Поздравим Жанну с Днем Рождения.

Сегодня у нашей Жанны Чешевой, Хозяйке этого ресурса День Рождения! Значение имени Жанна: «Милость Божия». Она находит общий язык с детьми, долго дружит, находит настоящих друзей. Однако дружба длится недолго, а до тех пор, пока словом или действием ее не обидели. Как только это произойдет, она сразу оборвет все связи и перестанет общаться. Обиду будет помнить всегда.

В профессиональном плане у Жанны проблем нет. Она часто организовывает свое дело, так как не любит зависеть от кого-либо, а напротив, ей нравится, когда идут за ней. В работе всегда достигает немалых успехов. Другие формы имени Жанна: Иоанна, Жаннета, Жанночка.

Жанночка, мы поздравляем

И желаем в день рождения,

Радости и счастья в жизни,

Всем желаньям – исполнения.



Чтобы верила ты в чудо,

Смело о большом мечтала.

Чтоб судьба красивой сказкой

Тебя чаще баловала.

Ты прекрасна, как звезда,

Как ромашка, милая,

Потому всегда-всегда,

Жанна, будь счастливою!

Ты добрей, чем солнца свет,

На весну похожая.

Знай успешности секрет,

Милая, пригожая.

С днем рожденья! Радость пусть

В дом к тебе торопится,

Далеко уйдет вся грусть,

Больше не воротится!