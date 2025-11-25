Анонс книги Калугина Олега Николаевича «Вера как щит и меч Российской армии в зоне СВО»

Товарищи, танкисты!

У нас отличная новость: совсем скоро, примерно через три недели, выйдет из печати новая книга нашего товарища, члена Совета ВОД «Союз танкистов России», гвардии подполковника Олега Николаевича Калугина.

Олег Николаевич — человек, которого многие из вас знают как соавтора серии книг «ГВАРТ».

Он прошёл Кавказ, в 2023 году вернулся в строй, чтобы участвовать в Специальной военной операции, и продолжает нести службу. Сейчас он заместитель командира мотострелковой бригады, недавно был контужен в бою, но держится молодцом.

И вот в разгар всего этого Олег Николаевич написал монографию «Вера как щит и меч Российской армии в зоне СВО». Это не кабинетная работа, а живое исследование человека, который видит всё своими глазами, находясь на передовой. Он написал о том, что действительно помогает бойцам выстоять в самых тяжёлых условиях — о вере, о нравственном стержне, о смысле службы.

Работа основана на серьёзном анализе: от Суворова и Ушакова до современных социологических опросов в воинских частях. Олег честно говорит о православии, исламе, буддизме, иудаизме — обо всём, что составляет духовную основу нашей многонациональной армии. Это важная тема, которой часто не хватает внимания, но которая напрямую влияет на боевую готовность и устойчивость личного состава. Я написал отзыв на эту монографию, и для меня большая честь поддержать труд товарища, который не просто теоретизирует, а пишет изнутри событий. Эта книга будет полезна командирам, замполитам, военным психологам, священнослужителям — всем, кто отвечает за воспитание и подготовку наших защитников.

Важная информация: тираж небольшой, всего 225 экземпляров. Книга выйдет в твёрдом переплете. Если кому-то из вас эта работа действительно нужна — оставляйте запросы в исполком ВОД «СТР». Представителям СМИ по вопросам презентации обращаться туда же.

Желаю тебе, Олег Николаевич, чтобы твоя монография нашла своего читателя и принесла пользу нашей армии. Пусть твои выводы и рекомендации помогут укрепить дух наших бойцов. Держись, брат, и возвращайся живым и здоровым!

С уважением,

Альберт Минигаязович Гималетдинов,

гвардии подполковник в запасе,

председатель исполнительного комитета

ВОД «Союз танкистов России»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

📚 КНИГА НАШЕГО АДМИНА ОТПРАВЛЕНА В ТИРАЖ!

Дорогие друзья!

Сообщаем важную новость: монография «Вера как щит и меч Российской армии в зоне СВО» нашего админа, ныне исполняющего воинский долг, отправлена в типографию. Тираж составит 225 экземпляров.

📖 Для тех, кто заинтересован в приобретении личного экземпляра — пишите в сообщения сообщества. Возможно, около 50 экземпляров будет выделено на продажу для частичной компенсации следующего тиража.

🎯 Основная масса книг будет передана бесплатно в полевые библиотеки — это наш вклад в укрепление боеспособности и морального духа наших защитников.

🎧 Приглашаем ознакомиться с содержанием книги в обзорном подкасте этого видео. Ведущие рассуждают о роли веры и духовных основ в воинском служении — от Суворова и Ушакова до современной СВО.

Вместе — к Победе!

Монография Калугина Олега Николаевича «Вера как щит и меч Российской армии в зоне СВО»

Библиотека Олега Калугина на нашем сайте

