Поздравим Жанну с Днем Рождения.

Сегодня у нашей Жанны Чешевой, Хозяйке этого ресурса День Рождения! Значение имени Жанна: «Милость Божия». Она находит общий язык с детьми, долго дружит, находит настоящих друзей. Однако дружба длится недолго, а до тех пор, пока словом или действием ее не обидели. Как только это произойдет, она сразу оборвет все связи и перестанет общаться. Обиду будет помнить всегда.
В профессиональном плане у Жанны проблем нет. Она часто организовывает свое дело, так как не любит зависеть от кого-либо, а напротив, ей нравится, когда идут за ней. В работе всегда достигает немалых успехов. Другие формы имени Жанна: Иоанна, Жаннета, Жанночка.
Жанночка, мы поздравляем
И желаем в день рождения,
Радости и счастья в жизни,
Всем желаньям – исполнения.
Чтобы верила ты в чудо,
Смело о большом мечтала.
Чтоб судьба красивой сказкой
Тебя чаще баловала.
Ты прекрасна, как звезда,
Как ромашка, милая,
Потому всегда-всегда,
Жанна, будь счастливою!
Ты добрей, чем солнца свет,
На весну похожая.
Знай успешности секрет,
Милая, пригожая.
С днем рожденья! Радость пусть
В дом к тебе торопится,
Далеко уйдет вся грусть,
Больше не воротится!
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