр**б твою мать.

Вавилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалимский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свинопас, Армянский ворюга, Татарский сагайдак, Каменецкий палач, всего света и подсвета дурак, самого аспида внук и нашего х** крюк. Свиная ты морда, кобылиная срака, мясницкая собака, некрещённый лоб, ну и мать твою *б.

Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в сраку нас!Подписали: Кошевой атаман Иван Сирко со всем лагерем Запорожским

А если обидеть, что будет?

Вот Репин, например, решил отомстить.

Как?

Илья Ефимович Репин был влюблён в Софью Шевцову, старшую сестру своей жены, но потом женился на младшей, Вере. А брат его решил долго не выбирать невесту.. и взял в жену ту самую Софью, уже проверенный вариант.

Надо сказать, что Репин сохранял со старшей из сестер и несостоявшейся невестой очень теплые отношения, писал ее портреты... Но опять же!

Художника обидеть может в каждый. И вот в один из таких сеансов портретирования Илья Ефимович с Софьей поссорился, а портрет был почти готов…

И что сделал Репин?

А он закончил портрет. Только модную прическу и белое бальное платье Софьи заменил на монашеские одежды! История забавная, кажется, почти невозможная. Но ее подтвердила рентгенограмма картины…

P. S. Да, похоже на сюжет сериала! Не знаю, почему так мало сериалов про наших художников, там же даже придумывать ничего не нужно

Первая жена Репина Портрет Веры Шевцовой, первой жены Ильи Ефимовича.

Надо сказать, что у Репина была очень насыщенная личная жизнь.

Но начиналось все спокойно…

Первой женой художника стала дочь архитектора Алексея Шевцова.

Познакомился он с ней у нее же в доме, куда часто приходил на приемы.

В доме Шевцова всегда царила приятная атмосфера, гостей угощали и двери были всегда для них открыты. Помимо интересных бесед в доме очень любили настольные игры, веселье и танцы.

В семье было трое детей: сын Алексей и две дочки Софья и Вера. На младшую Веру Репин как раз обратил внимание. Художнику тогда было уже 25 лет. Но ухаживание он начал издалека: нарисовал портрет Веры.

В февраля 1872 года Вера и Илья уже обвенчались. В подарок жене Репин устроил необычное свадебное путешествие - он взял молодую жену в свои рабочие поездки в Москву и Нижний Новгород. Уже в октябре 1872 у пары появился первый ребенок — дочь Вера. За все время супружеской жизни у супругов было еще 3 детей: Надежда, Юрий и Татьяна.

Но не все было так гладко… Кризис в отношениях начался сразу. Репин любил устраивать обеды с большим количеством гостей, обожал быть в шумных компаниях и привлекать внимание женщин. А Вера же мечтала о тихой и спокойной жизни. И она не могла постоянно устраивать вечера, поскольку все силы постоянно уходили на роды и воспитание детей.

В 1887 году супруги, спустя 15 лет совместной жизни, развелись.

В итоге, старшие дети остались с отцом, а младшие — с матерью. Репин, кстати, продолжал обеспечивать Веру до самой смерти. Илья Репин. Автопортрет с Натальей Борисовной Нордман. 1903

Вторая жена и главная муза художника

Эта история любви начинается начинается как анекдот, а заканчивается как трагедия.

Итак!

Илья Репин и Наталья Нордман. Их союз до сих пор вызывает споры: была ли эта женщина гениальной музой великого художника или просто эксцентричной дамой?

Началось их знакомство со слов Репина:

«Чтобы это больше никогда не переступало порога моего дома»

Как так случилось?

В 1898 году княгиня Тенишева привела свою подругу Наталью в мастерскую Репина. Чтобы занять гостью, пока художник пишет портрет княгини, Репин предложил Нордман почитать его любимые стихи. Та, в свою очередь, уселась спиной к мольберту и начала декламировать с нарочито саркастической интонацией.

Репин был оскорблен. И попросил, чтобы «это» больше никогда не появлялось в его доме. Но судьба распорядилась иначе. Уже через год они вместе уехали в Париж, а потом Репин приобрел для Натальи участок земли в Куоккале (современное Репино) на берегу Финского залива. Так появилась усадьба «Пенаты» — место, где они прожили 15 лет, до самой ее смерти.

Диктатура сена и равноправия

Наталья стала настоящей революционеркой в быту. Она говорила на шести языках, писала книги и… ненавидела прислугу. Нордман считала неравенство главным пороком человечества и установила в «Пенатах» собственные порядки.

По дому были развешаны таблички:

«Не ждите прислуги, ее нет»

Гости, приходя к великому Репину, сами снимали пальто и калоши, а чтобы позвать хозяев, били в специальный медный гонг — тамтам. Главной достопримечательностью дома был стол-карусель. Вращающаяся конструкция позволяла гостям самостоятельно пододвигать к себе блюда, ведь подавать еду было некому.

Чем же угощал гостей великий Репин?

Исключительно вегетарианской едой. Наталья была фанатичной вегетарианкой и даже написала «Поваренную книгу для голодающих». Ее коронным блюдом был суп из свежего сена. Корней Чуковский вспоминал, что одна дама презрительно кивала на Репина: «Это тот, который сено ел».

Несмотря на чудачества жены, именно с ней Репин создал свои лучшие работы. Именно Наталья стала его главным помощником и вдохновением: она систематизировала его наследие, переводила иностранные журналы, ввела знаменитые «репинские среды», где собиралась вся творческая элита Петербурга.

Однако здоровье Нордман подорвали ее же убеждения. Отказ от меха (она носила пальто, набитое сосновыми опилками) и постоянные простуды от танцев босиком на снегу (еще одно ее увлечение) привели к туберкулезу.

Поняв, что становится обузой для великого художника, Наталья решила исчезнуть. В 1913 году она уехала в Швейцарию и легла в больницу для бедных и умирала в одиночестве.

Репин писал ей письма, умоляя вернуться. Но она не распечатывала конвертов.

Наталья Нордман умерла в 1914 году. Репин пережил ее на 16 лет.

P. S. Никого из женщин Репин не писал так часто, как Наталью Нордман…

Немного интересного про Репина и путешествия

Как вы уже знаете, все художники, которые хорошо учились, уезжали в Европу в учебную поездку за государственный счет, чтобы набраться там ума-разума, посмотреть, что заграничные коллеги творят и что там в европейских музеях показывают.

И Репин получил такое право тоже!

И если сначала все хотели там остаться подольше, то во второй половине 19 века ситуация поменялась. Художники хотели поскорее обратно, на родину!

Почему?

Ну вот представьте себе. Приезжаешь ты в другую страну, никого там не знаешь… но это еще полбеды.

Самое главное, ты не знаешь языка! То есть испытываешь трудности даже при покупке еды.

НУ и папиросы…. Почему-то все художники жаловались на французские сигареты и просили высылать им их из Российской империи.

Чтобы не быть голословной, приведу вам в пример Репина, который вместо положенных ему 6 лет, пробыл в Европе только половину срока

Но зато привез оттуда первую сказочную картину русского искусства - «Садко». Илья Репин. Садко. 1876

Знаете, кто позировал Репину в качестве прообраза для купца?

Главный русский сказочник Виктор Васнецов!

Тот самый, который потом подарит нам Аленушку, Богатырей, Ивана-царевича на Сером волке.

О чем картина «Садко»?

Это живописное воплощение былины о Садко. Здесь мы видим сцену, как купец выбирает себе невесту среди подводных царевен. Но… смотрит он не на обнаженных красавиц (кстати, современники очень картину осудили и назвали ее «парадом проституток»), а на девицу Чернаву в сарафане и с длинной косой.

На ней он и женится и благодаря этому выбору утром проснется рядом с своим домом, а не в подводном царстве.

Что еще скрывает эта картина?

Она стала «ответом» Репина на увиденное им в Европе искусство.

Идея выражает моё настоящее положение и, может быть, положение всего русского пока ещё искусства.

Чтобы написать «Садко» Репин дневал и ночевал в берлинском аквариуме - делала зарисовки «подводного мира». Европейской публике картина не понравилась, а вот в Российской империи, наоборот, имела успех!

Ее купил цесаревич Александр, будущий император Александр 3.

И Илья Репин получил за нее звание академика

Ну а про то, что художнику было запрещено посещать галерею Павла Третьякова с красками и кистями я уже рассказывала. Репин в своей мастерской

Но очерк, конечно, краткий. Рассказать можно много чего об этом удивительном художнике.